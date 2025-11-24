Williamson County Property Transfers Nov. 3, 2025

See where houses and property sold from November 3-7, 2025, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory Realty. View previous property transfers here.
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$3,865,788
|4430 Peytonsville Rd
|Franklin
|$490,000
|Mcdonald Gary E Pb 27 Pg 127
|825 Hwy 96 N
|Fairview
|37062
|$1,425,000
|Montclair Sec 5 Pb 37 Pg 65
|1737 Richbourg Park Dr
|Brentwood
|37027
|$700,000
|Brentwood Park Pb 2 Pg 41
|9009 Forest Lawn Dr
|Brentwood
|37027
|$855,000
|June Lake Ph1 Pod B Sec1 Pb 83 Pg 69
|781 Saint Clair Ave
|Spring Hill
|37174
|$970,000
|Avalon Sec 7 Pb 47 Pg 84
|352 Pennystone Cir
|Franklin
|37067
|$2,400,000
|Mcewen John B Add Pb 68 Pg 34
|1224 Adams St
|Franklin
|37064
|$382,000
|Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 264
|2801 Kennedy Ct
|Franklin
|37064
|$3,685,000
|Witherspoon Sec4 Pb 68 Pg 56
|1523 Tellcroft Dr
|Brentwood
|37027
|$2,700,000
|Brandon Park Downs Pb 33 Pg 143
|7125 Brandon Park Ct
|Franklin
|37064
|$340,000
|Colony House Condo Pb 8 Pg 30 Block C037
|1100 W Main St #e-1
|Franklin
|37064
|$518,000
|Cameron Farms Sec 6-a Pb 23 Pg 4
|2795 Iroquois Dr
|Thompsons Station
|37179
|$1,080,000
|June Lake Ph 1 Pb 80 Pg 143
|104 Cardiff Dr
|Spring Hill
|37174
|$1,450,000
|Horseshoe Bend Ph 3-a Pb 22 Pg 30
|2978 Polo Club Rd
|Nashville
|37221
|$1,025,000
|Cedarmont Farms Ph 3 Pb 9 Pg 147
|4011 Trail Ridge Dr
|Franklin
|37067
|$790,000
|Stream Valley Sec 5 Pb 58 Pg 130
|3022 Narrow Ford Ln
|Franklin
|37064
|$2,347,774
|Hamilton Pb 84 Pg 81
|2042 Hamilton Dr
|Franklin
|37064
|$310,000
|Taliaferro Pb 86 Pg 69
|8708 Iron Willow Pass
|Eagleville
|37060
|$2,200,000
|Hart Amy And Christopher Pb 78 Pg 38
|3348 Sweeney Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$930,000
|Forest Of Brentwood Pb 4 Pg 28
|6332 Mapledale Ln
|Brentwood
|37027
|$297,900
|Adams Preserve Pb 81 Pg 81
|7112 Mapleside Ln
|Fairview
|37062
|$1,760,831
|Hamilton Pb 84 Pg 81
|2060 Hamilton Dr
|Franklin
|37064
|$733,392
|506 Franklin Road Llc
|4026 Trinity Rd
|Franklin
|37067
|$735,000
|Forest Home Farms Sec 7 Pb 5 Pg 38
|856 High Point Ridge Rd
|Franklin
|37069
|$4,650,000
|Troubadour Sec 2 Pb 74 Pg 53
|7318 Harlow Dr
|College Grove
|37046
|$2,000,000
|Montclair Sec 5 Pb 37 Pg 65
|1736 Richbourg Park Dr
|Brentwood
|37027
|$3,200,000
|2458 Fly Rd
|Nolensville
|37135
|$792,000
|Sullivan Farms Sec B Pb 24 Pg 146
|105 Bluebell Way
|Franklin
|37064
|$840,000
