Real Estate Property Transfers in Franklin for September 18, 2023

By
Michael Carpenter
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for sale

See property transfers in Franklin Tennessee for September 18-22, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$324,000Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C1051506 Granville RdFranklin37064
$870,000Mckays Mill Sec 22 Pb 39 Pg 813049 Oxford Glen DrFranklin37067
$710,000Forrest Crossing Sec 2 Pb 12 Pg 1111641 Wellington GreenFranklin37064
$325,000Carnton Square Condo Pb 8 Pg 51115 Carnton Ln #b-3Franklin37064
$730,000Village Of Clovercroft Sec1 Rev5 Pb 50 Pg 114210 Watson View DrFranklin37067
$430,000St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88Kelleys PlaceFranklin37064
$300,000209 Green RdFranklin37069
$1,068,500Westhaven Sec55 Pb 71 Pg 635197 Donovan StFranklin37064
$900,0001925 Lewisburg PkFranklin37064
$799,000Clover Meadows Pb 11 Pg 554008 Oxford Glen DrFranklin37067
$1,139,900Berry Farms Town Center Sec 1 Pb 55 Pg 12397 Poplar StFranklin37064
$575,000Hillsboro Acres Pb 3 Pg 351029 Ridgecrest DrFranklin37069
$800,000Westhaven Sec 37 Pb 58 Pg 61901 Jewell AveFranklin37064
$3,000,000Pendergrass Dennis Etux Mary5028 Carters Creek PkFranklin37064
$1,149,900Riverbluff Sec3 Pb 72 Pg 541027 Wetzel DrFranklin37064
$620,000Fieldstone Farms Sec M Pb 13 Pg 129104 Cavalcade CirFranklin37069
$1,430,000Goose Creek Est Sec 2 Pb 59 Pg 972078 Goose Creek DrFranklin37064
$699,500Highlands @ Ladd Park Sec25 Pb 63 Pg 171007 Beamon DrFranklin37064
$750,000Carters4268 Columbia PkFranklin37064
$3,000,000Indian Valley Farms Sec1 Pb 81 Pg 285339 Indian Valley RdFranklin37064
$570,990Williamson Square Pb 81 Pg 582062 Township Pvt DrFranklin37067
$351,000Shadow Green Sec2 Pb 74 Pg 1083000 Vintage Green Ln 3201 Franklin37064
$1,250,000Westhaven Sec55 Pb 71 Pg 636007 Donovan StFranklin37064
$345,000Hardison Hills Sec 1 Pb 33 Pg 251101 Downs Blvd #a-102Franklin37064
$1,030,000Daventry Sec2 Pb 71 Pg 1373189 Chase Point DrFranklin37067
$780,000Cardel Village Pb 68 Pg 144406 Cardel LnFranklin37064
$795,000Westhaven Sec 3 Pb 39 Pg 731013 State BlvdFranklin37064
$428,000Prescott Place Ph 3426 Compton LnFranklin37064
$570,0004418 N Chapel RdFranklin37067
$2,924,845Simmons Ridge Sec6 Pb 79 Pg 762043 Blueberry LnFranklin37067
$1,295,865Starnes Creek Sec1 Pb 80 Pg 277232 Murrel DrFranklin37064
$370,000Prescott Place Ph 3315 Hanley LnFranklin37069
$1,250,000Westhaven Sec 28 Pb 54 Pg 150219 Fitzgerald StFranklin37064
$10Dallas Downs Sec 3 Pb 57 Pg 94421 Melba CirFranklin37064
$10Andover Sec 3 Pb 25 Pg 79400 Vienna CtFranklin37067
$944,266Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 1273000 Long Branch CirFranklin37064
$924,365Terravista Sec2 Pb 79 Pg 745505 Dana LnFranklin37064
$528,045Cedarhill Pb 16 Pg 115236 Granger View CirFranklin37064
$1,184,985Westhaven Sec60 Pb 80 Pg 1461007 Littleton WayFranklin37064
$475,000Rebel Meadows Sec 1 Pb 4 Pg 4814 Victoria DrFranklin37064
$507,440Stream Valley Sec 18 Pb 79 Pg 885096 Birchcroft LnFranklin37064
$1,335,810Daventry Sec5 Pb 79 Pg 1373535 Barnsley LnFranklin37067
$740,000Stream Valley Sec14 Pb 65 Pg 1016020 Huntmere AveFranklin37064
$1,250,000Links The Pb 28 Pg 891207 Carnton LnFranklin37064
$1,800,000Clouston Park Addition Pb 76 Pg 6507 S Margin StFranklin37064
$299,950Meadows At Fairview Ph 1 Pb 26 Pg 1187112 Wheat RdFairview37062
$400,000Clearview Meadows Pb 14 Pg 977302 Clearview DrFairview37062
$425,000Fernvale Heights Ph 3 Pb 25 Pg 1227481 Christopher StFairview37062

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