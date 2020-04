See where houses sold for March 30 through April 3, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City State Zip 645000 Mclemore Farms 2815 Cale Ct Franklin TN 37064 405000 Wades Grove 2041 Keene Cir Spring Hill TN 37174 465000 Erry Farms Town Center 5001 Captain Freeman Pkwy Franklin TN 37064 378425 6030 Keats St 104 Franklin TN 37064 599900 Arrington Retreat 239 Rock Cress Rd Nolensville TN 37135 226000 Hill 203 Cherry Dr Franklin TN 37064 495000 Ralston Glen 1127 Glenbrook Dr Franklin TN 37064 315000 Mooreland 7150 Lake View Ct Brentwood TN 37027 750000 Stonehenge 5122 Dogwood Pt Brentwood TN 37027 187200 Lewisburg Pk Franklin TN 37064 558000 Brentwood So Ltd 1413 Plantation Dr Brentwood TN 37027 485000 Cunningham Property 2257 N Berrys Chapel Rd Franklin TN 37069 1470000 Hampton Reserve 9576 Hampton Reserve Dr Brentwood TN 37027 4000000 Avery 6448 Penrose Dr Brentwood TN 37027 810000 Glenellen 9510 Wicklow Rd Brentwood TN 37027 325000 Woodridge 7550 Aubrey Ridge Dr Fairview TN 37062 423525 Wades Grove 6024 Spade Dr Spring Hill TN 37174 469900 Cherry Grove 1038 Fitzroy Cir Spring Hill TN 37174 245000 Augusta Place 2951 Augusta Trace Dr Spring Hill TN 37174 635000 Cool Springs East 133 Cliffe Run Franklin TN 37067 925000 Westhaven 1530 Championship Blvd Franklin TN 37064 317000 Cameron Farms 2711 Lydia Ct Thompsons Station TN 37179 465000 Royal Oaks 212 Cambridge Pl Franklin TN 37067 890000 Westhaven 1317 State Blvd Franklin TN 37064 395000 Wades Grove 3027 Foust Dr Spring Hill TN 37174 290000 Chapmans Retreat 1210 Chapmans Retreat Dr Spring Hill TN 37174 414000 Forrest Crossing 1405 Southampton Ct Franklin TN 37064 434900 Tollgate Village 2873 Americus Dr Thompsons Station TN 37179 740000 Sonoma 9602 Rittenberry Dr Brentwood TN 37027 146940 Falls Grove 6710 Edgemore Dr College Grove TN 37046 548000 Fields Of Canterbury 2210 Chaucer Park Ln Thompsons Station TN 37179 553632 Tap Root Hills 1006 Dovecrest Way Franklin TN 37067 477500 Eagles Glen 119 Eagles Glen Dr Franklin TN 37067 667900 Lockwood Glen 2030 Mcavoy Dr Franklin TN 37064 503480 Westhaven 2042 Erwin St Franklin TN 37064 864494 Westhaven 137 Front St Franklin TN 37064 101449 Stream Valley 3013 Fernshaw Ln Franklin TN 37064 622555 Clovercroft Preserve 9087 Clovercroft Prsv Dr Franklin TN 37067 440000 Indian Meadows 1601 Indian Creek Cir Franklin TN 37064 505000 Rogersshire 226 Bancroft Cv Franklin TN 37064 355000 Franklin Green 3213 Turndale Ct Franklin TN 37064 1578317 Witherspoon 9226 Lehigh Dr Brentwood TN 37027 495900 Grove Edgecomb Dr College Grove TN 37046 625319 Summerlyn 3219 Bradfield Dr Nolensville TN 37135 132900 Westhaven 1026 Calico St Franklin TN 37064 136160 Falls Grove 7004 Farm Field Dr College Grove TN 37046 580958 Summerlyn 3227 Bradfield Dr Nolensville TN 37135 539875 Highlands @ Ladd Park 825 Ryecroft Ln Franklin TN 37064 67000 5796 Natchez Trace Rd Franklin TN 37064 702745 Summerlyn 2049 Belsford Ln Nolensville TN 37135 523490 Burberry Glen 129 Burberry Glen Blvd Nolensville TN 37135 