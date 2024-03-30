Real Estate Property Transfers in Franklin for March 4, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for March 4-8, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$679,500
|Meadowgreen Acres Pb 2 Pg 45
|222 Stable Rd
|Franklin
|37069
|$410,000
|Mckays Mill Sec 34 Pb 4137 Pg 425
|1247 Park Run Dr
|Franklin
|37067
|$350,000
|5504 Parker Branch Rd
|Franklin
|37064
|$1,600,000
|South Park Pb 73 Pg 135
|101 Southeast Pkwy Ct #100
|Franklin
|37064
|$4,000,000
|Westhaven Sec Jewell 3 Pb 82 Pg 4
|Bolton St
|Franklin
|37064
|$1,580,000
|Temple Hills Sec 15 Pb 30 Pg 67
|1221 Temple Crest Dr
|Franklin
|37069
|$668,750
|Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14
|2038 Canyon Echo Dr
|Franklin
|37064
|$1,867,500
|Foxen Canyon Sec1 Pb 68 Pg 36
|2320 Harts Landmark Dr
|Franklin
|37069
|$1,286,058
|Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105
|3201 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$1,500,000
|Westhaven Sec 13 Pb 44 Pg 96
|187 Acadia Ave
|Franklin
|37064
|$1,980,000
|4291 Pate Rd
|Franklin
|37064
|$1,425,000
|Westhaven Sec 36 Pb 57 Pg 107
|310 Fitzgerald St
|Franklin
|37064
|$396,995
|2028 Lewisburg Pk
|Franklin
|37064
|$1,170,000
|Terravista Sec2 Pb 79 Pg 74
|5095 Terravista Ln
|Franklin
|37064
|$2,600,000
|Ivan Creek Pb 56 Pg 38
|4448 Ivan Creek Dr
|Franklin
|37064
|$615,000
|Franklin Green Sec 11 Pb 29 Pg 146
|3230 Dark Woods Dr
|Franklin
|37067
|$545,000
|Dallas Downs Sec 16 Pb 20 Pg 74
|146 Generals Way Ct
|Franklin
|37064
|$450,000
|Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105
|3186 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$689,000
|5216 Waddell Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$782,000
|Fieldstone Farms Sec Q-1 Pb 21 Pg 40
|137 Bromley Park Ln
|Franklin
|37069
|$715,000
|Mckays Mill Sec 33 Pb 46 Pg 51
|1321 Wolverton Dr
|Franklin
|37067
|$910,000
|Mckays Mill Section 37 Pb 49 Pg 44
|1412 Chantilly Ln
|Franklin
|37067
|$897,500
|Westhaven Sec 3 Pb 39 Pg 73
|1009 State Blvd
|Franklin
|37064
|$550,000
|Dallas Downs Sec 16 Pb 20 Pg 74
|119 Generals Way Ct
|Franklin
|37064
|$650,000
|Dallas Downs Sec 21 Pb 18 Pg 8
|2292 Winder Cir
|Franklin
|37064
|$1,075,000
|Stags Leap Sec 2a Pb 52 Pg 38
|6053 Stags Leap Way
|Franklin
|37064
|$272,000
|Blackberry Ridge Pb 60 Pg 14
|5104 Cobbler Ridge Ct
|Franklin
|37064
|$775,000
|Mckays Mill Sec 2 Pb 27 Pg 62
|1175 Olde Cameron Ln
|Franklin
|37067
|$240,000
|Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C048
|702 Granville Rd
|Franklin
|37067
|$1,310,000
|Westhaven Sec 40 Pb 62 Pg 61
|8030 Keats St
|Franklin
|37064
|$700,000
|4044 Wilson Pk
|Franklin
|37067
|$800,000
|Echelon Sec1 Pb 66 Pg 101
|2020 Echelon Dr
|Franklin
|37064
|$750,000
|Sullivan Farms Sec A Pb 30 Pg 84
|252 Wisteria Dr
|Franklin
|37064
|$1,158,282
|Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36
|7019 Bolton St
|Franklin
|37064
|$505,000
|Fieldstone Farms Sec K-1 Pb 18 Pg 47
|408 Newbary Ct
|Franklin
|37069
|$638,415
|Stream Valley Sec 18 Pb 79 Pg 88
|4014 Oglethorpe Dr
|Franklin
|37064
|$1,225,000
|2320 Lewisburg Pk
|Franklin
|37064
|$8,022
|4364 S Carothers Rd
|Franklin
|37064
|$310,000
|Indian Springs Condos Pb 660 Pg 695 Block C030
|1011 Murfreesboro Rd #f-6
|Franklin
|37064
|$1,611,500
|1200 Old Hillsboro Rd B
|Franklin
|37069
|$907,000
|Cheswicke Farm Sec 6 Pb 28 Pg 141
|909 Miranda Pl
|Franklin
|37067
|$735,000
|Rolling Rivers Pb 2 Pg 110
|120 Daniels Dr
|Franklin
|37064