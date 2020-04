See where houses sold for March 23-27, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City State Zip 145000 Ivan Creek 4443 Ivan Creek Dr Franklin TN 37064 530000 Westhaven 381 Byron Way Franklin TN 37064 304000 Wyngate 2024 Trenton Dr Spring Hill TN 37174 305448 Cumberland Estates 1049 Brayden Dr Fairview TN 37062 857758 Westhaven 1115 Beckwith St Franklin TN 37064 425800 Westhaven 812 (2089 & 2117) Cheltenham Ave Franklin TN 37067 132900 Westhaven 1055 Calico St Franklin TN 37064 132900 Westhaven 1032 Calico St Franklin TN 37064 132900 Westhaven 1049 Calico St Franklin TN 37064 733500 Westhaven 3073 Cheever St Franklin TN 37064 868374 Foxen Canyon 2491 Santa Barbara Ln Franklin TN 37069 2000000 Rev 4205 Two Rivers Ln Franklin TN 37069 310000 Copper Ridge 3077 Boxbury Ln Spring Hill TN 37174 222345 Stream Valley (500, 600, 700 & 800) Oglethorpe Dr Franklin TN 37064 117180 Falls Grove 7224 Sky Meadow Dr College Grove TN 37046 1125000 Heathrow Hills 5212 Harpeth Ridge Dr Brentwood TN 37027 480000 Creekstone Commons 312 Valley View Dr Franklin TN 37064 1854000 Leipers Valley 3620 Leipers Valley Trl Franklin TN 37064 808076 Westhaven 4007 Hathaway St Franklin TN 37064 478557 Brixworth 1114 Brixworth Dr Spring Hill TN 37174 362000 Forrest Crossing 2057 Roderick Cir Franklin TN 37064 325000 Towne Village @ Tollgate 1961 Newark Pvt Ln Thompsons Station TN 37179 700000 Watkins Creek 4100 Owen Watkins Ct Franklin TN 37067 378000 Old Hwy 96 Franklin TN 37064 329000 Franklin Green 3235 Gardendale Dr Franklin TN 37064 708075 Telfair 711 Delamotte Pass Nolensville TN 37135 394000 Bent Creek 4713 Jobe Trl Nolensville TN 37135 405000 Silver Stream Farm 3080 Canal St Nolensville TN 37135 415000 Royal Oaks 205 Kensington Pl Franklin TN 37067 274900 Candlewood 2614 Matchstick Pl Spring Hill TN 37174 566000 Bent Creek 3252 Locust Hollow Nolensville TN 37135 277700 Chapmans Retreat 1292 Chapmans Retreat Dr Spring Hill TN 37174 699999 Highlands @ Ladd Park 248 Rich Cir Franklin TN 37064 775000 Kings Chapel 4556 Majestic Meadows Dr Arrington TN 37014 600000 Highlands @ Ladd Park 413 Snowden St W Franklin TN 37064 280672 Scales Farmstead (059H A 08800 & 059I A 05300) Broadgreen Ln Nolensville TN 37135 3192020 Multi (132-01203 132-01205) Mclemore Rd Franklin TN 37064 142000 Qualls Mark 7379 Overbey Rd Fairview TN 37062 120000 7381 Overbey Rd Fairview TN 37062 815059 Bridgemore Village 3635 Ronstadt Rd Thompsons Station TN 37179 539900 Creekstone Commons 213 Creekstone Blvd Franklin TN 37064 303500 Cumberland Estates 1066 Brayden Dr Fairview TN 37062 825000 2778 Critz Ln Thompsons Station TN 37179 3312322 Lexington Farms Coolmore Ct Spring Hill TN 37174 480000 Bent Creek 6001 Fishing Creek Rd Nolensville TN 37135 415000 Dallas Downs 2304 Winder Cir Franklin TN 37064 555039 Burberry Glen 1236 Craigleigh Dr Nolensville TN 37135 521500 Whitney Park 150 Whitney Park Dr Nolensville TN 37135 527500 Fieldstone Farms 5004 Penbrook Dr Franklin TN 37069 957500 Westhaven 1600 Championship Blvd Franklin TN 37064 643000 Henley 504 Braylon Cir Franklin TN 37064 371500 Stonebrook 813 Rockwood Dr Nolensville TN 37135 