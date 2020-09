Williamson County Property Transfers August 17

See where houses sold for August 17-21 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City State Zip 1560000 Witherspoon 1406 Newhaven Dr Brentwood TN 37027 850000 Westhaven 115 Jasper Ave Franklin TN 37064 315000 Ridgeport 1910 Portview Dr Spring Hill TN 37174 645000 Raintree Forest 9410 Highwood Hill Rd Brentwood TN 37027 429000 Fieldstone Farms 212 Hideaway Trl Franklin TN 37069 525000 5976 N Lick Creek Rd Franklin TN 37064 409737 Sweetbriar Springs 7116 Sweetbriar Cir Fairview TN 37062 300190 Cumberland Estates 1053 Brayden Dr Fairview TN 37062 352410 Stream Valley 1043 Oglethorpe Dr Franklin TN 37064 561675 Burberry Glen 725 Ravensdowne Dr Nolensville TN 37135 144900 Westhaven 912 Cheltenham Ave Franklin TN 37064 144900 Westhaven 918 Cheltenham Ave Franklin TN 37064 541033 Woods @ Burberry Glen 1878 Abbey Wood Dr Nolensville TN 37175 620035 Foxglove Farm 4030 Foxglove Farm Dr Franklin TN 37064 1045638 Bishops Gate Wards Mill 237 Bishops Gate Dr Franklin TN 37064 329900 Crowne Pointe 2711 Palace Ct Thompsons Station TN 37179 806000 Enclave @ Dove Lake 7093 Big Oak Ln Nolensville TN 37135 1250000 Temple Hills Country Club Estates 6654 Hastings Ln Franklin TN 37069 926000 River Landing 812 Highgrove Cir Franklin TN 37069 1500000 Troubadour 8409 Six String Dr College Grove TN 37046 1500000 Troubadour 8405 Six String Dr College Grove TN 37046 403235 Brixworth 2095 Parliament Dr Spring Hill TN 37174 635000 Iroquois 5102 Williamsburg Rd Brentwood TN 37027 800000 Horseshoe Bend 2844 Polo Club Rd Nashville TN 37221 575000 Fieldstone Farms 529 Crofton Park Ln Franklin TN 37069 708000 Berry Farms Town Center 305 Walter Roberts St Franklin TN 37064 830000 Scales Farmstead 104 Cureton Ct Nolensville TN 37135 639000 South Point 1611 Emerald Ct Franklin TN 37064 451000 Morningside 9003 Sunrise Cir Franklin TN 37067 451000 Royal Oaks 204 Big Ben Ct Franklin TN 37067 476000 Ralston Glen 434 Queen Mary'S Ct Franklin TN 37064 498000 Tollgate Village 3216 Vinemont Dr Thompsons Station TN 37179 380000 Stream Valley 1061 Oglethorpe Dr Franklin TN 37064 569000 Highlands @ Ladd Park 388 Irvine Ln Franklin TN 37064 485545 Otter Creek Springs 7203 Ragland Place Fairview TN 37062 755000 Brentmeade 9110 E Cambridge Ct Franklin TN 37067 661333 Bridgemore Village 3197 Pleasantville Brdg Rd Thompsons Station TN 37179 333000 Meadowgreen Acres 201 Derby Ln Franklin TN 37069 557728 Tollgate Village 3453 Milford Dr Thompsons Station TN 37179 825000 Watkins Creek 1053 Watkins Creek Dr Franklin TN 37067 478451 Tollgate Village 3457 Milford Dr Thompsons Station TN 37179 225000 Avalon 706 Pendragon Ct Franklin TN 37067 975000 Woodside 4864 Ash Hill Rd Spring Hill TN 37174 395100 Spencer Hall 3112 Vera Valley Rd Franklin TN 37064 779000 Stags Leap 1007 Sattui Ct Franklin TN 37064 1198000 Westhaven 1718 Championship Blvd Franklin TN 37064 740000 Kings Chapel 1169 Meadow Bridge Ln Arrington TN 37014 790300 Steeplechase 409 Horseshoe Ln Nashville TN 37221 800000 Foxboro 