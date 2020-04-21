See where houses sold for March 30 through April 3, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|State
|Zip
|645000
|Mclemore Farms
|2815 Cale Ct
|Franklin
|TN
|37064
|405000
|Wades Grove
|2041 Keene Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|465000
|Erry Farms Town Center
|5001 Captain Freeman Pkwy
|Franklin
|TN
|37064
|378425
|6030 Keats St 104
|Franklin
|TN
|37064
|599900
|Arrington Retreat
|239 Rock Cress Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|226000
|Hill
|203 Cherry Dr
|Franklin
|TN
|37064
|495000
|Ralston Glen
|1127 Glenbrook Dr
|Franklin
|TN
|37064
|315000
|Mooreland
|7150 Lake View Ct
|Brentwood
|TN
|37027
|750000
|Stonehenge
|5122 Dogwood Pt
|Brentwood
|TN
|37027
|187200
|Lewisburg Pk
|Franklin
|TN
|37064
|558000
|Brentwood So Ltd
|1413 Plantation Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|485000
|Cunningham Property
|2257 N Berrys Chapel Rd
|Franklin
|TN
|37069
|1470000
|Hampton Reserve
|9576 Hampton Reserve Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|4000000
|Avery
|6448 Penrose Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|810000
|Glenellen
|9510 Wicklow Rd
|Brentwood
|TN
|37027
|325000
|Woodridge
|7550 Aubrey Ridge Dr
|Fairview
|TN
|37062
|423525
|Wades Grove
|6024 Spade Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|469900
|Cherry Grove
|1038 Fitzroy Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|245000
|Augusta Place
|2951 Augusta Trace Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|635000
|Cool Springs East
|133 Cliffe Run
|Franklin
|TN
|37067
|925000
|Westhaven
|1530 Championship Blvd
|Franklin
|TN
|37064
|317000
|Cameron Farms
|2711 Lydia Ct
|Thompsons Station
|TN
|37179
|465000
|Royal Oaks
|212 Cambridge Pl
|Franklin
|TN
|37067
|890000
|Westhaven
|1317 State Blvd
|Franklin
|TN
|37064
|395000
|Wades Grove
|3027 Foust Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|290000
|Chapmans Retreat
|1210 Chapmans Retreat Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|414000
|Forrest Crossing
|1405 Southampton Ct
|Franklin
|TN
|37064
|434900
|Tollgate Village
|2873 Americus Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|740000
|Sonoma
|9602 Rittenberry Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|146940
|Falls Grove
|6710 Edgemore Dr
|College Grove
|TN
|37046
|548000
|Fields Of Canterbury
|2210 Chaucer Park Ln
|Thompsons Station
|TN
|37179
|553632
|Tap Root Hills
|1006 Dovecrest Way
|Franklin
|TN
|37067
|477500
|Eagles Glen
|119 Eagles Glen Dr
|Franklin
|TN
|37067
|667900
|Lockwood Glen
|2030 Mcavoy Dr
|Franklin
|TN
|37064
|503480
|Westhaven
|2042 Erwin St
|Franklin
|TN
|37064
|864494
|Westhaven
|137 Front St
|Franklin
|TN
|37064
|101449
|Stream Valley
|3013 Fernshaw Ln
|Franklin
|TN
|37064
|622555
|Clovercroft Preserve
|9087 Clovercroft Prsv Dr
|Franklin
|TN
|37067
|440000
|Indian Meadows
|1601 Indian Creek Cir
|Franklin
|TN
|37064
|505000
|Rogersshire
|226 Bancroft Cv
|Franklin
|TN
|37064
|355000
|Franklin Green
|3213 Turndale Ct
|Franklin
|TN
|37064
|1578317
|Witherspoon
|9226 Lehigh Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|495900
|Grove
|Edgecomb Dr
|College Grove
|TN
|37046
|625319
|Summerlyn
|3219 Bradfield Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|132900
|Westhaven
|1026 Calico St
|Franklin
|TN
|37064
|136160
|Falls Grove
|7004 Farm Field Dr
|College Grove
|TN
|37046
|580958
|Summerlyn
|3227 Bradfield Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|539875
|Highlands @ Ladd Park
|825 Ryecroft Ln
|Franklin
|TN
|37064
|67000
|5796 Natchez Trace Rd
|Franklin
|TN
|37064
|702745
|Summerlyn
|2049 Belsford Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|523490
|Burberry Glen
|129 Burberry Glen Blvd
|Nolensville
|TN
|37135
|395000
