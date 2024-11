Real Estate Property Transfers in Franklin for Oct. 21, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for October 21-25, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $1,200,000 Highgate Sec 1 Pb 12 Pg 48 110 Century Oak Dr Franklin 37069 $1,535,000 Westhaven Sec 58 Pb 76 Pg 141 5033 Kathryn Ave Franklin 37064 $1,858,780 Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 127 1133 Southbrooke Blvd Franklin 37064 $1,180,000 Westhaven Sec46 Pb 68 Pg 8 3073 Cheever St Franklin 37064 $650,000 Sneed Forest Sec 2 Pb 5 Pg 47 2513 Hillsboro Rd Franklin 37069 $875,000 Sullivan Farms Sec E Pb 30 Pg 57 511 Cairnview Dr Franklin 37064 $805,000 Franklin Green Ph 1 Sec 1 Pb 25 Pg 103 3100 Traviston Dr Franklin 37064 $760,000 Sullivan Farms Sec C Pb 25 Pg 35 269 Stonehaven Cir Franklin 37064 $799,900 1251 Adams St Franklin 37064 $1,497,841 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 5000 Congress Dr Franklin 37064 $371,000 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 6061 Congress Dr Franklin 37064 $371,954 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 3035 William St Franklin 37064 $371,000 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 7013 Congress Dr Franklin 37064 $870,000 Highlands @ Ladd Park Sec30 Pb 70 Pg 117 755 Newcomb St Franklin 37064 $477,000 Boyd Mill Est Sec 1 Pb 6 Pg 103 1204 Mallard Dr Franklin 37064 $1,200,000 Foxglove Farm Pb 71 Pg 81 4013 Foxglove Farm Dr Franklin 37064 $800,000 Founders Pointe Sec 9 Pb 27 Pg 15 516 Antebellum Ct Franklin 37064 $2,731,050 Simmons Ridge Sec13 Pb 82 Pg 65 2084 Bloomsbury Ln Franklin 37064 $943,368 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105 3204 Long Branch Cir Franklin 37064 $1,245,000 Montpier Farms Sec 4 Pb 4 Pg 60 1107 Murray Creek Ln Franklin 37069 $505,000 Simmons Ridge Sec10 Pb 75 Pg 113 7078 Gracious Dr Franklin 37064 $371,954 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 3041 William St Franklin 37064 $216,000 Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147 8007 Southvale Blvd Franklin 37064 $649,000 Stream Valley Sec 18 Pb 79 Pg 88 4001 Oglethorpe Dr Franklin 37064 $371,000 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 3006 William St Franklin 37064 $1,050,000 Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110 5009 Owenruth Dr Franklin 37069 $1,400,000 Westhaven Sec43 Pb 63 Pg 32 1832 Championship Blvd Franklin 37064 $254,000 Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110 5033 Owenruth Dr Franklin 37069 $1,864,000 Carothers Crossing West Pb 81 Pg 147 5031 Carothers Pkwy Franklin 37067 $100,000 1903 Carters Creek Pk Franklin 37064 $655,000 Franklin Green Sec 16 Pb 32 Pg 134 3188 Tristan Dr Franklin 37064 $449,900 Andover Sec 1 Pb 26 Pg 74 740 Huffine Manor Cir Franklin 37067 $768,000 Founders Pointe Sec 1 Pb 19 Pg 63 204 Lancelot Ln Franklin 37064 $725,000 102 Battle Ave Franklin 37064 $1,400,000 Daventry Sec4 Pb 79 Pg 138 3408 Dunchurch Ct Franklin 37067 $2,050,000 Westhaven Sec 23 Pb 48 Pg 62 611 Stonewater Blvd Franklin 37064 $860,000 Willowsprings Sec 1 Pb 31 Pg 25 139 Gardenia Way Franklin, 37064

Please join our FREE Newsletter Email