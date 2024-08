Real Estate Property Transfers in Franklin for July 22, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for July 22-26, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $250,000 Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C109 1607 Granville Rd Franklin 37064 $1,060,000 Fieldstone Farms Sec B Pb 19 Pg 5 422 Sims Ln Franklin 37069 $560,000 Morningside Sec 5 Pb 33 Pg 127 7007 Sunrise Cir Franklin 37067 $625,000 Breckenridge So Sec 1 Pb 6 Pg 8 4018 Clovercroft Rd Franklin 37067 $1,027,400 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 1036 Boundary St Franklin 37064 $685,000 Dallas Downs Sec 4 Pb 14 Pg 87 120 Cavalry Dr Franklin 37064 $2,503,333 1011 Barrel Spgs Hollow Rd Franklin 37069 $828,000 Goose Creek Est Sec 1 Pb 24 Pg 10 2034 Goose Creek Dr Franklin 37064 $550,000 Meadowgreen Acres Pb 2 Pg 45 202 Stable Rd Franklin 37069 $156,000 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 3023 Canyon Echo Dr Franklin 37064 $632,045 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 413 Aiken Ln Franklin 37064 $899,500 Tywater Crossing Sec1 Pb 57 Pg 62 605 Tywater Crossing Blvd Franklin 37064 $259,000 Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147 7007 Southvale Blvd Franklin 37064 $899,900 Polk Place Sec 6 Pb 23 Pg 7 149 Sontag Dr Franklin 37064 $699,000 Dallas Downs Sec 20 Pb 16 Pg 149 2704 Lindsey Ct Franklin 37064 $371,300 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 3000 William St Franklin 37064 $823,715 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 3009 Canyon Echo Dr Franklin 37064 $1,461,340 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 6054 Congress Dr Franklin 37064 $2,153,580 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 1024 William St Franklin 37064 $585,000 Franklin Green Sec 10 Pb 29 Pg 123 3145 Langley Dr Franklin 37064 $800,000 Village Of Clovercroft Sec 1 Pb 49 Pg 18 201 Verde Meadow Dr Franklin 37067 $255,920 Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C042 601 Boyd Mill Ave #h-6 Franklin 37064 $529,900 Forrest Crossing Sec 3-c Pb 18 Pg 22 2043 Roderick Cir Franklin 37064 $1,100,000 Highlands @ Ladd Park Sec22 Pb 61 Pg 89 630 Finnhorse Ln Franklin 37064 $2,703,434 Westhaven Sec 58 Pb 76 Pg 141 5050 Kathryn Ave Franklin 37064 $264,900 Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11 1509 Townsend Blvd Franklin 37064 $869,900 Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117 3018 Wynn Cir Franklin 37064 $264,900 Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11 1503 Townsend Blvd Franklin 37064 $264,900 Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11 1497 Townsend Blvd Franklin 37064 $264,900 Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11 1527 Townsend Blvd Franklin 37064 $264,900 Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11 1521 Townsend Blvd Franklin 37064 $550,000 Hickory Ridge Pb 7 Pg 102 1205 Hickory Ridge Dr Franklin 37064 $264,900 Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11 1515 Townsend Blvd Franklin 37064 $325,000 Hardison Hills Sec 2 Rev 1 Pb 37 Pg 146 1101 Downs Blvd #163 Franklin 37064 $900,000 Lockwood Glen Sec9 Pb 71 Pg 112 463 Dewar Dr Franklin 37064 $400,000 Fieldstone Farms Sec B Pb 19 Pg 5 223 Winter Hill Rd Franklin 37069 $900,000 Highlands @ Ladd Park Sec 9 Pb 56 Pg 118 396 Irvine Ln Franklin 37064 $508,000 Prescott Place 64 Anston Park Franklin 37069 $1,840,000 Cool Springs East Sec 23 Pb 30 Pg 34 107 Chatfield Way Franklin 37067 $840,000 Westhaven Sec 13 Pb 44 Pg 96 619 Cheltenham Ave Franklin 37064 $825,000 Polk Place Sec 10 Pb 32 Pg 137 103 Jill Ct Franklin 37064 $975,000 Highlands @ Ladd Park Sec16 Pb 58 Pg 26 108 Truman Rd W Franklin 37064 $662,000 Mckays Mill Sec 30 Pb 41 Pg 94 1311 Decatur Cir Franklin 37067 $525,000 Fieldstone Farms Sec K-2 Pb 19 Pg 122 906 Idlewild Ct Franklin 37064 $1,575,000 Historic Magnolia Hall Pb 82 Pg 130 1839 William Campbell Ct Franklin 37064 $1,575,000 Historic Magnolia Hall Pb 82 Pg 130 1839 William Campbell Ct Franklin 37064 $570,000 Rosebrooke Sec3 Pb 83 Pg 53 1712 Southwick Dr Franklin 37064 $765,500 Highlands @ Ladd Park Sec25 Pb 62 Pg 56 3054 Ryecroft Ln Franklin 37064 $830,000 Westhaven Sec 38 Pb 58 Pg 95 1007 Howland St Franklin 37064 $1,331,257 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 6042 Congress Dr Franklin 37064 $688,000 Rogersshire Sec 2 Pb 27 Pg 32 506 Bancroft Way Franklin 37064 $615,000 Mckays Mill Sec 30 Pb 41 Pg 94 1304 Liberty Pk Franklin 37067 $1,650,000 Westhaven Section 17 Pb 48 Pg 96 1399 Westhaven Blvd Franklin 37064 $1,249,900 Lockwood Glen Sec7 Pb 64 Pg 89 209 Halswelle Dr Franklin 37064 $305,000 Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C066 1004 Granville Rd Franklin 37064 $200,000 Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C042 601 Boyd Mill Ave #h-6 Franklin 37064 $845,000 Lockwood Glen Sec6 Pb 63 Pg 8 407 Courfield Dr Franklin 37064 $1,615,580 Starnes Creek Sec1 Pb 80 Pg 27 7212 Murrel Dr Franklin 37064 $1,250,000 Bending Chestnut Rd Franklin 37064 $580,000 Williamson Square Pb 81 Pg 58 2044 Township Pvt Dr Franklin 37067 $900,000 Willowsprings Sec 4 Pb 42 Pg 128 337 Rosebud Cir Franklin 37064 $849,900 Cool Springs East Sec 3 Pb 23 Pg 59 514 Hodges Ct Franlklin 37067

