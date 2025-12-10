OBITUARY: William Harris Jr.

William Harris, Jr., passed away on December 5, 2025, at Good Samaritan Health Rehabilitation Center in Nashville, Tennessee, at the age of 67. He was born February 4, 1958, in Davidson County, Tennessee, to parents William Harris and Norma Harris.
William to cherish his memories, his wife, Della Harris; children, Pondkeita (Dameion) Capers, Nicole Harris, William Keylando Harris and William Lamont Blackwell; grandchildren, Jada Capes, Dameion Caper, Aaden Capers, Nalani Clay Harris, Nyasia Howard Harris, Kelen Harris, Meena Harris, Bre’onna Harris and William Keylando Harris, Jr.; brother, Reggie Harris, sisters and brothers-in-law, Carolyn Goodson, Elaine Menifee, Veronica (Dwight) Menifee, Hudson (Sharon) Menifee, Johnny Menifee, Trisha Harris and Arthur Mack (Vee) Menifee; uncle, Edward Franklin; nieces, nephews, cousins, devoted cousins, Keva Menifee and friends, devoted friends, Ricky Dean and Robert Ezell.
Memorial Service 12 Noon, Saturday, December 13, 2025, at Waters Funeral Home Chapel, 1408 Columbia Avenue, Franklin, TN. Reverend Walter Braden, officiating. https://www.articobits.com/obituaries/waters-funeral-home-inc
