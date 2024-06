Real Estate Property Transfers in Franklin for May 13, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for May 13-17, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Sales Price Subdivision Property Address Property $1,165,000 Hurstbourne Park Sec 1 Pb 48 Pg 100 215 Terri Park Way Franklin 37067 $1,500,000 Jefferson Pb 8 Pg 116 351 4th Ave S Franklin 37064 $890,000 Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7 8007 Headwaters Dr Franklin 37064 $1,165,000 Riverbluff Sec4 Pb 70 Pg 45 2019 Cabell Dr Franklin 37064 $1,645,000 Legends Ridge Sec 3 Pb 23 Pg 144 513 Lake Valley Ct Franklin 37069 $1,425,000 Breezeway Sec 5 Pb 58 Pg 128 2200 Georgian Cir Franklin 37067 $1,600,000 1141 Carter St Franklin 37064 $975,000 Fieldstone Farms Sec Q-3 Pb 22 Pg 110 516 Crofton Park Ln Franklin 37069 $1,464,085 Daventry Sec5 Pb 79 Pg 137 3544 Barnsley Ln Franklin 37067 $475,000 Cadet Homes Sec 2 Pb 4 Pg 84 103 Grenadier Dr Franklin 37064 $360,000 Hardison Hills Sec 1 Pb 33 Pg 25 1101 Downs Blvd #i-103 Franklin 37064 $5,925,000 Crossroads South Sec 2 Pb 18 Pg 126 112 Seaboard Ln Franklin 37067 $1,250,000 Stags Leap Sec 2a Pb 52 Pg 38 6081 Stags Leap Way Franklin 37064 $445,000 Forrest Crossing Sec 3-b Pb 17 Pg 7 2022 Roderick Cir Franklin 37064 $545,000 Franklin Green Ph 1 Sec 2 Pb 27 Pg 129 3149 Winberry Dr Franklin 37064 $1,000,000 Albany Pointe Sec 1 Pb 23 Pg 113 2129 Albany Dr Franklin 37067 $2,350,000 Legends Ridge Sec 8 Pb 28 Pg 62 660 Legends Crest Dr Franklin 37069 $1,050,000 Albany Pointe Sec 1 Pb 23 Pg 113 2129 Albany Dr Franklin 37067 $795,000 3022 Carters Creek Pk Franklin 37064 $810,000 Forrest Crossing Sec 9-a Pb 12 Pg 135 932 Riverview Dr Franklin 37064 $925,000 Sullivan Farms Sec E Pb 28 Pg 17 108 Abercairn Dr Franklin 37064 $1,800,000 Chardonnay Ph2 Sec6 Pb 59 Pg 78 3122 Butternut Dr Franklin 37067 $905,000 Lockwood Glen Sec 3 Pb 60 Pg 33 813 Caledonian Ct Franklin 37064 $462,052 Riverview Park Sec 5-b Pb 8 Pg 109 537 Riverview Dr Franklin 37064 $1,100,000 Sullivan Farms Sec E Pb 28 Pg 17 310 Stillcreek Dr Franklin 37064 $1,603,260 Starnes Creek Sec2 Pb 81 Pg 57 7028 Starnes Creek Blvd Franklin 37064 $4,600,000 3033 Del Rio Pk Franklin 37069 $725,000 Westhaven Sec 15 Pb 57 Pg 26 106 Front St #12 Franklin 37064 $800,000 Founders Pointe Sec 9 Pb 27 Pg 15 514 Antebellum Ct Franklin 37064 $1,050,000 Cottonwood Est Pb 5 Pg 68 706 Mockingbird Dr Franklin 37069 $724,900 Forrest Crossing Sec 7-a Pb 21 Pg 23 523 Forrest Park Cir Franklin 37064 $582,500 Meadowgreen Acres Pb 2 Pg 45 404 Meadowgreen Dr Franklin 37064 $425,500 Forrest Crossing Pb 45 Pg 57 311 S Royal Oaks Blvd 150a Franklin 37064 $1,144,977 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 7043 Bolton St Franklin 37064 $520,000 Rolling Rivers Pb 2 Pg 110 127 Daniels Dr Franklin 37064 $1,655,000 Cedarmont Valley Est Sec 2 Pb 23 Pg 88 704 Trotters Ct Franklin 37067 $475,000 Peach Hollow Rd Franklin 37064 $1,600,000 Westhaven Sec 24 Pb 50 Pg 19 1316 Jewell Ave Franklin 37064 $710,565 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 9000 Brookpark Ave Franklin 37064 $1,067,500 Garden Club Sec 2 Pb 44 Pg 2 3031 Coral Bell Ln Franklin 37067 $815,000 Rogersshire Sec 1 Pb 25 Pg 88 540 Bancroft Way Franklin 37064 $3,225,000 725 W Main St 203 Franklin 37064 $384,000 Prescott Place 232 Stanton Hall Ln Franklin 37069 $1,250,236 Lockwood Glen Sec12 Pb 77 Pg 118 245 Halswelle Dr Franklin 37064 $400,000 Old Hwy 96 Franklin 37064 $1,352,000 Breezeway Sec 5 Pb 58 Pg 128 225 Danton Ct Franklin 37067 $1,257,000 Breezeway Sec 5 Pb 58 Pg 128 219 Danton Ct Franklin 37067 $1,316,750 Westhaven Sec57 Pb 75 Pg 71 3055 Conar St Franklin 37064 $1,400,000 Gist Street Pb 65 Pg 72 107 Gist St Franklin 37064 $1,149,000 Cornerstone Pb 38 Pg 57 137 Cornerstone Cir Franklin 37064 $1,220,000 Temple Hills Sec 14 Pb 25 Pg 37 235 Temple Crest Trl Franklin 37069 $625,000 Westhaven Section 21 Revision 1 Pb 53 Pg 37 318 Byron Way Franklin 37064 $920,000 Fieldstone Farms Sec Aa Pb 27 Pg 36 138 Carphilly Cir Franklin 37069 $1,145,802 Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 127 3042 Long Branch Cir Franklin 37064 $707,130 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 9008 Brookpark Ave Franklin 37064 $656,445 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 2035 Canyon Echo Dr Franklin 37064 $5,100,000 Laurelbrooke Sec 10-b #10 Pb 38 Pg 86 1033 Vaughn Crest Dr Franklin 37069 $3,600,000 Laurelbrooke Sec 13 Pb 35 Pg 70 1801 Waterstone Ct Franklin 37069 $792,720 Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7 8019 Headwaters Dr Franklin 37064 $1,473,000 Chardonnay Sec 3 Pb 54 Pg 116 4132 Mirrasou Ct Franklin 37067 $637,800 Riverview Park Sec 5-b Pb 8 Pg 109 527 Riverview Dr Franklin 37064

