Williamson County Property Transfers February 7

See where houses sold for February 7-11, 2022, and for how much in the most recent Williamson County property transfers.

Price Subdivision Address City Zipcode $825,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec31 807 Newcomb St Franklin 37064 $815,000.00 Burkitt Place Ph 2j 8273 Middlewick Ln Nolensville 37135 $1,775,000.00 Lansdowne Sec 3 1040 Rockingham Run Brentwood 37027 $600,700.00 Franklin Green Sec 6 3208 Dark Woods Dr Franklin 37064 $381,000.00 Pipkin Hills Ph 4 2987 Pipkin Hills Dr Spring Hill 37174 $2,836,346.00 Grove Sec 14 9117 Sawtooth Ln College Grove 37046 $690,000.00 Delfino 495 Chloe Ct Brentwood 37027 $3,773,000.00 Maupin Rd Nolensville 37135 $377,500.00 Meadow Wood Place 7103 Varden Ct Fairview 37062 $377,500.00 Meadow Wood Place 7103 Varden Ct Fairview 37062 $949,000.00 White James 5009 Ash Hill Ln Spring Hill 37174 $1,290,000.00 Westhaven Section 17 1184 Westhaven Blvd Franklin 37064 $1,000,000.00 Raintree Forest Sec 5-b 9495 Foothills Dr Brentwood 37027 $919,900.00 Stephens Valley Sec6 660 Jackson Falls Dr Nashville 37221 $5,622,850.00 Simmons Ridge Sec10 Gracious Dr Franklin 37064 $628,719.00 Maupin Rd Nolensville 37135 $1,117,000.00 Maupin Rd Nolensville 37135 $521,000.00 Fields Of Canterbury Sec12a 2561 Wellesley Square Dr Thompsons Station 37179 $1,815,000.00 Westhaven Sec57 3048 Conar St Franklin 37064 $1,894,232.00 Grove Sec9 8684 Belladonna Dr College Grove 37046 $709,030.00 Lockwood Glen Sec8 2019 Mcavoy Dr Franklin 37064 $600,000.00 Wedgewood Place 1124 Wedgewood Dr Franklin 37069 $860,000.00 Wheelers 1182 Waller Rd Nolensville 37135 $861,530.00 Falls Grove Sec7 9036 Nestling Ridge Ct College Grove 37046 $146,000.00 Copper Ridge Ph5 Delwood Ct Spring Hill 37174 $274,500.00 Falls Grove Sec7 Nestling Ridge Ct College Grove 37046 $1,000,000.00 River Oaks Sec 1 210 River Oaks Rd Brentwood 37027 $575,000.00 Ashton Park Sec 2 1304 Trenton Ln Franklin 37067 $2,000,000.00 9835 Clovercroft Rd Nolensville 37135 $1,818,000.00 935 Fair St Franklin 37064 $1,400,000.00 Wright Gerald Kinnard Springs Rd Franklin 37064 $1,200,000.00 Brienz Valley Sec 2 2216 Brienz Valley Dr Franklin 37064 $1,150,000.00 Benington Sec 3 2213 Steel Ct Nolensville 37135 $550,000.00 6659 Eudailey-covington Rd College Grove 37046 $1,451,000.00 Foxen Canyon Sec2 2713 Eglington Ter Franklin 37069 $775,000.00 Delfino 500 Chloe Ct Brentwood 37027 $1,713,378.00 8555 Taliaferro Rd Eagleville 37060 $348,000.00 Petra Commons 109 Mary Ann Cir Spring Hill 37174 $1,250,000.00 Pate Rd Franklin 37064 $360,000.00 Villages @ Southbrooke Sec1 2031 Hollydale Alley Franklin 37064 $214,014.00 Westhaven Sec59 913 Jasper Ave Franklin 37064 $214,014.00 Westhaven Sec59 919 Jasper Ave Franklin 37064 $2,700,000.00 Preserve @ Echo Estates Sec 1 1185 Echo Ln Franklin 37069 $470,000.00 Crossing At Wades Grove Sec5a 4002 Elsie St Spring Hill 37174 $1,385,990.00 