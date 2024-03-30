Real Estate Property Transfers in Franklin for March 4, 2024

By
Michael Carpenter
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house for sale clouds

See property transfers in Franklin Tennessee for March 4-8, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$679,500Meadowgreen Acres Pb 2 Pg 45222 Stable RdFranklin37069
$410,000Mckays Mill Sec 34 Pb 4137 Pg 4251247 Park Run DrFranklin37067
$350,0005504 Parker Branch RdFranklin37064
$1,600,000South Park Pb 73 Pg 135101 Southeast Pkwy Ct #100Franklin37064
$4,000,000Westhaven Sec Jewell 3 Pb 82 Pg 4Bolton StFranklin37064
$1,580,000Temple Hills Sec 15 Pb 30 Pg 671221 Temple Crest DrFranklin37069
$668,750Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 142038 Canyon Echo DrFranklin37064
$1,867,500Foxen Canyon Sec1 Pb 68 Pg 362320 Harts Landmark DrFranklin37069
$1,286,058Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 1053201 Long Branch CirFranklin37064
$1,500,000Westhaven Sec 13 Pb 44 Pg 96187 Acadia AveFranklin37064
$1,980,0004291 Pate RdFranklin37064
$1,425,000Westhaven Sec 36 Pb 57 Pg 107310 Fitzgerald StFranklin37064
$396,9952028 Lewisburg PkFranklin37064
$1,170,000Terravista Sec2 Pb 79 Pg 745095 Terravista LnFranklin37064
$2,600,000Ivan Creek Pb 56 Pg 384448 Ivan Creek DrFranklin37064
$615,000Franklin Green Sec 11 Pb 29 Pg 1463230 Dark Woods DrFranklin37067
$545,000Dallas Downs Sec 16 Pb 20 Pg 74146 Generals Way CtFranklin37064
$450,000Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 1053186 Long Branch CirFranklin37064
$689,0005216 Waddell Hollow RdFranklin37064
$782,000Fieldstone Farms Sec Q-1 Pb 21 Pg 40137 Bromley Park LnFranklin37069
$715,000Mckays Mill Sec 33 Pb 46 Pg 511321 Wolverton DrFranklin37067
$910,000Mckays Mill Section 37 Pb 49 Pg 441412 Chantilly LnFranklin37067
$897,500Westhaven Sec 3 Pb 39 Pg 731009 State BlvdFranklin37064
$550,000Dallas Downs Sec 16 Pb 20 Pg 74119 Generals Way CtFranklin37064
$650,000Dallas Downs Sec 21 Pb 18 Pg 82292 Winder CirFranklin37064
$1,075,000Stags Leap Sec 2a Pb 52 Pg 386053 Stags Leap WayFranklin37064
$272,000Blackberry Ridge Pb 60 Pg 145104 Cobbler Ridge CtFranklin37064
$775,000Mckays Mill Sec 2 Pb 27 Pg 621175 Olde Cameron LnFranklin37067
$240,000Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C048702 Granville RdFranklin37067
$1,310,000Westhaven Sec 40 Pb 62 Pg 618030 Keats StFranklin37064
$700,0004044 Wilson PkFranklin37067
$800,000Echelon Sec1 Pb 66 Pg 1012020 Echelon DrFranklin37064
$750,000Sullivan Farms Sec A Pb 30 Pg 84252 Wisteria DrFranklin37064
$1,158,282Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 367019 Bolton StFranklin37064
$505,000Fieldstone Farms Sec K-1 Pb 18 Pg 47408 Newbary CtFranklin37069
$638,415Stream Valley Sec 18 Pb 79 Pg 884014 Oglethorpe DrFranklin37064
$1,225,0002320 Lewisburg PkFranklin37064
$8,0224364 S Carothers RdFranklin37064
$310,000Indian Springs Condos Pb 660 Pg 695 Block C0301011 Murfreesboro Rd #f-6Franklin37064
$1,611,5001200 Old Hillsboro Rd BFranklin37069
$907,000Cheswicke Farm Sec 6 Pb 28 Pg 141909 Miranda PlFranklin37067
$735,000Rolling Rivers Pb 2 Pg 110120 Daniels DrFranklin37064

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