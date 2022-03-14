Williamson County Property Transfers February 7

By
Michael Carpenter
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property transfers real estate

See where houses sold for February 7-11, 2022, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$825,000.00Highlands @ Ladd Park Sec31807 Newcomb StFranklin37064
$815,000.00Burkitt Place Ph 2j8273 Middlewick LnNolensville37135
$1,775,000.00Lansdowne Sec 31040 Rockingham RunBrentwood37027
$600,700.00Franklin Green Sec 63208 Dark Woods DrFranklin37064
$381,000.00Pipkin Hills Ph 42987 Pipkin Hills DrSpring Hill37174
$2,836,346.00Grove Sec 149117 Sawtooth LnCollege Grove37046
$690,000.00Delfino495 Chloe CtBrentwood37027
$3,773,000.00Maupin RdNolensville37135
$377,500.00Meadow Wood Place7103 Varden CtFairview37062
$377,500.00Meadow Wood Place7103 Varden CtFairview37062
$949,000.00White James5009 Ash Hill LnSpring Hill37174
$1,290,000.00Westhaven Section 171184 Westhaven BlvdFranklin37064
$1,000,000.00Raintree Forest Sec 5-b9495 Foothills DrBrentwood37027
$919,900.00Stephens Valley Sec6660 Jackson Falls DrNashville37221
$5,622,850.00Simmons Ridge Sec10Gracious DrFranklin37064
$628,719.00Maupin RdNolensville37135
$1,117,000.00Maupin RdNolensville37135
$521,000.00Fields Of Canterbury Sec12a2561 Wellesley Square DrThompsons Station37179
$1,815,000.00Westhaven Sec573048 Conar StFranklin37064
$1,894,232.00Grove Sec98684 Belladonna DrCollege Grove37046
$709,030.00Lockwood Glen Sec82019 Mcavoy DrFranklin37064
$600,000.00Wedgewood Place1124 Wedgewood DrFranklin37069
$860,000.00Wheelers1182 Waller RdNolensville37135
$861,530.00Falls Grove Sec79036 Nestling Ridge CtCollege Grove37046
$146,000.00Copper Ridge Ph5Delwood CtSpring Hill37174
$274,500.00Falls Grove Sec7Nestling Ridge CtCollege Grove37046
$1,000,000.00River Oaks Sec 1210 River Oaks RdBrentwood37027
$575,000.00Ashton Park Sec 21304 Trenton LnFranklin37067
$2,000,000.009835 Clovercroft RdNolensville37135
$1,818,000.00935 Fair StFranklin37064
$1,400,000.00Wright GeraldKinnard Springs RdFranklin37064
$1,200,000.00Brienz Valley Sec 22216 Brienz Valley DrFranklin37064
$1,150,000.00Benington Sec 32213 Steel CtNolensville37135
$550,000.006659 Eudailey-covington RdCollege Grove37046
$1,451,000.00Foxen Canyon Sec22713 Eglington TerFranklin37069
$775,000.00Delfino500 Chloe CtBrentwood37027
$1,713,378.008555 Taliaferro RdEagleville37060
$348,000.00Petra Commons109 Mary Ann CirSpring Hill37174
$1,250,000.00Pate RdFranklin37064
$360,000.00Villages @ Southbrooke Sec12031 Hollydale AlleyFranklin37064
$214,014.00Westhaven Sec59913 Jasper AveFranklin37064
$214,014.00Westhaven Sec59919 Jasper AveFranklin37064
$2,700,000.00Preserve @ Echo Estates Sec 11185 Echo LnFranklin37069
$470,000.00Crossing At Wades Grove Sec5a4002 Elsie StSpring Hill37174
$1,385,990.00Stephens Valley Sec3723 Webster StNashville37221
$2,499,000.00Westhaven Sec 121727 Championship BlvdFranklin37064
$927,000.00Highlands @ Ladd Park Sec 12127 Hobbs DrFranklin37064
$950,000.00Brentwood Hills Sec 45011 W Concord RdBrentwood37027
$460,000.00Idlewood Sec 11 Lee CtFranklin37064
$1,620,000.00Hillview Est Sec 21104 Chelsey CtBrentwood37027
$1,235,000.00Sneed Forest Sec 22505 Hillsboro RdFranklin37069
$2,400,000.00Chevoit Hills9263 Chevoit DrBrentwood37027
$990,000.00Brentmeade Est Sec 29008 Concord RdBrentwood37027
$1,275,000.00Benington Sec 11508 Pumpkin Ridge CtNolensville37135
$766,155.00Brixworth Ph7a8020 Brightwater WaySpring Hill37174
$555,000.00Morningside Sec 26031 Sunrise CirFranklin37067
$650,000.00Delfino 502 Wilson PkBrentwood37027
$897,000.00Scales Farmstead Ph11816 Apperley DrNolensville37135
$1,090,600.00Brentmeade Est Sec 29008 Concord RdBrentwood37027
$4,550,000.00Troubadour Ph1 Sec47286 Harlow DrCollege Grove37046
$1,700,000.00Westhaven Sec331559 Fleetwood DrFranklin37064
$615,000.00Mckays Mill Sec 41027 Market StFranklin37064
$365,000.005964 Garrison RdFranklin37064
$243,000.00Orleans Est Condos1903 Granville RdFranklin37064
$700,000.00Williamson Est6403 Fischer CtBrentwood37027
$1,200,000.00Williamson Est6403 Fischer CtBrentwood37027
$7,587,958.00Dalworth Pvt LnFranklin37067
$775,000.0011th Off Main128 Brilliantine CirFranklin37064
$515,000.006955 Giles Hill RdCollege Grove37046
$2,700,000.008992 Horton HwyCollege Grove37046
$1,150,000.00Westhaven Sec 14105 Morning Mist LnFranklin37064
$1,550,000.005950 Fox Branch RdColumbia38401
$407,500.00Wyngate Est Ph 11821 Devon DrFranklin37064
$1,700,000.00Governors Club The Ph 1217 Governors WayBrentwood37027
$4,850,000.00Hampton Reserve Sec 1Morning Glory CtBrentwood37027
$170,575.00Timberline Sec 2416 Winchester DrFranklin37069
$1,010,000.00Sunset Park2004 Clifton Johnston CtNolensville37135
$380,000.00Rolling Rivers125 Daniels DrFranklin37064
$1,400,088.00Card Lawrence4849 Byrd LnCollege Grove37046
$1,100,000.00Twelve Oaks9513 Crockett RdBrentwood37027
$835,000.00Lockwood Glen Sec42095 Mcavoy DrFranklin37064
$859,800.00Stephens Valley Sec3273 Stephens Valley BlvdNashville37221
$2,794,095.00Grove Sec 149012 Passiflora CtCollege Grove37046
$418,000.00Tollgate Sec 72089 Newark LnThompsons Station37179
$262,500.00Nolensville RdNolensville37135
$608,111.00Waters Edge Sec44048 Flowing Creek DrFranklin37064
$290,000.00Chester Est Sec 37221 Timberlane DrFairview37062
$650,000.00Forest Home Farms Sec 7824 High Point Ridge RdFranklin37069
$1,350,000.00Laurelbrooke Sec 6311 Silvercreek CtFranklin37069
$1,580,000.00Keystone Sec 11741 Masters DrFranklin37064
$589,000.00Cumberland Estates Ph11032 Brayden DrFairview37062

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