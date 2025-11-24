Williamson County Property Transfers Nov. 3, 2025

See where houses and property sold from November 3-7, 2025, and for how much in the most recent Williamson County property transfers.

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$3,865,7884430 Peytonsville RdFranklin
$490,000Mcdonald Gary E Pb 27 Pg 127825 Hwy 96 NFairview37062
$1,425,000Montclair Sec 5 Pb 37 Pg 651737 Richbourg Park DrBrentwood37027
$700,000Brentwood Park Pb 2 Pg 419009 Forest Lawn DrBrentwood37027
$855,000June Lake Ph1 Pod B Sec1 Pb 83 Pg 69781 Saint Clair AveSpring Hill37174
$970,000Avalon Sec 7 Pb 47 Pg 84352 Pennystone CirFranklin37067
$2,400,000Mcewen John B Add Pb 68 Pg 341224 Adams StFranklin37064
$382,000Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 2642801 Kennedy CtFranklin37064
$3,685,000Witherspoon Sec4 Pb 68 Pg 561523 Tellcroft DrBrentwood37027
$2,700,000Brandon Park Downs Pb 33 Pg 1437125 Brandon Park CtFranklin37064
$340,000Colony House Condo Pb 8 Pg 30 Block C0371100 W Main St #e-1Franklin37064
$518,000Cameron Farms Sec 6-a Pb 23 Pg 42795 Iroquois DrThompsons Station37179
$1,080,000June Lake Ph 1 Pb 80 Pg 143104 Cardiff DrSpring Hill37174
$1,450,000Horseshoe Bend Ph 3-a Pb 22 Pg 302978 Polo Club RdNashville37221
$1,025,000Cedarmont Farms Ph 3 Pb 9 Pg 1474011 Trail Ridge DrFranklin37067
$790,000Stream Valley Sec 5 Pb 58 Pg 1303022 Narrow Ford LnFranklin37064
$2,347,774Hamilton Pb 84 Pg 812042 Hamilton DrFranklin37064
$310,000Taliaferro Pb 86 Pg 698708 Iron Willow PassEagleville37060
$2,200,000Hart Amy And Christopher Pb 78 Pg 383348 Sweeney Hollow RdFranklin37064
$930,000Forest Of Brentwood Pb 4 Pg 286332 Mapledale LnBrentwood37027
$297,900Adams Preserve Pb 81 Pg 817112 Mapleside LnFairview37062
$1,760,831Hamilton Pb 84 Pg 812060 Hamilton DrFranklin37064
$733,392506 Franklin Road Llc4026 Trinity RdFranklin37067
$735,000Forest Home Farms Sec 7 Pb 5 Pg 38856 High Point Ridge RdFranklin37069
$4,650,000Troubadour Sec 2 Pb 74 Pg 537318 Harlow DrCollege Grove37046
$2,000,000Montclair Sec 5 Pb 37 Pg 651736 Richbourg Park DrBrentwood37027
$3,200,0002458 Fly RdNolensville37135
$792,000Sullivan Farms Sec B Pb 24 Pg 146105 Bluebell WayFranklin37064
$840,000Waters Edge Sec4 Pb 70 Pg 673013 Singing Creek DrFranklin37064
$849,990Goodwin Farms Pb 82 Pg 177464 Atwater CirFairview37062
$2,299,950Lookaway Farms Sec3 Pb 79 Pg 326028 Lookaway CirFranklin37067
$1,195,000Abington Ridge Sec 2 Pb 44 Pg 187117 Tullamore LnFranklin37067
$1,199,900Orrinshire Pb 83 Pg 1007287 Orrinshire DrFairview37062
$395,000Smith TiffanySmith RdPrimm Springs38476
$679,900Mckays Mill Sec 16 Pb 34 Pg 181509 Decatur CirFranklin37067
$7,500,000Smith Gregory T Pb 83 Pg 304639 Johnny Bennett RdThompsons Station37179
$487,200Spring Meadow Pb 21 Pg 42011 Spring Meadow CirSpring Hill37174
$1,139,075Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1254031 Poplar Farms DrFranklin37067
$1,197,000Westhaven Sec50 Pb 68 Pg 1382025 Erwin StFranklin37064
