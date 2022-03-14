Williamson County Property Transfers February 7

See where houses sold for February 7-11, 2022, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$825,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec31
|807 Newcomb St
|Franklin
|37064
|$815,000.00
|Burkitt Place Ph 2j
|8273 Middlewick Ln
|Nolensville
|37135
|$1,775,000.00
|Lansdowne Sec 3
|1040 Rockingham Run
|Brentwood
|37027
|$600,700.00
|Franklin Green Sec 6
|3208 Dark Woods Dr
|Franklin
|37064
|$381,000.00
|Pipkin Hills Ph 4
|2987 Pipkin Hills Dr
|Spring Hill
|37174
|$2,836,346.00
|Grove Sec 14
|9117 Sawtooth Ln
|College Grove
|37046
|$690,000.00
|Delfino
|495 Chloe Ct
|Brentwood
|37027
|$3,773,000.00
|Maupin Rd
|Nolensville
|37135
|$377,500.00
|Meadow Wood Place
|7103 Varden Ct
|Fairview
|37062
|$377,500.00
|Meadow Wood Place
|7103 Varden Ct
|Fairview
|37062
|$949,000.00
|White James
|5009 Ash Hill Ln
|Spring Hill
|37174
|$1,290,000.00
|Westhaven Section 17
|1184 Westhaven Blvd
|Franklin
|37064
|$1,000,000.00
|Raintree Forest Sec 5-b
|9495 Foothills Dr
|Brentwood
|37027
|$919,900.00
|Stephens Valley Sec6
|660 Jackson Falls Dr
|Nashville
|37221
|$5,622,850.00
|Simmons Ridge Sec10
|Gracious Dr
|Franklin
|37064
|$628,719.00
|Maupin Rd
|Nolensville
|37135
|$1,117,000.00
|Maupin Rd
|Nolensville
|37135
|$521,000.00
|Fields Of Canterbury Sec12a
|2561 Wellesley Square Dr
|Thompsons Station
|37179
|$1,815,000.00
|Westhaven Sec57
|3048 Conar St
|Franklin
|37064
|$1,894,232.00
|Grove Sec9
|8684 Belladonna Dr
|College Grove
|37046
|$709,030.00
|Lockwood Glen Sec8
|2019 Mcavoy Dr
|Franklin
|37064
|$600,000.00
|Wedgewood Place
|1124 Wedgewood Dr
|Franklin
|37069
|$860,000.00
|Wheelers
|1182 Waller Rd
|Nolensville
|37135
|$861,530.00
|Falls Grove Sec7
|9036 Nestling Ridge Ct
|College Grove
|37046
|$146,000.00
|Copper Ridge Ph5
|Delwood Ct
|Spring Hill
|37174
|$274,500.00
|Falls Grove Sec7
|Nestling Ridge Ct
|College Grove
|37046
|$1,000,000.00
|River Oaks Sec 1
|210 River Oaks Rd
|Brentwood
|37027
|$575,000.00
|Ashton Park Sec 2
|1304 Trenton Ln
|Franklin
|37067
|$2,000,000.00
|9835 Clovercroft Rd
|Nolensville
|37135
|$1,818,000.00
|935 Fair St
|Franklin
|37064
|$1,400,000.00
|Wright Gerald
|Kinnard Springs Rd
|Franklin
|37064
|$1,200,000.00
|Brienz Valley Sec 2
|2216 Brienz Valley Dr
|Franklin
|37064
|$1,150,000.00
|Benington Sec 3
|2213 Steel Ct
|Nolensville
|37135
|$550,000.00
|6659 Eudailey-covington Rd
|College Grove
|37046
|$1,451,000.00
|Foxen Canyon Sec2
|2713 Eglington Ter
|Franklin
|37069
|$775,000.00
|Delfino
|500 Chloe Ct
|Brentwood
|37027
|$1,713,378.00
|8555 Taliaferro Rd
|Eagleville
|37060
|$348,000.00
|Petra Commons
|109 Mary Ann Cir
|Spring Hill
|37174
|$1,250,000.00
|Pate Rd
|Franklin
|37064
|$360,000.00
|Villages @ Southbrooke Sec1
|2031 Hollydale Alley
|Franklin
|37064
|$214,014.00
|Westhaven Sec59
|913 Jasper Ave
|Franklin
|37064
|$214,014.00
|Westhaven Sec59
|919 Jasper Ave
|Franklin
|37064
|$2,700,000.00
|Preserve @ Echo Estates Sec 1
|1185 Echo Ln
|Franklin
|37069
|$470,000.00
|Crossing At Wades Grove Sec5a
|4002 Elsie St
|Spring Hill
|37174
|$1,385,990.00