576000 Bent Creek 1384 Jersey Farm Rd Nolensville TN 37135 800000 Westhaven 225 Prospect Ave Franklin TN 37064 203000 Robinette 6595 Owen Hill Rd College Grove TN 37046 451000 College Grove 8351 -53 Horton Hwy College Grove TN 37046 473400 Wades Grove 6039 Spade Dr Spring Hill TN 37174 330000 Valley View 508 Doubleday Ln Brentwood TN 37027 247225 Petra Commons 237 Mary Ann Cir Spring Hill TN 37174 1040000 Westhaven 991 State Blvd Franklin TN 37064 97300 Wades Grove 2045 Lequire Ln Spring Hill TN 37174 1175000 The Governors Club 3 Torrey Pines Way Brentwood TN 37027 96300 Wades Grove 2043 Lequire Ln Spring Hill TN 37174 625000 Polk Place 226 Sontag Dr Franklin TN 37064 237600 Wades Grove 2041 (1660 H 02700 & 166J N 03500) Lequire Ln Spring Hill TN 37174 768500 Mckays Mill Section 1464 Bernard Way Franklin TN 37067 576082 Bent Creek 5136 Falling Water Rd Nolensville TN 37135 639900 Bridgemore Village 3174 Pleasantville Brdg Rd Thompsons Station TN 37179 222500 Hardison Hills 1101 Downs Blvd #F-105 Franklin TN 37064 544000 Nolen Park 7504 Sheldon Park Dr Nolensville TN 37135 485000 Highlands @ Ladd Park 4013 Ryecroft Ln Franklin TN 37064 1350000 4590 Columbia Pk Thompsons Station TN 37179 565000 Cottonwood 161 Cottonwood Dr Franklin TN 37069 454000 Dallas Downs 208 Heathersett Dr Franklin TN 37064 400000 Willowvale @ Harvey Springs 2315 Dewey Dr Spring Hill TN 37174 799900 Breezeway Section 3139 Herbert Dr Franklin TN 37067 314999 Newport Crossing 1803 Tellico Ct Thompsons Station TN 37179 106000 Wades Grove 2039 Lequire Ln Spring Hill TN 37174 1132423 Natures Landing 3043 Natures Landing Dr Franklin TN 37064 628597 Mcdaniel Estates 7204 Ludlow Dr College Grove TN 37046 458620 Waters Edge 1043 Crisp Springs Dr Franklin TN 37064 472630 Fields Of Canterbury 2768 Cloister Ln Thompsons Station TN 37179 541916 Westhaven 1049 Beckwith St Franklin TN 37064 1169000 Westhaven 1541 Fleetwood Dr Franklin TN 37064 155000 Fields Of Canterbury 2325 Durham Trail Dr Thompsons Station TN 37179 1500000 Sloan Farm 3240 Carl Rd Franklin TN 37064 485000 Fields Of Canterbury 2805 Chatham Place Ct Thompsons Station TN 37179 325000 Fieldstone Farms 603 Spokane Ct Franklin TN 37069 290900 Sec 1908 Bugle Ct Spring Hill TN 37174 223100 Cameron Farms 2705 Lydia Pl Spring Hill TN 37174 823248 Mcdaniel Farms 6559 Windmill Dr College Grove TN 37046 568000 Arrington Retreat 420 Sweet Fern Dr Nolensville TN 37135 580000 Brittain Downs 1029 Brittain Downs Dr Nolensville TN 37135 1341729 Lookaway Farms 6096 Lookaway Cir Franklin TN 37067 289000 Towne Village @ Tollgate 1994 Newark Pvt Ln Spring Hill TN 37174 287000 Fairview 7304 Henderson Dr Fairview TN 37062 651966 Bridgemore Village 3237 Pleasantville Brdg Rd Thompsons Station TN 37179 479900 Bent Creek 1284 Maybelle Pass Nolensville TN 37135 1111000 Governors Club 19 Cherub Ct Brentwood TN 37027 475000 Copper Ridge 2075 Morton Dr Spring Hill TN 37174 582878 Windstead Manor 1019 Cantwell Place Spring Hill TN 37174 400000 Tollgate Village 2772 Americus Dr Thompsons Station TN 37179 905367 Bridgemore Village 3804 Pulpmill Dr Thompsons Station TN 37179 732965 Brooksbank Estates 106 Brooksbank Dr Nolensville TN 37135 285000 Shirebrook 200 Oldbury Pvt Ln Spring Hill TN 37174