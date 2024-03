Real Estate Property Transfers in Franklin for March 4, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for March 4-8, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $679,500 Meadowgreen Acres Pb 2 Pg 45 222 Stable Rd Franklin 37069 $410,000 Mckays Mill Sec 34 Pb 4137 Pg 425 1247 Park Run Dr Franklin 37067 $350,000 5504 Parker Branch Rd Franklin 37064 $1,600,000 South Park Pb 73 Pg 135 101 Southeast Pkwy Ct #100 Franklin 37064 $4,000,000 Westhaven Sec Jewell 3 Pb 82 Pg 4 Bolton St Franklin 37064 $1,580,000 Temple Hills Sec 15 Pb 30 Pg 67 1221 Temple Crest Dr Franklin 37069 $668,750 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 2038 Canyon Echo Dr Franklin 37064 $1,867,500 Foxen Canyon Sec1 Pb 68 Pg 36 2320 Harts Landmark Dr Franklin 37069 $1,286,058 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105 3201 Long Branch Cir Franklin 37064 $1,500,000 Westhaven Sec 13 Pb 44 Pg 96 187 Acadia Ave Franklin 37064 $1,980,000 4291 Pate Rd Franklin 37064 $1,425,000 Westhaven Sec 36 Pb 57 Pg 107 310 Fitzgerald St Franklin 37064 $396,995 2028 Lewisburg Pk Franklin 37064 $1,170,000 Terravista Sec2 Pb 79 Pg 74 5095 Terravista Ln Franklin 37064 $2,600,000 Ivan Creek Pb 56 Pg 38 4448 Ivan Creek Dr Franklin 37064 $615,000 Franklin Green Sec 11 Pb 29 Pg 146 3230 Dark Woods Dr Franklin 37067 $545,000 Dallas Downs Sec 16 Pb 20 Pg 74 146 Generals Way Ct Franklin 37064 $450,000 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105 3186 Long Branch Cir Franklin 37064 $689,000 5216 Waddell Hollow Rd Franklin 37064 $782,000 Fieldstone Farms Sec Q-1 Pb 21 Pg 40 137 Bromley Park Ln Franklin 37069 $715,000 Mckays Mill Sec 33 Pb 46 Pg 51 1321 Wolverton Dr Franklin 37067 $910,000 Mckays Mill Section 37 Pb 49 Pg 44 1412 Chantilly Ln Franklin 37067 $897,500 Westhaven Sec 3 Pb 39 Pg 73 1009 State Blvd Franklin 37064 $550,000 Dallas Downs Sec 16 Pb 20 Pg 74 119 Generals Way Ct Franklin 37064 $650,000 Dallas Downs Sec 21 Pb 18 Pg 8 2292 Winder Cir Franklin 37064 $1,075,000 Stags Leap Sec 2a Pb 52 Pg 38 6053 Stags Leap Way Franklin 37064 $272,000 Blackberry Ridge Pb 60 Pg 14 5104 Cobbler Ridge Ct Franklin 37064 $775,000 Mckays Mill Sec 2 Pb 27 Pg 62 1175 Olde Cameron Ln Franklin 37067 $240,000 Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C048 702 Granville Rd Franklin 37067 $1,310,000 Westhaven Sec 40 Pb 62 Pg 61 8030 Keats St Franklin 37064 $700,000 4044 Wilson Pk Franklin 37067 $800,000 Echelon Sec1 Pb 66 Pg 101 2020 Echelon Dr Franklin 37064 $750,000 Sullivan Farms Sec A Pb 30 Pg 84 252 Wisteria Dr Franklin 37064 $1,158,282 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 7019 Bolton St Franklin 37064 $505,000 Fieldstone Farms Sec K-1 Pb 18 Pg 47 408 Newbary Ct Franklin 37069 $638,415 Stream Valley Sec 18 Pb 79 Pg 88 4014 Oglethorpe Dr Franklin 37064 $1,225,000 2320 Lewisburg Pk Franklin 37064 $8,022 4364 S Carothers Rd Franklin 37064 $310,000 Indian Springs Condos Pb 660 Pg 695 Block C030 1011 Murfreesboro Rd #f-6 Franklin 37064 $1,611,500 1200 Old Hillsboro Rd B Franklin 37069 $907,000 Cheswicke Farm Sec 6 Pb 28 Pg 141 909 Miranda Pl Franklin 37067 $735,000 Rolling Rivers Pb 2 Pg 110 120 Daniels Dr Franklin 37064