Real Estate Property Transfers in Franklin for May 13, 2024

By
Michael Carpenter
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See property transfers in Franklin Tennessee for May 13-17, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Sales PriceSubdivisionProperty AddressProperty
$1,165,000Hurstbourne Park Sec 1 Pb 48 Pg 100215 Terri Park WayFranklin37067
$1,500,000Jefferson Pb 8 Pg 116351 4th Ave SFranklin37064
$890,000Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 78007 Headwaters DrFranklin37064
$1,165,000Riverbluff Sec4 Pb 70 Pg 452019 Cabell DrFranklin37064
$1,645,000Legends Ridge Sec 3 Pb 23 Pg 144513 Lake Valley CtFranklin37069
$1,425,000Breezeway Sec 5 Pb 58 Pg 1282200 Georgian CirFranklin37067
$1,600,0001141 Carter StFranklin37064
$975,000Fieldstone Farms Sec Q-3 Pb 22 Pg 110516 Crofton Park LnFranklin37069
$1,464,085Daventry Sec5 Pb 79 Pg 1373544 Barnsley LnFranklin37067
$475,000Cadet Homes Sec 2 Pb 4 Pg 84103 Grenadier DrFranklin37064
$360,000Hardison Hills Sec 1 Pb 33 Pg 251101 Downs Blvd #i-103Franklin37064
$5,925,000Crossroads South Sec 2 Pb 18 Pg 126112 Seaboard LnFranklin37067
$1,250,000Stags Leap Sec 2a Pb 52 Pg 386081 Stags Leap WayFranklin37064
$445,000Forrest Crossing Sec 3-b Pb 17 Pg 72022 Roderick CirFranklin37064
$545,000Franklin Green Ph 1 Sec 2 Pb 27 Pg 1293149 Winberry DrFranklin37064
$1,000,000Albany Pointe Sec 1 Pb 23 Pg 1132129 Albany DrFranklin37067
$2,350,000Legends Ridge Sec 8 Pb 28 Pg 62660 Legends Crest DrFranklin37069
$1,050,000Albany Pointe Sec 1 Pb 23 Pg 1132129 Albany DrFranklin37067
$795,0003022 Carters Creek PkFranklin37064
$810,000Forrest Crossing Sec 9-a Pb 12 Pg 135932 Riverview DrFranklin37064
$925,000Sullivan Farms Sec E Pb 28 Pg 17108 Abercairn DrFranklin37064
$1,800,000Chardonnay Ph2 Sec6 Pb 59 Pg 783122 Butternut DrFranklin37067
$905,000Lockwood Glen Sec 3 Pb 60 Pg 33813 Caledonian CtFranklin37064
$462,052Riverview Park Sec 5-b Pb 8 Pg 109537 Riverview DrFranklin37064
$1,100,000Sullivan Farms Sec E Pb 28 Pg 17310 Stillcreek DrFranklin37064
$1,603,260Starnes Creek Sec2 Pb 81 Pg 577028 Starnes Creek BlvdFranklin37064
$4,600,0003033 Del Rio PkFranklin37069
$725,000Westhaven Sec 15 Pb 57 Pg 26106 Front St #12Franklin37064
$800,000Founders Pointe Sec 9 Pb 27 Pg 15514 Antebellum CtFranklin37064
$1,050,000Cottonwood Est Pb 5 Pg 68706 Mockingbird DrFranklin37069
$724,900Forrest Crossing Sec 7-a Pb 21 Pg 23523 Forrest Park CirFranklin37064
$582,500Meadowgreen Acres Pb 2 Pg 45404 Meadowgreen DrFranklin37064
$425,500Forrest Crossing Pb 45 Pg 57311 S Royal Oaks Blvd 150aFranklin37064
$1,144,977Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 367043 Bolton StFranklin37064
$520,000Rolling Rivers Pb 2 Pg 110127 Daniels DrFranklin37064
$1,655,000Cedarmont Valley Est Sec 2 Pb 23 Pg 88704 Trotters CtFranklin37067
$475,000Peach Hollow RdFranklin37064
$1,600,000Westhaven Sec 24 Pb 50 Pg 191316 Jewell AveFranklin37064
$710,565Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 149000 Brookpark AveFranklin37064
$1,067,500Garden Club Sec 2 Pb 44 Pg 23031 Coral Bell LnFranklin37067
$815,000Rogersshire Sec 1 Pb 25 Pg 88540 Bancroft WayFranklin37064
$3,225,000725 W Main St 203Franklin37064
$384,000Prescott Place232 Stanton Hall LnFranklin37069
$1,250,236Lockwood Glen Sec12 Pb 77 Pg 118245 Halswelle DrFranklin37064
$400,000Old Hwy 96Franklin37064
$1,352,000Breezeway Sec 5 Pb 58 Pg 128225 Danton CtFranklin37067
$1,257,000Breezeway Sec 5 Pb 58 Pg 128219 Danton CtFranklin37067
$1,316,750Westhaven Sec57 Pb 75 Pg 713055 Conar StFranklin37064
$1,400,000Gist Street Pb 65 Pg 72107 Gist StFranklin37064
$1,149,000Cornerstone Pb 38 Pg 57137 Cornerstone CirFranklin37064
$1,220,000Temple Hills Sec 14 Pb 25 Pg 37235 Temple Crest TrlFranklin37069
$625,000Westhaven Section 21 Revision 1 Pb 53 Pg 37318 Byron WayFranklin37064
$920,000Fieldstone Farms Sec Aa Pb 27 Pg 36138 Carphilly CirFranklin37069
$1,145,802Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 1273042 Long Branch CirFranklin37064
$707,130Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 149008 Brookpark AveFranklin37064
$656,445Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 142035 Canyon Echo DrFranklin37064
$5,100,000Laurelbrooke Sec 10-b #10 Pb 38 Pg 861033 Vaughn Crest DrFranklin37069
$3,600,000Laurelbrooke Sec 13 Pb 35 Pg 701801 Waterstone CtFranklin37069
$792,720Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 78019 Headwaters DrFranklin37064
$1,473,000Chardonnay Sec 3 Pb 54 Pg 1164132 Mirrasou CtFranklin37067
$637,800Riverview Park Sec 5-b Pb 8 Pg 109527 Riverview DrFranklin37064

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