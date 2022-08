Real Estate Property Transfers in Spring Hill for July 18, 2022

See real estate property transfers in Spring Hill Tennessee for July 18-22, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $956,000.00 Cherry Grove Add Ph6 Sec2 6003 Wallaby Ct Spring Hill 37174 $650,060.00 Copper Ridge Ph5 403 Delwood Ct Spring Hill 37174 $522,000.00 Hamptons At Campbell Sta Sec1 102 Shanache Dr Spring Hill 37174 $427,500.00 Shirebrook Ph3 211 Dursley Pvt Ln Spring Hill 37174 $410,000.00 Wyngate Est Ph 9 2027 Trenton Dr Spring Hill 37174 $613,120.00 Copper Ridge Ph5 131 Clavie Crew Ln Spring Hill 37174 $641,630.00 Copper Ridge Ph5 302 Finnegan Ct Spring Hill 37174 $673,200.00 Willowvale @harvey Springs 2017 Morton Dr Spring Hill 37174 $660,000.00 Crossing @ Wades Grove Sec4 1008 Aenon Cir Spring Hill 37174 $851,000.00 Spring Hill Place Sec 3-a 1608 Fair House Rd Spring Hill 37174 $779,900.00 Cherry Grove Add Sec 2 Ph1 1060 Alice Springs Cir Spring Hill 37174 $324,000.00 Woodside Ph1c 2106 Hemlock Dr Spring Hill 37174 $662,495.00 Copper Ridge Ph5 401 Delwood Ct Spring Hill 37174 $859,900.00 Bluebird Hollow Ph1 1818 Witt Way Dr Spring Hill 37174 $590,000.00 Wades Grove Sec 1 2015 Keene Cir Spring Hill 37174 $390,000.00 Candlewood Sec 4 2957 Hearthside Dr Spring Hill 37174 $790,000.00 Arbors @ Autumn Ridge Ph6 4134 Miles Johnson Pkwy Spring Hill 37174 $550,000.00 Wades Grove Sec 1 2009 Keene Cir Spring Hill 37174 $320,000.00 Witt Hill Sec 2 1774 Witt Way Dr Spring Hill 37174 $663,455.00 Copper Ridge Ph5 309 Finnegan Ct Spring Hill 37174 $699,900.00 Bluebird Hollow Ph1 1706 Sorrell Park Dr Spring Hill 37174 $680,000.00 Burtonwood Ph 3 275 Canvasback Ct Spring Hill 37174 $650,000.00 Wades Grove Sec 18 A 2046 Lequire Ln Spring Hill 37174 $280,000.00 Gables @ Wakefield Ph 1 201 Dakota Dr Spring Hill 37174 $400,000.00 Highlands @ Campbell Sta 1008 Misty Morn Cir Spring Hill 37174