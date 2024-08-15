Real Estate Property Transfers in Franklin for July 22, 2024

By
Michael Carpenter
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See property transfers in Franklin Tennessee for July 22-26, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$250,000Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C1091607 Granville RdFranklin37064
$1,060,000Fieldstone Farms Sec B Pb 19 Pg 5422 Sims LnFranklin37069
$560,000Morningside Sec 5 Pb 33 Pg 1277007 Sunrise CirFranklin37067
$625,000Breckenridge So Sec 1 Pb 6 Pg 84018 Clovercroft RdFranklin37067
$1,027,400Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 361036 Boundary StFranklin37064
$685,000Dallas Downs Sec 4 Pb 14 Pg 87120 Cavalry DrFranklin37064
$2,503,3331011 Barrel Spgs Hollow RdFranklin37069
$828,000Goose Creek Est Sec 1 Pb 24 Pg 102034 Goose Creek DrFranklin37064
$550,000Meadowgreen Acres Pb 2 Pg 45202 Stable RdFranklin37069
$156,000Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 143023 Canyon Echo DrFranklin37064
$632,045Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14413 Aiken LnFranklin37064
$899,500Tywater Crossing Sec1 Pb 57 Pg 62605 Tywater Crossing BlvdFranklin37064
$259,000Southvale Sec1 Pb 82 Pg 1477007 Southvale BlvdFranklin37064
$899,900Polk Place Sec 6 Pb 23 Pg 7149 Sontag DrFranklin37064
$699,000Dallas Downs Sec 20 Pb 16 Pg 1492704 Lindsey CtFranklin37064
$371,300Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 1393000 William StFranklin37064
$823,715Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 143009 Canyon Echo DrFranklin37064
$1,461,340Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 1396054 Congress DrFranklin37064
$2,153,580Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 921024 William StFranklin37064
$585,000Franklin Green Sec 10 Pb 29 Pg 1233145 Langley DrFranklin37064
$800,000Village Of Clovercroft Sec 1 Pb 49 Pg 18201 Verde Meadow DrFranklin37067
$255,920Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C042601 Boyd Mill Ave #h-6Franklin37064
$529,900Forrest Crossing Sec 3-c Pb 18 Pg 222043 Roderick CirFranklin37064
$1,100,000Highlands @ Ladd Park Sec22 Pb 61 Pg 89630 Finnhorse LnFranklin37064
$2,703,434Westhaven Sec 58 Pb 76 Pg 1415050 Kathryn AveFranklin37064
$264,900Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 111509 Townsend BlvdFranklin37064
$869,900Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 1173018 Wynn CirFranklin37064
$264,900Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 111503 Townsend BlvdFranklin37064
$264,900Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 111497 Townsend BlvdFranklin37064
$264,900Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 111527 Townsend BlvdFranklin37064
$264,900Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 111521 Townsend BlvdFranklin37064
$550,000Hickory Ridge Pb 7 Pg 1021205 Hickory Ridge DrFranklin37064
$264,900Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 111515 Townsend BlvdFranklin37064
$325,000Hardison Hills Sec 2 Rev 1 Pb 37 Pg 1461101 Downs Blvd #163Franklin37064
$900,000Lockwood Glen Sec9 Pb 71 Pg 112463 Dewar DrFranklin37064
$400,000Fieldstone Farms Sec B Pb 19 Pg 5223 Winter Hill RdFranklin37069
$900,000Highlands @ Ladd Park Sec 9 Pb 56 Pg 118396 Irvine LnFranklin37064
$508,000Prescott Place64 Anston ParkFranklin37069
$1,840,000Cool Springs East Sec 23 Pb 30 Pg 34107 Chatfield WayFranklin37067
$840,000Westhaven Sec 13 Pb 44 Pg 96619 Cheltenham AveFranklin37064
$825,000Polk Place Sec 10 Pb 32 Pg 137103 Jill CtFranklin37064
$975,000Highlands @ Ladd Park Sec16 Pb 58 Pg 26108 Truman Rd WFranklin37064
$662,000Mckays Mill Sec 30 Pb 41 Pg 941311 Decatur CirFranklin37067
$525,000Fieldstone Farms Sec K-2 Pb 19 Pg 122906 Idlewild CtFranklin37064
$1,575,000Historic Magnolia Hall Pb 82 Pg 1301839 William Campbell CtFranklin37064
$1,575,000Historic Magnolia Hall Pb 82 Pg 1301839 William Campbell CtFranklin37064
$570,000Rosebrooke Sec3 Pb 83 Pg 531712 Southwick DrFranklin37064
$765,500Highlands @ Ladd Park Sec25 Pb 62 Pg 563054 Ryecroft LnFranklin37064
$830,000Westhaven Sec 38 Pb 58 Pg 951007 Howland StFranklin37064
$1,331,257Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 1396042 Congress DrFranklin37064
$688,000Rogersshire Sec 2 Pb 27 Pg 32506 Bancroft WayFranklin37064
$615,000Mckays Mill Sec 30 Pb 41 Pg 941304 Liberty PkFranklin37067
$1,650,000Westhaven Section 17 Pb 48 Pg 961399 Westhaven BlvdFranklin37064
$1,249,900Lockwood Glen Sec7 Pb 64 Pg 89209 Halswelle DrFranklin37064
$305,000Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C0661004 Granville RdFranklin37064
$200,000Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C042601 Boyd Mill Ave #h-6Franklin37064
$845,000Lockwood Glen Sec6 Pb 63 Pg 8407 Courfield DrFranklin37064
$1,615,580Starnes Creek Sec1 Pb 80 Pg 277212 Murrel DrFranklin37064
$1,250,000Bending Chestnut RdFranklin37064
$580,000Williamson Square Pb 81 Pg 582044 Township Pvt DrFranklin37067
$900,000Willowsprings Sec 4 Pb 42 Pg 128337 Rosebud CirFranklin37064
$849,900Cool Springs East Sec 3 Pb 23 Pg 59514 Hodges CtFranlklin37067

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