Real Estate Property Transfers in Franklin for November 14, 2022

See property transfers in Franklin Tennessee for November 14-18, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$1,050,000.00
|Willowsprings Sec 4
|745 Fountainwood Blvd
|Franklin
|37064
|$770,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec25
|3013 Ryecroft Ln
|Franklin
|37064
|$449,000.00
|Hill Est
|200 Cherry Dr
|Franklin
|37064
|$574,000.00
|Falcon Creek Sec 1
|2234 Falcon Creek Dr
|Franklin
|37067
|$670,000.00
|Ewingville Sec 2
|133 Ewingville Dr
|Franklin
|37064
|$521,550.00
|School Manor
|409 Figuers Dr
|Franklin
|37064
|$900,000.00
|Sullivan Farms Sec F
|329 Applecross Dr
|Franklin
|37064
|$480,500.00
|Stream Valley Sec17
|1037 Oglethorpe Dr
|Franklin
|37064
|$650,000.00
|Brownwood Acres
|109 Pine Circle Rd
|Franklin
|37069
|$900,000.00
|Ellington Park Sec 2
|509 Ellington Dr
|Franklin
|37064
|$1,250,000.00
|Daventry Sec2
|3213 Chase Point Dr
|Franklin
|37067
|$897,500.00
|Cool Springs East Sec 4
|209 Scurlock Ct
|Franklin
|37067
|$895,000.00
|Fieldstone Farms Sec B
|234 Winter Hill Rd
|Franklin
|37069
|$1,004,000.00
|Temple Hills The Links
|461 Sandcastle Rd
|Franklin
|37069
|$750,000.00
|Waters Edge Sec2
|1068 Scouting Dr
|Franklin
|37064
|$722,882.00
|Fieldstone Farms Sec C
|179 Clarendon Cir
|Franklin
|37069
|$1,437,500.00
|Cool Springs East Sec 27
|314 Canton Stone Dr
|Franklin
|37067
|$1,015,537.00
|St Marlo Sec1
|5517 Duquette Dr
|Franklin
|37064
|$565,000.00
|Brentwood Pointe Sec 3
|1519 Brentwood Pointe
|Franklin
|37067
|$2,450,000.00
|Westhaven Sec 7
|316 Morning Mist Ln
|Franklin
|37064
|$940,000.00
|Harpeth Woods Sec 1
|4115 Jensome Ln
|Franklin
|37064
|$1,550,000.00
|Mcewen John B Addn
|1227 Adams St
|Franklin
|37064
|$735,000.00
|Mckays Mill Sec 33
|1304 Wolverton Dr
|Franklin
|37067
|$949,620.00
|Inman Branch Rd
|Franklin
|37064
|$4,326,325.00
|Hillsboro Manor
|1800 Franklin Hill Pvt Ln
|Franklin
|37069
|$1,603,200.00
|Westhaven Sec60
|Littleton Way
|Franklin
|37064
|$2,111,636.00
|Splendor Ridge
|173 Splendor Ridge Dr
|Franklin
|37064
|$545,000.00
|Twin Oaks
|223 Devrow Ct
|Franklin
|37064
|$925,000.00
|Cottonwood Est
|240 Countryside Dr
|Franklin
|37069
|$320,000.00
|Idlewood Sec 1
|113 Alexander Dr
|Franklin
|37064
|$750,000.00
|Cool Springs East Sec 3
|111 Walters Ave
|Franklin
|37067
|$910,000.00
|Oakleaf Est Sec 1
|2230 Oakbranch Cir
|Franklin
|37064
|$1,243,210.00
|Daventry Sec3
|3141 Chase Point Dr
|Franklin
|37067
|$3,500,000.00
|Carothers Pkwy
|Franklin
|37064
|$592,701.00
|Waters Edge Sec6
|136 Calm Waters St
|Franklin
|37064
|$1,111,000.00
|Lockwood Glen Sec15
|330 Sherman Ct
|Franklin
|37064
|$1,361,102.00
|Westhaven Sec59
|501 Drummond St
|Franklin
|37064
|$1,400,000.00
|Laurelbrooke Sec 6
|213 Bellegrove Ct
|Franklin
|37069
|$335,000.00
|328 Granbury St
|Franklin
|37064
|$1,653,223.00
|Lookaway Farms Sec2
|6125 Open Meadow Ln
|Franklin
|37067
|$999,000.00
|Leipers Creek Rd
|Franklin
|37064
|$350,200.00
|328 Granbury St
|Franklin
|37064
|$978,827.00
|St Marlo Sec1
|5525 Duquette Dr
|Franklin
|37064