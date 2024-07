Real Estate Property Transfers in Franklin for June 24, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for June 24-28, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $2,650,000 Westhaven Sec 4 Pb 38 Pg 72 1708 Championship Blvd Franklin 37064 $770,000 Maplewood Sec 5 Pb 9 Pg 147a 609 Laurel Ct Franklin 37064 $2,650,000 Avalon Sec 3 Pb 40 Pg 98 712 Pendragon Ct Franklin 37067 $1,275,000 Lockwood Glen Sec 5 Pb 62 Pg 140 2079 Mcavoy Dr Franklin 37064 $724,900 Buckingham Park Sec 2 Pb 11 Pg 39 847 Thatcher Way Franklin 37064 $925,000 Forrest Crossing Sec 5 Pb 12 Pg 108 408 Chelsey Cv Franklin 37064 $915,000 Sullivan Farms Sec E Pb 28 Pg 90 728 Braemere Dr Franklin 37064 $382,000 Hardison Hills Sec 5 Pb 45 Pg 71 1101 Downs Blvd #275 Franklin 37064 $534,999 Brentwood Pointe Sec 3 Pb 17 Pg 26 Block C002 1305 Brentwood Pointe Franklin 37067 $1,405,324 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 7018 Congress Dr Franklin 37064 $709,999 Waters Edge Sec6 Pb 77 Pg 112 100 Calm Waters St Franklin 37064 $1,060,000 Cross Creek Sec 1 Pb 8 Pg 10 1120 Cross Creek Dr Franklin 37067 $842,000 Sullivan Farms Sec E Pb 30 Pg 57 513 Cairnview Dr Franklin 37064 $1,040,000 Harpeth Meadows Sec 2 Pb 4 Pg 64 181 Lancaster Dr Franklin 37064 $1,075,000 Laurel Hill Pb 30 Pg 83 1301 Erin Ln Franklin 37064 $3,475,000 3720 N Chapel Rd Franklin 37067 $960,000 Tap Root Hills Sec5 Pb 74 Pg 19 7007 Farmhouse Dr Franklin 37067 $522,500 Forrest Crossing Sec 2 Pb 12 Pg 111 1602 Wellington Green Franklin 37064 $1,411,602 Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 127 1127 Southbrooke Blvd Franklin 37064 $675,900 Amber Glen Pb 18 Pg 63 233 Circle View Dr Franklin 37067 $575,000 Liberty Hills Sec 3 Pb 15 Pg 49 617 Independence Dr E Franklin 37067 $595,000 Fieldstone Farms Sec F-1 Pb 20 Pg 149 1028 Glastonbury Dr Franklin 37069 $720,000 Hillsboro Acres Pb 3 Pg 35 1125 Howell Dr Franklin 37069 $535,000 Falcon Creek Sec 2 Pb 19 Pg 136 2115 Melody Dr Franklin 37067 $675,000 2405 Henpeck Ln Franklin 37064 $791,704 Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16 2037 Braidwood Ln Franklin 37064 $679,841 Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16 2043 Braidwood Ln Franklin 37064 $2,150,000 Westhaven Sec51 Pb 69 Pg 120 1738 Eliot Rd Franklin 37064 $3,150,000 5472 Pinewood Rd Franklin 37064 $1,156,000 Clovercroft Preserve Sec2 Pb 69 Pg 150 9273 Stepping Stone Dr Franklin 37067 $945,000 Garden Club Sec 1 Pb 38 Pg 73 1002 Candytuft Ct Franklin 37067 $1,552,000 Chardonnay Ph1 Sec4 Pb 57 Pg 57 1012 Cake Bread Ct Franklin 37067 $600,000 Premier Bus Park Condos Pb 2476 Pg 337 256 Seaboard Ln #h101 Franklin 37067 $599,000 Franklin Green Ph 1 Sec 2 Pb 27 Pg 129 3204 Turndale Ct Franklin 37064 $599,000 Simmons Ridge Sec2 Pb 64 Pg 118 3025 Gracious Dr Franklin 37064 $520,000 Simmons Ridge Sec4 Pb 69 Pg 118 5072 Gracious Dr Franklin 37064 $1,429,434 Streeter Jason C Property Pb 80 Pg 129 5855 Green Chapel Rd Franklin 37064 $549,000 Morningside Sec 5 Pb 33 Pg 127 7025 Sunrise Cir Franklin 37067 $840,000 Highlands @ Ladd Park Sec29 Pb 66 Pg 122 825 Beamon Dr Franklin 37064 $439,900 Andover