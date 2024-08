Real Estate Property Transfers in Franklin for August 5, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for August 5-9, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $759,900 Hillsboro Acres Pb 3 Pg 35 1108 Brookside Dr Franklin 37069 $1,130,000 Village Of Clovercroft Pb 48 Pg 136 105 Dennis Ct Franklin 37067 $1,175,000 Highlands At Ladd Park Sec 5 Pb 49 Pg 140 246 Truman Rd W Franklin 37064 $898,750 Mckays Mill Sec 36 Pb 46 Pg 39 1307 Slade Ct Franklin 37067 $877,000 7390 S Harpeth Rd Franklin 37064 $1,200,000 Franklin Hill Partners Llc Pb 83 Pg 27 1200 Lula Ln Franklin 37064 $1,328,598 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 6036 Congress Dr Franklin 37064 $1,988,460 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 1031 William St Franklin 37064 $1,340,000 Cool Springs East Sec 11 Pb 24 Pg 120 713 Priest Pl Franklin 37067 $156,000 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 3011 Canyon Echo Dr Franklin 37064 $1,400,000 Westhaven Sec50 Pb 68 Pg 138 1606 Eliot Rd Franklin 37067 $1,700,000 Westhaven Sec45 Pb 64 Pg 126 1843 Championship Blvd Franklin 37064 $800,000 Ellington Park Sec 3 Pb 3 Pg 32 104 Ellington Dr Franklin 37064 $1,610,000 Westhaven Sec 9 Pb 38 Pg 55 113 Jasper Ave Franklin 37064 $2,642,500 Westhaven Sec33 Pb 64 Pg 6 819 Stonewater Blvd Franklin 37064 $640,000 Hickory Ridge Pb 7 Pg 102 104 Elmwood Ct Franklin 37064 $2,100,000 Gardens At Old Natchez The Pb 29 Pg 13 233 Gardenridge Dr Franklin 37069 $508,950 Brentwood Pointe 3 Pb 31 Pg 83 1622 Brentwood Pointe Franklin 37067 $2,000,000 Natures Landing Pb 68 Pg 141 3019 Natures Landing Dr Franklin 37064 $785,000 Eagles Glen Sec 2 Pb 11 Pg 82 516 Foxcroft Cir Franklin 37067 $525,000 Dallas Downs Sec 7 Pb 15 Pg 72 171 Heathersett Dr Franklin 37064 $919,900 Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117 3024 Wynn Cir Franklin 37064 $913,891 4093 Clovercroft Rd Franklin 37067 $320,000 Hill Est Pb 2 Pg 42 Block D 221 Oak Dr Franklin 37064 $671,077 Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16 2019 Braidwood Ln Franklin 37064 $854,900 Waters Edge Sec1 Pb 62 Pg 99 6013 Headwaters Dr Franklin 37064 $530,000 Fieldstone Farms Sec Y Pb 21 Pg 145 9039 Tarrington Ln Franklin 37069 $1,165,000 Terravista Sec1 Pb 78 Pg 94 5068 Terravista Ln Franklin 37064 $512,000 Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147 8000 Southvale Blvd Franklin 37064 $906,000 Westhaven Sec 40 Pb 61 Pg 38 5096 Donovan St Franklin 37064 $1,255,584 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 6012 Congress Dr Franklin 37064 $1,525,000 Laurelbrooke Sec 1 Pb 28 Pg 32 2008 Waterstone Dr Franklin 37069 $488,382 Tract 2 1155 Dora Whitley Rd Franklin 37064 $501,000 Fieldstone Farms Sec K-2 Pb 19 Pg 122 614 Lawrin Park Franklin 37069 $915,000 Willowsprings Sec 1 Pb 31 Pg 25 511 Marigold Dr Franklin 37064 $950,000 Waters Edge Sec1 Pb 62 Pg 99 4013 Devinney Dr Franklin 37064 $875,000 Cottonwood Est Pb 5 Pg 68 704 Mockingbird Dr Franklin 37069 $960,000 Mckays Mill Sec 10 Pb 35 Pg 34 1200 Firth Ct Franklin 37067 $373,000 3106 Ford Ln Franklin 37064 $265,900 Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11 7103 Bolton St Franklin 37064 $995,000 Clovercroft Preserve Sec 1 Pb 65 Pg 10 9124 Barred Owl Dr Franklin 37067 $995,000 Clovercroft Preserve Sec 1 Pb 65 Pg 10 9124 Barred Owl Dr Franklin 37067 $350,900 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 6019 Congress Dr Franklin 37064 $1,195,000 Billingsly Square Pb 3456 Pg 695 321 Billingsly Ct #6 & 7 Franklin 37067 $350,900 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 6007 Congress Dr Franklin 37064 $750,215 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 405 Aiken Ln Franklin 37064 $1,274,683 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 6018 Congress Dr Franklin 37064 $1,630,060 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 1007 William St Franklin 37064 $501,000 Maplewood Sec 2 Pb 8 Pg 63 723 Shadycrest Ln Franklin 37064 $1,720,000 5511 Sycamore St Franklin 37064 $1,300,000 Mclemore Farms Add Sec 2 Pb 40 Pg 26 2936 Mclemore Cir Franklin, 37064

Please join our FREE Newsletter Email