SEVERE THUNDERSTORM WATCH 4-10-2025

Hail and High Winds are the main concern during this watch for middle Tennessee.
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Severe Thunderstorm Watch
SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 135
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
220 PM CDT THU APR 10 2025
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 135 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT
FOR THE FOLLOWING LOCATIONS
TNC003-005-015-017-021-023-027-031-033-035-037-039-041-043-045-
047-049-053-055-061-069-071-075-077-079-081-083-085-087-095-097-
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161-165-167-169-175-177-181-183-185-187-189-110200-
/O.NEW.KWNS.SV.A.0135.250410T1920Z-250411T0200Z/
TN
. TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE
BEDFORD BENTON CANNON
CARROLL CHEATHAM CHESTER
CLAY COFFEE CROCKETT
CUMBERLAND DAVIDSON DECATUR
DE KALB DICKSON DYER
FAYETTE FENTRESS GIBSON
GILES GRUNDY HARDEMAN
HARDIN HAYWOOD HENDERSON
HENRY HICKMAN HOUSTON
HUMPHREYS JACKSON LAKE
LAUDERDALE LAWRENCE LEWIS
MACON MADISON MARSHALL
MAURY MCNAIRY MONTGOMERY
OBION OVERTON PERRY
PICKETT PUTNAM ROBERTSON
RUTHERFORD SMITH STEWART
SUMNER TIPTON TROUSDALE
VAN BUREN WARREN WAYNE
WEAKLEY WHITE WILLIAMSON
WILSON
$$
ATTN…WFO…MEG…OHX…PAH…LMK…
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