395000 Hunters Chase 1136 Hunters Chase Dr Franklin TN 37067 3150000 Johnson Cove 6411 Johnson Chapel Cir Brentwood TN 37027 449900 Arbors @ Autumn Ridge 7038 Salmon Run Spring Hill TN 37174 389000 6848 Pulltight Hill Rd College Grove TN 37046 266000 Haynes Crossing 3412 Haynes Cove Spring Hill TN 37174 701590 Westhaven 3085 Cheever St Franklin TN 37064 1200000 Westhaven 1552 Fleetwood Dr Franklin TN 37064 589000 Garden Club 1016 Buddleia Ln Franklin TN 37067 448900 Wades Grove 2046 Lequire Ln Spring Hill TN 37174 285000 Sec 1303 Chapman Ct Spring Hill TN 37174 355000 Bent Creek 243 Dobson Branch Ct Nolensville TN 37135 555000 Sunny Side 6580 Sunnyside Ct Brentwood TN 37027 60000 7456 Sleepy Hollow Rd Fairview TN 37062 329900 Liberty Hills 3072 Liberty Hills Dr Franklin TN 37067 277000 Winstead Court 352 4Th Ave S #3 Franklin TN 37064 582501 Bridgemore Village 3177 Pleasantville Brdg Rd Thompsons Station TN 37179 645458 Mcdaniel Farms 6555 Windmill Dr College Grove TN 37046 493738 Mcdaniel Estates 037 Balcolm Ct College Grove TN 37046 395500 Franklin Green 3259 Dark Woods Dr Franklin TN 37064 532490 Burberry Glen 145 Burberry Glen Blvd Nolensville TN 37135 399900 Silver Stream Farm 2621 Cortlandt Ct Nolensville TN 37135 4219000 Aspen Grove 300 Seaboard Ln Franklin TN 37067 284900 Candlewood 2720 Tallow Tr Spring Hill TN 37174 405900 Wades Grove 7016 Minor Hill Dr Spring Hill TN 37174 568900 Temple Hills 163 N Berwick Ln Franklin TN 37069 865000 Miller Frank 3043 Old Hillsboro Rd Franklin TN 37064 219900 Chapmans Retreat 4016 Clinton Ln Spring Hill TN 37174 795990 Scales Farmstead 1221 Spruell Dr Nolensville TN 37135 501500 Fields Of Canterbury 2607 Bramblewood Ln Thompsons Station TN 37179 483490 Burberry Glen 812 Ravensdowne Dr Nolensville TN 37135 550000 Cool Springs East 215 Broadwell Cir Franklin TN 37067 413000 Wades Grove 5012 Brickway Ct Spring Hill TN 37174 685000 Kings Chapel 1173 Meadow Bridge Ln Arrington TN 37014 515000 Rogersshire 117 Berwick Pl Franklin TN 37064 214100 5342 -B (001 &002)Hargrove Rd Franklin TN 37064 430000 Amelia Park 902 Market St Franklin TN 37067 645000 Catalina 937 Los Lomas Way Nolensville TN 37135 433290 Wades Grove 7010 Minor Hill Dr Spring Hill TN 37174 573942 Wakefield Persimmon Dr Spring Hill TN 37174 288430 Wyngate 1730 Dorset Ct Spring Hill TN 37174 550000 Sherwood Green 3205 Burris Dr Nolensville TN 37135 758000 Chestnut Bend 833 Walden Dr Franklin TN 37064 355000 Traditions 1921 Parade Dr Brentwood TN 37027 517000 Fields Of Canterbury 2509 Waldorf Ln Thompsons Station TN 37179 547000 Spring Hill Place 1629 Fair House Rd Spring Hill TN 37174 451000 Mckays Mill 1115 Hudson Ln Franklin TN 37067 425000 Hillsboro Acres 1120 Brookside Dr Franklin TN 37069 950479 Bridgemore Village 3808 Pulpmill Dr Thompsons Station TN 37179 629900 Cherry Grove 1567 Bunbury Dr Thompsons Station TN 37179 623299 Summerlyn 3231 Bradfield Dr Nolensville TN 37135 144900 Westhaven 1067 Calico St Franklin TN 37064 132900 Westhaven 1038 Calico St Franklin TN 37064 534025 Highlands @ Ladd Park 1043 Ryecroft Ln Franklin TN 37064 505000 315 Dundee Dr Franklin TN 