|Waters Edge Sec4 Pb 70 Pg 67
|3013 Singing Creek Dr
|Franklin
|37064
|$849,990
|Goodwin Farms Pb 82 Pg 17
|7464 Atwater Cir
|Fairview
|37062
|$2,299,950
|Lookaway Farms Sec3 Pb 79 Pg 32
|6028 Lookaway Cir
|Franklin
|37067
|$1,195,000
|Abington Ridge Sec 2 Pb 44 Pg 18
|7117 Tullamore Ln
|Franklin
|37067
|$1,199,900
|Orrinshire Pb 83 Pg 100
|7287 Orrinshire Dr
|Fairview
|37062
|$395,000
|Smith Tiffany
|Smith Rd
|Primm Springs
|38476
|$679,900
|Mckays Mill Sec 16 Pb 34 Pg 18
|1509 Decatur Cir
|Franklin
|37067
|$7,500,000
|Smith Gregory T Pb 83 Pg 30
|4639 Johnny Bennett Rd
|Thompsons Station
|37179
|$487,200
|Spring Meadow Pb 21 Pg 4
|2011 Spring Meadow Cir
|Spring Hill
|37174
|$1,139,075
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|4031 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$1,197,000
|Westhaven Sec50 Pb 68 Pg 138
|2025 Erwin St
|Franklin
|37064
|$1,195,000
|Highlands @ Ladd Park Sec 20 Pb 59 Pg 35
|301 Finnhorse Ln
|Franklin
|37064
|$969,500
|Cheswicke Farm Sec 6 Pb 28 Pg 141
|909 Miranda Pl
|Franklin
|37067
|$585,000
|Falcon Creek Sec 3 Pb 21 Pg 97
|2202 Falcon Creek Dr
|Franklin
|37067
|$1,500,000
|Chevoit Hills Pb 23 Pg 81
|9266 Chevoit Dr
|Brentwood
|37027
|$639,900
|Cameron Farms Sec 6-a Pb 23 Pg 4
|2790 Iroquois Dr
|Thompson Station
|37179
|$735,000
|Fieldstone Farms Sec C Pb 16 Pg 132
|196 Clarendon Cir
|Franklin
|37069
|$789,900
|Cool Springs East Sec 3 Pb 23 Pg 59
|111 Walters Ave
|Franklin
|37067
|$777,800
|Richvale Ph4 Pb 83 Pg 137
|7520 Shoal Mill Pt
|Fairview
|37062
|$745,000
|Forest Home Farms Sec 7 Pb 5 Pg 38
|856 High Point Ridge Rd
|Franklin
|37069
|$345,000
|Hardison Hills Sec 6 Pb 45 Pg 72
|1101 Downs Blvd #316
|Franklin
|37064
|$719,900
|Stream Valley Section 03 Pb 51 Pg 33
|829 Shade Tree Ln
|Franklin
|37064
|$429,000
|Arbor Lakes Sec 2 Pb 14 Pg 122
|2717 Learcrest Ct
|Thompsons Station
|37179
|$80,525
|1880 Sugar Ridge Rd
|Spring Hill
|37174
|$5,925,000
|1990 Tollgate Blvd #107
|Thompsons Station
|37179
|$1,900,000
|3287 Blazer Rd
|Franklin
|37064
|$1,015,000
|Burberry Glen Ph3a Pb 70 Pg 93
|1236 Craigleigh Dr
|Nolensville
|37135
|$1,775,000
|Bridgemore Village Sec 6-c Pb 67 Pg 142
|3808 Pulpmill Dr
|Thompsons Station
|37179
|$1,330,592
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|1013 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$1,576,000
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|2007 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$489,900
|Westhaven Sec66 Pb 85 Pg 56
|3019 Kathryn Ave
|Franklin
|37064
|$45,605,700
|4428 Peytonsville Rd
|Franklin
|37064
|$439,900