|Stephens Valley Sec3
|723 Webster St
|Nashville
|37221
|$2,499,000.00
|Westhaven Sec 12
|1727 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$927,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec 12
|127 Hobbs Dr
|Franklin
|37064
|$950,000.00
|Brentwood Hills Sec 4
|5011 W Concord Rd
|Brentwood
|37027
|$460,000.00
|Idlewood Sec 1
|1 Lee Ct
|Franklin
|37064
|$1,620,000.00
|Hillview Est Sec 2
|1104 Chelsey Ct
|Brentwood
|37027
|$1,235,000.00
|Sneed Forest Sec 2
|2505 Hillsboro Rd
|Franklin
|37069
|$2,400,000.00
|Chevoit Hills
|9263 Chevoit Dr
|Brentwood
|37027
|$990,000.00
|Brentmeade Est Sec 2
|9008 Concord Rd
|Brentwood
|37027
|$1,275,000.00
|Benington Sec 1
|1508 Pumpkin Ridge Ct
|Nolensville
|37135
|$766,155.00
|Brixworth Ph7a
|8020 Brightwater Way
|Spring Hill
|37174
|$555,000.00
|Morningside Sec 2
|6031 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$650,000.00
|Delfino
|502 Wilson Pk
|Brentwood
|37027
|$897,000.00
|Scales Farmstead Ph1
|1816 Apperley Dr
|Nolensville
|37135
|$1,090,600.00
|Brentmeade Est Sec 2
|9008 Concord Rd
|Brentwood
|37027
|$4,550,000.00
|Troubadour Ph1 Sec4
|7286 Harlow Dr
|College Grove
|37046
|$1,700,000.00
|Westhaven Sec33
|1559 Fleetwood Dr
|Franklin
|37064
|$615,000.00
|Mckays Mill Sec 4
|1027 Market St
|Franklin
|37064
|$365,000.00
|5964 Garrison Rd
|Franklin
|37064
|$243,000.00
|Orleans Est Condos
|1903 Granville Rd
|Franklin
|37064
|$700,000.00
|Williamson Est
|6403 Fischer Ct
|Brentwood
|37027
|$1,200,000.00
|Williamson Est
|6403 Fischer Ct
|Brentwood
|37027
|$7,587,958.00
|Dalworth Pvt Ln
|Franklin
|37067
|$775,000.00
|11th Off Main
|128 Brilliantine Cir
|Franklin
|37064
|$515,000.00
|6955 Giles Hill Rd
|College Grove
|37046
|$2,700,000.00
|8992 Horton Hwy
|College Grove
|37046
|$1,150,000.00
|Westhaven Sec 14
|105 Morning Mist Ln
|Franklin
|37064
|$1,550,000.00
|5950 Fox Branch Rd
|Columbia
|38401
|$407,500.00
|Wyngate Est Ph 1
|1821 Devon Dr
|Franklin
|37064
|$1,700,000.00
|Governors Club The Ph 1
|217 Governors Way
|Brentwood
|37027
|$4,850,000.00
|Hampton Reserve Sec 1
|Morning Glory Ct
|Brentwood
|37027
|$170,575.00
|Timberline Sec 2
|416 Winchester Dr
|Franklin
|37069
|$1,010,000.00
|Sunset Park
|2004 Clifton Johnston Ct
|Nolensville
|37135
|$380,000.00
|Rolling Rivers
|125 Daniels Dr
|Franklin
|37064
|$1,400,088.00
|Card Lawrence
|4849 Byrd Ln
|College Grove
|37046
|$1,100,000.00
|Twelve Oaks
|9513 Crockett Rd
|Brentwood
|37027
|$835,000.00
|Lockwood Glen Sec4
|2095 Mcavoy Dr
|Franklin
|37064
|$859,800.00
|Stephens Valley Sec3
|273 Stephens Valley Blvd
|Nashville
|37221
|$2,794,095.00
|Grove Sec 14
|9012 Passiflora Ct
|College Grove
|37046
|$418,000.00
|Tollgate Sec 7
|2089 Newark Ln
|Thompsons Station
|37179
|$262,500.00
|Nolensville Rd
|Nolensville
|37135
|$608,111.00
|Waters Edge Sec4
|4048 Flowing Creek Dr
|Franklin
|37064
|$290,000.00
|Chester Est Sec 3
|7221 Timberlane Dr
|Fairview
|37062
|$650,000.00
|Forest Home Farms Sec 7
|824 High Point Ridge Rd
|Franklin
|37069
|$1,350,000.00
|Laurelbrooke Sec 6
|311 Silvercreek Ct
|Franklin
|37069
|$1,580,000.00
|Keystone Sec 1
|1741 Masters Dr
|Franklin
|37064
|$589,000.00
|Cumberland Estates Ph1
|1032 Brayden Dr
|Fairview
|37062