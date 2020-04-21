property transfers real estate

See where houses sold for March 30 through April 3, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityStateZip
645000Mclemore Farms2815 Cale CtFranklinTN37064
405000Wades Grove2041 Keene CirSpring HillTN37174
465000Erry Farms Town Center5001 Captain Freeman PkwyFranklinTN37064
3784256030 Keats St 104FranklinTN37064
599900Arrington Retreat239 Rock Cress RdNolensvilleTN37135
226000Hill203 Cherry DrFranklinTN37064
495000Ralston Glen1127 Glenbrook DrFranklinTN37064
315000Mooreland7150 Lake View CtBrentwoodTN37027
750000Stonehenge5122 Dogwood PtBrentwoodTN37027
187200Lewisburg PkFranklinTN37064
558000Brentwood So Ltd1413 Plantation DrBrentwoodTN37027
485000Cunningham Property2257 N Berrys Chapel RdFranklinTN37069
1470000Hampton Reserve9576 Hampton Reserve DrBrentwoodTN37027
4000000Avery6448 Penrose DrBrentwoodTN37027
810000Glenellen9510 Wicklow RdBrentwoodTN37027
325000Woodridge7550 Aubrey Ridge DrFairviewTN37062
423525Wades Grove6024 Spade DrSpring HillTN37174
469900Cherry Grove1038 Fitzroy CirSpring HillTN37174
245000Augusta Place2951 Augusta Trace DrSpring HillTN37174
635000Cool Springs East133 Cliffe RunFranklinTN37067
925000Westhaven1530 Championship BlvdFranklinTN37064
317000Cameron Farms2711 Lydia CtThompsons StationTN37179
465000Royal Oaks212 Cambridge PlFranklinTN37067
890000Westhaven1317 State BlvdFranklinTN37064
395000Wades Grove3027 Foust DrSpring HillTN37174
290000Chapmans Retreat1210 Chapmans Retreat DrSpring HillTN37174
414000Forrest Crossing1405 Southampton CtFranklinTN37064
434900Tollgate Village2873 Americus DrThompsons StationTN37179
740000Sonoma9602 Rittenberry DrBrentwoodTN37027
146940Falls Grove6710 Edgemore DrCollege GroveTN37046
548000Fields Of Canterbury2210 Chaucer Park LnThompsons StationTN37179
553632Tap Root Hills1006 Dovecrest WayFranklinTN37067
477500Eagles Glen119 Eagles Glen DrFranklinTN37067
667900Lockwood Glen2030 Mcavoy DrFranklinTN37064
503480Westhaven2042 Erwin StFranklinTN37064
864494Westhaven137 Front StFranklinTN37064
101449Stream Valley3013 Fernshaw LnFranklinTN37064
622555Clovercroft Preserve9087 Clovercroft Prsv DrFranklinTN37067
440000Indian Meadows1601 Indian Creek CirFranklinTN37064
505000Rogersshire226 Bancroft CvFranklinTN37064
355000Franklin Green3213 Turndale CtFranklinTN37064
1578317Witherspoon9226 Lehigh DrBrentwoodTN37027
495900GroveEdgecomb DrCollege GroveTN37046
625319Summerlyn3219 Bradfield DrNolensvilleTN37135
132900Westhaven1026 Calico StFranklinTN37064
136160Falls Grove7004 Farm Field DrCollege GroveTN37046
580958Summerlyn3227 Bradfield DrNolensvilleTN37135
539875Highlands @ Ladd Park825 Ryecroft LnFranklinTN37064
670005796 Natchez Trace RdFranklinTN37064
702745Summerlyn2049 Belsford LnNolensvilleTN37135
523490Burberry Glen129 Burberry Glen BlvdNolensvilleTN37135
395000Hunters Chase1136 Hunters Chase DrFranklinTN37067
3150000Johnson Cove6411 Johnson Chapel CirBrentwoodTN37027
449900Arbors @ Autumn Ridge7038 Salmon RunSpring HillTN37174
3890006848 Pulltight Hill RdCollege GroveTN37046
266000Haynes Crossing3412 Haynes CoveSpring HillTN37174
701590Westhaven3085 Cheever StFranklinTN37064
1200000Westhaven1552 Fleetwood DrFranklinTN37064
589000Garden Club1016 Buddleia LnFranklinTN37067
448900Wades Grove2046 Lequire LnSpring HillTN37174
285000Sec1303 Chapman CtSpring HillTN37174
355000Bent Creek243 Dobson Branch CtNolensvilleTN37135
555000Sunny Side6580 Sunnyside CtBrentwoodTN37027
600007456 Sleepy Hollow RdFairviewTN37062
329900Liberty Hills3072 Liberty Hills DrFranklinTN37067
277000Winstead Court352 4Th Ave S #3FranklinTN37064
582501Bridgemore Village3177 Pleasantville Brdg RdThompsons StationTN37179
645458Mcdaniel Farms6555 Windmill DrCollege GroveTN37046
493738Mcdaniel Estates037 Balcolm CtCollege GroveTN37046