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 38
|127 Morris St
|Franklin
|37064
|$738,000
|Bent Creek Ph 1 Sec 2-a Pb 40 Pg 45
|5028 Burke Trl
|Nolensville
|37135
|$1,974,150
|Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147
|8034 Southvale Blvd
|Franklin
|37064
|$655,432
|Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7
|9067 Headwaters Dr
|Franklin
|37064
|$1,065,000
|Grove Park Pb 83 Pg 5
|3505 Grove Park Dr
|College Grove
|37046
|$744,760
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|7013 Chardon St
|Franklin
|37067
|$275,000
|1760 Fairview Blvd
|Fairview
|37062
|$600,184
|Morningside Sec 8 Pb 40 Pg 104
|7102 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$1,900,000
|Blackberry Ridge Pb 60 Pg 14
|5024 Cobbler Ridge Rd
|Franklin
|37064
|$650,000
|Lane Teresa
|7925 Daugherty-capley Rd
|Primm Springs
|38476
|$528,000
|Nolen Mill Ph1 Pb 68 Pg 42
|404 Lively Way
|Nolensville
|37135
|$548,000
|Williamson Square Pb 81 Pg 58
|2054 Township Pvt Dr
|Franklin
|37064
|$5,200,000
|338 Main St
|Franklin
|37064
|$695,000
|Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16
|2079 Braidwood Ln
|Franklin
|37064
|$720,000
|Stream Valley Sec14 Pb 65 Pg 101
|5002 Huntmere Ave
|Franklin
|37064
|$2,134,546
|Lookaway Farms Sec3 Pb 79 Pg 32
|6035 Lookaway Cir
|Franklin
|37067
|$435,000
|Pipkin Hills Ph 1-a Pb 25 Pg 59
|2919 Sams Ct
|Spring Hill
|37174
|$1,315,000
|Ashton Park Sec 1 Pb 38 Pg 139
|106 Ashton Park Blvd
|Franklin
|37067
|$620,000
|Wades Grove Sec13 Pb 63 Pg 5
|8005 Ragusa Cir
|Spring Hill
|37174
|$815,250
|Brush Creek Pb 84 Pg 34
|7320 Fairlawn Dr
|Fairview
|37062
|$2,499,900
|Primm Farm Pb 81 Pg 82
|1552 White Barn Way
|Brentwood
|37027
|$1,615,055
|Starnes Creek Sec4 Pb 84 Pg 86
|7244 Murrel Dr
|Franklin
|37064
|$527,000
|Cumberland Estates Ph7 Pb 82 Pg 136
|1004 Wiseman Farm Rd
|Fairview
|37062
|$590,000
|Liberty Hills Sec 1 Pb 10 Pg 164
|253 Freedom Dr
|Franklin
|37067
|$14,400
|1610 Sunset Rd
|Nolensville
|37135
|$1,100,000
|Benington Sec 2 Pb 46 Pg 67
|2533 Benington Pl
|Nolensville
|37135
|$184,750
|Gilchrist South
|221 Gilchrist South Cir
|Nolensville
|37135
|$915,000
|Guffee Farm Sec 1 Pb 49 Pg 63
|6855 Manor Dr
|College Grove
|37046
|$881,449
|Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117
|1012 Wynn Cir
|Franklin
|37064
|$2,985,000
|Black Hawk Sec 2 Pb 62 Pg 14
|7219 Prairie Falcon Dr
|Arrington
|37014
|$860,000
|Cheswicke Farm Sec 5 Pb 25 Pg 83
|304 Haymarket Ct
|Franklin
|37067
|$799,900
|Cherry Grove Add Sec 1 Ph2 Pb 45 Pg 15
|1051 Fitzroy Cir
|Spring Hill
|37174
|$766,500
