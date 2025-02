Real Estate Property Transfers in Franklin for Jan. 20, 2025

See property transfers in Franklin Tennessee for January 20-24, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $1,255,637 Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143 890 Braidwood Ln Franklin 37064 $1,199,009 Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143 884 Braidwood Ln Franklin 37064 $736,800 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 3021 Canyon Echo Dr Franklin 37067 $1,264,825 Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11 1467 Townsend Blvd Franklin 37064 $750,000 Tywater Crossing Sec1 Pb 57 Pg 62 507 Tywater Crossing Blvd Franklin 37064 $535,000 Forrest Crossing Sec 4 Pb 11 Pg 34 484 Ridgestone Dr Franklin 37064 $7,200,000 Hill Est 300 Sycamore Dr Franklin 37064 $1,800,000 Ambergate Est Sec 1 Pb 30 Pg 85 4341 Ambergate Ct Franklin 37064 $5,000,000 Wild Duck Realty Pb 30 Pg 91 201 Rosa Helm Way Franklin 37067 $415,000 Pleasant Hill Est Pb 27 Pg 130 256 Chestnut Ln Franklin 37064 $660,000 Preserve @ Pb 33 Pg 28 804 Hartington Ct Franklin 37064 $793,500 2512 Goose Creek By-pass Franklin 37064 $1,900,000 Legends Ridge Sec 6 Pb 26 Pg 11 677 Legends Crest Dr Franklin 37069 $1,220,000 5300 Big East Fork Rd Franklin 37064 $1,595,000 Jedco Prop Llc Pb 70 Pg 105 3957 Casparis Rd Franklin 37064 $825,000 Founders Pointe Sec 1 Pb 19 Pg 63 218 Lancelot Ln Franklin 37064 $685,000 Forrest Crossing Sec 7 Pb 15 Pg 56 1334 Charing Cross Cir Franklin 37064 $881,300 Mckays Mill Sec 36 Pb 46 Pg 39 1306 Slade Ct Franklin 37067 $655,450 Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125 5006 Poplar Farms Dr Franklin 37067 $1,697,000 Poteat Place South Pb 84 Pg 64 87 Poteat Place Franklin 37064 $930,000 Cheswicke Farm Sec 3 Pb 21 Pg 149 417 Logans Cir Franklin 37067 $839,900 Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117 1030 Wynn Cir Franklin 37064 $839,900 Westhaven Sec62 1030 Wynn Cir Franklin 37064 $630,000 Reid Hill Commons Sec 1 Pb 43 Pg 28 103 Clapham St Franklin 37064 $699,900 Riverview Park Sec 6 Pb 10 Pg 28 165 Rivergate Dr Franklin 37064 $1,350,000 Westhaven Sec 13 Pb 44 Pg 96 616 Pearre Springs Way Franklin 37064

