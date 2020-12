Williamson County Property Transfers Nov. 23

See where houses sold for November 23-25, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City State Zip 444000 Liberty Hills 3024 Liberty Hills Dr Franklin TN 37067 585000 Lincoln Park 7311 Cold Harbor Ct Fairview TN 37062 749500 Stonebridge Park 316 Chalford Ct Franklin TN 37069 620000 Barrington 4135 Oxford Glen Dr Franklin TN 37067 419400 Wades Grove 6040 Sanmar Dr Spring Hill TN 37174 558683 Summerlyn 3228 Bradfield Dr Nolensville TN 37135 2435000 Troubadour 7550 Whiskey Rd College Grove TN 37046 243675 Grove 8131 Heirloom Blvd College Grove TN 37046 697875 Westhaven 3024 Hathaway St Franklin TN 37064 726255 Highlands @ Ladd Park 660 Central Dr Franklin TN 37064 800000 Meadow Lake 5211 Williamsburg Ct Brentwood TN 37027 762500 Berry Farms Town Center 4030 General Martin Ln Franklin TN 37064 285000 Picketts Ridge 2697 Sutherland Dr Thompsons Station TN 37179 850000 River Oaks 6304 Milbrook Rd Brentwood TN 37027 459900 Bent Creek 3339 Redmon Hill Nolensville TN 37135 400000 Brentwood Meadows 1524 Lipscomb Dr Brentwood TN 37027 862500 8189 Horton Hwy College Grove TN 37046 716644 Woods @ Burberry Glen 1544 Little Leaf Way Nolensville TN 37135 4000000 Oman 853 Anna James Ct Brentwood TN 37027 659900 Woods @ Burberry Glen 1508 Little Leaf Way Nolensville TN 37135 1160000 Deerfield 1205 Scramblers Knob Franklin TN 37069 1387067 Lookaway Farms 6400 High Top Ct Franklin TN 37067 810000 Henley 632 Band Dr Franklin TN 37064 630000 Lakeview Commercial Park 1115 Lakeview Dr Franklin TN 37067 1200000 Stone Valley 3003 Stone Valley Pvt Ln Franklin TN 37064 485000 Watson Kevin 5913 N Lick Creek Rd Franklin TN 37064 384900 Petra Commons 156 Mary Ann Cir Spring Hill TN 37174 303750 Shannon Glen 1731 Wilkes Ln Spring Hill TN 37174 734500 Berry Farms Town Center 326 Hughes Ln Franklin TN 37064 450000 9724 Concord Rd Brentwood TN 37027 1037665 Kings Chapel 4577 Majestic Meadows Dr Arrington TN 37014 345000 Wyngate 2052 Prescott Way Spring Hill TN 37174 479900 Mckays Mill 1407 Harve Ct Franklin TN 37067 2555000 Avery 6458 Penrose Dr Brentwood TN 37027 1800000 Brownstones @ First & Church 136 1St Ave S Franklin TN 37064 160000 Enclave @ Dove Lake 7041 Big Oak Ln Nolensville TN 37135 170000 Whistle Stop Farms 2239 Brakeman Ln Thompsons Station TN 37179 170000 Whistle Stop Farms 2211 Brakeman Ln Thompsons Station TN 37179 295000 7316 Chester Rd Fairview TN 37062 704114 Westhaven 1067 Calico St Franklin TN 37064 833088 Westhaven 171 Front St Franklin TN 37064 910000 Temple Hills 512 Sandcastle Rd Franklin TN 37069 535000 Bent Creek 5165 Falling Water Rd Nolensville TN 37135 565000 Fields Of Canterbury 2557 Westerham Way Thompsons Station TN 37179 745000 Temple Hills 111 Winged Foot Dr Franklin TN 37069 840000 Harris Romona 2288 N Berrys Chapel Rd Franklin TN 37069 307000 Woodside 1017 Hemlock Dr Spring Hill TN 37174 761750 Avalon 404 Beauchamp Cir Franklin TN 37067 730000 Brentwood Hills 1204 Longstreet Cir Brentwood TN 37027 520000 Cottonwood 159 Riverwood Dr Franklin TN 37069 250000 Tuscany Hills 1759 Umbria Dr Brentwood TN 37027 