Real Estate Property Transfers in Franklin for May 13, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for May 13-17, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Sales Price
|Subdivision
|Property Address
|Property
|$1,165,000
|Hurstbourne Park Sec 1 Pb 48 Pg 100
|215 Terri Park Way
|Franklin
|37067
|$1,500,000
|Jefferson Pb 8 Pg 116
|351 4th Ave S
|Franklin
|37064
|$890,000
|Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7
|8007 Headwaters Dr
|Franklin
|37064
|$1,165,000
|Riverbluff Sec4 Pb 70 Pg 45
|2019 Cabell Dr
|Franklin
|37064
|$1,645,000
|Legends Ridge Sec 3 Pb 23 Pg 144
|513 Lake Valley Ct
|Franklin
|37069
|$1,425,000
|Breezeway Sec 5 Pb 58 Pg 128
|2200 Georgian Cir
|Franklin
|37067
|$1,600,000
|1141 Carter St
|Franklin
|37064
|$975,000
|Fieldstone Farms Sec Q-3 Pb 22 Pg 110
|516 Crofton Park Ln
|Franklin
|37069
|$1,464,085
|Daventry Sec5 Pb 79 Pg 137
|3544 Barnsley Ln
|Franklin
|37067
|$475,000
|Cadet Homes Sec 2 Pb 4 Pg 84
|103 Grenadier Dr
|Franklin
|37064
|$360,000
|Hardison Hills Sec 1 Pb 33 Pg 25
|1101 Downs Blvd #i-103
|Franklin
|37064
|$5,925,000
|Crossroads South Sec 2 Pb 18 Pg 126
|112 Seaboard Ln
|Franklin
|37067
|$1,250,000
|Stags Leap Sec 2a Pb 52 Pg 38
|6081 Stags Leap Way
|Franklin
|37064
|$445,000
|Forrest Crossing Sec 3-b Pb 17 Pg 7
|2022 Roderick Cir
|Franklin
|37064
|$545,000
|Franklin Green Ph 1 Sec 2 Pb 27 Pg 129
|3149 Winberry Dr
|Franklin
|37064
|$1,000,000
|Albany Pointe Sec 1 Pb 23 Pg 113
|2129 Albany Dr
|Franklin
|37067
|$2,350,000
|Legends Ridge Sec 8 Pb 28 Pg 62
|660 Legends Crest Dr
|Franklin
|37069
|$1,050,000
|Albany Pointe Sec 1 Pb 23 Pg 113
|2129 Albany Dr
|Franklin
|37067
|$795,000
|3022 Carters Creek Pk
|Franklin
|37064
|$810,000
|Forrest Crossing Sec 9-a Pb 12 Pg 135
|932 Riverview Dr
|Franklin
|37064
|$925,000
|Sullivan Farms Sec E Pb 28 Pg 17
|108 Abercairn Dr
|Franklin
|37064
|$1,800,000
|Chardonnay Ph2 Sec6 Pb 59 Pg 78
|3122 Butternut Dr
|Franklin
|37067
|$905,000
|Lockwood Glen Sec 3 Pb 60 Pg 33
|813 Caledonian Ct
|Franklin
|37064
|$462,052
|Riverview Park Sec 5-b Pb 8 Pg 109
|537 Riverview Dr
|Franklin
|37064
|$1,100,000
|Sullivan Farms Sec E Pb 28 Pg 17
|310 Stillcreek Dr
|Franklin
|37064
|$1,603,260
|Starnes Creek Sec2 Pb 81 Pg 57
|7028 Starnes Creek Blvd
|Franklin
|37064
|$4,600,000
|3033 Del Rio Pk
|Franklin
|37069
|$725,000
|Westhaven Sec 15 Pb 57 Pg 26
|106 Front St #12
|Franklin
|37064
|$800,000
|Founders Pointe Sec 9 Pb 27 Pg 15
|514 Antebellum Ct
|Franklin
|37064
|$1,050,000
|Cottonwood Est Pb 5 Pg 68
|706 Mockingbird Dr
|Franklin
|37069
|$724,900
|Forrest Crossing Sec 7-a Pb 21 Pg 23
|523 Forrest Park Cir
|Franklin
|37064
|$582,500
|Meadowgreen Acres Pb 2 Pg 45
|404 Meadowgreen Dr
|Franklin
|37064
|$425,500
|Forrest Crossing Pb 45 Pg 57
|311 S Royal Oaks Blvd 150a
|Franklin
|37064
|$1,144,977
|Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36
|7043 Bolton St
|Franklin
|37064
|$520,000
|Rolling Rivers Pb 2 Pg 110
|127 Daniels Dr
|Franklin
|37064
|$1,655,000
|Cedarmont Valley Est Sec 2 Pb 23 Pg 88
|704 Trotters Ct
|Franklin
|37067
|$475,000
|Peach Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$1,600,000
|Westhaven Sec 24 Pb 50 Pg 19
|1316 Jewell Ave
|Franklin
|37064
|$710,565
|Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14
|9000 Brookpark Ave
|Franklin
|37064
|$1,067,500
|Garden Club Sec 2 Pb 44 Pg 2
|3031 Coral Bell Ln
|Franklin
|37067
|$815,000
|Rogersshire Sec 1 Pb 25 Pg 88
|540 Bancroft Way
|Franklin
|37064
|$3,225,000
|725 W Main St 203
|Franklin
|37064
|$384,000
|Prescott Place
|232 Stanton Hall Ln
|Franklin
|37069
|$1,250,236
|Lockwood Glen Sec12 Pb 77 Pg 118
|245 Halswelle Dr
|Franklin
|37064
|$400,000
|Old Hwy 96
|Franklin
|37064
|$1,352,000
|Breezeway Sec 5 Pb 58 Pg 128
|225 Danton Ct
|Franklin
|37067
|$1,257,000
|Breezeway Sec 5 Pb 58 Pg 128
|219 Danton Ct
|Franklin
|37067
|$1,316,750
|Westhaven Sec57 Pb 75 Pg 71
|3055 Conar St
|Franklin
|37064
|$1,400,000
|Gist Street Pb 65 Pg 72
|107 Gist St
|Franklin
|37064
|$1,149,000
|Cornerstone Pb 38 Pg 57
|137 Cornerstone Cir
|Franklin
|37064
|$1,220,000
|Temple Hills Sec 14 Pb 25 Pg 37
|235 Temple Crest Trl
|Franklin
|37069
|$625,000
|Westhaven Section 21 Revision 1 Pb 53 Pg 37
|318 Byron Way
|Franklin
|37064
|$920,000
|Fieldstone Farms Sec Aa Pb 27 Pg 36
|138 Carphilly Cir
|Franklin
|37069
|$1,145,802
|Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 127
|3042 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$707,130
|Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14
|9008 Brookpark Ave
|Franklin
|37064
|$656,445
|Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14
|2035 Canyon Echo Dr
|Franklin
|37064
|$5,100,000
|Laurelbrooke Sec 10-b #10 Pb 38 Pg 86
|1033 Vaughn Crest Dr
|Franklin
|37069
|$3,600,000
|Laurelbrooke Sec 13 Pb 35 Pg 70
|1801 Waterstone Ct
|Franklin
|37069
|$792,720
|Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7
|8019 Headwaters Dr
|Franklin
|37064
|$1,473,000
|Chardonnay Sec 3 Pb 54 Pg 116
|4132 Mirrasou Ct
|Franklin
|37067
|$637,800
|Riverview Park Sec 5-b Pb 8 Pg 109
|527 Riverview Dr
|Franklin
|37064
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