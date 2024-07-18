Real Estate Property Transfers in Franklin for June 24, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for June 24-28, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$2,650,000
|Westhaven Sec 4 Pb 38 Pg 72
|1708 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$770,000
|Maplewood Sec 5 Pb 9 Pg 147a
|609 Laurel Ct
|Franklin
|37064
|$2,650,000
|Avalon Sec 3 Pb 40 Pg 98
|712 Pendragon Ct
|Franklin
|37067
|$1,275,000
|Lockwood Glen Sec 5 Pb 62 Pg 140
|2079 Mcavoy Dr
|Franklin
|37064
|$724,900
|Buckingham Park Sec 2 Pb 11 Pg 39
|847 Thatcher Way
|Franklin
|37064
|$925,000
|Forrest Crossing Sec 5 Pb 12 Pg 108
|408 Chelsey Cv
|Franklin
|37064
|$915,000
|Sullivan Farms Sec E Pb 28 Pg 90
|728 Braemere Dr
|Franklin
|37064
|$382,000
|Hardison Hills Sec 5 Pb 45 Pg 71
|1101 Downs Blvd #275
|Franklin
|37064
|$534,999
|Brentwood Pointe Sec 3 Pb 17 Pg 26 Block C002
|1305 Brentwood Pointe
|Franklin
|37067
|$1,405,324
|Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139
|7018 Congress Dr
|Franklin
|37064
|$709,999
|Waters Edge Sec6 Pb 77 Pg 112
|100 Calm Waters St
|Franklin
|37064
|$1,060,000
|Cross Creek Sec 1 Pb 8 Pg 10
|1120 Cross Creek Dr
|Franklin
|37067
|$842,000
|Sullivan Farms Sec E Pb 30 Pg 57
|513 Cairnview Dr
|Franklin
|37064
|$1,040,000
|Harpeth Meadows Sec 2 Pb 4 Pg 64
|181 Lancaster Dr
|Franklin
|37064
|$1,075,000
|Laurel Hill Pb 30 Pg 83
|1301 Erin Ln
|Franklin
|37064
|$3,475,000
|3720 N Chapel Rd
|Franklin
|37067
|$960,000
|Tap Root Hills Sec5 Pb 74 Pg 19
|7007 Farmhouse Dr
|Franklin
|37067
|$522,500
|Forrest Crossing Sec 2 Pb 12 Pg 111
|1602 Wellington Green
|Franklin
|37064
|$1,411,602
|Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 127
|1127 Southbrooke Blvd
|Franklin
|37064
|$675,900
|Amber Glen Pb 18 Pg 63
|233 Circle View Dr
|Franklin
|37067
|$575,000
|Liberty Hills Sec 3 Pb 15 Pg 49
|617 Independence Dr E
|Franklin
|37067
|$595,000
|Fieldstone Farms Sec F-1 Pb 20 Pg 149
|1028 Glastonbury Dr
|Franklin
|37069
|$720,000
|Hillsboro Acres Pb 3 Pg 35
|1125 Howell Dr
|Franklin
|37069
|$535,000
|Falcon Creek Sec 2 Pb 19 Pg 136
|2115 Melody Dr
|Franklin
|37067
|$675,000
|2405 Henpeck Ln
|Franklin
|37064
|$791,704
|Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16
|2037 Braidwood Ln
|Franklin
|37064
|$679,841
|Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16
|2043 Braidwood Ln
|Franklin
|37064
|$2,150,000
|Westhaven Sec51 Pb 69 Pg 120
|1738 Eliot Rd
|Franklin
|37064
|$3,150,000
|5472 Pinewood Rd
|Franklin
|37064
|$1,156,000
|Clovercroft Preserve Sec2 Pb 69 Pg 150
|9273 Stepping Stone Dr
|Franklin
|37067
|$945,000
|Garden Club Sec 1 Pb 38 Pg 73
|1002 Candytuft Ct
|Franklin
|37067
|$1,552,000
|Chardonnay Ph1 Sec4 Pb 57 Pg 57
|1012 Cake Bread Ct
|Franklin
|37067
|$600,000
|Premier Bus Park Condos Pb 2476 Pg 337
|256 Seaboard Ln #h101
|Franklin
|37067
|$599,000
|Franklin Green Ph 1 Sec 2 Pb 27 Pg 129
|3204 Turndale Ct
|Franklin
|37064
|$599,000
|Simmons Ridge Sec2 Pb 64 Pg 118
|3025 Gracious Dr
|Franklin
|37064
|$520,000
|Simmons Ridge Sec4 Pb 69 Pg 118
|5072 Gracious Dr
|Franklin
|37064
|$1,429,434
|Streeter Jason C Property Pb 80 Pg 129
|5855 Green Chapel Rd
|Franklin
|37064
|$549,000
|Morningside Sec 5 Pb 33 Pg 127
|7025 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$840,000
|Highlands @ Ladd Park Sec29 Pb 66 Pg 122
|825 Beamon Dr
|Franklin
|37064
|$439,900
|Andover Sec 1 Pb 26 Pg 74
