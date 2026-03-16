3/15/26: Moderate Tornado Watch in Williamson County, Temp 69.8, Overcast Night

* WHAT…Southwest winds 15 to 25 mph with gusts up to 45 mph.
* WHERE…A portion of Middle Tennessee.
* WHEN…Until 7 AM CDT Monday.
* IMPACTS…Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 59 IN EFFECT UNTIL 3 AM CDT MONDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 38 COUNTIES
IN MIDDLE TENNESSEE
BEDFORD CANNON CHEATHAM CLAY COFFEE CUMBERLAND DAVIDSON DE KALB DICKSON FENTRESS GILES GRUNDY HICKMAN HOUSTON HUMPHREYS JACKSON LAWRENCE LEWIS MACON MARSHALL MAURY MONTGOMERY OVERTON PERRY PICKETT PUTNAM ROBERTSON RUTHERFORD SMITH STEWART SUMNER TROUSDALE VAN BUREN WARREN WAYNE WHITE WILLIAMSON WILSON
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLARDT, ALTAMONT, ASHLAND CITY, BRENTWOOD, BYRDSTOWN, CARTHAGE, CELINA, CENTERVILLE, CLARKSVILLE, CLIFTON, COALMONT, COLLINWOOD, COLUMBIA, COOKEVILLE, CROSSVILLE, DICKSON, DOVER, ERIN, FRANKLIN, GAINESBORO, GALLATIN, GOODLETTSVILLE, GORDONSVILLE, HARTSVILLE, HENDERSONVILLE, HOHENWALD, JAMESTOWN, KINGSTON SPRINGS, LA VERGNE, LAFAYETTE, LAWRENCEBURG, LEBANON, LEWISBURG, LINDEN, LIVINGSTON, LOBELVILLE, MANCHESTER, MCEWEN, MCMINNVILLE, MOUNT JULIET, MURFREESBORO, NASHVILLE, NEW JOHNSONVILLE, PALMER, PEGRAM, PULASKI, SHELBYVILLE, SMITHVILLE, SMYRNA, SOUTH CARTHAGE, SPARTA, SPENCER, SPRINGFIELD, TENNESSEE RIDGE, TULLAHOMA, WAVERLY, WAYNESBORO, AND WOODBURY.
The National Weather Service has issued a moderate tornado watch effective until 3 AM CDT Monday, covering multiple counties in Middle Tennessee including Williamson County. At 9:30 PM in Williamson County, the temperature is 69.8°F with overcast skies and an 18 mph wind. No precipitation has been recorded at this time.
Earlier today, the area saw a high of 75.6°F and a low of 56.1°F, with wind speeds reaching up to 23.3 mph. Despite an 86% chance, only 0.65 inches of precipitation has been recorded, characterized by heavy rain.
For tonight, conditions are expected to remain overcast with a low of 64.6°F. Wind speeds may reach up to 21.7 mph, and the precipitation chance will stay consistent at 86%. Residents should remain vigilant due to the active tornado watch and the forecasted adverse weather.
In addition to the tornado watch, a minor wind advisory is also in effect, indicating enhanced risks due to potentially strong wind gusts. Residents are advised to monitor updates and take necessary precautions to ensure safety.
Today's Details
7-Day Forecast
|Day
|High
|Low
|Conditions
|Sunday
|76°F
|56°F
|Rain: heavy
|Monday
|54°F
|30°F
|Snow fall: moderate
|Tuesday
|38°F
|28°F
|Overcast
|Wednesday
|58°F
|34°F
|Snow fall: slight
|Thursday
|67°F
|40°F
|Overcast
|Friday
|73°F
|51°F
|Drizzle: light
|Saturday
|78°F
|55°F
|Overcast
Next 24 Hours
