Real Estate Property Transfers in Franklin for July 29, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for July 29 to August 2, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $1,670,000 Keystone Sec 1 Pb 27 Pg 10 1741 Masters Dr Franklin 37064 $717,944 Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16 2025 Braidwood Ln Franklin 37064 $875,000 338 3rd Ave S Franklin 37064 $690,442 Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16 2013 Braidwood Ln Franklin 37064 $3,641,400 Simmons Ridge Sec12 Pb 81 Pg 128 6097 Red Bird Cir Franklin 37067 $985,000 Highlands At Ladd Park Section 05 Pb 49 Pg 140 230 Truman Rd W Franklin 37064 $1,050,000 Willowsprings Sec 5 Pb 43 Pg 44 348 Whitewater Way Franklin 37064 $2,175,000 Exum Pb 76 Pg 34 2369 Henpeck Ln Franklin 37064 $850,000 Cheswicke Farm Sec 3 Pb 21 Pg 149 413 Logans Cir Franklin 37067 $400,000 Carriage Park Condos Pb 19 Pg 96 Block Cb 1233 Carriage Park Dr Franklin 37064 $380,000 Hardison Hills Sec 2 Pb 35 Pg 51 1101 Downs Blvd #88 Franklin 37064 $788,960 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 407 Aiken Ln Franklin 37064 $310,000 170 Old Carters Creek Pk Franklin 37064 $880,000 Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 127 3030 Long Branch Cir Franklin 37064 $561,000 Liberty Hills Sec 1 Pb 10 Pg 164 712 W Statue Ct Franklin 37067 $1,275,000 Cool Springs East Sec 13 Pb 25 Pg 90 211 Waterbury Cir Franklin 37067 $1,750,000 4145 Old Hillsboro Rd Franklin 37064 $937,900 Westhaven Sec49 Pb 71 Pg 64 3087 Hathaway St Franklin 37064 $507,500 Carter Subdivision Pb 51 Pg 114 1227 Mulberry St Franklin 37064 $302,000 Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C144 2004 Granville Rd Franklin 37064 $930,000 Founders Pointe Sec 4 Pb 23 Pg 22 109 Blossom Ct Franklin 37064 $156,000 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 3015 Canyon Echo Dr Franklin 37064 $925,000 Highlands @ Ladd Park Sec23 Pb 62 Pg 142 785 Fontwell Ln Franklin 37064 $850,000 Temple Hills Sec 8 Pb 9 Pg 122 109 Collinwood Close Franklin 37064 $392,500 Forrest Crossing Pb 45 Pg 57 311 S Royal Oaks Blvd 150b Franklin 37064 $513,500 Simmons Ridge Sec10 Pb 75 Pg 113 7048 Gracious Dr Franklin 37064 $535,000 Boyd Mill Est Sec 1 Pb 6 Pg 103 1419 Wildwood Ct Franklin 37064 $1,085,000 Avalon Sec 1 Pb 41 Pg 137 454 Beauchamp Cir Franklin 37067 $400,000 Hardison Hills Sec 2 Pb 35 Pg 51 1101 Downs Blvd #83 Franklin 37064 $659,940 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 409 Aiken Ln Franklin 37064 $1,200,000 5454 Pinewood Rd Franklin 37064 $789,900 Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110 4004 Penfield Dr Franklin 37069 $932,000 Highlands At Ladd Park Section 04 Pb 48 Pg 71 476 Molly Bright Ln Franklin 37064 $745,000 James Sub Pb 2 Pg 10 Block C 200 James Ave Franklin 37064 $745,000 James Sub Pb 2 Pg 10 Block C 200 James Ave Franklin 37064 $598,400 Commons @ Gateway Pb 60 Pg 101 916 Gateway