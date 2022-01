Top 10 Most Expensive Property Transfers in Franklin for Dec. 20-22, 2021

See the top 10 most expensive property transfers in Franklin Tennessee for December 20-22, 2021. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode Map $940,000 Fieldstone Farms Sec Q-5 608 Pendlebury Park Pl Franklin 37069 Map $929,900 Chestnut Bend Sec 11 562 Ploughmans Bend Dr Franklin 37064 Map $915,056 Highlands @ Ladd Park Sec37 307 Tripp Crescent Dr Franklin 37064 Map $869,000 Fieldstone Farms Sec Q-3 420 Chamberlain Park Ln Franklin 37069 Map $809,900 Fieldstone Farms Sec Q-5 620 Pendlebury Park Pl Franklin 37069 Map $750,000 Sullivan Farms Sec B 404 William Wallace Dr Franklin 37064 Map $745,000 Temple Hills Sec 3 101 Doral Dr Franklin 37069 Map $705,000 Ewingville 113 Ewingville Dr Franklin 37064 Map $685,000 Westhaven Sec 3 108 Pearl St Franklin 37064 Map $652,000 4253 Pate Rd Franklin 37064 Map