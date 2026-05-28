Real Estate Property Transfers in Franklin for May 4, 2026

Michael Carpenter
View property transfers in Franklin, Tennessee, for May 4-8, 2026.

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$475,000.00West Meade Sec 3 Pb 4 Pg 7623 West Meade BlvdFranklin37064
$1,675,000.00Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 1397012 Congress DrFranklin37067
$1,240,000.00Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 117157 Bolton StFranklin37064
$1,010,000.00Goose Creek Est Sec 1 Pb 24 Pg 10305 Eiderdown CtFranklin37064
$1,983,500.00Westhaven Sec 10 Pb 40 Pg 22500 Pearre Springs WayFranklin37064
$1,125,000.00Oakleaf Est Sec 1 Pb 10 Pg 1042230 Oakbranch CirFranklin37064
$1,100,000.004677 Celeste LnFranklin37064
$1,180,000.00Highlands @ Ladd Park Sec32 Pb 63 Pg 93983 Hornsby DrFranklin37064
$789,900.00Highlands @ Ladd Park Sec15 Pb 61 Pg 11225 Fowler CirFranklin37064
$599,000.00Forrest Crossing Sec 12 Pb 26 Pg 271117 Culpepper CirFranklin37064
$540,000.00Riverview Park Sec 2 Pb 8 Pg 112604 Countrywood DrFranklin37064
$1,398,075.00Green Valley Sec 3 Pb 76 Pg 85405 Moss LnFranklin37064
$610,000.00Prescott Place Ph 399 Somerton ParkFranklin37069
$2,265,000.00Westhaven Sec33 Pb 64 Pg 61541 Fleetwood DrFranklin37064
$585,000.00Rogersshire Sec 4 Pb 28 Pg 36348 Astor WayFranklin37064
$1,450,000.00Summer Hill Sec 3 Pb 38 Pg 742165 Summer Hill CirFranklin37064
$940,000.00Forrest Crossing Sec 11 Pb 23 Pg 1411727 Forrest Crossing CirFranklin37064
$650,000.00Riverview Park Sec 5-B Pb 8 Pg 109540 Riverview DrFranklin37064
$515,000.00Prescott Place Ph 392 Somerton ParkFranklin37069
$585,000.00Liberty Hills Sec 5 Pb 18 Pg 106801 W Benjamin CtFranklin37067
$899,900.00Gateway Village Sec 2 Rev 1 Pb 52 Pg 1332323 Clare Park DrFranklin37069
$957,500.00Fieldstone Farms Sec B Pb 19 Pg 5364 Sims LnFranklin37069
$780,000.00Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 162091 Braidwood LnFranklin37064
$865,000.00Callie Sec4 Pb 69 Pg 431761 Jameson DrFranklin37064
$390,000.00Hardison Hills Sec 1 Pb 33 Pg 251101 Downs Blvd #J-101Franklin37064
$725,000.00Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 143027 Canyon Echo DrFranklin37064
$769,800.00Westhaven Sec67 Pb 86 Pg 79233 Fairmore CtFranklin37064
$1,060,000.00Polk Place Sec 6 Pb 23 Pg 7137 Sontag DrFranklin37064
$660,000.00Morningside Sec 4-A Pb 30 Pg 68048 Sunrise CirFranklin37067
$818,500.00Enclave @ Station Hill Sec1 Pb 87 Pg 82116 Riley Park DrFranklin37064
$1,485,000.00Chardonnay Sec 3 Pb 54 Pg 1164128 Mirrasou CtFranklin37067
$1,100,000.00Highlands @ Ladd Park Sec18 Pb 66 Pg 18134 Barlow DrFranklin37064
$610,000.00Mckays Mill Sec 33 Pb 46 Pg 511707 Calderwood CtFranklin37067
$730,000.00Founders Pointe Sec 8 Pb 25 Pg 27312 Millhouse DrFranklin37064
$604,000.00Boyd Mill Est Sec 1 Pb 6 Pg 1031325 Mallard DrFranklin37064
$2,299,990.00Bonterra Pb 79 Pg 1497200 Bonterra CtFranklin37064
$1,058,600.00Ambergate Est Sec 1 Pb 30 Pg 854325 Ambergate CtFranklin37064
$780,000.00Battlewood Est Sec 1 Pb 3 Pg 28122 Featherstone DrFranklin37069
$385,000.00Shadow Green Condos Sec1 Pb 75 Pg 98800 Vintage Green Ln 103Franklin37064
$1,084,075.00Green Valley Sec 3 Pb 5 Pg 7108 Poplar StFranklin37064
$899,900.00Westhaven Sec 26 Rev 1 Pb 53 Pg 531355 Eliot RdFranklin37064
$495,750.00Falcon Creek Sec 2 Pb 19 Pg 1361032 Meandering WayFranklin37067
$1,300,000.00Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 1253069 Poplar Farms DrFranklin37067
$720,000.00Colletta Park Sec1 Pb 87 Pg 10113 Dulwich DrFranklin37064
$1,670,000.00Temple Hills Country Club Estsec16Ph B Pb 54 Pg 906613 Hastings LnFranklin37069
$483,254.00Westhaven Sec66 Pb 85 Pg 56526 Drummond StFranklin37064
$1,400,000.00Highland Gardens Pb 1 Pg 57203 Carolyn AveFranklin37064
$1,599,000.00Westhaven Sec59 Pb 77 Pg 36000 Camberley StFranklin37064
$1,807,742.00Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 38120 Morris StFranklin37064
$820,800.00Westhaven Sec67 Pb 86 Pg 79241 Fairmore CtFranklin37064
$398,750.00James Pb 2 Pg 10 Block B1509 Sunset DrFranklin37064
$947,000.00Grassland Est Sec 1 Pb 2 Pg 15200 Overlook DrFranklin37069
$745,000.00Fieldstone Farms Sec Y Pb 23 Pg 607051 Penbrook DrFranklin37069
$860,000.00Cool Springs East Sec 7 Pb 23 Pg 35304 Ferris CtFranklin37067