|613 Huffine Manor Cir
|Franklin
|37067-5671
|$156,000
|Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14
|3013 Canyon Echo Dr
|Franklin
|37064
|$297,000
|Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C090
|1306 Granville Rd
|Franklin
|37064
|$384,000
|Fieldstone Farms Sec J Pb 13 Pg 136
|2107 Apollo Dr
|Franklin
|37069
|$784,490
|Stream Valley Sec10 Pb 52 Pg 14
|5047 Rockport Ave
|Franklin
|37064
|$1,265,325
|Daventry Sec4 Pb 79 Pg 138
|3404 Dunchurch Ct
|Franklin
|37067
|$1,025,000
|Westhaven Sec49 Pb 71 Pg 64
|3039 Hathaway St
|Franklin
|37064
|$2,320,000
|Bonterra Pb 79 Pg 149
|7180 Bonterra Dr
|Franklin
|37064
|$276,000
|Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C007
|601 Boyd Mill Ave #b-1
|Franklin
|37064
|$1,204,571
|Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105
|1174 Southbrooke Blvd
|Franklin
|37064
|$625,000
|Royal Oaks Sec 3 Pb 4 Pg 56
|200 Kensington Pl
|Franklin
|37067
|$1,235,000
|River Landing Sec 1 Pb 28 Pg 83
|215 Winburn Ln
|Franklin
|37069
|$430,000
|Shadow Green Sec2 Pb 74 Pg 108
|6000 Shadow Green Dr 303
|Franklin
|37064
|$3,684,750
|Simmons Ridge Sec12 Pb 81 Pg 128
|6043 Red Bird Cir
|Franklin
|37064
|$511,800
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11
|7049 Bolton St
|Franklin
|37064
|$453,000
|Brentwood Pointe 3 Pb 37 Pg 147
|1815 Brentwood Pointe
|Franklin
|37067
|$814,700
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11
|1491 Townsend Blvd
|Franklin
|37064
|$1,025,000
|Battlewood Est Sec 1 Pb 3 Pg 28
|2108 Stonewall Jackson Dr
|Franklin
|37069
|$674,900
|Hunters Chase Sec 1 Pb 9 Pg 151
|1193 Hunters Chase Dr
|Franklin
|37064
|$585,000
|Petway Place Pb 2 Pg 54
|404 N Petway St
|Franklin
|37064
|$1,459,809
|Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139
|7012 Congress Dr
|Franklin
|37067
|$1,312,009
|Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139
|7000 Congress Dr
|Franklin
|37064
|$532,800
|Falcon Creek Sec 3 Pb 21 Pg 97
|516 Clover Leaf Ln
|Franklin
|37067
|$633,500
|Twin Oaks Pb 11 Pg 7
|224 Devrow Ct
|Franklin
|37064
|$615,000
|Dallas Downs Sec 4 Pb 14 Pg 87
|132 Cavalry Dr
|Franklin
|37064
|$475,000
|Parkside @ Aspen Grove Pb 3466 Pg 86
|3201 Aspen Grove Dr #e-9
|Franklin
|37067
|$775,000
|Mckays Mill Sec 17 Pb 34 Pg 19
|1365 Liberty Pk
|Franklin
|37067
|$305,000
|Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C098
|1406 Granville Rd
|Franklin
|37064
|$500,000
|Eastview Pb 1 Pg 55 Block A
|1414 W Main St
|Franklin
|37064
|$1,190,000
|Ivan Creek Pb 76 Pg 113
|4436 Ivan Creek Dr
|Franklin
|37064
|$1,040,000
|Westhaven Sec 39 Pb 60 Pg 70
|1620 Townsend Blvd
|Franklin
|37064
|$610,000
|Reid Hill Commons Sec 1 Pb 45 Pg 51
|234 Wrennewood Ln
|Franklin
|37064
|$599,900
|Riverview Park Sec 5-b Pb 8 Pg 109
|701 Riverview Dr
|Franklin
|37064
|$805,000
|Highland Gardens Pb 2 Pg 22 Block Fay
|304 Highland Ave
|Franklin
|37064
|$1,238,605
|Daventry Sec4 Pb 79 Pg 138
|3407 Dunchurch Ct
|Franklin
|37067
|$780,000
|Highland Gardens Pb 1 Pg 57 Block A
|1422 Adams St
|Franklin
|37064
|$1,464,000
|St Marlo Sec1 Pb 78 Pg 98
|6129 St Marlo Dr
|Franklin
|37064
|$565,000
|Ashton Park Sec 2 Pb 46 Pg 56
|1308 Trenton Ln
|Franklin
|37067
|$674,950
|Sullivan Farms Sec B Pb 24 Pg 146
|107 Bluebell Way
|Franklin
|37064
|$900,000
|Sandstone Farm Pb 28 Pg 118
|6895 Bizzell-howell Ln
|Franklin
|37069
|$935,000
|Oakleaf Est Sec 1 Pb 10 Pg 104
|2226 Oakleaf Dr
|Franklin
|37064
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