37064 1380000 Magnolia Vale 1007 Morgans Landing Ct Brentwood TN 37027 1155543 Firestone @ Cool Springs 1049 Firestone Dr Franklin TN 37067 649000 Autumn Ridge 3005 Trawler Ct Spring Hill TN 37174 440000 Dallas Downs 159 Heathersett Dr Franklin TN 37064 538900 W.R. Jenkins Vandalia Cottages 103 Cottage Ln Franklin TN 37064 185000 Richland Close 1056 Carlisle Ln Franklin TN 37064 395000 Franklin Green 3171 Brimstead Dr Franklin TN 37064 289900 Wakefield 2262 Dewey Dr Spring Hill TN 37174 847500 Brentmeade 9123 Brentmeade Blvd Brentwood TN 37027 547500 Sullivan Farms 110 Allyson Ln Franklin TN 37064 310000 Brentwood Pointe 528 Brentwood Pointe Brentwood TN 37027 442000 Tollgate Village 2748 Americus Dr Thompsons Station TN 37179 408000 Crossing @ Wades Grove 1004 Rudder Dr Spring Hill TN 37174 525000 Caldwell 103 Chester Stephens Rd Franklin TN 37067 561943 Mcdaniel Estates 7534 Delancey Dr College Grove TN 37046 449900 Stream Valley 8018 Brookpark Ave Franklin TN 37064 504000 Mckays Mill 1004 Gatewick Ct Franklin TN 37067 342000 Multi Carters Creek Pike Thompsons Station TN 37179 550000 Willowsprings 818 Willowsprings Blvd Franklin TN 37064 689900 Scales Farmstead 1809 Apperley Dr Nolensville TN 37135 346900 Spain 7920 Hilton Hollow Ln Primm Springs TN 38476 515000 Benevento 3165 Appian Way Spring Hill TN 37174 304900 Chapmans Retreat 3003 Carpenter Pass Spring Hill TN 37174 715000 Willowick 7088 Willowick Dr Brentwood TN 37027 297475 Petra Commons 264 Mary Ann Cir Spring Hill TN 37174 655000 Indian Point 1415 Arrowhead Dr Brentwood TN 37027 530000 Indian Point 9213 Cherokee Ln Brentwood TN 37027 390000 Buckingham Park 1316 Buckingham Cir Franklin TN 37064 435000 Willowsprings 624 Springlake Dr Franklin TN 37064 499650 Tywater Crossing 218 Messenger Ln Franklin TN 37064 650000 Copperstone @ Brookfield 1544 Shining Ore Dr Brentwood TN 37027 238500 Willow Crest 7818 Willow Crest Dr Fairview TN 37062 560000 Brentwood So Ltd 1413 Bunker Hill Rd Brentwood TN 37027 519900 Stonehenge 1324 Robert E Lee Ln Brentwood TN 37027 439000 Cherry Grove Add 1017 Fitzroy Cir Spring Hill TN 37174 402000 Tollgate Village 2824 Americus Dr Thompsons Station TN 37179 409000 Eagles Glen 832 Pintail Ct Franklin TN 37067 283500 Haynes Crossing 3003 Lona Ct Spring Hill TN 37174 235000 Maplelawn 2724 Banks Ct Thompsons Station TN 37179 260000 Loopers Landing 2153 Loudenslager Dr Thompsons Station TN 37179 545000 Highlands @ Ladd Park 825 Newcomb St Franklin TN 37064 309900 Parkside @ Aspen Grove 3201 Aspen Grove Dr #D-6 Franklin TN 37067 539000 Cherry Grove 1040 Alice Springs Cir Spring Hill TN 37174 583000 Stonehenge 5104 Dorchester Cir Brentwood TN 37027 755395 Scales Farmstead 1200 Spruell Dr Nolensville TN 37135 1140000 Sunset 1652 Sunset Rd Brentwood TN 37027 625000 Raintree Forest 9432 Elmhurst Ct Brentwood TN 37027 4050129 6615 Eudailey-Covington Rd College Grove TN 37046 365000 Through The Green 531 Vintage Green Ln Franklin TN 37064 355000 Dallas Downs 128 Cavalry Dr Franklin TN 37064 360000 West End Circle 810 West End Cir Franklin TN 37064 840917 Kings Chapel 4552 Majestic Meadows Dr Arrington