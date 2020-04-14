property transfers real estate

See where houses sold for March 23-27, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityStateZip
145000Ivan Creek4443 Ivan Creek DrFranklinTN37064
530000Westhaven381 Byron WayFranklinTN37064
304000Wyngate2024 Trenton DrSpring HillTN37174
305448Cumberland Estates1049 Brayden DrFairviewTN37062
857758Westhaven1115 Beckwith StFranklinTN37064
425800Westhaven812 (2089 & 2117) Cheltenham AveFranklinTN37067
132900Westhaven1055 Calico StFranklinTN37064
132900Westhaven1032 Calico StFranklinTN37064
132900Westhaven1049 Calico StFranklinTN37064
733500Westhaven3073 Cheever StFranklinTN37064
868374Foxen Canyon2491 Santa Barbara LnFranklinTN37069
2000000Rev4205 Two Rivers LnFranklinTN37069
310000Copper Ridge3077 Boxbury LnSpring HillTN37174
222345Stream Valley(500, 600, 700 & 800) Oglethorpe DrFranklinTN37064
117180Falls Grove7224 Sky Meadow DrCollege GroveTN37046
1125000Heathrow Hills5212 Harpeth Ridge DrBrentwoodTN37027
480000Creekstone Commons312 Valley View DrFranklinTN37064
1854000Leipers Valley3620 Leipers Valley TrlFranklinTN37064
808076Westhaven4007 Hathaway StFranklinTN37064
478557Brixworth1114 Brixworth DrSpring HillTN37174
362000Forrest Crossing2057 Roderick CirFranklinTN37064
325000Towne Village @ Tollgate1961 Newark Pvt LnThompsons StationTN37179
700000Watkins Creek4100 Owen Watkins CtFranklinTN37067
378000Old Hwy 96FranklinTN37064
329000Franklin Green3235 Gardendale DrFranklinTN37064
708075Telfair711 Delamotte PassNolensvilleTN37135
394000Bent Creek4713 Jobe TrlNolensvilleTN37135
405000Silver Stream Farm3080 Canal StNolensvilleTN37135
415000Royal Oaks205 Kensington PlFranklinTN37067
274900Candlewood2614 Matchstick PlSpring HillTN37174
566000Bent Creek3252 Locust HollowNolensvilleTN37135
277700Chapmans Retreat1292 Chapmans Retreat DrSpring HillTN37174
699999Highlands @ Ladd Park248 Rich CirFranklinTN37064
775000Kings Chapel4556 Majestic Meadows DrArringtonTN37014
600000Highlands @ Ladd Park413 Snowden St WFranklinTN37064
280672Scales Farmstead(059H A 08800 & 059I A 05300) Broadgreen LnNolensvilleTN37135
3192020Multi(132-01203 132-01205) Mclemore RdFranklinTN37064
142000Qualls Mark7379 Overbey RdFairviewTN37062
1200007381 Overbey RdFairviewTN37062
815059Bridgemore Village3635 Ronstadt RdThompsons StationTN37179
539900Creekstone Commons213 Creekstone BlvdFranklinTN37064
303500Cumberland Estates1066 Brayden DrFairviewTN37062
8250002778 Critz LnThompsons StationTN37179
3312322Lexington FarmsCoolmore CtSpring HillTN37174
480000Bent Creek6001 Fishing Creek RdNolensvilleTN37135
415000Dallas Downs2304 Winder CirFranklinTN37064
555039Burberry Glen1236 Craigleigh DrNolensvilleTN37135
521500Whitney Park150 Whitney Park DrNolensvilleTN37135
527500Fieldstone Farms5004 Penbrook DrFranklinTN37069
957500Westhaven1600 Championship BlvdFranklinTN37064
643000Henley504 Braylon CirFranklinTN37064
371500Stonebrook813 Rockwood DrNolensvilleTN37135