850000 Ragsdale Rd Brentwood TN 37027 555000 Amelia Park 1607 Sand Dollar Ct Franklin TN 37067 1018327 Hardeman Springs 6055 Porters Union Way Arrington TN 37014 595000 Mckays Mill Section 1301 Bantry Ct Franklin TN 37067 800000 Westhaven 1662 Townsend Blvd Franklin TN 37064 418000 Bent Creek 4783 Jobe Trl Nolensville TN 37135 235000 1836 Burke Hollow Rd Nolensville TN 37135 899900 Brentwood Hills 5100 Jackson Ln Brentwood TN 37027 1100000 Cedarmont Valley 6050 Saddleview Dr Franklin TN 37067 344900 Witt Hill 1624 Witt Hill Dr Spring Hill TN 37174 377500 Paddock Office Condo 5123 Virginia Way #B-12 Brentwood TN 37027 20000 New Hope Rd Fairview TN 37062 515000 Magnolia Place 600 Alexander Dr Franklin TN 37064 295000 Heritage Manor 705 Heritage Ct Franklin TN 37067 1038000 Stonecrest 801 Singleton Ln Brentwood TN 37027 268000 Candlewood 3007 Candlelite Dr Spring Hill TN 37174 574516 Brixworth 9040 Safe Haven Place Spring Hill TN 37174 410350 Waters Edge 2031 Flowing Creek Dr Franklin TN 37064 415000 Willowsprings 311 Rosebud Cir Franklin TN 37064 630000 Highlands @ Ladd Park 471 Finnhorse Ln Franklin TN 37064 412610 Waters Edge 2025 Flowing Creek Dr Franklin TN 37064 232763 Shirebrook 309 Oldbury Pvt Ln Spring Hill TN 37174 324375 Heritage Manor 705 Heritage Ct Franklin TN 37067 539000 Highland Gardens 308 Highland Ave Franklin TN 37064 463700 Tollgate Village 1001 Rochelle Ave Thompsons Station TN 37179 259900 Carnton Square Condo 1115 Carnton Ln #B-3 Franklin TN 37064 332000 Simmons Ridge 3013 Blueberry Ln Franklin TN 37064 400000 4660 Reed Rd Thompsons Station TN 37179 960000 1372 Hunter Rd Franklin TN 37064 548500 Highlands @ Ladd Park 306 Finnhorse Ln Franklin TN 37064 612404 Westhaven 1055 Calico St Franklin TN 37064 735211 Falls Grove 7026 Farm Field Dr College Grove TN 37046 410000 Concord Forest 125 Forest Trl Brentwood TN 37027 1100000 Century Ind Park 209 Century Ct Franklin TN 37064 729900 Summerlyn 2044 Belsford Dr Nolensville TN 37135 265000 Hidden Lake 7222 Hidden Lake Dr Fairview TN 37062 229500 Grove 8500 Heirloom Blvd College Grove TN 37046 800000 Cool Springs East 509 Brennan Ln Franklin TN 37067 549900 Highlands At Ladd Park 445 Irvine Ln Franklin TN 37064 842500 Sonoma 1804 Benziger Ter Brentwood TN 37027 1475000 Montclair 1704 Knightsbridge Park Close Brentwood TN 37027 625000 Bridgemore Village 3635 Martins Mill Rd Thompsons Station TN 37179 342500 Reid Hill Commpons 118 Prince William Ln Franklin TN 37064 1177194 Bishops Gate Wards Mill 244 Bishops Gate Dr Franklin TN 37064 899476 Kingsbarns 2041 Kingsbarns Dr Nolensville TN 37135 845452 Taramore 1916 New Bristol Ln Brentwood TN 37027 630000 Spring Hill Place 7005 Silver Cloud Way Spring Hill TN 37174 725000 Troubadour 7105 Lanceleaf Dr College Grove TN 37046 337500 Cameron Farms 2698 Douglas Ln Thompsons Station TN 37179 749900 Willowsprings 709 Springlake Dr Franklin TN 37064 40000 Sneed Forest Foxhaven Dr Franklin TN 37069 1450000 Cool Springs East 326 Haddon Ct Franklin TN 37067 583309 Riverbluff 2038 Cabell Dr Franklin TN 37064 1049900 Hardeman Springs 6044 Porters Union Way Arrington TN 37014 90000 6480 Arno-College Grove Rd College Grove TN 37046 275000 Mcfarlin Rd Nolensville TN 37135