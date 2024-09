Real Estate Property Transfers in Franklin for August 12, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for August 12-16, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

Sales Price Subdivision Address City Zipcode $785,925 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 403 Aiken Ln Franklin 37064 $1,050,000 Avalon Sec 1 Pb 41 Pg 137 453 Beauchamp Cir Franklin 37067 $950,000 Forest Home Farms Sec 3 Pb 4 Pg 59 1101 Barrel Spgs Hollow Rd Franklin 37069 $545,000 Falcon Creek Sec 1 Pb 19 Pg 10 304 Crooked Oak Ct Franklin 37067 $1,025,000 Walnut Winds Sec 5 Pb 23 Pg 34 530 Solomon Dr Franklin 37064 $999,999 Highlands @ Ladd Park Sec21 Pb 60 Pg 81 828 Dartmoor Ln Franklin 37064 $1,475,000 St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88 6529 Kelleys Place Franklin 37064 $1,850,000 Petersen Daniel Pb 79 Pg 44 1428 Egypt Hollow Rd Franklin 37064 $655,000 Founders Pointe Sec 3 Pb 20 Pg 114 310 Devonshire Dr Franklin 37064 $5,500,000 2027 Wilson Pk Franklin 37067 $4,025,000 Sloan Farm Pb 71 Pg 35 3726 Panorama Valley Pvt Ln Franklin 37064 $890,000 Henpeck Lane Est Pb 13 Pg 100 2289 Henpeck Ln Franklin 37064 $400,000 1336 Coleman Rd Franklin 37064 $595,000 Morningside Sec 5 Pb 33 Pg 127 7011 Sunrise Cir Franklin 37067 $575,000 Mckays Mill Sec 29 Pb 40 Pg 7 1706 Decatur Cir Franklin 37067 $1,043,600 Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11 7079 Bolton St Franklin 37064 $835,000 Highlands @ Ladd Park Sec30 Pb 70 Pg 117 842 Ryecroft Ln Franklin 37064 $559,000 201 Swain Cir 304 Franklin 37064 $585,500 Waters Edge Sec1 Pb 62 Pg 99 2026 Mainstream Dr Franklin 37064 $1,000,000 Myles Manor Pb 70 Pg 145 115 Winslow Rd Franklin 37064 $755,000 Monticello Sec 3 Pb 3 Pg 36 303 Monticello Rd Franklin 37064 $680,000 Lockwood Glen Sec4 Pb 60 Pg 143 534 Sydenham Dr Franklin 37064 $510,000 Shadow Green Sec1 Pb 75 Pg 98 612 Vintage Green Ln Franklin 37064 $135,000 Smithson Rd Franklin 37064 $665,000 West Meade Sec 3 Pb 4 Pg 7 617 West Meade Blvd Franklin 37064 $156,000 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 3022 Canyon Echo Dr Franklin 37064 $2,450,000 Westhaven Sec 2 Pb 37 Pg 136 229 Prospect Ave Franklin 37064 $725,000 Cheswicke Farm Sec 6 Pb 28 Pg 141 373 Logans Cir Franklin 37067 $362,000 Hardison Hills Sec 3 Pb 39 Pg 141 1101 Downs Blvd #213 Franklin 37064 $2,250,000 Durham Manor Pb 46 Pg 148 2224 Grey Cliff Dr Franklin 37064 $4,800,000 Degatano 3290 Carl Rd Franklin 37064 $1,325,000 Savage Pointe Pb 27 Pg 26 4409 Savage Pointe Dr Franklin 37064 $1,025,000 Andrews Matthew Pb 58 Pg 139 2007 Maple Ln Franklin 37067 $8,596 4356 S Carothers Rd Franklin 37064 $1,400,000 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 2008 William St Franklin 37064 $918,560 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 2031 Cleaver St Franklin 37064 $599,900 Highland Gardens Pb 1 Pg 85 Block F 308 Mercury Dr Franklin 37064 $638,000 2750 Mclemore Rd Franklin 37064

