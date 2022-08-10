Real Estate Property Transfers in Spring Hill for July 18, 2022

By
Michael Carpenter
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house with for sale sign

See real estate property transfers in Spring Hill Tennessee for July 18-22, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$956,000.00Cherry Grove Add Ph6 Sec26003 Wallaby CtSpring Hill37174
$650,060.00Copper Ridge Ph5403 Delwood CtSpring Hill37174
$522,000.00Hamptons At Campbell Sta Sec1102 Shanache DrSpring Hill37174
$427,500.00Shirebrook Ph3211 Dursley Pvt LnSpring Hill37174
$410,000.00Wyngate Est Ph 92027 Trenton DrSpring Hill37174
$613,120.00Copper Ridge Ph5131 Clavie Crew LnSpring Hill37174
$641,630.00Copper Ridge Ph5302 Finnegan CtSpring Hill37174
$673,200.00Willowvale @harvey Springs2017 Morton DrSpring Hill37174
$660,000.00Crossing @ Wades Grove Sec41008 Aenon CirSpring Hill37174
$851,000.00Spring Hill Place Sec 3-a1608 Fair House RdSpring Hill37174
$779,900.00Cherry Grove Add Sec 2 Ph11060 Alice Springs CirSpring Hill37174
$324,000.00Woodside Ph1c2106 Hemlock DrSpring Hill37174
$662,495.00Copper Ridge Ph5401 Delwood CtSpring Hill37174
$859,900.00Bluebird Hollow Ph11818 Witt Way DrSpring Hill37174
$590,000.00Wades Grove Sec 12015 Keene CirSpring Hill37174
$390,000.00Candlewood Sec 42957 Hearthside DrSpring Hill37174
$790,000.00Arbors @ Autumn Ridge Ph64134 Miles Johnson PkwySpring Hill37174
$550,000.00Wades Grove Sec 12009 Keene CirSpring Hill37174
$320,000.00Witt Hill Sec 21774 Witt Way DrSpring Hill37174
$663,455.00Copper Ridge Ph5309 Finnegan CtSpring Hill37174
$699,900.00Bluebird Hollow Ph11706 Sorrell Park DrSpring Hill37174
$680,000.00Burtonwood Ph 3275 Canvasback CtSpring Hill37174
$650,000.00Wades Grove Sec 18 A2046 Lequire LnSpring Hill37174
$280,000.00Gables @ Wakefield Ph 1201 Dakota DrSpring Hill37174
$400,000.00Highlands @ Campbell Sta1008 Misty Morn CirSpring Hill37174

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