9216 Hunterboro Dr Brentwood TN 37027 1600000 Montpier Farms 1207 Natchez Rd Franklin TN 37069 1249300 Legends Ridge 405 Lake Valley Dr Franklin TN 37069 277000 Glenhaven 7114 White Oak Dr Fairview TN 37062 720000 Summerlyn 2049 Belsford Dr Nolensville TN 37135 585000 Whitney Park 1229 Fallsworth Dr Nolensville TN 37135 454990 Burberry Glen 1026 Wadeslea Ln Nolensville TN 37135 515000 Campbell Station 2656 Churchill Dr Thompsons Station TN 37179 670000 Timberline 404 Winchester Dr Franklin TN 37069 380000 Tanyard Springs 4025 Williford Way Spring Hill TN 37174 890000 Westhaven 508 Cheltenham Ave Franklin TN 37064 320000 Witt Hill 1608 Witt Hill Dr Spring Hill TN 37174 374900 Cameron Farms 2915 Iroquois Dr Thompsons Station TN 37179 499000 Mckays Mill 1405 Marrimans Ct Franklin TN 37067 327900 Fields Of Canterbury 1495 Channing Dr Thompsons Station TN 37179 525000 Founders Pointe 108 Wilshire Dr Franklin TN 37064 369900 Maplewood 210 Julia Ct Franklin TN 37064 673819 Bridgemore Village 3169 Pleasantville Brdg Rd Thompsons Station TN 37179 342900 Hamptons At Campbell 444 Heroit Dr Spring Hill TN 37174 242000 Fieldstone Farms 165 Stanton Hall Ln Franklin TN 37069 550000 11Th Off Main 115 Brilliantine Cir Franklin TN 37064 1431100 2495 Old Natchez Tr Franklin TN 37069 650000 Enclave @ Dove Lake 812 Edson Ln Nolensville TN 37135 224900 Fernvale Springs 7125 Fernvale Springs Way Fairview TN 37062 510689 Mcdaniel Estates 7582 Delancey Dr College Grove TN 37046 425000 Liberty Hills 319 Freedom Dr Franklin TN 37067 415900 Spring Hill Place 1355 Round Hill Ln Spring Hill TN 37174 260000 Market Place Condo 5226 Main St #5 Spring Hill TN 37174 208855 Orleans Est Condos 703 Granville Rd Franklin TN 37064 707500 Foxboro 9214 Brushboro Dr Brentwood TN 37027 803000 Westhaven 104 Fitzgerald St Franklin TN 37064 561338 Westhaven 1121 Westhaven Blvd Franklin TN 37064 570000 Cottonwood 205 Heather Dr Franklin TN 37069 724135 Hillsboro 5507 Joseph St Franklin TN 37064 640000 Riverbluff 1015 Wetzel Dr Franklin TN 37064 185000 1319 W Main St 101 Franklin TN 37064 430000 Mcfarlin Woods 255 Norfolk Ln Nolensville TN 37135 475000 Brixworth 8000 Brightwater Way Spring Hill TN 37174 540000 Westhaven 603 Cheltenham Ave Franklin TN 37064 556210 Mcdaniel Estates 7558 Delancey Dr College Grove TN 37046 432850 Wades Grove 6019 Spade Dr Spring Hill TN 37174 689000 Stuart 440 Boyd Mill Ave Franklin TN 37064 490000 Oakwood 2302 Henpeck Ln Franklin TN 37064 489900 Arbors @ Autumn Ridge 3018 Elkhorn Place Spring Hill TN 37174 540000 Indian Meadows 1517 Indian Meadows Dr Franklin TN 37064 3395000 (001 8.00) Columbia Pk Thompsons Station TN 37179 1565000 Waterford 6320 Waterford Dr Brentwood TN 37027 480000 Monticello 205 Monticello Rd Franklin TN 37064 283000 Shirebrook 607 Shirebrook Cir Spring Hill TN 37174 835000 Brenthaven 1606 Robby Ct Brentwood TN 37027 405000 Bent Creek 5038 Maxwell Landing Dr Nolensville TN 37135 977000 Harrison Timothy (146-00900-000&001)Sedberry Rd Thompsons Station TN 37179 700000 (056-11100& Pt 056-11102) Sam Donald Rd Nolensville TN 37135 1300000 Annandale 200 Thornhill Crescent Brentwood