395500Franklin Green3259 Dark Woods DrFranklinTN37064
532490Burberry Glen145 Burberry Glen BlvdNolensvilleTN37135
399900Silver Stream Farm2621 Cortlandt CtNolensvilleTN37135
4219000Aspen Grove300 Seaboard LnFranklinTN37067
284900Candlewood2720 Tallow TrSpring HillTN37174
405900Wades Grove7016 Minor Hill DrSpring HillTN37174
568900Temple Hills163 N Berwick LnFranklinTN37069
865000Miller Frank3043 Old Hillsboro RdFranklinTN37064
219900Chapmans Retreat4016 Clinton LnSpring HillTN37174
795990Scales Farmstead1221 Spruell DrNolensvilleTN37135
501500Fields Of Canterbury2607 Bramblewood LnThompsons StationTN37179
483490Burberry Glen812 Ravensdowne DrNolensvilleTN37135
550000Cool Springs East215 Broadwell CirFranklinTN37067
413000Wades Grove5012 Brickway CtSpring HillTN37174
685000Kings Chapel1173 Meadow Bridge LnArringtonTN37014
515000Rogersshire117 Berwick PlFranklinTN37064
2141005342 -B (001 &002)Hargrove RdFranklinTN37064
430000Amelia Park902 Market StFranklinTN37067
645000Catalina937 Los Lomas WayNolensvilleTN37135
433290Wades Grove7010 Minor Hill DrSpring HillTN37174
573942WakefieldPersimmon DrSpring HillTN37174
288430Wyngate1730 Dorset CtSpring HillTN37174
550000Sherwood Green3205 Burris DrNolensvilleTN37135
758000Chestnut Bend833 Walden DrFranklinTN37064
355000Traditions1921 Parade DrBrentwoodTN37027
517000Fields Of Canterbury2509 Waldorf LnThompsons StationTN37179
547000Spring Hill Place1629 Fair House RdSpring HillTN37174
451000Mckays Mill1115 Hudson LnFranklinTN37067
425000Hillsboro Acres1120 Brookside DrFranklinTN37069
950479Bridgemore Village3808 Pulpmill DrThompsons StationTN37179
629900Cherry Grove1567 Bunbury DrThompsons StationTN37179
623299Summerlyn3231 Bradfield DrNolensvilleTN37135
144900Westhaven1067 Calico StFranklinTN37064
132900Westhaven1038 Calico StFranklinTN37064
534025Highlands @ Ladd Park1043 Ryecroft LnFranklinTN37064
505000315 Dundee DrFranklinTN37064
1380000Magnolia Vale1007 Morgans Landing CtBrentwoodTN37027
1155543Firestone @ Cool Springs1049 Firestone DrFranklinTN37067
649000Autumn Ridge3005 Trawler CtSpring HillTN37174
440000Dallas Downs159 Heathersett DrFranklinTN37064
538900W.R. Jenkins Vandalia Cottages103 Cottage LnFranklinTN37064
185000Richland Close1056 Carlisle LnFranklinTN37064
395000Franklin Green3171 Brimstead DrFranklinTN37064
289900Wakefield2262 Dewey DrSpring HillTN37174
847500Brentmeade9123 Brentmeade BlvdBrentwoodTN37027
547500Sullivan Farms110 Allyson LnFranklinTN37064
310000Brentwood Pointe528 Brentwood PointeBrentwoodTN37027
442000Tollgate Village2748 Americus DrThompsons StationTN37179
408000Crossing @ Wades Grove1004 Rudder DrSpring HillTN37174
525000Caldwell103 Chester Stephens RdFranklinTN37067
561943Mcdaniel Estates7534 Delancey DrCollege GroveTN37046
449900Stream Valley8018 Brookpark AveFranklinTN37064
504000Mckays Mill1004 Gatewick CtFranklinTN37067
342000MultiCarters Creek PikeThompsons StationTN37179
550000Willowsprings818 Willowsprings BlvdFranklinTN37064
689900Scales Farmstead1809 Apperley DrNolensvilleTN37135
346900Spain7920 Hilton Hollow LnPrimm SpringsTN38476
515000Benevento3165 Appian WaySpring HillTN37174
304900Chapmans Retreat3003 Carpenter PassSpring HillTN37174
715000Willowick7088 Willowick DrBrentwoodTN37027
297475Petra Commons264 Mary Ann CirSpring HillTN37174
655000Indian Point1415 Arrowhead DrBrentwoodTN37027
530000Indian Point9213 Cherokee LnBrentwoodTN37027
390000Buckingham Park1316 Buckingham CirFranklinTN37064
435000Willowsprings624 Springlake DrFranklinTN37064
499650Tywater Crossing218 Messenger LnFranklinTN37064
650000Copperstone @ Brookfield1544 Shining Ore DrBrentwoodTN37027
238500Willow Crest7818 Willow Crest DrFairviewTN37062
560000Brentwood So Ltd1413 Bunker Hill RdBrentwoodTN37027
519900Stonehenge1324 Robert E Lee LnBrentwoodTN37027
439000Cherry Grove Add1017 Fitzroy CirSpring HillTN37174