Sec 1 Pb 26 Pg 74 613 Huffine Manor Cir Franklin 37067-5671 $156,000 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 3013 Canyon Echo Dr Franklin 37064 $297,000 Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C090 1306 Granville Rd Franklin 37064 $384,000 Fieldstone Farms Sec J Pb 13 Pg 136 2107 Apollo Dr Franklin 37069 $784,490 Stream Valley Sec10 Pb 52 Pg 14 5047 Rockport Ave Franklin 37064 $1,265,325 Daventry Sec4 Pb 79 Pg 138 3404 Dunchurch Ct Franklin 37067 $1,025,000 Westhaven Sec49 Pb 71 Pg 64 3039 Hathaway St Franklin 37064 $2,320,000 Bonterra Pb 79 Pg 149 7180 Bonterra Dr Franklin 37064 $276,000 Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C007 601 Boyd Mill Ave #b-1 Franklin 37064 $1,204,571 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105 1174 Southbrooke Blvd Franklin 37064 $625,000 Royal Oaks Sec 3 Pb 4 Pg 56 200 Kensington Pl Franklin 37067 $1,235,000 River Landing Sec 1 Pb 28 Pg 83 215 Winburn Ln Franklin 37069 $430,000 Shadow Green Sec2 Pb 74 Pg 108 6000 Shadow Green Dr 303 Franklin 37064 $3,684,750 Simmons Ridge Sec12 Pb 81 Pg 128 6043 Red Bird Cir Franklin 37064 $511,800 Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11 7049 Bolton St Franklin 37064 $453,000 Brentwood Pointe 3 Pb 37 Pg 147 1815 Brentwood Pointe Franklin 37067 $814,700 Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11 1491 Townsend Blvd Franklin 37064 $1,025,000 Battlewood Est Sec 1 Pb 3 Pg 28 2108 Stonewall Jackson Dr Franklin 37069 $674,900 Hunters Chase Sec 1 Pb 9 Pg 151 1193 Hunters Chase Dr Franklin 37064 $585,000 Petway Place Pb 2 Pg 54 404 N Petway St Franklin 37064 $1,459,809 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 7012 Congress Dr Franklin 37067 $1,312,009 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 7000 Congress Dr Franklin 37064 $532,800 Falcon Creek Sec 3 Pb 21 Pg 97 516 Clover Leaf Ln Franklin 37067 $633,500 Twin Oaks Pb 11 Pg 7 224 Devrow Ct Franklin 37064 $615,000 Dallas Downs Sec 4 Pb 14 Pg 87 132 Cavalry Dr Franklin 37064 $475,000 Parkside @ Aspen Grove Pb 3466 Pg 86 3201 Aspen Grove Dr #e-9 Franklin 37067 $775,000 Mckays Mill Sec 17 Pb 34 Pg 19 1365 Liberty Pk Franklin 37067 $305,000 Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C098 1406 Granville Rd Franklin 37064 $500,000 Eastview Pb 1 Pg 55 Block A 1414 W Main St Franklin 37064 $1,190,000 Ivan Creek Pb 76 Pg 113 4436 Ivan Creek Dr Franklin 37064 $1,040,000 Westhaven Sec 39 Pb 60 Pg 70 1620 Townsend Blvd Franklin 37064 $610,000 Reid Hill Commons Sec 1 Pb 45 Pg 51 234 Wrennewood Ln Franklin 37064 $599,900 Riverview Park Sec 5-b Pb 8 Pg 109 701 Riverview Dr Franklin 37064 $805,000 Highland Gardens Pb 2 Pg 22 Block Fay 304 Highland Ave Franklin 37064 $1,238,605 Daventry Sec4 Pb 79 Pg 138 3407 Dunchurch Ct Franklin 37067 $780,000 Highland Gardens Pb 1 Pg 57 Block A 1422 Adams St Franklin 37064 $1,464,000 St Marlo Sec1 Pb 78 Pg 98 6129 St Marlo Dr Franklin 37064 $565,000 Ashton Park Sec 2 Pb 46 Pg 56 1308 Trenton Ln Franklin 37067 $674,950 Sullivan Farms Sec B Pb 24 Pg 146 107 Bluebell Way Franklin 37064 $900,000 Sandstone Farm Pb 28 Pg 118 6895 Bizzell-howell Ln Franklin 37069 $935,000 Oakleaf Est Sec 1 Pb 10 Pg 104 2226 Oakleaf Dr Franklin 37064

