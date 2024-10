Real Estate Property Transfers in Franklin for Sept. 30, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for September 30 to October 4, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $245,700 Dodson Harlan Iii Tr 3240 Carl Rd Franklin 37064 $620,000 Morningside Sec 7 Pb 36 Pg 104 7084 Sunrise Cir Franklin 37067 $630,000 5308 Waddell Hollow Rd Franklin 37064 $360,000 Fieldstone Farms Sec Y Pb 21 Pg 145 7036 Penbrook Dr Franklin 37069 $820,000 Echo Est Pb 24 Pg 30 1170 Echo Ln Franklin 37064 $1,530,000 Temple Hills Sec 15 Pb 30 Pg 67 1221 Temple Crest Dr Franklin 37069 $1,150,000 Carters Columbia Pk Franklin 37064 $749,000 Village Of Clovercroft Sec 1 Rev 4 Pb 50 Pg 116 328 Tippecanoe Dr Franklin 37067 $1,087,596 Battlewood Est Sec 1 Pb 3 Pg 28 305 Gen N B Forrest Dr Franklin 37069 $675,000 Franklin Green Ph 1 Sec 1 Pb 25 Pg 103 3232 Nolen Ln Franklin 37064 $750,000 Moores Landing Sec 2 Pb 41 Pg 36 311 Meadowglade Ln Franklin 37064 $901,000 Westhaven Sec 14 Pb 43 Pg 22 628 Watermark Way Franklin 37064 $1,100,000 479 Franklin Rd Franklin 37069 $1,803,065 Starnes Creek Sec2 Pb 81 Pg 57 7048 Starnes Creek Blvd Franklin 37064 $700,000 Buckingham Park Sec 2 Pb 11 Pg 39 834 Thatcher Way Franklin 37064 $2,291,417 Blackberry Ridge Pb 60 Pg 14 5004 Cobbler Ridge Rd Franklin 37064 $899,117 Falcon Creek Sec 2 Pb 19 Pg 136 2002 Upland Dr Franklin 37067 $1,700,000 Village Of Eddy Lane Pb 56 Pg 78 408 Eddy Ln Franklin 37064 $880,000 Westhaven Sec 5 Pb 37 Pg 41 208 Pearl St Franklin 37064 $1,775,000 Temple Hills Country Club Estates Sec16c Pb 62 Pg 64 6649 Hastings Ln Franklin 37069 $770,000 Ashton Park Sec 2 Pb 34 Pg 144 1013 Eden Park Dr Franklin 37067 $475,000 Parkside @ Aspen Grove Pb 3466 Pg 86 3201 Aspen Grove Dr #j-1 Franklin 37067 $840,000 Caldwell Est Sec 2 Pb 21 Pg 12 518 Averwater Ct Franklin 37067 $632,855 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 3027 Canyon Echo Dr Franklin 37064 $550,000 Mckays Mill Sec 19 Pb 35 Pg 62 1513 Liberty Pk Franklin 37067 $945,000 Tywater Crossing Sec3 Pb 65 Pg 115 229 Messenger Ln Franklin 37064 $615,000 Waters Edge Sec5 Pb 73 Pg 54 2019 Flowing Creek Dr Franklin 37064 $3,380,000 Deerfield Sec 2 Pb 5 Pg 16 212 Deerfield Ln Franklin 37069 $406,136 1858 Wilson Pk Franklin 37067 $519,000 Simmons Ridge Sec4 Pb 69 Pg 118 2103 Orangery Dr Franklin 37067 $497,000 Falcon Creek Sec 2 Pb 19 Pg 136 2001 Upland Dr Franklin 37067 $1,730,000 Harrell Henry Iii Pb 48 Pg 125 5210 Old Harding Rd Franklin 37064 $1,677,000 Westhaven Sec 34 Pb 56 Pg 27 1568 Westhaven Blvd Franklin 37064 $1,493,570 Starnes Creek Sec2 Pb 81 Pg 57 7020 Starnes Creek Blvd Franklin 37064 $5,789,000 St James Pb 69 Pg 69 6475 Peytonsville-arno Rd Franklin 37064 $1,100,000 River Landing Sec 5 Pb 33 Pg 57 833 Highgrove Cir Franklin 37069 $1,859,000 Westhaven Sec 7 Pb 43 Pg 69 301 Morning Mist Ln Franklin 37067 $730,000 Carters Glen Pb 44 Pg 107 123 Carters Glen Pl Franklin 37064 $699,999 Rogersshire Sec 2 Pb 27 Pg 32 511 Bancroft Way Franklin 37064 $991,801 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105 3222 Long Branch Cir Franklin 37064 $470,000 West Meade Sec 3 Pb 4 Pg 7 625 West Meade Blvd Franklin 37064 $2,979,500 Grey Barn Farms Pb 83 Pg 94 3710 Grey Barn Pvt Ln Franklin 37064 $876,800 Westhaven Sec64 Pb 82 Pg 129 5037 Congress Dr Franklin 37064 $521,800 Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11 7109 Bolton St Franklin 37064 $372,206 Falcon Creek Sec 2 Pb 19 Pg 136 2022 Upland Dr Franklin 37067 $216,000 Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147 8012 Southvale Blvd Franklin 37064 $4,100,000 5178 Old Harding Rd Franklin 37064 $1,350,000 Westhaven Sec 36 Pb 57 Pg 107 225 Fitzgerald St Franklin 37064 $766,603 Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143 801 Braidwood Ln Franklin 37064 $799,000 Cheswicke Farm Sec 1 Pb 18 Pg 60 105 Cape Breton Ct Franklin 37067 $915,000 Oakwood Est Sec 2 Pb 5 Pg 9 2231 Bowman Rd Franklin 37064 $1,600,000 Henley Sec 2 Pb 45 Pg 92 623 Band Dr Franklin 37064 $4,150,000 Westhaven Sec54 Pb 73 Pg 71 836 Cheltenham Ave Franklin 37064 $230,000 Colony House Condo Pb 8 Pg 30 Block C007 1100 W Main St #a-7 Franklin 37064

Please join our FREE Newsletter Email