|Buckingham Park Sec 1 Pb 10 Pg 147
|520 Castlebury Ct
|Franklin
|37064
|$650,000
|Meadowgreen Acres Pb 2 Pg 45
|337 Stable Rd
|Franklin
|37069
|$2,400,000
|Governors Club The Ph 6 Pb 31 Pg 116
|14 Angel Tr
|Brentwood
|37027
|$210,000
|Wilson Ridge Pvt Ln
|Fairview
|37062
|$1,200,000
|Albritton Bryan Heath Pb 69 Pg 64
|5848 Garrison Rd
|Franklin
|37064
|$815,000
|Sullivan Farms Sec C Pb 25 Pg 35
|433 Galloway Dr
|Franklin
|37064
|$1,050,000
|Mcdaniel Estates Sec4 Pb 76 Pg 9
|7268 Ludlow Dr
|College Grove
|37046
|$225,000
|Idlewood Pb 5 Pg 33
|213 Oxford Dr
|Franklin
|37064
|$650,000
|Foxland Hall Sec 2-a Pb 7 Pg 26 Block C026
|604 Foxborough Sq W
|Brentwood
|37027
|$515,000
|Keegans Glen Pb 37 Pg 17
|302 Cherry Dr
|Franklin
|37064
|$724,000
|Lockwood Glen Sec15 Pb 76 Pg 12
|300 Sherman Ct
|Franklin
|37064
|$775,000
|Brentwood Park Pb 2 Pg 41
|306 Brentwood Pkwy
|Brentwood
|37027
|$365,000
|New Hope Estates Pb 30 Pg 104
|7173 New Hope Rd
|Fairview
|37062
|$605,000
|Ballenger Farms Ph 4 Sec 2 Pb 53 Pg 49
|1841 Looking Glass Ln
|Nolensville
|37135
|$26,300
|1626 Sunset Rd
|Nolensville
|37135
|$2,025,000
|Westhaven Sec54 Pb 73 Pg 71
|1085 Calico St
|Franklin
|37064
|$695,000
|6699 Cross Keys Rd
|College Grove
|37046
|$1,050,000
|Monticello Sec 2 Pb 3 Pg 12
|101 Williamsburg Pl
|Franklin
|37064
|$779,900
|Aden Woods Of Castleberry Ph2 Pb 78 Pg 35
|7408 Black Fox Dr
|Fairview
|37062
|$2,400,000
|Governors Club Ph 11
|10 Tradition Ln
|Brentwood
|37027
|$629,500
|Simmons Ridge Sec8 Pb 73 Pg 83
|6043 Gracious Dr
|Franklin
|37064
|$319,000
|Adams Preserve Pb 81 Pg 81
|7108 Mapleside Ln
|Fairview
|37062
|$214,000
|Harpeth Hills Sec 2 Pb 3 Pg 13
|905 Leigh Valley Dr
|Franklin
|37069
|$1,231,250
|Dogwood Acres Pb 83 Pg 101
|9727 Concord Rd
|Brentwood
|37027
|$499,000
|Boyd Mill Est Sec 1 Pb 6 Pg 103
|1305 Mallard Dr
|Franklin
|37064
|$1,050,000
|Amelia Park Sec4 Pb 64 Pg 20
|1068 Amelia Park Dr
|Franklin
|37067
|$33,400
|Johnson Clifton
|1632 Sunset Rd
|Nolensville
|37135
|$533,000
|Residences @ Grant Park
|633 Grant Park Ct
|Franklin
|37067
|$2,800,000
|Westhaven Sec 18 Pb 47 Pg 102
|1504 Fleetwood Dr
|Franklin
|37064
|$1,410,040
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|1030 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$2,400,000
|809 Sneed Rd W
|Franklin
|37069
|$2,600,000
|Olde Towne Pb 50 Pg 56
|481 Sterns Crossing Rd
|Brentwood
|37027
|$1,045,000
|Brookfield Sec 6-a Pb 33 Pg 47
|2476 Titans Ln
|Brentwood
|37027
|$1,201,000
|Lynhurst Pb 1 Pg 123
|Brookwood Ave
|Franklin
|37064
|$539,320
|Grove Sec17 Pb 81 Pg 52
|8404 Solstice Dr
|Arrington
|37014