$1,195,000Highlands @ Ladd Park Sec 20 Pb 59 Pg 35301 Finnhorse LnFranklin37064
$969,500Cheswicke Farm Sec 6 Pb 28 Pg 141909 Miranda PlFranklin37067
$585,000Falcon Creek Sec 3 Pb 21 Pg 972202 Falcon Creek DrFranklin37067
$1,500,000Chevoit Hills Pb 23 Pg 819266 Chevoit DrBrentwood37027
$639,900Cameron Farms Sec 6-a Pb 23 Pg 42790 Iroquois DrThompson Station37179
$735,000Fieldstone Farms Sec C Pb 16 Pg 132196 Clarendon CirFranklin37069
$789,900Cool Springs East Sec 3 Pb 23 Pg 59111 Walters AveFranklin37067
$777,800Richvale Ph4 Pb 83 Pg 1377520 Shoal Mill PtFairview37062
$745,000Forest Home Farms Sec 7 Pb 5 Pg 38856 High Point Ridge RdFranklin37069
$345,000Hardison Hills Sec 6 Pb 45 Pg 721101 Downs Blvd #316Franklin37064
$719,900Stream Valley Section 03 Pb 51 Pg 33829 Shade Tree LnFranklin37064
$429,000Arbor Lakes Sec 2 Pb 14 Pg 1222717 Learcrest CtThompsons Station37179
$80,5251880 Sugar Ridge RdSpring Hill37174
$5,925,0001990 Tollgate Blvd #107Thompsons Station37179
$1,900,0003287 Blazer RdFranklin37064
$1,015,000Burberry Glen Ph3a Pb 70 Pg 931236 Craigleigh DrNolensville37135
$1,775,000Bridgemore Village Sec 6-c Pb 67 Pg 1423808 Pulpmill DrThompsons Station37179
$1,330,592Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 1311013 Championship BlvdFranklin37064
$1,576,000Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1252007 Poplar Farms DrFranklin37067
$489,900Westhaven Sec66 Pb 85 Pg 563019 Kathryn AveFranklin37064
$45,605,7004428 Peytonsville RdFranklin37064
$439,900Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 38127 Morris StFranklin37064
$738,000Bent Creek Ph 1 Sec 2-a Pb 40 Pg 455028 Burke TrlNolensville37135
$1,974,150Southvale Sec1 Pb 82 Pg 1478034 Southvale BlvdFranklin37064
$655,432Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 79067 Headwaters DrFranklin37064
$1,065,000Grove Park Pb 83 Pg 53505 Grove Park DrCollege Grove37046
$744,760Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 1257013 Chardon StFranklin37067
$275,0001760 Fairview BlvdFairview37062
$600,184Morningside Sec 8 Pb 40 Pg 1047102 Sunrise CirFranklin37067
$1,900,000Blackberry Ridge Pb 60 Pg 145024 Cobbler Ridge RdFranklin37064
$650,000Lane Teresa7925 Daugherty-capley RdPrimm Springs38476
$528,000Nolen Mill Ph1 Pb 68 Pg 42404 Lively WayNolensville37135
$548,000Williamson Square Pb 81 Pg 582054 Township Pvt DrFranklin37064
$5,200,000338 Main StFranklin37064
$695,000Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 162079 Braidwood LnFranklin37064
$720,000Stream Valley Sec14 Pb 65 Pg 1015002 Huntmere AveFranklin37064
$2,134,546Lookaway Farms Sec3 Pb 79 Pg 326035 Lookaway CirFranklin37067
$435,000Pipkin Hills Ph 1-a Pb 25 Pg 592919 Sams CtSpring Hill37174
$1,315,000Ashton Park Sec 1 Pb 38 Pg 139106 Ashton Park BlvdFranklin37067
$620,000Wades Grove Sec13 Pb 63 Pg 58005 Ragusa CirSpring Hill37174
$815,250Brush Creek Pb 84 Pg 347320 Fairlawn DrFairview37062
$2,499,900Primm Farm Pb 81 Pg 821552 White Barn WayBrentwood37027
$1,615,055Starnes Creek Sec4 Pb 84 Pg 867244 Murrel DrFranklin37064