|Hunters Chase
|1136 Hunters Chase Dr
|Franklin
|TN
|37067
|3150000
|Johnson Cove
|6411 Johnson Chapel Cir
|Brentwood
|TN
|37027
|449900
|Arbors @ Autumn Ridge
|7038 Salmon Run
|Spring Hill
|TN
|37174
|389000
|6848 Pulltight Hill Rd
|College Grove
|TN
|37046
|266000
|Haynes Crossing
|3412 Haynes Cove
|Spring Hill
|TN
|37174
|701590
|Westhaven
|3085 Cheever St
|Franklin
|TN
|37064
|1200000
|Westhaven
|1552 Fleetwood Dr
|Franklin
|TN
|37064
|589000
|Garden Club
|1016 Buddleia Ln
|Franklin
|TN
|37067
|448900
|Wades Grove
|2046 Lequire Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|285000
|Sec
|1303 Chapman Ct
|Spring Hill
|TN
|37174
|355000
|Bent Creek
|243 Dobson Branch Ct
|Nolensville
|TN
|37135
|555000
|Sunny Side
|6580 Sunnyside Ct
|Brentwood
|TN
|37027
|60000
|7456 Sleepy Hollow Rd
|Fairview
|TN
|37062
|329900
|Liberty Hills
|3072 Liberty Hills Dr
|Franklin
|TN
|37067
|277000
|Winstead Court
|352 4Th Ave S #3
|Franklin
|TN
|37064
|582501
|Bridgemore Village
|3177 Pleasantville Brdg Rd
|Thompsons Station
|TN
|37179
|645458
|Mcdaniel Farms
|6555 Windmill Dr
|College Grove
|TN
|37046
|493738
|Mcdaniel Estates
|037 Balcolm Ct
|College Grove
|TN
|37046
|395500
|Franklin Green
|3259 Dark Woods Dr
|Franklin
|TN
|37064
|532490
|Burberry Glen
|145 Burberry Glen Blvd
|Nolensville
|TN
|37135
|399900
|Silver Stream Farm
|2621 Cortlandt Ct
|Nolensville
|TN
|37135
|4219000
|Aspen Grove
|300 Seaboard Ln
|Franklin
|TN
|37067
|284900
|Candlewood
|2720 Tallow Tr
|Spring Hill
|TN
|37174
|405900
|Wades Grove
|7016 Minor Hill Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|568900
|Temple Hills
|163 N Berwick Ln
|Franklin
|TN
|37069
|865000
|Miller Frank
|3043 Old Hillsboro Rd
|Franklin
|TN
|37064
|219900
|Chapmans Retreat
|4016 Clinton Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|795990
|Scales Farmstead
|1221 Spruell Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|501500
|Fields Of Canterbury
|2607 Bramblewood Ln
|Thompsons Station
|TN
|37179
|483490
|Burberry Glen
|812 Ravensdowne Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|550000
|Cool Springs East
|215 Broadwell Cir
|Franklin
|TN
|37067
|413000
|Wades Grove
|5012 Brickway Ct
|Spring Hill
|TN
|37174
|685000
|Kings Chapel
|1173 Meadow Bridge Ln
|Arrington
|TN
|37014
|515000
|Rogersshire
|117 Berwick Pl
|Franklin
|TN
|37064
|214100
|5342 -B (001 &002)Hargrove Rd
|Franklin
|TN
|37064
|430000
|Amelia Park
|902 Market St
|Franklin
|TN
|37067
|645000
|Catalina
|937 Los Lomas Way
|Nolensville
|TN
|37135
|433290
|Wades Grove
|7010 Minor Hill Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|573942
|Wakefield
|Persimmon Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|288430
|Wyngate
|1730 Dorset Ct
|Spring Hill
|TN
|37174
|550000
|Sherwood Green
|3205 Burris Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|758000
|Chestnut Bend
|833 Walden Dr
|Franklin
|TN
|37064
|355000
|Traditions
|1921 Parade Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|517000
|Fields Of Canterbury
|2509 Waldorf Ln
|Thompsons Station
|TN
|37179
|547000
|Spring Hill Place
|1629 Fair House Rd
|Spring Hill
|TN
|37174
|451000
|Mckays Mill
|1115 Hudson Ln
|Franklin
|TN
|37067
|425000
|Hillsboro Acres
|1120 Brookside Dr
|Franklin
|TN
|37069
|950479
|Bridgemore Village
|3808 Pulpmill Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|629900
|Cherry Grove
|1567 Bunbury Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|623299
|Summerlyn
|3231 Bradfield Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|144900
|Westhaven
|1067 Calico St
|Franklin
|TN
|37064
|132900
|Westhaven
|1038 Calico St
|Franklin
|TN
|37064
|534025
|Highlands @ Ladd Park
|1043 Ryecroft Ln
|Franklin
|TN
|37064
|505000
|315 Dundee Dr
|Franklin
|TN
|37064
|1380000
|Magnolia Vale
|1007 Morgans Landing Ct
|Brentwood
|TN
|37027
|1155543
|Firestone @ Cool Springs
