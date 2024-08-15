Real Estate Property Transfers in Franklin for July 22, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for July 22-26, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$250,000
|Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C109
|1607 Granville Rd
|Franklin
|37064
|$1,060,000
|Fieldstone Farms Sec B Pb 19 Pg 5
|422 Sims Ln
|Franklin
|37069
|$560,000
|Morningside Sec 5 Pb 33 Pg 127
|7007 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$625,000
|Breckenridge So Sec 1 Pb 6 Pg 8
|4018 Clovercroft Rd
|Franklin
|37067
|$1,027,400
|Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36
|1036 Boundary St
|Franklin
|37064
|$685,000
|Dallas Downs Sec 4 Pb 14 Pg 87
|120 Cavalry Dr
|Franklin
|37064
|$2,503,333
|1011 Barrel Spgs Hollow Rd
|Franklin
|37069
|$828,000
|Goose Creek Est Sec 1 Pb 24 Pg 10
|2034 Goose Creek Dr
|Franklin
|37064
|$550,000
|Meadowgreen Acres Pb 2 Pg 45
|202 Stable Rd
|Franklin
|37069
|$156,000
|Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14
|3023 Canyon Echo Dr
|Franklin
|37064
|$632,045
|Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14
|413 Aiken Ln
|Franklin
|37064
|$899,500
|Tywater Crossing Sec1 Pb 57 Pg 62
|605 Tywater Crossing Blvd
|Franklin
|37064
|$259,000
|Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147
|7007 Southvale Blvd
|Franklin
|37064
|$899,900
|Polk Place Sec 6 Pb 23 Pg 7
|149 Sontag Dr
|Franklin
|37064
|$699,000
|Dallas Downs Sec 20 Pb 16 Pg 149
|2704 Lindsey Ct
|Franklin
|37064
|$371,300
|Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139
|3000 William St
|Franklin
|37064
|$823,715
|Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14
|3009 Canyon Echo Dr
|Franklin
|37064
|$1,461,340
|Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139
|6054 Congress Dr
|Franklin
|37064
|$2,153,580
|Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92
|1024 William St
|Franklin
|37064
|$585,000
|Franklin Green Sec 10 Pb 29 Pg 123
|3145 Langley Dr
|Franklin
|37064
|$800,000
|Village Of Clovercroft Sec 1 Pb 49 Pg 18
|201 Verde Meadow Dr
|Franklin
|37067
|$255,920
|Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C042
|601 Boyd Mill Ave #h-6
|Franklin
|37064
|$529,900
|Forrest Crossing Sec 3-c Pb 18 Pg 22
|2043 Roderick Cir
|Franklin
|37064
|$1,100,000
|Highlands @ Ladd Park Sec22 Pb 61 Pg 89
|630 Finnhorse Ln
|Franklin
|37064
|$2,703,434
|Westhaven Sec 58 Pb 76 Pg 141
|5050 Kathryn Ave
|Franklin
|37064
|$264,900
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11
|1509 Townsend Blvd
|Franklin
|37064
|$869,900
|Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117
|3018 Wynn Cir
|Franklin
|37064
|$264,900
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11
|1503 Townsend Blvd
|Franklin
|37064
|$264,900
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11
|1497 Townsend Blvd
|Franklin
|37064
|$264,900
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11
|1527 Townsend Blvd
|Franklin
|37064
|$264,900
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11
|1521 Townsend Blvd
|Franklin
|37064
|$550,000
|Hickory Ridge Pb 7 Pg 102
|1205 Hickory Ridge Dr
|Franklin
|37064
|$264,900
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11
|1515 Townsend Blvd
|Franklin
|37064
|$325,000
|Hardison Hills Sec 2 Rev 1 Pb 37 Pg 146
|1101 Downs Blvd #163
|Franklin
|37064
|$900,000
|Lockwood Glen Sec9 Pb 71 Pg 112
|463 Dewar Dr
|Franklin
|37064
|$400,000
|Fieldstone Farms Sec B Pb 19 Pg 5
|223 Winter Hill Rd
|Franklin
|37069
|$900,000
|Highlands @ Ladd Park Sec 9 Pb 56 Pg 118
|396 Irvine Ln
|Franklin
|37064
|$508,000
|Prescott Place
|64 Anston Park
|Franklin
|37069
|$1,840,000
|Cool Springs East Sec 23 Pb 30 Pg 34
|107 Chatfield Way
|Franklin
|37067
|$840,000
|Westhaven Sec 13 Pb 44 Pg 96
|619 Cheltenham Ave
|Franklin
|37064
|$825,000
|Polk Place Sec 10 Pb 32 Pg 137
|103 Jill Ct
|Franklin
|37064
|$975,000
|Highlands @ Ladd Park Sec16 Pb 58 Pg 26
|108 Truman Rd W
|Franklin
|37064
|$662,000
|Mckays Mill Sec 30 Pb 41 Pg 94
|1311 Decatur Cir
|Franklin
|37067
|$525,000
|Fieldstone Farms Sec K-2 Pb 19 Pg 122
|906 Idlewild Ct
|Franklin
|37064
|$1,575,000
|Historic Magnolia Hall Pb 82 Pg 130
|1839 William Campbell Ct
|Franklin
|37064
|$1,575,000
|Historic Magnolia Hall Pb 82 Pg 130
|1839 William Campbell Ct
|Franklin
|37064
|$570,000
|Rosebrooke Sec3 Pb 83 Pg 53
|1712 Southwick Dr
|Franklin
|37064
|$765,500
|Highlands @ Ladd Park Sec25 Pb 62 Pg 56
|3054 Ryecroft Ln
|Franklin
|37064
|$830,000
|Westhaven Sec 38 Pb 58 Pg 95
|1007 Howland St
|Franklin
|37064
|$1,331,257
|Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139
|6042 Congress Dr
|Franklin
|37064
|$688,000
|Rogersshire Sec 2 Pb 27 Pg 32
|506 Bancroft Way
|Franklin
|37064
|$615,000
|Mckays Mill Sec 30 Pb 41 Pg 94
|1304 Liberty Pk
|Franklin
|37067
|$1,650,000
|Westhaven Section 17 Pb 48 Pg 96
|1399 Westhaven Blvd
|Franklin
|37064
|$1,249,900
|Lockwood Glen Sec7 Pb 64 Pg 89
|209 Halswelle Dr
|Franklin
|37064
|$305,000
|Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C066
|1004 Granville Rd
|Franklin
|37064
|$200,000
|Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C042
|601 Boyd Mill Ave #h-6
|Franklin
|37064
|$845,000
|Lockwood Glen Sec6 Pb 63 Pg 8
|407 Courfield Dr
|Franklin
|37064
|$1,615,580
|Starnes Creek Sec1 Pb 80 Pg 27
|7212 Murrel Dr
|Franklin
|37064
|$1,250,000
|Bending Chestnut Rd
|Franklin
|37064
|$580,000
|Williamson Square Pb 81 Pg 58
|2044 Township Pvt Dr
|Franklin
|37067
|$900,000
|Willowsprings Sec 4 Pb 42 Pg 128
|337 Rosebud Cir
|Franklin
|37064
|$849,900
|Cool Springs East Sec 3 Pb 23 Pg 59
|514 Hodges Ct
|Franlklin
|37067
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