$527,000Cumberland Estates Ph7 Pb 82 Pg 1361004 Wiseman Farm RdFairview37062
$590,000Liberty Hills Sec 1 Pb 10 Pg 164253 Freedom DrFranklin37067
$14,4001610 Sunset RdNolensville37135
$1,100,000Benington Sec 2 Pb 46 Pg 672533 Benington PlNolensville37135
$184,750Gilchrist South221 Gilchrist South CirNolensville37135
$915,000Guffee Farm Sec 1 Pb 49 Pg 636855 Manor DrCollege Grove37046
$881,449Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 1171012 Wynn CirFranklin37064
$2,985,000Black Hawk Sec 2 Pb 62 Pg 147219 Prairie Falcon DrArrington37014
$860,000Cheswicke Farm Sec 5 Pb 25 Pg 83304 Haymarket CtFranklin37067
$799,900Cherry Grove Add Sec 1 Ph2 Pb 45 Pg 151051 Fitzroy CirSpring Hill37174
$766,500Buckingham Park Sec 1 Pb 10 Pg 147520 Castlebury CtFranklin37064
$650,000Meadowgreen Acres Pb 2 Pg 45337 Stable RdFranklin37069
$2,400,000Governors Club The Ph 6 Pb 31 Pg 11614 Angel TrBrentwood37027
$210,000Wilson Ridge Pvt LnFairview37062
$1,200,000Albritton Bryan Heath Pb 69 Pg 645848 Garrison RdFranklin37064
$815,000Sullivan Farms Sec C Pb 25 Pg 35433 Galloway DrFranklin37064
$1,050,000Mcdaniel Estates Sec4 Pb 76 Pg 97268 Ludlow DrCollege Grove37046
$225,000Idlewood Pb 5 Pg 33213 Oxford DrFranklin37064
$650,000Foxland Hall Sec 2-a Pb 7 Pg 26 Block C026604 Foxborough Sq WBrentwood37027
$515,000Keegans Glen Pb 37 Pg 17302 Cherry DrFranklin37064
$724,000Lockwood Glen Sec15 Pb 76 Pg 12300 Sherman CtFranklin37064
$775,000Brentwood Park Pb 2 Pg 41306 Brentwood PkwyBrentwood37027
$365,000New Hope Estates Pb 30 Pg 1047173 New Hope RdFairview37062
$605,000Ballenger Farms Ph 4 Sec 2 Pb 53 Pg 491841 Looking Glass LnNolensville37135
$26,3001626 Sunset RdNolensville37135
$2,025,000Westhaven Sec54 Pb 73 Pg 711085 Calico StFranklin37064
$695,0006699 Cross Keys RdCollege Grove37046
$1,050,000Monticello Sec 2 Pb 3 Pg 12101 Williamsburg PlFranklin37064
$779,900Aden Woods Of Castleberry Ph2 Pb 78 Pg 357408 Black Fox DrFairview37062
$2,400,000Governors Club Ph 1110 Tradition LnBrentwood37027
$629,500Simmons Ridge Sec8 Pb 73 Pg 836043 Gracious DrFranklin37064
$319,000Adams Preserve Pb 81 Pg 817108 Mapleside LnFairview37062
$214,000Harpeth Hills Sec 2 Pb 3 Pg 13905 Leigh Valley DrFranklin37069
$1,231,250Dogwood Acres Pb 83 Pg 1019727 Concord RdBrentwood37027
$499,000Boyd Mill Est Sec 1 Pb 6 Pg 1031305 Mallard DrFranklin37064
$1,050,000Amelia Park Sec4 Pb 64 Pg 201068 Amelia Park DrFranklin37067
$33,400Johnson Clifton1632 Sunset RdNolensville37135
$533,000Residences @ Grant Park633 Grant Park CtFranklin37067
$2,800,000Westhaven Sec 18 Pb 47 Pg 1021504 Fleetwood DrFranklin37064
$1,410,040Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 1311030 Championship BlvdFranklin37064
$2,400,000809 Sneed Rd WFranklin37069
$2,600,000Olde Towne Pb 50 Pg 56481 Sterns Crossing RdBrentwood37027
$1,045,000Brookfield Sec 6-a Pb 33 Pg 472476 Titans LnBrentwood37027
$1,201,000Lynhurst Pb 1 Pg 123Brookwood AveFranklin37064
$539,320Grove Sec17 Pb 81 Pg 528404 Solstice DrArrington37014

