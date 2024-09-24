Severe Thunder Storm Watch 9-24-2024

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Showers and thunderstorms likely, mainly after 2pm. Mostly cloudy, with a high near 86. Southwest wind around 10 mph, with gusts as high as 20 mph. Chance of precipitation is 70%. New rainfall amounts between a quarter and half of an inch possible. A spinup Tornado is possible so be weather aware.
SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 681 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 1245 PM CDT TUE SEP 24 2024 SEVERE THUNDERSTORM WATCH 681 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TNC003-013-015-021-027-031-035-037-039-041-043-049-055-061-071- 081-087-099-101-109-111-117-119-129-133-135-137-141-147-149-151- 159-165-169-175-177-181-185-187-189-250000- /O.NEW.KWNS.SV.A.0681.240924T1745Z-240925T0000Z/ TN . TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE BEDFORD CAMPBELL CANNON CHEATHAM CLAY COFFEE CUMBERLAND DAVIDSON DECATUR DE KALB DICKSON FENTRESS GILES GRUNDY HARDIN HICKMAN JACKSON LAWRENCE LEWIS MACON MARSHALL MAURY MCNAIRY MORGAN OVERTON PERRY PICKETT PUTNAM ROBERTSON RUTHERFORD SCOTT SMITH SUMNER TROUSDALE VAN BUREN WARREN WAYNE WHITE WILLIAMSON WILSON
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