|1049 Firestone Dr
|Franklin
|TN
|37067
|649000
|Autumn Ridge
|3005 Trawler Ct
|Spring Hill
|TN
|37174
|440000
|Dallas Downs
|159 Heathersett Dr
|Franklin
|TN
|37064
|538900
|W.R. Jenkins Vandalia Cottages
|103 Cottage Ln
|Franklin
|TN
|37064
|185000
|Richland Close
|1056 Carlisle Ln
|Franklin
|TN
|37064
|395000
|Franklin Green
|3171 Brimstead Dr
|Franklin
|TN
|37064
|289900
|Wakefield
|2262 Dewey Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|847500
|Brentmeade
|9123 Brentmeade Blvd
|Brentwood
|TN
|37027
|547500
|Sullivan Farms
|110 Allyson Ln
|Franklin
|TN
|37064
|310000
|Brentwood Pointe
|528 Brentwood Pointe
|Brentwood
|TN
|37027
|442000
|Tollgate Village
|2748 Americus Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|408000
|Crossing @ Wades Grove
|1004 Rudder Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|525000
|Caldwell
|103 Chester Stephens Rd
|Franklin
|TN
|37067
|561943
|Mcdaniel Estates
|7534 Delancey Dr
|College Grove
|TN
|37046
|449900
|Stream Valley
|8018 Brookpark Ave
|Franklin
|TN
|37064
|504000
|Mckays Mill
|1004 Gatewick Ct
|Franklin
|TN
|37067
|342000
|Multi
|Carters Creek Pike
|Thompsons Station
|TN
|37179
|550000
|Willowsprings
|818 Willowsprings Blvd
|Franklin
|TN
|37064
|689900
|Scales Farmstead
|1809 Apperley Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|346900
|Spain
|7920 Hilton Hollow Ln
|Primm Springs
|TN
|38476
|515000
|Benevento
|3165 Appian Way
|Spring Hill
|TN
|37174
|304900
|Chapmans Retreat
|3003 Carpenter Pass
|Spring Hill
|TN
|37174
|715000
|Willowick
|7088 Willowick Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|297475
|Petra Commons
|264 Mary Ann Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|655000
|Indian Point
|1415 Arrowhead Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|530000
|Indian Point
|9213 Cherokee Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|390000
|Buckingham Park
|1316 Buckingham Cir
|Franklin
|TN
|37064
|435000
|Willowsprings
|624 Springlake Dr
|Franklin
|TN
|37064
|499650
|Tywater Crossing
|218 Messenger Ln
|Franklin
|TN
|37064
|650000
|Copperstone @ Brookfield
|1544 Shining Ore Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|238500
|Willow Crest
|7818 Willow Crest Dr
|Fairview
|TN
|37062
|560000
|Brentwood So Ltd
|1413 Bunker Hill Rd
|Brentwood
|TN
|37027
|519900
|Stonehenge
|1324 Robert E Lee Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|439000
|Cherry Grove Add
|1017 Fitzroy Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|402000
|Tollgate Village
|2824 Americus Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|409000
|Eagles Glen
|832 Pintail Ct
|Franklin
|TN
|37067
|283500
|Haynes Crossing
|3003 Lona Ct
|Spring Hill
|TN
|37174
|235000
|Maplelawn
|2724 Banks Ct
|Thompsons Station
|TN
|37179
|260000
|Loopers Landing
|2153 Loudenslager Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|545000
|Highlands @ Ladd Park
|825 Newcomb St
|Franklin
|TN
|37064
|309900
|Parkside @ Aspen Grove
|3201 Aspen Grove Dr #D-6
|Franklin
|TN
|37067
|539000
|Cherry Grove
|1040 Alice Springs Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|583000
|Stonehenge
|5104 Dorchester Cir
|Brentwood
|TN
|37027
|755395
|Scales Farmstead
|1200 Spruell Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|1140000
|Sunset
|1652 Sunset Rd
|Brentwood
|TN
|37027
|625000
|Raintree Forest
|9432 Elmhurst Ct
|Brentwood
|TN
|37027
|4050129
|6615 Eudailey-Covington Rd
|College Grove
|TN
|37046
|365000
|Through The Green
|531 Vintage Green Ln
|Franklin
|TN
|37064
|355000
|Dallas Downs
|128 Cavalry Dr
|Franklin
|TN
|37064
|360000
|West End Circle
|810 West End Cir
|Franklin
|TN
|37064
|840917
|Kings Chapel
|4552 Majestic Meadows Dr
|Arrington
|TN
|37014
|316000
|Rev
|3009 Bent Tree Rd
|Franklin
|TN
|37067
|375000
|Hunters Chase
|1181 Hunters Chase Dr
|Franklin
|TN
|37064
|380000
|Benevento East
