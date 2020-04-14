See where houses sold for March 23-27, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|State
|Zip
|145000
|Ivan Creek
|4443 Ivan Creek Dr
|Franklin
|TN
|37064
|530000
|Westhaven
|381 Byron Way
|Franklin
|TN
|37064
|304000
|Wyngate
|2024 Trenton Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|305448
|Cumberland Estates
|1049 Brayden Dr
|Fairview
|TN
|37062
|857758
|Westhaven
|1115 Beckwith St
|Franklin
|TN
|37064
|425800
|Westhaven
|812 (2089 & 2117) Cheltenham Ave
|Franklin
|TN
|37067
|132900
|Westhaven
|1055 Calico St
|Franklin
|TN
|37064
|132900
|Westhaven
|1032 Calico St
|Franklin
|TN
|37064
|132900
|Westhaven
|1049 Calico St
|Franklin
|TN
|37064
|733500
|Westhaven
|3073 Cheever St
|Franklin
|TN
|37064
|868374
|Foxen Canyon
|2491 Santa Barbara Ln
|Franklin
|TN
|37069
|2000000
|Rev
|4205 Two Rivers Ln
|Franklin
|TN
|37069
|310000
|Copper Ridge
|3077 Boxbury Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|222345
|Stream Valley
|(500, 600, 700 & 800) Oglethorpe Dr
|Franklin
|TN
|37064
|117180
|Falls Grove
|7224 Sky Meadow Dr
|College Grove
|TN
|37046
|1125000
|Heathrow Hills
|5212 Harpeth Ridge Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|480000
|Creekstone Commons
|312 Valley View Dr
|Franklin
|TN
|37064
|1854000
|Leipers Valley
|3620 Leipers Valley Trl
|Franklin
|TN
|37064
|808076
|Westhaven
|4007 Hathaway St
|Franklin
|TN
|37064
|478557
|Brixworth
|1114 Brixworth Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|362000
|Forrest Crossing
|2057 Roderick Cir
|Franklin
|TN
|37064
|325000
|Towne Village @ Tollgate
|1961 Newark Pvt Ln
|Thompsons Station
|TN
|37179
|700000
|Watkins Creek
|4100 Owen Watkins Ct
|Franklin
|TN
|37067
|378000
|Old Hwy 96
|Franklin
|TN
|37064
|329000
|Franklin Green
|3235 Gardendale Dr
|Franklin
|TN
|37064
|708075
|Telfair
|711 Delamotte Pass
|Nolensville
|TN
|37135
|394000
|Bent Creek
|4713 Jobe Trl
|Nolensville
|TN
|37135
|405000
|Silver Stream Farm
|3080 Canal St
|Nolensville
|TN
|37135
|415000
|Royal Oaks
|205 Kensington Pl
|Franklin
|TN
|37067
|274900
|Candlewood
|2614 Matchstick Pl
|Spring Hill
|TN
|37174
|566000
|Bent Creek
|3252 Locust Hollow
|Nolensville
|TN
|37135
|277700
|Chapmans Retreat
|1292 Chapmans Retreat Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|699999
|Highlands @ Ladd Park
|248 Rich Cir
|Franklin
|TN
|37064
|775000
|Kings Chapel
|4556 Majestic Meadows Dr
|Arrington
|TN
|37014
|600000
|Highlands @ Ladd Park
|413 Snowden St W
|Franklin
|TN
|37064
|280672
|Scales Farmstead
|(059H A 08800 & 059I A 05300) Broadgreen Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|3192020
|Multi
|(132-01203 132-01205) Mclemore Rd
|Franklin
|TN
|37064
|142000
|Qualls Mark
|7379 Overbey Rd
|Fairview
|TN
|37062
|120000
|7381 Overbey Rd
|Fairview
|TN
|37062
|815059
|Bridgemore Village
|3635 Ronstadt Rd
|Thompsons Station
|TN
|37179
|539900
|Creekstone Commons
|213 Creekstone Blvd
|Franklin
|TN
|37064
|303500
|Cumberland Estates
|1066 Brayden Dr
|Fairview
|TN
|37062
|825000
|2778 Critz Ln
|Thompsons Station
|TN
|37179
|3312322
|Lexington Farms
|Coolmore Ct
|Spring Hill
|TN
|37174
|480000
|Bent Creek
|6001 Fishing Creek Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|415000
|Dallas Downs
|2304 Winder Cir
|Franklin
|TN
|37064
|555039
|Burberry Glen
|1236 Craigleigh Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|521500
|Whitney Park
|150 Whitney Park Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|527500
|Fieldstone Farms
|5004 Penbrook Dr
|Franklin
|TN
|37069
|957500
|Westhaven
|1600 Championship Blvd
|Franklin
|TN
|37064
|643000
|Henley
|504 Braylon Cir
|Franklin
|TN
|37064
|371500
|Stonebrook
|813 Rockwood Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|576000
|Bent Creek
|1384 Jersey Farm Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|800000
|Westhaven
|225 Prospect Ave
|Franklin
|TN
|37064