402000Tollgate Village2824 Americus DrThompsons StationTN37179
409000Eagles Glen832 Pintail CtFranklinTN37067
283500Haynes Crossing3003 Lona CtSpring HillTN37174
235000Maplelawn2724 Banks CtThompsons StationTN37179
260000Loopers Landing2153 Loudenslager DrThompsons StationTN37179
545000Highlands @ Ladd Park825 Newcomb StFranklinTN37064
309900Parkside @ Aspen Grove3201 Aspen Grove Dr #D-6FranklinTN37067
539000Cherry Grove1040 Alice Springs CirSpring HillTN37174
583000Stonehenge5104 Dorchester CirBrentwoodTN37027
755395Scales Farmstead1200 Spruell DrNolensvilleTN37135
1140000Sunset1652 Sunset RdBrentwoodTN37027
625000Raintree Forest9432 Elmhurst CtBrentwoodTN37027
40501296615 Eudailey-Covington RdCollege GroveTN37046
365000Through The Green531 Vintage Green LnFranklinTN37064
355000Dallas Downs128 Cavalry DrFranklinTN37064
360000West End Circle810 West End CirFranklinTN37064
840917Kings Chapel4552 Majestic Meadows DrArringtonTN37014
316000Rev3009 Bent Tree RdFranklinTN37067
375000Hunters Chase1181 Hunters Chase DrFranklinTN37064
380000Benevento East2002 Via Francesco CtSpring HillTN37174
395000150 Front St #33FranklinTN37064
579900Highlands @ Ladd Park814 Beamon DrFranklinTN37064
653314Bridgemore Village3662 Martins Mill RdThompsons StationTN37179
2699006636 New Town RdCollege GroveTN37046
16000001200 Old Hillsboro RdFranklinTN37069
579900Cherry Grove2961 Stewart Campbell PtSpring HillTN37174
40000Brentwood9008 Meadowlawn DrBrentwoodTN37027
455000Bent Creek5074 Aunt Nannies PlaceNolensvilleTN37135
734900Taramore9572 Dresden SqBrentwoodTN37027
825000Northumberland1790 Northumberland DrBrentwoodTN37027
390000Stonebrook880 Dortch LnNolensvilleTN37135
745900Mckays Mill1310 Cottingham DrFranklinTN37067
238000Willow Crest7816 Willow Crest DrFairviewTN37062
499000Tap Root Hills6007 Farmhouse DrFranklinTN37067
102617Stream Valley3018 Fernshaw LnFranklinTN37064
577310Falls Grove7177 Sky Meadow DrCollege GroveTN37046
859679Brooksbank Estates139 Brooksbank DrNolensvilleTN37135
675058Falls Grove6728 Edgemore DrCollege GroveTN37046
507563Highlands @ Ladd Park136 Snowden St EFranklinTN37064
813038Hardeman Springs5513 Hardeman Springs BlvdArringtonTN37014
822500Benington801 Delaware CtNolensvilleTN37135
550000Westhaven9140 Keats StFranklinTN37064
380000Buckner Crossing1015 Nealcrest CirSpring HillTN37174
1149000Pirrera Randall & Kim3376 Sweeney Hollow RdFranklinTN37064
494790Brixworth2091 Parliament DrSpring HillTN37174
1600000TraditionsSplit Log RdBrentwoodTN37027
347500Crowne Pointe2911 Stewart Campbell PtThompsons StationTN37179
830000Benington452 Oldenburg RdNolensvilleTN37135
942225Benington416 Oldenburg RdNolensvilleTN37135
795695Kings Chapel4634 Majestic Meadows DrArringtonTN37014
680000Falls Grove7052 Crimson Leaf LnCollege GroveTN37046
416000Westhaven Vistas991 Westhaven Blvd #11FranklinTN37064
3150001703 Thompsons Sta Rd WThompsons StationTN37179
155000Enclave @ Dove Lake7102 Big Oak LnNolensvilleTN37135
155000Enclave @ Dove Lake7723 Thayer RdNolensvilleTN37135
155000Enclave @ Dove Lake7045 Big Oak LnNolensvilleTN37135
155000Enclave @ Dove Lake7081 Big Oak LnNolensvilleTN37135
155000Enclave @ Dove Lake7057 Big Oak LnNolensvilleTN37135
1050000Links @ Temple Hills476 Sandcastle RdFranklinTN37069
155000Enclave @ Dove Lake7044 Big Oak LnNolensvilleTN37135
155000Enclave @ Dove Lake7057 Big Oak LnNolensvilleTN37135
155000Enclave @ Dove Lake7735 Thayer RdNolensvilleTN37135
384835Nolen Mill823 Cottage House LnNolensvilleTN37135
352985Nolen Mill819 Cottage House LnNolensvilleTN37135
630000Summerlyn2013 Belsford DrNolensvilleTN37135
245000Shirebrook105 Shirebrook CirSpring HillTN37174
353190Nolen Mill821 Cottage House LnNolensvilleTN37135
155000Enclave @ Dove Lake7212 Roland LnNolensvilleTN37135
155000Enclave @ Dove Lake7073 Big Oak LnNolensvilleTN37135

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