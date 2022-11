Real Estate Property Transfers in Spring Hill for October 17, 2022

See property transfers in Spring Hill Tennessee for October 17-21, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $550,000.00 Dakota Pointe Ph 1 3087 Sakari Cir Spring Hill 37174 $410,000.00 Woodside Ph1b 2102 Hemlock Dr Spring Hill 37174 $997,000.00 Autumn Ridge Ph8 Sec1 105 Cardigan Ct Spring Hill 37174 $513,600.00 Wyngate Est Ph 11 2240 Hayward Ln Spring Hill 37174 $731,900.00 Bluebird Hollow Ph1 1716 Sorrell Park Dr Spring Hill 37174 $799,900.00 Brixworth Ph3 Sec1 2947 Stewart Campbell Pt Spring Hill 37174 $1,296,819.00 August Park Ph1a 305 Sunny Ct Spring Hill 37174 $759,900.00 Bluebird Hollow Ph2 1040 Gadwall Ln Spring Hill 37174 $799,900.00 Brixworth Ph3 Sec1 713 Rain Meadow Ct Spring Hill 37174 $425,900.00 Wyngate Est Ph 2 2028 Prescott Way Spring Hill 37174 $549,999.00 Burtonwood Add Ph 3 6020 Thrush Ct Spring Hill 37174 $1,010,000.00 Wilkerson Place Ph1b Lequire Ln Spring Hill 37174 $340,000.00 Baker Springs Sec 1 119 Baker Springs Ln Spring Hill 37174 $479,900.00 Highlands @ Campbell Sta 2050 Morrison Ave Spring Hill 37174 $359,000.00 Woodside Townhomes Ph 1a 2004 Hemlock Dr Spring Hill 37174 $894,572.00 Brixworth Ph7c 6074 Kidman Ln Spring Hill 37174 $354,900.00 Shirebrook Ph2 304 Oldbury Pvt Ln Spring Hill 37174 $885,000.00 Autumn Ridge Ph 4 4060 Miles Johnson Pkwy Spring Hill 37174 $475,000.00 Witt Hill Ph 1 1700 Witt Way Dr Spring Hill 37174 $570,000.00 Campbell Station Sec 3 3016 Harrah Dr Spring Hill 37174