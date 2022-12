Real Estate Property Transfers in Franklin for November 14, 2022

See property transfers in Franklin Tennessee for November 14-18, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $1,050,000.00 Willowsprings Sec 4 745 Fountainwood Blvd Franklin 37064 $770,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec25 3013 Ryecroft Ln Franklin 37064 $449,000.00 Hill Est 200 Cherry Dr Franklin 37064 $574,000.00 Falcon Creek Sec 1 2234 Falcon Creek Dr Franklin 37067 $670,000.00 Ewingville Sec 2 133 Ewingville Dr Franklin 37064 $521,550.00 School Manor 409 Figuers Dr Franklin 37064 $900,000.00 Sullivan Farms Sec F 329 Applecross Dr Franklin 37064 $480,500.00 Stream Valley Sec17 1037 Oglethorpe Dr Franklin 37064 $650,000.00 Brownwood Acres 109 Pine Circle Rd Franklin 37069 $900,000.00 Ellington Park Sec 2 509 Ellington Dr Franklin 37064 $1,250,000.00 Daventry Sec2 3213 Chase Point Dr Franklin 37067 $897,500.00 Cool Springs East Sec 4 209 Scurlock Ct Franklin 37067 $895,000.00 Fieldstone Farms Sec B 234 Winter Hill Rd Franklin 37069 $1,004,000.00 Temple Hills The Links 461 Sandcastle Rd Franklin 37069 $750,000.00 Waters Edge Sec2 1068 Scouting Dr Franklin 37064 $722,882.00 Fieldstone Farms Sec C 179 Clarendon Cir Franklin 37069 $1,437,500.00 Cool Springs East Sec 27 314 Canton Stone Dr Franklin 37067 $1,015,537.00 St Marlo Sec1 5517 Duquette Dr Franklin 37064 $565,000.00 Brentwood Pointe Sec 3 1519 Brentwood Pointe Franklin 37067 $2,450,000.00 Westhaven Sec 7 316 Morning Mist Ln Franklin 37064 $940,000.00 Harpeth Woods Sec 1 4115 Jensome Ln Franklin 37064 $1,550,000.00 Mcewen John B Addn 1227 Adams St Franklin 37064 $735,000.00 Mckays Mill Sec 33 1304 Wolverton Dr Franklin 37067 $949,620.00 Inman Branch Rd Franklin 37064 $4,326,325.00 Hillsboro Manor 1800 Franklin Hill Pvt Ln Franklin 37069 $1,603,200.00 Westhaven Sec60 Littleton Way Franklin 37064 $2,111,636.00 Splendor Ridge 173 Splendor Ridge Dr Franklin 37064 $545,000.00 Twin Oaks 223 Devrow Ct Franklin 37064 $925,000.00 Cottonwood Est 240 Countryside Dr Franklin 37069 $320,000.00 Idlewood Sec 1 113 Alexander Dr Franklin 37064 $750,000.00 Cool Springs East Sec 3 111 Walters Ave Franklin 37067 $910,000.00 Oakleaf Est Sec 1 2230 Oakbranch Cir Franklin 37064 $1,243,210.00 Daventry Sec3 3141 Chase Point Dr Franklin 37067 $3,500,000.00 Carothers Pkwy Franklin 37064 $592,701.00 Waters Edge Sec6 136 Calm Waters St Franklin 37064 $1,111,000.00 Lockwood Glen Sec15 330 Sherman Ct Franklin 37064 $1,361,102.00 Westhaven Sec59 501 Drummond St Franklin 37064 $1,400,000.00 Laurelbrooke Sec 6 213 Bellegrove Ct Franklin 37069 $335,000.00 328 Granbury St Franklin 37064 $1,653,223.00 Lookaway Farms Sec2 6125 Open Meadow Ln Franklin 37067 $999,000.00 Leipers Creek Rd Franklin 37064 $350,200.00 328 Granbury St Franklin 37064 $978,827.00 St Marlo Sec1 5525 Duquette Dr Franklin 37064