|203000
|Robinette
|6595 Owen Hill Rd
|College Grove
|TN
|37046
|451000
|College Grove
|8351 -53 Horton Hwy
|College Grove
|TN
|37046
|473400
|Wades Grove
|6039 Spade Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|330000
|Valley View
|508 Doubleday Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|247225
|Petra Commons
|237 Mary Ann Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|1040000
|Westhaven
|991 State Blvd
|Franklin
|TN
|37064
|97300
|Wades Grove
|2045 Lequire Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|1175000
|The Governors Club
|3 Torrey Pines Way
|Brentwood
|TN
|37027
|96300
|Wades Grove
|2043 Lequire Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|625000
|Polk Place
|226 Sontag Dr
|Franklin
|TN
|37064
|237600
|Wades Grove
|2041 (1660 H 02700 & 166J N 03500) Lequire Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|768500
|Mckays Mill Section
|1464 Bernard Way
|Franklin
|TN
|37067
|576082
|Bent Creek
|5136 Falling Water Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|639900
|Bridgemore Village
|3174 Pleasantville Brdg Rd
|Thompsons Station
|TN
|37179
|222500
|Hardison Hills
|1101 Downs Blvd #F-105
|Franklin
|TN
|37064
|544000
|Nolen Park
|7504 Sheldon Park Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|485000
|Highlands @ Ladd Park
|4013 Ryecroft Ln
|Franklin
|TN
|37064
|1350000
|4590 Columbia Pk
|Thompsons Station
|TN
|37179
|565000
|Cottonwood
|161 Cottonwood Dr
|Franklin
|TN
|37069
|454000
|Dallas Downs
|208 Heathersett Dr
|Franklin
|TN
|37064
|400000
|Willowvale @ Harvey Springs
|2315 Dewey Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|799900
|Breezeway Section
|3139 Herbert Dr
|Franklin
|TN
|37067
|314999
|Newport Crossing
|1803 Tellico Ct
|Thompsons Station
|TN
|37179
|106000
|Wades Grove
|2039 Lequire Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|1132423
|Natures Landing
|3043 Natures Landing Dr
|Franklin
|TN
|37064
|628597
|Mcdaniel Estates
|7204 Ludlow Dr
|College Grove
|TN
|37046
|458620
|Waters Edge
|1043 Crisp Springs Dr
|Franklin
|TN
|37064
|472630
|Fields Of Canterbury
|2768 Cloister Ln
|Thompsons Station
|TN
|37179
|541916
|Westhaven
|1049 Beckwith St
|Franklin
|TN
|37064
|1169000
|Westhaven
|1541 Fleetwood Dr
|Franklin
|TN
|37064
|155000
|Fields Of Canterbury
|2325 Durham Trail Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|1500000
|Sloan Farm
|3240 Carl Rd
|Franklin
|TN
|37064
|485000
|Fields Of Canterbury
|2805 Chatham Place Ct
|Thompsons Station
|TN
|37179
|325000
|Fieldstone Farms
|603 Spokane Ct
|Franklin
|TN
|37069
|290900
|Sec
|1908 Bugle Ct
|Spring Hill
|TN
|37174
|223100
|Cameron Farms
|2705 Lydia Pl
|Spring Hill
|TN
|37174
|823248
|Mcdaniel Farms
|6559 Windmill Dr
|College Grove
|TN
|37046
|568000
|Arrington Retreat
|420 Sweet Fern Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|580000
|Brittain Downs
|1029 Brittain Downs Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|1341729
|Lookaway Farms
|6096 Lookaway Cir
|Franklin
|TN
|37067
|289000
|Towne Village @ Tollgate
|1994 Newark Pvt Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|287000
|Fairview
|7304 Henderson Dr
|Fairview
|TN
|37062
|651966
|Bridgemore Village
|3237 Pleasantville Brdg Rd
|Thompsons Station
|TN
|37179
|479900
|Bent Creek
|1284 Maybelle Pass
|Nolensville
|TN
|37135
|1111000
|Governors Club
|19 Cherub Ct
|Brentwood
|TN
|37027
|475000
|Copper Ridge
|2075 Morton Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|582878
|Windstead Manor
|1019 Cantwell Place
|Spring Hill
|TN
|37174
|400000
|Tollgate Village
|2772 Americus Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|905367
|Bridgemore Village
|3804 Pulpmill Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|732965
|Brooksbank Estates
|106 Brooksbank Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|285000
|Shirebrook
|200 Oldbury Pvt Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
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