|2002 Via Francesco Ct
|Spring Hill
|TN
|37174
|395000
|150 Front St #33
|Franklin
|TN
|37064
|579900
|Highlands @ Ladd Park
|814 Beamon Dr
|Franklin
|TN
|37064
|653314
|Bridgemore Village
|3662 Martins Mill Rd
|Thompsons Station
|TN
|37179
|269900
|6636 New Town Rd
|College Grove
|TN
|37046
|1600000
|1200 Old Hillsboro Rd
|Franklin
|TN
|37069
|579900
|Cherry Grove
|2961 Stewart Campbell Pt
|Spring Hill
|TN
|37174
|40000
|Brentwood
|9008 Meadowlawn Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|455000
|Bent Creek
|5074 Aunt Nannies Place
|Nolensville
|TN
|37135
|734900
|Taramore
|9572 Dresden Sq
|Brentwood
|TN
|37027
|825000
|Northumberland
|1790 Northumberland Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|390000
|Stonebrook
|880 Dortch Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|745900
|Mckays Mill
|1310 Cottingham Dr
|Franklin
|TN
|37067
|238000
|Willow Crest
|7816 Willow Crest Dr
|Fairview
|TN
|37062
|499000
|Tap Root Hills
|6007 Farmhouse Dr
|Franklin
|TN
|37067
|102617
|Stream Valley
|3018 Fernshaw Ln
|Franklin
|TN
|37064
|577310
|Falls Grove
|7177 Sky Meadow Dr
|College Grove
|TN
|37046
|859679
|Brooksbank Estates
|139 Brooksbank Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|675058
|Falls Grove
|6728 Edgemore Dr
|College Grove
|TN
|37046
|507563
|Highlands @ Ladd Park
|136 Snowden St E
|Franklin
|TN
|37064
|813038
|Hardeman Springs
|5513 Hardeman Springs Blvd
|Arrington
|TN
|37014
|822500
|Benington
|801 Delaware Ct
|Nolensville
|TN
|37135
|550000
|Westhaven
|9140 Keats St
|Franklin
|TN
|37064
|380000
|Buckner Crossing
|1015 Nealcrest Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|1149000
|Pirrera Randall & Kim
|3376 Sweeney Hollow Rd
|Franklin
|TN
|37064
|494790
|Brixworth
|2091 Parliament Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|1600000
|Traditions
|Split Log Rd
|Brentwood
|TN
|37027
|347500
|Crowne Pointe
|2911 Stewart Campbell Pt
|Thompsons Station
|TN
|37179
|830000
|Benington
|452 Oldenburg Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|942225
|Benington
|416 Oldenburg Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|795695
|Kings Chapel
|4634 Majestic Meadows Dr
|Arrington
|TN
|37014
|680000
|Falls Grove
|7052 Crimson Leaf Ln
|College Grove
|TN
|37046
|416000
|Westhaven Vistas
|991 Westhaven Blvd #11
|Franklin
|TN
|37064
|315000
|1703 Thompsons Sta Rd W
|Thompsons Station
|TN
|37179
|155000
|Enclave @ Dove Lake
|7102 Big Oak Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|155000
|Enclave @ Dove Lake
|7723 Thayer Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|155000
|Enclave @ Dove Lake
|7045 Big Oak Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|155000
|Enclave @ Dove Lake
|7081 Big Oak Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|155000
|Enclave @ Dove Lake
|7057 Big Oak Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|1050000
|Links @ Temple Hills
|476 Sandcastle Rd
|Franklin
|TN
|37069
|155000
|Enclave @ Dove Lake
|7044 Big Oak Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|155000
|Enclave @ Dove Lake
|7057 Big Oak Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|155000
|Enclave @ Dove Lake
|7735 Thayer Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|384835
|Nolen Mill
|823 Cottage House Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|352985
|Nolen Mill
|819 Cottage House Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|630000
|Summerlyn
|2013 Belsford Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|245000
|Shirebrook
|105 Shirebrook Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|353190
|Nolen Mill
|821 Cottage House Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|155000
|Enclave @ Dove Lake
|7212 Roland Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|155000
|Enclave @ Dove Lake
|7073 Big Oak Ln
|Nolensville
|TN
|37135
Advertisement