576000Bent Creek1384 Jersey Farm RdNolensvilleTN37135
800000Westhaven225 Prospect AveFranklinTN37064
203000Robinette6595 Owen Hill RdCollege GroveTN37046
451000College Grove8351 -53 Horton HwyCollege GroveTN37046
473400Wades Grove6039 Spade DrSpring HillTN37174
330000Valley View508 Doubleday LnBrentwoodTN37027
247225Petra Commons237 Mary Ann CirSpring HillTN37174
1040000Westhaven991 State BlvdFranklinTN37064
97300Wades Grove2045 Lequire LnSpring HillTN37174
1175000The Governors Club3 Torrey Pines WayBrentwoodTN37027
96300Wades Grove2043 Lequire LnSpring HillTN37174
625000Polk Place226 Sontag DrFranklinTN37064
237600Wades Grove2041 (1660 H 02700 & 166J N 03500) Lequire LnSpring HillTN37174
768500Mckays Mill Section1464 Bernard WayFranklinTN37067
576082Bent Creek5136 Falling Water RdNolensvilleTN37135
639900Bridgemore Village3174 Pleasantville Brdg RdThompsons StationTN37179
222500Hardison Hills1101 Downs Blvd #F-105FranklinTN37064
544000Nolen Park7504 Sheldon Park DrNolensvilleTN37135
485000Highlands @ Ladd Park4013 Ryecroft LnFranklinTN37064
13500004590 Columbia PkThompsons StationTN37179
565000Cottonwood161 Cottonwood DrFranklinTN37069
454000Dallas Downs208 Heathersett DrFranklinTN37064
400000Willowvale @ Harvey Springs2315 Dewey DrSpring HillTN37174
799900Breezeway Section3139 Herbert DrFranklinTN37067
314999Newport Crossing1803 Tellico CtThompsons StationTN37179
106000Wades Grove2039 Lequire LnSpring HillTN37174
1132423Natures Landing3043 Natures Landing DrFranklinTN37064
628597Mcdaniel Estates7204 Ludlow DrCollege GroveTN37046
458620Waters Edge1043 Crisp Springs DrFranklinTN37064
472630Fields Of Canterbury2768 Cloister LnThompsons StationTN37179
541916Westhaven1049 Beckwith StFranklinTN37064
1169000Westhaven1541 Fleetwood DrFranklinTN37064
155000Fields Of Canterbury2325 Durham Trail DrThompsons StationTN37179
1500000Sloan Farm3240 Carl RdFranklinTN37064
485000Fields Of Canterbury2805 Chatham Place CtThompsons StationTN37179
325000Fieldstone Farms603 Spokane CtFranklinTN37069
290900Sec1908 Bugle CtSpring HillTN37174
223100Cameron Farms2705 Lydia PlSpring HillTN37174
823248Mcdaniel Farms6559 Windmill DrCollege GroveTN37046
568000Arrington Retreat420 Sweet Fern DrNolensvilleTN37135
580000Brittain Downs1029 Brittain Downs DrNolensvilleTN37135
1341729Lookaway Farms6096 Lookaway CirFranklinTN37067
289000Towne Village @ Tollgate1994 Newark Pvt LnSpring HillTN37174
287000Fairview7304 Henderson DrFairviewTN37062
651966Bridgemore Village3237 Pleasantville Brdg RdThompsons StationTN37179
479900Bent Creek1284 Maybelle PassNolensvilleTN37135
1111000Governors Club19 Cherub CtBrentwoodTN37027
475000Copper Ridge2075 Morton DrSpring HillTN37174
582878Windstead Manor1019 Cantwell PlaceSpring HillTN37174
400000Tollgate Village2772 Americus DrThompsons StationTN37179
905367Bridgemore Village3804 Pulpmill DrThompsons StationTN37179
732965Brooksbank Estates106 Brooksbank DrNolensvilleTN37135
285000Shirebrook200 Oldbury Pvt LnSpring HillTN37174

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