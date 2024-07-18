Real Estate Property Transfers in Franklin for June 24, 2024

By
Michael Carpenter
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See property transfers in Franklin Tennessee for June 24-28, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$2,650,000Westhaven Sec 4 Pb 38 Pg 721708 Championship BlvdFranklin37064
$770,000Maplewood Sec 5 Pb 9 Pg 147a609 Laurel CtFranklin37064
$2,650,000Avalon Sec 3 Pb 40 Pg 98712 Pendragon CtFranklin37067
$1,275,000Lockwood Glen Sec 5 Pb 62 Pg 1402079 Mcavoy DrFranklin37064
$724,900Buckingham Park Sec 2 Pb 11 Pg 39847 Thatcher WayFranklin37064
$925,000Forrest Crossing Sec 5 Pb 12 Pg 108408 Chelsey CvFranklin37064
$915,000Sullivan Farms Sec E Pb 28 Pg 90728 Braemere DrFranklin37064
$382,000Hardison Hills Sec 5 Pb 45 Pg 711101 Downs Blvd #275Franklin37064
$534,999Brentwood Pointe Sec 3 Pb 17 Pg 26 Block C0021305 Brentwood PointeFranklin37067
$1,405,324Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 1397018 Congress DrFranklin37064
$709,999Waters Edge Sec6 Pb 77 Pg 112100 Calm Waters StFranklin37064
$1,060,000Cross Creek Sec 1 Pb 8 Pg 101120 Cross Creek DrFranklin37067
$842,000Sullivan Farms Sec E Pb 30 Pg 57513 Cairnview DrFranklin37064
$1,040,000Harpeth Meadows Sec 2 Pb 4 Pg 64181 Lancaster DrFranklin37064
$1,075,000Laurel Hill Pb 30 Pg 831301 Erin LnFranklin37064
$3,475,0003720 N Chapel RdFranklin37067
$960,000Tap Root Hills Sec5 Pb 74 Pg 197007 Farmhouse DrFranklin37067
$522,500Forrest Crossing Sec 2 Pb 12 Pg 1111602 Wellington GreenFranklin37064
$1,411,602Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 1271127 Southbrooke BlvdFranklin37064
$675,900Amber Glen Pb 18 Pg 63233 Circle View DrFranklin37067
$575,000Liberty Hills Sec 3 Pb 15 Pg 49617 Independence Dr EFranklin37067
$595,000Fieldstone Farms Sec F-1 Pb 20 Pg 1491028 Glastonbury DrFranklin37069
$720,000Hillsboro Acres Pb 3 Pg 351125 Howell DrFranklin37069
$535,000Falcon Creek Sec 2 Pb 19 Pg 1362115 Melody DrFranklin37067
$675,0002405 Henpeck LnFranklin37064
$791,704Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 162037 Braidwood LnFranklin37064
$679,841Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 162043 Braidwood LnFranklin37064
$2,150,000Westhaven Sec51 Pb 69 Pg 1201738 Eliot RdFranklin37064
$3,150,0005472 Pinewood RdFranklin37064
$1,156,000Clovercroft Preserve Sec2 Pb 69 Pg 1509273 Stepping Stone DrFranklin37067
$945,000Garden Club Sec 1 Pb 38 Pg 731002 Candytuft CtFranklin37067
$1,552,000Chardonnay Ph1 Sec4 Pb 57 Pg 571012 Cake Bread CtFranklin37067
$600,000Premier Bus Park Condos Pb 2476 Pg 337256 Seaboard Ln #h101Franklin37067
$599,000Franklin Green Ph 1 Sec 2 Pb 27 Pg 1293204 Turndale CtFranklin37064
$599,000Simmons Ridge Sec2 Pb 64 Pg 1183025 Gracious DrFranklin37064
$520,000Simmons Ridge Sec4 Pb 69 Pg 1185072 Gracious DrFranklin37064
$1,429,434Streeter Jason C Property Pb 80 Pg 1295855 Green Chapel RdFranklin37064
$549,000Morningside Sec 5 Pb 33 Pg 1277025 Sunrise CirFranklin37067
$840,000Highlands @ Ladd Park Sec29 Pb 66 Pg 122825 Beamon DrFranklin37064
