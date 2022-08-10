Real Estate Property Transfers in Spring Hill for July 18, 2022

See real estate property transfers in Spring Hill Tennessee for July 18-22, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$956,000.00
|Cherry Grove Add Ph6 Sec2
|6003 Wallaby Ct
|Spring Hill
|37174
|$650,060.00
|Copper Ridge Ph5
|403 Delwood Ct
|Spring Hill
|37174
|$522,000.00
|Hamptons At Campbell Sta Sec1
|102 Shanache Dr
|Spring Hill
|37174
|$427,500.00
|Shirebrook Ph3
|211 Dursley Pvt Ln
|Spring Hill
|37174
|$410,000.00
|Wyngate Est Ph 9
|2027 Trenton Dr
|Spring Hill
|37174
|$613,120.00
|Copper Ridge Ph5
|131 Clavie Crew Ln
|Spring Hill
|37174
|$641,630.00
|Copper Ridge Ph5
|302 Finnegan Ct
|Spring Hill
|37174
|$673,200.00
|Willowvale @harvey Springs
|2017 Morton Dr
|Spring Hill
|37174
|$660,000.00
|Crossing @ Wades Grove Sec4
|1008 Aenon Cir
|Spring Hill
|37174
|$851,000.00
|Spring Hill Place Sec 3-a
|1608 Fair House Rd
|Spring Hill
|37174
|$779,900.00
|Cherry Grove Add Sec 2 Ph1
|1060 Alice Springs Cir
|Spring Hill
|37174
|$324,000.00
|Woodside Ph1c
|2106 Hemlock Dr
|Spring Hill
|37174
|$662,495.00
|Copper Ridge Ph5
|401 Delwood Ct
|Spring Hill
|37174
|$859,900.00
|Bluebird Hollow Ph1
|1818 Witt Way Dr
|Spring Hill
|37174
|$590,000.00
|Wades Grove Sec 1
|2015 Keene Cir
|Spring Hill
|37174
|$390,000.00
|Candlewood Sec 4
|2957 Hearthside Dr
|Spring Hill
|37174
|$790,000.00
|Arbors @ Autumn Ridge Ph6
|4134 Miles Johnson Pkwy
|Spring Hill
|37174
|$550,000.00
|Wades Grove Sec 1
|2009 Keene Cir
|Spring Hill
|37174
|$320,000.00
|Witt Hill Sec 2
|1774 Witt Way Dr
|Spring Hill
|37174
|$663,455.00
|Copper Ridge Ph5
|309 Finnegan Ct
|Spring Hill
|37174
|$699,900.00
|Bluebird Hollow Ph1
|1706 Sorrell Park Dr
|Spring Hill
|37174
|$680,000.00
|Burtonwood Ph 3
|275 Canvasback Ct
|Spring Hill
|37174
|$650,000.00
|Wades Grove Sec 18 A
|2046 Lequire Ln
|Spring Hill
|37174
|$280,000.00
|Gables @ Wakefield Ph 1
|201 Dakota Dr
|Spring Hill
|37174
|$400,000.00
|Highlands @ Campbell Sta
|1008 Misty Morn Cir
|Spring Hill
|37174