TN 37027 550000 Mastroleo 1624 Ragsdale Rd Brentwood TN 37027 210000 Rolling Acres 7108 Meadow View Dr Fairview TN 37062 535000 Bridgeton Park 1239 Wheatley Forest Dr Brentwood TN 37027 493000 Brixworth 1617 Lantana Dr Thompsons Station TN 37179 2795000 Windstone 855 Windstone Blvd Brentwood TN 37027 480000 Hilmon 2765 Clem Hill Ln Nolensville TN 37135 610000 Fields Of Canterbury 2505 Waldorf Ln Thompsons Station TN 37179 765000 Sec 1498 Marcasite Dr Brentwood TN 37027 370000 Franklin Green 3119 Winberry Dr Franklin TN 37064 1190000 Lookaway Farms 6079 Lookaway Cir Franklin TN 37067 57900 Harris & Cunningham 7260 Horn Tavern Rd Fairview TN 37062 693000 Fountainbrooke 1606 Hillwood Dr Brentwood TN 37027 620000 Owl Creek 9814 Glenmore Ln Brentwood TN 37027 642950 Falls Grove 6732 Edgemore Dr College Grove TN 37046 326000 Westhaven 831 Cheltenham Ave Franklin TN 37064 342900 Nolen Mill 609 Weybridge Dr Nolensville TN 37135 810000 Parkside @ Brenthaven 8214 Glover Dr Brentwood TN 37027 521906 Otter Creek Springs 7303 Flat Rock Ct Fairview TN 37062 259900 Hardison Hills 1101 Downs Blvd #306 Franklin TN 37064 425000 Golden Meadows 111 Golden Meadow Ln Franklin TN 37067 765000 Highlands @ Ladd Park 237 Circuit Rd Franklin TN 37064 399500 Kings Chapel 807 & 335 Majestic Meadows Dr Arrington TN 37014 25000 Gordon Tommie 7683 Oscar Green Rd Primm Springs TN 38476 415000 Buckner Crossing 2002 Nealcrest Cir Spring Hill TN 37174 450000 Oakwood 2203 Oakwood Ct Franklin TN 37064 225345 Grove 8560 Heirloom Blvd College Grove TN 37046 600000 Sullivan Farms 303 Findon Ct Franklin TN 37064 645000 4112 New Hwy 96 W Franklin TN 37064 273000 Delta Springs 4617 Delta Springs Ln Franklin TN 37064 1025000 Robinson 605 Moss Ln Franklin TN 37064 470000 Oakwood 2203 Oakwood Ct Franklin TN 37064 310000 3244 Boyd Mill Ave Franklin TN 37064 570000 Heath Pl Of Franklin 1212 Carnton Ln Franklin TN 37064 271000 Swansons Ridge 1801 Gunnerson Ln Franklin TN 37064 885000 Brenthaven 8106 Shady Pl Brentwood TN 37027 429740 947 Scouting Dr Franklin TN 37064 289000 Picketts Ridge 2683 Sutherland Dr Thompsons Station TN 37179 280000 Pipkin Hills 2987 Pipkin Hills Dr Spring Hill TN 37174 1000000 Multi N Margin St Franklin TN 37064 480000 Tollgate Village 2876 Americus Dr Thompsons Station TN 37179 4840000 Cool Springs East 620 Bakers Bridge Ave Franklin TN 37067 580500 Polk Place 264 Karnes Dr Franklin TN 37064 1570000 Mcgavock Farms 5243 Lysander Ln Brentwood TN 37027 205000 New Hwy 96 N Franklin TN 37064 740365 Catalina 808 Alameda Ave Nolensville TN 37135 621560 Enclave @ Dove Lake 7743 Thayer Rd Nolensville TN 37135 579000 Westhaven 4017 Cheever St Franklin TN 37064 413000 Witherspoon 1450 Witherspoon Dr Brentwood TN 37027 525000 Mckays Mill 1007 Market St Franklin TN 37067 441320 Brixworth 3007 Michaleen Dr Spring Hill TN 37174 800897 Hardeman Springs 5521 Hardeman Springs Blvd Arrington TN 37014 343000 Cumberland Estates 1022 Brayden Dr Fairview TN 37062 1697656 Grove 8151 Heirloom Blvd College Grove TN 37046 719990 Summerlyn 113 Hankins Ct Nolensville TN 37135 1620000 Heathrow Hills 1002 Cadbury Ct Brentwood TN 