$439,900Andover Sec 1 Pb 26 Pg 74613 Huffine Manor CirFranklin37067-5671
$156,000Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 143013 Canyon Echo DrFranklin37064
$297,000Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C0901306 Granville RdFranklin37064
$384,000Fieldstone Farms Sec J Pb 13 Pg 1362107 Apollo DrFranklin37069
$784,490Stream Valley Sec10 Pb 52 Pg 145047 Rockport AveFranklin37064
$1,265,325Daventry Sec4 Pb 79 Pg 1383404 Dunchurch CtFranklin37067
$1,025,000Westhaven Sec49 Pb 71 Pg 643039 Hathaway StFranklin37064
$2,320,000Bonterra Pb 79 Pg 1497180 Bonterra DrFranklin37064
$276,000Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C007601 Boyd Mill Ave #b-1Franklin37064
$1,204,571Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 1051174 Southbrooke BlvdFranklin37064
$625,000Royal Oaks Sec 3 Pb 4 Pg 56200 Kensington PlFranklin37067
$1,235,000River Landing Sec 1 Pb 28 Pg 83215 Winburn LnFranklin37069
$430,000Shadow Green Sec2 Pb 74 Pg 1086000 Shadow Green Dr 303Franklin37064
$3,684,750Simmons Ridge Sec12 Pb 81 Pg 1286043 Red Bird CirFranklin37064
$511,800Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 117049 Bolton StFranklin37064
$453,000Brentwood Pointe 3 Pb 37 Pg 1471815 Brentwood PointeFranklin37067
$814,700Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 111491 Townsend BlvdFranklin37064
$1,025,000Battlewood Est Sec 1 Pb 3 Pg 282108 Stonewall Jackson DrFranklin37069
$674,900Hunters Chase Sec 1 Pb 9 Pg 1511193 Hunters Chase DrFranklin37064
$585,000Petway Place Pb 2 Pg 54404 N Petway StFranklin37064
$1,459,809Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 1397012 Congress DrFranklin37067
$1,312,009Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 1397000 Congress DrFranklin37064
$532,800Falcon Creek Sec 3 Pb 21 Pg 97516 Clover Leaf LnFranklin37067
$633,500Twin Oaks Pb 11 Pg 7224 Devrow CtFranklin37064
$615,000Dallas Downs Sec 4 Pb 14 Pg 87132 Cavalry DrFranklin37064
$475,000Parkside @ Aspen Grove Pb 3466 Pg 863201 Aspen Grove Dr #e-9Franklin37067
$775,000Mckays Mill Sec 17 Pb 34 Pg 191365 Liberty PkFranklin37067
$305,000Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C0981406 Granville RdFranklin37064
$500,000Eastview Pb 1 Pg 55 Block A1414 W Main StFranklin37064
$1,190,000Ivan Creek Pb 76 Pg 1134436 Ivan Creek DrFranklin37064
$1,040,000Westhaven Sec 39 Pb 60 Pg 701620 Townsend BlvdFranklin37064
$610,000Reid Hill Commons Sec 1 Pb 45 Pg 51234 Wrennewood LnFranklin37064
$599,900Riverview Park Sec 5-b Pb 8 Pg 109701 Riverview DrFranklin37064
$805,000Highland Gardens Pb 2 Pg 22 Block Fay304 Highland AveFranklin37064
$1,238,605Daventry Sec4 Pb 79 Pg 1383407 Dunchurch CtFranklin37067
$780,000Highland Gardens Pb 1 Pg 57 Block A1422 Adams StFranklin37064
$1,464,000St Marlo Sec1 Pb 78 Pg 986129 St Marlo DrFranklin37064
$565,000Ashton Park Sec 2 Pb 46 Pg 561308 Trenton LnFranklin37067
$674,950Sullivan Farms Sec B Pb 24 Pg 146107 Bluebell WayFranklin37064
$900,000Sandstone Farm Pb 28 Pg 1186895 Bizzell-howell LnFranklin37069
$935,000Oakleaf Est Sec 1 Pb 10 Pg 1042226 Oakleaf DrFranklin37064

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