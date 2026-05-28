Real Estate Property Transfers in Franklin for May 4, 2026

View property transfers in Franklin, Tennessee, for May 4-8, 2026. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$475,000.00
|West Meade Sec 3 Pb 4 Pg 7
|623 West Meade Blvd
|Franklin
|37064
|$1,675,000.00
|Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139
|7012 Congress Dr
|Franklin
|37067
|$1,240,000.00
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11
|7157 Bolton St
|Franklin
|37064
|$1,010,000.00
|Goose Creek Est Sec 1 Pb 24 Pg 10
|305 Eiderdown Ct
|Franklin
|37064
|$1,983,500.00
|Westhaven Sec 10 Pb 40 Pg 22
|500 Pearre Springs Way
|Franklin
|37064
|$1,125,000.00
|Oakleaf Est Sec 1 Pb 10 Pg 104
|2230 Oakbranch Cir
|Franklin
|37064
|$1,100,000.00
|4677 Celeste Ln
|Franklin
|37064
|$1,180,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec32 Pb 63 Pg 93
|983 Hornsby Dr
|Franklin
|37064
|$789,900.00
|Highlands @ Ladd Park Sec15 Pb 61 Pg 11
|225 Fowler Cir
|Franklin
|37064
|$599,000.00
|Forrest Crossing Sec 12 Pb 26 Pg 27
|1117 Culpepper Cir
|Franklin
|37064
|$540,000.00
|Riverview Park Sec 2 Pb 8 Pg 112
|604 Countrywood Dr
|Franklin
|37064
|$1,398,075.00
|Green Valley Sec 3 Pb 76 Pg 85
|405 Moss Ln
|Franklin
|37064
|$610,000.00
|Prescott Place Ph 3
|99 Somerton Park
|Franklin
|37069
|$2,265,000.00
|Westhaven Sec33 Pb 64 Pg 6
|1541 Fleetwood Dr
|Franklin
|37064
|$585,000.00
|Rogersshire Sec 4 Pb 28 Pg 36
|348 Astor Way
|Franklin
|37064
|$1,450,000.00
|Summer Hill Sec 3 Pb 38 Pg 74
|2165 Summer Hill Cir
|Franklin
|37064
|$940,000.00
|Forrest Crossing Sec 11 Pb 23 Pg 141
|1727 Forrest Crossing Cir
|Franklin
|37064
|$650,000.00
|Riverview Park Sec 5-B Pb 8 Pg 109
|540 Riverview Dr
|Franklin
|37064
|$515,000.00
|Prescott Place Ph 3
|92 Somerton Park
|Franklin
|37069
|$585,000.00
|Liberty Hills Sec 5 Pb 18 Pg 106
|801 W Benjamin Ct
|Franklin
|37067
|$899,900.00
|Gateway Village Sec 2 Rev 1 Pb 52 Pg 133
|2323 Clare Park Dr
|Franklin
|37069
|$957,500.00
|Fieldstone Farms Sec B Pb 19 Pg 5
|364 Sims Ln
|Franklin
|37069
|$780,000.00
|Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16
|2091 Braidwood Ln
|Franklin
|37064
|$865,000.00
|Callie Sec4 Pb 69 Pg 43
|1761 Jameson Dr
|Franklin
|37064
|$390,000.00
|Hardison Hills Sec 1 Pb 33 Pg 25
|1101 Downs Blvd #J-101
|Franklin
|37064
|$725,000.00
|Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14
|3027 Canyon Echo Dr
|Franklin
|37064
|$769,800.00
|Westhaven Sec67 Pb 86 Pg 79
|233 Fairmore Ct
|Franklin
|37064
|$1,060,000.00
|Polk Place Sec 6 Pb 23 Pg 7
|137 Sontag Dr
|Franklin
|37064
|$660,000.00
|Morningside Sec 4-A Pb 30 Pg 6
|8048 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$818,500.00
|Enclave @ Station Hill Sec1 Pb 87 Pg 8
|2116 Riley Park Dr
|Franklin
|37064
|$1,485,000.00
|Chardonnay Sec 3 Pb 54 Pg 116
|4128 Mirrasou Ct
|Franklin
|37067
|$1,100,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec18 Pb 66 Pg 18
|134 Barlow Dr
|Franklin
|37064
|$610,000.00
|Mckays Mill Sec 33 Pb 46 Pg 51
|1707 Calderwood Ct
|Franklin
|37067
|$730,000.00
|Founders Pointe Sec 8 Pb 25 Pg 27
|312 Millhouse Dr
|Franklin
|37064
|$604,000.00
|Boyd Mill Est Sec 1 Pb 6 Pg 103
|1325 Mallard Dr
|Franklin
|37064
|$2,299,990.00
|Bonterra Pb 79 Pg 149
|7200 Bonterra Ct
|Franklin
|37064
|$1,058,600.00
|Ambergate Est Sec 1 Pb 30 Pg 85
|4325 Ambergate Ct
|Franklin
|37064
|$780,000.00
|Battlewood Est Sec 1 Pb 3 Pg 28
|122 Featherstone Dr
|Franklin
|37069
|$385,000.00
|Shadow Green Condos Sec1 Pb 75 Pg 98
|800 Vintage Green Ln 103
|Franklin
|37064
|$1,084,075.00
|Green Valley Sec 3 Pb 5 Pg 7
|108 Poplar St
|Franklin
|37064
|$899,900.00
|Westhaven Sec 26 Rev 1 Pb 53 Pg 53
|1355 Eliot Rd
|Franklin
|37064
|$495,750.00
|Falcon Creek Sec 2 Pb 19 Pg 136
|1032 Meandering Way
|Franklin
|37067
|$1,300,000.00
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|3069 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$720,000.00
|Colletta Park Sec1 Pb 87 Pg 10
|113 Dulwich Dr
|Franklin
|37064
|$1,670,000.00
|Temple Hills Country Club Estsec16Ph B Pb 54 Pg 90
|6613 Hastings Ln
|Franklin
|37069
|$483,254.00
|Westhaven Sec66 Pb 85 Pg 56
|526 Drummond St
|Franklin
|37064
|$1,400,000.00
|Highland Gardens Pb 1 Pg 57
|203 Carolyn Ave
|Franklin
|37064
|$1,599,000.00
|Westhaven Sec59 Pb 77 Pg 3
|6000 Camberley St
|Franklin
|37064
|$1,807,742.00
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 38
|120 Morris St
|Franklin
|37064
|$820,800.00
|Westhaven Sec67 Pb 86 Pg 79
|241 Fairmore Ct
|Franklin
|37064
|$398,750.00
|James Pb 2 Pg 10 Block B
|1509 Sunset Dr
|Franklin
|37064
|$947,000.00
|Grassland Est Sec 1 Pb 2 Pg 15
|200 Overlook Dr
|Franklin
|37069
|$745,000.00
|Fieldstone Farms Sec Y Pb 23 Pg 60
|7051 Penbrook Dr
|Franklin
|37069
|$860,000.00
|Cool Springs East Sec 7 Pb 23 Pg 35
|304 Ferris Ct
|Franklin
|37067
