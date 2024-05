Real Estate Property Transfers in Franklin for April 15, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for April 15-19, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $1,008,856 St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88 6528 Kelleys Place Franklin 37064 $980,985 Terravista Sec2 Pb 79 Pg 74 5604 Carney Ln Franklin 37064 $666,500 Mckays Mill Sec 16 Pb 34 Pg 18 1605 Decatur Cir Franklin 37067 $1,124,906 St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88 6532 Kelleys Place Franklin 37064 $1,275,000 Westhaven Sec 24 Pb 50 Pg 19 1302 Jewell Ave Franklin 37064 $701,800 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 6055 Congress Dr Franklin 37064 $2,481,150 725 W Main St 100 Franklin 37064 $765,000 Mckays Mill Sec 19 Pb 35 Pg 62 1020 Dunrobin Dr Franklin 37067 $1,068,523 St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88 5846 Branta Dr Franklin 37064 $1,350,000 Highlands @ Ladd Park Sec33 Pb 65 Pg 51 424 Beamon Dr Franklin 37064 $1,599,900 Westhaven Sec54 Pb 73 Pg 71 906 Cheltenham Ave Franklin 37064 $349,900 Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 264 2737 Kennedy Ct Franklin 37064 $1,800,000 Ivan Creek Pb 50 Pg 89 5020 Buds Farm Ln E Franklin 37064 $1,584,000 Cedarmont Valley Est Sec 3 Pb 27 Pg 106 908 Saddleview Ct Franklin 37064 $980,000 Westhaven Sec43 Pb 63 Pg 32 737 Shelley Ln Franklin 37064 $559,000 Falcon Creek Sec 2 Pb 19 Pg 136 1001 Meandering Way Franklin 37067 $805,000 Polk Place Sec 7 Pb 23 Pg 6 237 Karnes Dr Franklin 37064 $3,200,000 1002 Tulloss Rd Franklin 37067 $5,100,000 Ham John L Jr 6326 Arno Rd Franklin 37064 $988,840 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 4048 Edwin Rd Franklin 37064 $565,000 Morningside Sec 2 Pb 25 Pg 1 6060 Sunrise Cir Franklin 37067 $360,000 Green Acres Pb 1 Pg 87 Block A 424 Green Acres Dr Franklin 37064 $365,000 Green Acres Pb 1 Pg 87 Block A 424 Green Acres Dr Franklin 37064 $450,000 Forrest Crossing Sec 3-d Pb 19 Pg 140 2103 Roderick Pl W Franklin 37064 $625,000 Forrest Crossing Sec 9-a Pb 12 Pg 135 931 Riverview Dr Franklin 37064 $614,900 Morningside Sec 6 Pb 32 Pg 120 7045 Sunrise Cir Franklin 37067 $1,246,345 Daventry Sec5 Pb 79 Pg 137 3519 Barnsley Ln Franklin 37067 $1,210,000 Lockwood Glen Sec15 Pb 76 Pg 12 336 Sherman Ct Franklin 37064 $510,000 Boyd Mill Est Sec 1 Pb 6 Pg 103 1602 Woodland Ct Franklin 37064 $700,000 1408 Adams St Franklin 37064 $825,000 1408 Adams St Franklin 37064 $1,505,193 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 1019 William St Franklin 37064 $992,111 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 2043 Nathaniel Rd Franklin 37064 $2,494,950 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 2008 Eliot Rd Franklin 37064 $1,816,000 Westhaven Sec 14 Pb 43 Pg 22 521 Pearre Springs Way Franklin 37064 $1,550,000 Westhaven Sec 9 Rev1 Pb 38 Pg 22 117 Addison Ave Franklin 37064 $1,180,540 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 2049 Nathaniel Rd Franklin 37064 $1,200,000 Village Of Clovercroft Sec 2 Pb 49 Pg 120 165 Chester Stephens Rd Franklin 37067 $702,472 Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7 9000 Headwaters Dr Franklin 37064 $800,000 Lockwood Glen Sec4 Pb 60 Pg 143 537 Sydenham Dr Franklin 37064 $1,325,000 Garden Club Sec 2 Pb 44 Pg 2 1001 Violet Dr Franklin 37067 $624,500 River Rest Est Sec 4 Pb 6 Pg 72 1032 Boxwood Dr Franklin 37069 $2,330,000 Depriest Subd Pb 27 Pg 124 1008 Fair St Franklin 37064 $965,000 Mckays Mill Section 32 Pb 50 Pg 105 1541 Bledsoe Ln Franklin 37067 $44,000,000 Oakbrook Sec1 Pb 77 Pg 53 200 Mallory Station Rd Franklin 37067 $1,201,136 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105 1114 Southbrooke Blvd Franklin 37064 $1,404,800 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105 1108 Southbrooke Blvd Franklin 37064