Ct Franklin 37069 $1,825,000 Westhaven Sec53 Pb 73 Pg 3 1068 Calico St Franklin 37064 $1,260,000 St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88 6551 Kelleys Place Franklin 37064 $1,275,000 Watkins Creek Sec 3 Pb 41 Pg 55 3459 Stagecoach Dr Franklin 37067 $830,900 Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110 4012 Penfield Dr Franklin 37069 $870,000 Spencer Hall Sec 9 Pb 28 Pg 37 3105 Bishops Way Franklin 37064 $1,315,000 Hurstbourne Park Sec3 Pb 60 Pg 46 419 Mealer St Franklin 37067 $1,340,105 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 6024 Congress Dr Franklin 37064 $256,000 Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147 7024 Southvale Blvd Franklin 37064 $7,900,000 Lilly Lake Pb 51 Pg 31 5005 Lilly Valley Pvt Trl Franklin 37064 $1,500,000 5956 N Lick Creek Rd Franklin 37064 $540,000 Boyd Mill Est Sec 1 Pb 6 Pg 103 1202 Twin Oaks Dr Franklin 37064 $845,000 Westhaven Sec 40 Pb 62 Pg 61 5085 Donovan St Franklin 37064 $400,000 Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 264 2105 Emery Ln Franklin 37064 $1,060,000 Westhaven Sec 47 Pb 65 Pg 107 4068 Camberley St Franklin 37064 $1,900,000 Crews Charles E Jr 5900 Pinewood Rd Franklin 37064 $320,000 Carriage Park Condos Pb 9 Pg 136 Block Cb 506 Clearbrook Ct Franklin 37064 $875,000 Redwing Farms Sec 4 Ph 1 Pb 10 Pg 127 1120 Ascot Ln Franklin 37064 $600,000 Falcon Creek Sec 2 Pb 19 Pg 136 104 Leaf Ct Franklin 37067 $870,500 Cheswicke Farm Sec 2 Pb 19 Pg 104 620 Grange Hill Ct Franklin 37067 $675,000 Hillsboro Acres Pb 3 Pg 35 1012 Walton Rd Franklin 37069 $1,400,000 Westhaven Sec 14 Pb 43 Pg 22 125 Morning Mist Ln Franklin 37064 $850,000 5440 Old Hwy 96 Franklin 37064 $475,000 Fieldstone Farms Sec K-1 Pb 18 Pg 47 2010 Trent Park Dr Franklin 37069 $840,000 Redwing Meadows Sec 4 Pb 19 Pg 48 1364 Caroline Cir Franklin 37064 $830,000 Sullivan Farms Sec E Pb 30 Pg 57 515 Cairnview Dr Franklin 37064 $1,255,000 Timberline Sec 4 Pb 11 Pg 48 152 Timberline Dr Franklin 37069 $715,000 Buckingham Park Sec 2 Pb 11 Pg 39 903 Savoy Ct Franklin 37064 $815,000 Stream Valley Sec7 Pb 60 Pg 44 4015 Mossy Rock Ln Franklin 37064 $745,000 Village Of Clovercroft Sec1 Rev5 Pb 50 Pg 114 205 Watson View Dr Franklin 37067 $532,650 Stream Valley Sec16 Pb 68 Pg 60 5066 Birchcroft Ln Franklin 37064 $1,442,202 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 6030 Congress Dr Franklin 37064 $3,000,000 3215 Boyd Mill Pk Franklin 37064 $525,000 Brentwood Pointe 3 Pb 41 Pg 93 1836 Brentwood Pointe Dr Franklin 37067 $1,249,999 Abington Ridge Sec 1 Pb 40 Pg 114 5013 Abington Ridge Ln Franklin 37067 $590,000 Falcon Creek Sec 3 Pb 21 Pg 97 2036 Upland Dr Franklin 37067 $950,000 Fieldstone Farms Sec Aa Pb 27 Pg 36 205 Bexley Park Dr Franklin 37069 $800,000 Rizer Point Sec3 Pb 60 Pg 111 1209 Reese Dr Franklin 37069 $871,931 Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110 4000 Penfield Dr Franklin 37069

