Most Expensive Property Transfers in Spring Hill for May 23, 2022

See the most expensive property transfers in Spring Hill Tennessee for May 23-27, 2022. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $925,000 Cherry Grove Add Ph4 Sec4 3015 Brisbane Ct Spring Hill 37174 $873,654 Brixworth Ph7a 8029 Brightwater Way Spring Hill 37174 $826,794 Brixworth Ph7b 9047 Safe Haven Place Spring Hill 37174 $775,000 Benevento East Ph2 Sec4 6006 San Giovanni Ct Spring Hill 37174 $775,000 Benevento East Ph2 Sec4 6006 San Giovanni Ct Spring Hill 37174 $773,059 Brixworth Ph7c 6061 Kidman Ln Spring Hill 37174 $747,384 Brixworth Ph7a 8011 Brightwater Way Spring Hill 37174 $705,000 Wades Grove Sec10 5016 Speight St Spring Hill 37174 $580,000 Burtonwood Add Ph 1 2930 Buckner Ln Spring Hill 37174 $575,000 Buckner Crossing Sec 1 1070 Nealcrest Cir Spring Hill 37174 $535,000 Wyngate Est Ph 19-b 1727 Freiburg Dr Spring Hill 37174 $520,000 Burtonwood Ph 1 2905 Burtonwood Dr Spring Hill 37174 $507,000 Wyngate Est Ph 20 1454 Bern Dr Spring Hill 37174 $475,000 Pipkin Hills Ph 5 3001 Pipkin Hills Dr Spring Hill 37174 $453,000 Chapmans Retreat Ph 1 1230 Chapmans Retreat Dr Spring Hill 37174 $450,000 Witt Hill Sec 2 1742 Witt Way Dr Spring Hill 37174 $411,000 Haynes Crossing Sec 2 2669 Paradise Dr Spring Hill 37174 $365,000 Crossing At Wades Grove Sec5a 1063 Aenon Cir Spring Hill 37174 $360,000 Spring Hill Est Ph 12 2705 Double Tree Way Spring Hill 37174