37027 165000 Fort Michael 4939 Bethesda Rd Thompsons Station TN 37179 626700 Indian Point 9310 Crockett Rd Brentwood TN 37027 569700 Falls Grove 6660 Edgemore Dr College Grove TN 37046 455000 Village Of Clovercroft 125 Selinawood Place Franklin TN 37067 349000 3001 Hebron Trace Pvt Dr Nolensville TN 37135 365000 Sullivan Farms 500 Hollyhock Way Franklin TN 37064 384900 Simmons Ridge 4056 Gracious Dr Franklin TN 37064 405000 Bent Creek 3231 Locust Hollow Nolensville TN 37135 135000 Scales Farmstead 105 Cureton Ct Nolensville TN 37135 380000 Green Valley 101 Valley Ridge Rd Franklin TN 37064 445000 Founders Pointe 507 Sharpe Dr Franklin TN 37064 1000000 River Oaks 6224 Bridlewood Ln Brentwood TN 37027 389990 Nolen Mill 600 Weybridge Dr Nolensville TN 37135 879900 Erry Farms Town Center 9043 Berry Farms Crossing Franklin TN 37064 955000 Morgan Farms 1849 Barnstaple Ln Brentwood TN 37027 322000 School Manor 419 Figuers Dr Franklin TN 37064 250000 Laurelbrooke 1816 (1233 & 1234) Pace Haven Franklin TN 37069 396700 Royal Oaks 207 Big Ben Ct Franklin TN 37067 202000 Swansons Ridge 1804 Gunnerson Ln Franklin TN 37064 100000 Spring Hill Place 1401 Savannah Park Dr Spring Hill TN 37174 527000 Sec 179 Keller Trl Franklin TN 37064 395000 2021 Moultrie Cir Franklin TN 37064 459900 Tollgate Village 3212 Vinemont Dr Thompsons Station TN 37179 244500 Petra Commons 137 Mary Ann Cir Spring Hill TN 37174 647500 Scales Farmstead 1532 Underwood Dr Nolensville TN 37135 380000 Crowne Pointe 2608 Thames Ct Thompsons Station TN 37179 340000 Fieldstone Farms 715 Wayside Ct Franklin TN 37069 1300000 Swansons Ridge 1704 Swansons Ridge Dr Franklin TN 37064 776728 Westhaven 6007 Donovan St Franklin TN 37064 327975 Stream Valley 1055 Oglethorpe Dr Franklin TN 37064 289900 Ridgeport 1891 Portview Dr Spring Hill TN 37174 600000 Reynolds & Cook 504 S Margin St Franklin TN 37064 690000 Kings Chapel 4205 Buckeye Ln Arrington TN 37014 190000 Cardel Village 454 Cardel Ln Franklin TN 37064 479900 Heath Pl At Franklin 1617 Cabot Dr Franklin TN 37064 3475000 Oscar Green Rd Primm Springs TN 38476 255000 Swansons Ridge 1905 Eli Ln Franklin TN 37064 285000 Swansons Ridge 1905 Eli Ln Franklin TN 37064 775000 Sullivan Farms 322 Inwood Way Franklin TN 37064 614000 Westhaven 9165 Keats St Franklin TN 37064 915000 Westhaven Westhaven Franklin TN 37064 693000 Stonebridge Park 604 Tonbridge Cir Franklin TN 37069 450000 7120 Wallace Rd Fairview TN 37062 378000 Tanyard Springs 4049 Williford Way Spring Hill TN 37174 555000 Summerlyn 4642 Robin Ln Nolensville TN 37135 385000 Fieldstone Farms 136 Cavalcade Dr Franklin TN 37069 127000 Hill Hughes Rd Fairview TN 37062 461000 Hillsboro Acres 1919 Berrys Chapel Ct Franklin TN 37069 474000 Lockwood Glen 601 Cobert Ln Franklin TN 37064 335000 Port Royal Estates 4000 Lexie Ln Spring Hill TN 37174 480000 Silver Stream Farm 2329 Orchard St Nolensville TN 37135 3450000 Watson Glen 1202 Murfreesboro Rd Franklin TN 37064 372325 Tollgate Village 1061 Rochelle Ave Thompsons Station TN 37179 956000 Westhaven 116 Fitzgerald St Franklin TN 37064 1422000 Belle Rive 528 Turtle Creek Dr Brentwood TN 37027