TN 37014 316000 Rev 3009 Bent Tree Rd Franklin TN 37067 375000 Hunters Chase 1181 Hunters Chase Dr Franklin TN 37064 380000 Benevento East 2002 Via Francesco Ct Spring Hill TN 37174 395000 150 Front St #33 Franklin TN 37064 579900 Highlands @ Ladd Park 814 Beamon Dr Franklin TN 37064 653314 Bridgemore Village 3662 Martins Mill Rd Thompsons Station TN 37179 269900 6636 New Town Rd College Grove TN 37046 1600000 1200 Old Hillsboro Rd Franklin TN 37069 579900 Cherry Grove 2961 Stewart Campbell Pt Spring Hill TN 37174 40000 Brentwood 9008 Meadowlawn Dr Brentwood TN 37027 455000 Bent Creek 5074 Aunt Nannies Place Nolensville TN 37135 734900 Taramore 9572 Dresden Sq Brentwood TN 37027 825000 Northumberland 1790 Northumberland Dr Brentwood TN 37027 390000 Stonebrook 880 Dortch Ln Nolensville TN 37135 745900 Mckays Mill 1310 Cottingham Dr Franklin TN 37067 238000 Willow Crest 7816 Willow Crest Dr Fairview TN 37062 499000 Tap Root Hills 6007 Farmhouse Dr Franklin TN 37067 102617 Stream Valley 3018 Fernshaw Ln Franklin TN 37064 577310 Falls Grove 7177 Sky Meadow Dr College Grove TN 37046 859679 Brooksbank Estates 139 Brooksbank Dr Nolensville TN 37135 675058 Falls Grove 6728 Edgemore Dr College Grove TN 37046 507563 Highlands @ Ladd Park 136 Snowden St E Franklin TN 37064 813038 Hardeman Springs 5513 Hardeman Springs Blvd Arrington TN 37014 822500 Benington 801 Delaware Ct Nolensville TN 37135 550000 Westhaven 9140 Keats St Franklin TN 37064 380000 Buckner Crossing 1015 Nealcrest Cir Spring Hill TN 37174 1149000 Pirrera Randall & Kim 3376 Sweeney Hollow Rd Franklin TN 37064 494790 Brixworth 2091 Parliament Dr Spring Hill TN 37174 1600000 Traditions Split Log Rd Brentwood TN 37027 347500 Crowne Pointe 2911 Stewart Campbell Pt Thompsons Station TN 37179 830000 Benington 452 Oldenburg Rd Nolensville TN 37135 942225 Benington 416 Oldenburg Rd Nolensville TN 37135 795695 Kings Chapel 4634 Majestic Meadows Dr Arrington TN 37014 680000 Falls Grove 7052 Crimson Leaf Ln College Grove TN 37046 416000 Westhaven Vistas 991 Westhaven Blvd #11 Franklin TN 37064 315000 1703 Thompsons Sta Rd W Thompsons Station TN 37179 155000 Enclave @ Dove Lake 7102 Big Oak Ln Nolensville TN 37135 155000 Enclave @ Dove Lake 7723 Thayer Rd Nolensville TN 37135 155000 Enclave @ Dove Lake 7045 Big Oak Ln Nolensville TN 37135 155000 Enclave @ Dove Lake 7081 Big Oak Ln Nolensville TN 37135 155000 Enclave @ Dove Lake 7057 Big Oak Ln Nolensville TN 37135 1050000 Links @ Temple Hills 476 Sandcastle Rd Franklin TN 37069 155000 Enclave @ Dove Lake 7044 Big Oak Ln Nolensville TN 37135 155000 Enclave @ Dove Lake 7057 Big Oak Ln Nolensville TN 37135 155000 Enclave @ Dove Lake 7735 Thayer Rd Nolensville TN 37135 384835 Nolen Mill 823 Cottage House Ln Nolensville TN 37135 352985 Nolen Mill 819 Cottage House Ln Nolensville TN 37135 630000 Summerlyn 2013 Belsford Dr Nolensville TN 37135 245000 Shirebrook 105 Shirebrook Cir Spring Hill TN 37174 353190 Nolen Mill 821 Cottage House Ln Nolensville TN 37135 155000 Enclave @ Dove Lake 7212 Roland Ln Nolensville TN 37135 155000 Enclave @ Dove Lake 7073 Big Oak Ln Nolensville TN 37135