Stephens Valley Sec3 723 Webster St Nashville 37221 $2,499,000.00 Westhaven Sec 12 1727 Championship Blvd Franklin 37064 $927,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec 12 127 Hobbs Dr Franklin 37064 $950,000.00 Brentwood Hills Sec 4 5011 W Concord Rd Brentwood 37027 $460,000.00 Idlewood Sec 1 1 Lee Ct Franklin 37064 $1,620,000.00 Hillview Est Sec 2 1104 Chelsey Ct Brentwood 37027 $1,235,000.00 Sneed Forest Sec 2 2505 Hillsboro Rd Franklin 37069 $2,400,000.00 Chevoit Hills 9263 Chevoit Dr Brentwood 37027 $990,000.00 Brentmeade Est Sec 2 9008 Concord Rd Brentwood 37027 $1,275,000.00 Benington Sec 1 1508 Pumpkin Ridge Ct Nolensville 37135 $766,155.00 Brixworth Ph7a 8020 Brightwater Way Spring Hill 37174 $555,000.00 Morningside Sec 2 6031 Sunrise Cir Franklin 37067 $650,000.00 Delfino 502 Wilson Pk Brentwood 37027 $897,000.00 Scales Farmstead Ph1 1816 Apperley Dr Nolensville 37135 $1,090,600.00 Brentmeade Est Sec 2 9008 Concord Rd Brentwood 37027 $4,550,000.00 Troubadour Ph1 Sec4 7286 Harlow Dr College Grove 37046 $1,700,000.00 Westhaven Sec33 1559 Fleetwood Dr Franklin 37064 $615,000.00 Mckays Mill Sec 4 1027 Market St Franklin 37064 $365,000.00 5964 Garrison Rd Franklin 37064 $243,000.00 Orleans Est Condos 1903 Granville Rd Franklin 37064 $700,000.00 Williamson Est 6403 Fischer Ct Brentwood 37027 $1,200,000.00 Williamson Est 6403 Fischer Ct Brentwood 37027 $7,587,958.00 Dalworth Pvt Ln Franklin 37067 $775,000.00 11th Off Main 128 Brilliantine Cir Franklin 37064 $515,000.00 6955 Giles Hill Rd College Grove 37046 $2,700,000.00 8992 Horton Hwy College Grove 37046 $1,150,000.00 Westhaven Sec 14 105 Morning Mist Ln Franklin 37064 $1,550,000.00 5950 Fox Branch Rd Columbia 38401 $407,500.00 Wyngate Est Ph 1 1821 Devon Dr Franklin 37064 $1,700,000.00 Governors Club The Ph 1 217 Governors Way Brentwood 37027 $4,850,000.00 Hampton Reserve Sec 1 Morning Glory Ct Brentwood 37027 $170,575.00 Timberline Sec 2 416 Winchester Dr Franklin 37069 $1,010,000.00 Sunset Park 2004 Clifton Johnston Ct Nolensville 37135 $380,000.00 Rolling Rivers 125 Daniels Dr Franklin 37064 $1,400,088.00 Card Lawrence 4849 Byrd Ln College Grove 37046 $1,100,000.00 Twelve Oaks 9513 Crockett Rd Brentwood 37027 $835,000.00 Lockwood Glen Sec4 2095 Mcavoy Dr Franklin 37064 $859,800.00 Stephens Valley Sec3 273 Stephens Valley Blvd Nashville 37221 $2,794,095.00 Grove Sec 14 9012 Passiflora Ct College Grove 37046 $418,000.00 Tollgate Sec 7 2089 Newark Ln Thompsons Station 37179 $262,500.00 Nolensville Rd Nolensville 37135 $608,111.00 Waters Edge Sec4 4048 Flowing Creek Dr Franklin 37064 $290,000.00 Chester Est Sec 3 7221 Timberlane Dr Fairview 37062 $650,000.00 Forest Home Farms Sec 7 824 High Point Ridge Rd Franklin 37069 $1,350,000.00 Laurelbrooke Sec 6 311 Silvercreek Ct Franklin 37069 $1,580,000.00 Keystone Sec 1 1741 Masters Dr Franklin 37064 $589,000.00 Cumberland Estates Ph1 1032 Brayden Dr Fairview 37062