Real Estate Property Transfers in Franklin for September 18, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for September 18-22, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$324,000
|Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C105
|1506 Granville Rd
|Franklin
|37064
|$870,000
|Mckays Mill Sec 22 Pb 39 Pg 81
|3049 Oxford Glen Dr
|Franklin
|37067
|$710,000
|Forrest Crossing Sec 2 Pb 12 Pg 111
|1641 Wellington Green
|Franklin
|37064
|$325,000
|Carnton Square Condo Pb 8 Pg 5
|1115 Carnton Ln #b-3
|Franklin
|37064
|$730,000
|Village Of Clovercroft Sec1 Rev5 Pb 50 Pg 114
|210 Watson View Dr
|Franklin
|37067
|$430,000
|St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88
|Kelleys Place
|Franklin
|37064
|$300,000
|209 Green Rd
|Franklin
|37069
|$1,068,500
|Westhaven Sec55 Pb 71 Pg 63
|5197 Donovan St
|Franklin
|37064
|$900,000
|1925 Lewisburg Pk
|Franklin
|37064
|$799,000
|Clover Meadows Pb 11 Pg 55
|4008 Oxford Glen Dr
|Franklin
|37067
|$1,139,900
|Berry Farms Town Center Sec 1 Pb 55 Pg 123
|97 Poplar St
|Franklin
|37064
|$575,000
|Hillsboro Acres Pb 3 Pg 35
|1029 Ridgecrest Dr
|Franklin
|37069
|$800,000
|Westhaven Sec 37 Pb 58 Pg 61
|901 Jewell Ave
|Franklin
|37064
|$3,000,000
|Pendergrass Dennis Etux Mary
|5028 Carters Creek Pk
|Franklin
|37064
|$1,149,900
|Riverbluff Sec3 Pb 72 Pg 54
|1027 Wetzel Dr
|Franklin
|37064
|$620,000
|Fieldstone Farms Sec M Pb 13 Pg 129
|104 Cavalcade Cir
|Franklin
|37069
|$1,430,000
|Goose Creek Est Sec 2 Pb 59 Pg 97
|2078 Goose Creek Dr
|Franklin
|37064
|$699,500
|Highlands @ Ladd Park Sec25 Pb 63 Pg 17
|1007 Beamon Dr
|Franklin
|37064
|$750,000
|Carters
|4268 Columbia Pk
|Franklin
|37064
|$3,000,000
|Indian Valley Farms Sec1 Pb 81 Pg 28
|5339 Indian Valley Rd
|Franklin
|37064
|$570,990
|Williamson Square Pb 81 Pg 58
|2062 Township Pvt Dr
|Franklin
|37067
|$351,000
|Shadow Green Sec2 Pb 74 Pg 108
|3000 Vintage Green Ln 3201
|Franklin
|37064
|$1,250,000
|Westhaven Sec55 Pb 71 Pg 63
|6007 Donovan St
|Franklin
|37064
|$345,000
|Hardison Hills Sec 1 Pb 33 Pg 25
|1101 Downs Blvd #a-102
|Franklin
|37064
|$1,030,000
|Daventry Sec2 Pb 71 Pg 137
|3189 Chase Point Dr
|Franklin
|37067
|$780,000
|Cardel Village Pb 68 Pg 144
|406 Cardel Ln
|Franklin
|37064
|$795,000
|Westhaven Sec 3 Pb 39 Pg 73
|1013 State Blvd
|Franklin
|37064
|$428,000
|Prescott Place Ph 3
|426 Compton Ln
|Franklin
|37064
|$570,000
|4418 N Chapel Rd
|Franklin
|37067
|$2,924,845
|Simmons Ridge Sec6 Pb 79 Pg 76
|2043 Blueberry Ln
|Franklin
|37067
|$1,295,865
|Starnes Creek Sec1 Pb 80 Pg 27
|7232 Murrel Dr
|Franklin
|37064
|$370,000
|Prescott Place Ph 3
|315 Hanley Ln
|Franklin
|37069
|$1,250,000
|Westhaven Sec 28 Pb 54 Pg 150
|219 Fitzgerald St
|Franklin
|37064
|$10
|Dallas Downs Sec 3 Pb 57 Pg 94
|421 Melba Cir
|Franklin
|37064
|$10
|Andover Sec 3 Pb 25 Pg 79
|400 Vienna Ct
|Franklin
|37067
|$944,266
|Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 127
|3000 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$924,365
|Terravista Sec2 Pb 79 Pg 74
|5505 Dana Ln
|Franklin
|37064
|$528,045
|Cedarhill Pb 16 Pg 115
|236 Granger View Cir
|Franklin
|37064
|$1,184,985
|Westhaven Sec60 Pb 80 Pg 146
|1007 Littleton Way
|Franklin
|37064
|$475,000
|Rebel Meadows Sec 1 Pb 4 Pg 4
|814 Victoria Dr
|Franklin
|37064
|$507,440
|Stream Valley Sec 18 Pb 79 Pg 88
|5096 Birchcroft Ln
|Franklin
|37064
|$1,335,810
|Daventry Sec5 Pb 79 Pg 137
|3535 Barnsley Ln
|Franklin
|37067
|$740,000
|Stream Valley Sec14 Pb 65 Pg 101
|6020 Huntmere Ave
|Franklin
|37064
|$1,250,000
|Links The Pb 28 Pg 89
|1207 Carnton Ln
|Franklin
|37064
|$1,800,000
|Clouston Park Addition Pb 76 Pg 6
|507 S Margin St
|Franklin
|37064
|$299,950
|Meadows At Fairview Ph 1 Pb 26 Pg 118
|7112 Wheat Rd
|Fairview
|37062
|$400,000
|Clearview Meadows Pb 14 Pg 97
|7302 Clearview Dr
|Fairview
|37062
|$425,000
|Fernvale Heights Ph 3 Pb 25 Pg 122
|7481 Christopher St
|Fairview
|37062