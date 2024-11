Real Estate Property Transfers in Franklin for Nov. 4, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for November 4-8, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

Sales Price Subdivision Address City Zipcode $1,850,000 Westhaven Sec 6 Pb 37 Pg 120 311 White Moss Place Franklin 37064 $830,000 Cottonwood Est Pb 5 Pg 68 168 Cottonwood Dr Franklin 37069 $1,080,000 Henley Sec 1 Pb 45 Pg 91 203 Lyle Ct Franklin 37064 $1,450,000 Meeting Of The Rivers Llc Property Pb 81 Pg 125 Trinity Rd Franklin 37064 $550,000 Hill Est Pb 2 Pg 42 Block D 201 Oak Dr Franklin 37064 $995,000 Mckays Mill Sec 5 Pb 27 Pg 69 1510 Towne Park Ln Franklin 37067 $840,000 Echelon Sec3 Pb 67 Pg 54 3003 Devinney Dr Franklin 37064 $1,729,065 Starnes Creek Sec2 Pb 81 Pg 57 7044 Starnes Creek Blvd Franklin 37064 $1,150,000 182 Trinity Rd Franklin 37067 $2,252,250 Lookaway Farms Sec3 Pb 79 Pg 32 6044 Lookaway Cir Franklin 37067 $715,000 Dallas Downs Sec 16 Pb 20 Pg 74 104 Generals Way Ct Franklin 37064 $1,730,000 Cedarmont Valley Est Sec 2 Pb 23 Pg 88 3016 Trotters Ln Franklin 37067 $599,000 Billingsly Square Pb 3456 Pg 695 321 Billingsly Ct #16 Franklin 37067 $740,000 Ralston Glen Sec 2 Pb 12 Pg 69 425 Queen Marys Ct Franklin 37064 $2,395,000 Poteat A E Heirs Pb 48 Pg 12 2640 Mclemore Rd Franklin 37064 $365,900 Westhaven Sec64 Pb 82 Pg 129 6025 Congress Dr Franklin 37064 $1,143,600 Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11 7145 Bolton St Franklin 37064 $976,700 Highlands @ Ladd Park Sec13 Pb 62 Pg 120 414 Snowden St W Franklin 37064 $216,000 Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147 8013 Southvale Blvd Franklin 37064 $670,000 Hillsboro Acres Pb 3 Pg 35 1999 Berrys Chapel Rd Franklin 37069 $462,000 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105 3132 Long Branch Cir Franklin 37064 $1,279,000 Cedarmont Valley Est Sec 1 Pb 21 Pg 20 412 Martingale Dr Franklin 37067 $610,000 Vandalia Cottages Pb 58 Pg 94 100 Cottage Ln Franklin 37064 $1,700,000 2639 Goose Creek By-pass Franklin 37064 $1,625,000 River Landing Sec 10 Pb 34 Pg 47 272 Gillette Dr Franklin 37069 $1,240,000 Westhaven Sec49 Pb 71 Pg 64 3051 Hathaway St Franklin 37064 $349,000 Rucker Pb 1 Pg 71 1716 W Main St Franklin 37064 $285,900 Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11 7121 Bolton St Franklin 37064 $285,900 Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11 7127 Bolton St Franklin 37064 $285,900 Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11 7139 Bolton St Franklin 37064 $285,900 Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11 7133 Bolton St Franklin 37064 $435,600 6210 Ladd Rd Franklin 37067 $1,035,000 Chestnut Bend Sec 9 Pb 30 Pg 140 627 Ploughmans Bend Dr Franklin 37064 $761,500 Bass Pb 16 Pg 57 5185 Waddell Hollow Rd Franklin 37064 $1,225,000 1446 Lewisburg Pk Franklin 37064 $515,000 Residences Of Grant Park Pb 4829 Pg 670 525 Grant Park Ct Franklin 37067 $727,500 Fieldstone Farms Sec C Pb 18 Pg 9 171 Clarendon Cir Franklin 37069 $748,220 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 3020 Canyon Echo Dr Franklin 37064 $480,000 Simmons Ridge Sec1 Pb 63 Pg 123 2028 Gracious Dr Franklin 37064 $1,150,000 Temple Hills Sec 10 Pb 10 Pg 8 273 St Andrews Dr Franklin 37069 $1,841,025 Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 127 3109 Long Branch Cir Franklin 37064 $385,000 Carriage Park Condos Pb 9 Pg 136 Block Ca 404 Barnwood Ct Franklin 37064 $842,500 Mckays Mill Sec 18 Pb 36 Pg 23 3011 Westerly Dr Franklin 37067 $745,000 Spencer Hall Sec 7 Pb 29 Pg 18 3107 Millbank Ln Franklin 37064 $490,000 Rebel Meadows Sec 4 Pb 5 Pg 26 813 Edwards Dr Franklin 37064 $1,285,400 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 5018 Congress Dr Franklin 37064 $2,950,000 Westhaven Section 27 Pb 53 Pg 18 1545 Championship Blvd Franklin 37064 $980,000 Unit 34 150 Front St 34 Franklin 37064 $3,150,000 Leipers Valley Pb 50 Pg 41 3604 Leipers Valley Trl Franklin 37064

