Top 10 Most Expensive Property Transfers in Franklin for September 6, 2022

See the top 10 most expensive property transfers in Franklin Tennessee for September 6-9, 2022.

Price Subdivision Address City Zipcode $6,500,000 2247 S Berrys Chapel Rd Franklin 37069 $4,384,561 600 Boyd Mill Ave Franklin 37064 $3,999,000 Moon Thomas William 5104 Aberleigh Pvt Ln Franklin 37064 $3,100,000 Preserve @ Echo Estates Sec2 1531 Amesbury Ln Franklin 37069 $1,500,000 Westhaven Sec 18 1540 Fleetwood Dr Franklin 37064 $1,388,895 Natures Landing 4001 Natures Landing Dr Franklin 37064 $1,300,000 Westhaven Sec 36 310 Fitzgerald St Franklin 37064 $1,290,000 Ralston Row 433 Dragonfly Ct Franklin 37064 $1,250,000 Echelon Sec1 6067 Maysbrook Ln Franklin 37064 $1,239,945 Westhaven Sec59 807 Jasper Ave Franklin 37064