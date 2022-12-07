Real Estate Property Transfers in Franklin for November 14, 2022

By
Michael Carpenter
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for sale

See property transfers in Franklin Tennessee for November 14-18, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$1,050,000.00Willowsprings Sec 4745 Fountainwood BlvdFranklin37064
$770,000.00Highlands @ Ladd Park Sec253013 Ryecroft LnFranklin37064
$449,000.00Hill Est200 Cherry DrFranklin37064
$574,000.00Falcon Creek Sec 12234 Falcon Creek DrFranklin37067
$670,000.00Ewingville Sec 2133 Ewingville DrFranklin37064
$521,550.00School Manor409 Figuers DrFranklin37064
$900,000.00Sullivan Farms Sec F329 Applecross DrFranklin37064
$480,500.00Stream Valley Sec171037 Oglethorpe DrFranklin37064
$650,000.00Brownwood Acres109 Pine Circle RdFranklin37069
$900,000.00Ellington Park Sec 2509 Ellington DrFranklin37064
$1,250,000.00Daventry Sec23213 Chase Point DrFranklin37067
$897,500.00Cool Springs East Sec 4209 Scurlock CtFranklin37067
$895,000.00Fieldstone Farms Sec B234 Winter Hill RdFranklin37069
$1,004,000.00Temple Hills The Links461 Sandcastle RdFranklin37069
$750,000.00Waters Edge Sec21068 Scouting DrFranklin37064
$722,882.00Fieldstone Farms Sec C179 Clarendon CirFranklin37069
$1,437,500.00Cool Springs East Sec 27314 Canton Stone DrFranklin37067
$1,015,537.00St Marlo Sec15517 Duquette DrFranklin37064
$565,000.00Brentwood Pointe Sec 31519 Brentwood PointeFranklin37067
$2,450,000.00Westhaven Sec 7316 Morning Mist LnFranklin37064
$940,000.00Harpeth Woods Sec 14115 Jensome LnFranklin37064
$1,550,000.00Mcewen John B Addn1227 Adams StFranklin37064
$735,000.00Mckays Mill Sec 331304 Wolverton DrFranklin37067
$949,620.00Inman Branch RdFranklin37064
$4,326,325.00Hillsboro Manor1800 Franklin Hill Pvt LnFranklin37069
$1,603,200.00Westhaven Sec60Littleton WayFranklin37064
$2,111,636.00Splendor Ridge173 Splendor Ridge DrFranklin37064
$545,000.00Twin Oaks223 Devrow CtFranklin37064
$925,000.00Cottonwood Est240 Countryside DrFranklin37069
$320,000.00Idlewood Sec 1113 Alexander DrFranklin37064
$750,000.00Cool Springs East Sec 3111 Walters AveFranklin37067
$910,000.00Oakleaf Est Sec 12230 Oakbranch CirFranklin37064
$1,243,210.00Daventry Sec33141 Chase Point DrFranklin37067
$3,500,000.00Carothers PkwyFranklin37064
$592,701.00Waters Edge Sec6136 Calm Waters StFranklin37064
$1,111,000.00Lockwood Glen Sec15330 Sherman CtFranklin37064
$1,361,102.00Westhaven Sec59501 Drummond StFranklin37064
$1,400,000.00Laurelbrooke Sec 6213 Bellegrove CtFranklin37069
$335,000.00328 Granbury StFranklin37064
$1,653,223.00Lookaway Farms Sec26125 Open Meadow LnFranklin37067
$999,000.00Leipers Creek RdFranklin37064
$350,200.00328 Granbury StFranklin37064
$978,827.00St Marlo Sec15525 Duquette DrFranklin37064

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