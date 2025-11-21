Your Guide to What’s Open and Closed on Thanksgiving Day

Since 2020, malls and larger stores have remained closed on Thanksgiving Day. Below we have listed stores that will be open on Thanksgiving Day and for those stores that will be closed on Thanksgiving, we have included their hours of operation for Black Friday.
Stores OPEN on Thanksgiving Day 2025
(Most with limited hours; check local listings for variations)
Amazon Fresh – Open 7 a.m. to 5 p.m.
Bass Pro Shops – Open 8 a.m.
Big Lots – Open 7 a.m. to 9 p.m.
Cabela’s – Open 8 a.m.
CVS – 24-hour locations open; other hours vary by location
Dollar General – Open 8 a.m. to 9 p.m.
Family Dollar – Many locations open for last-minute shoppers; hours vary
Kroger-Open 7 a.m. to 3 p.m.
Walgreens – 500 24-hour locations and 300 pharmacies open
Whole Foods – Open 7 a.m. to 3 p.m. (hours vary by location)
Stores CLOSED on Thanksgiving Day 2025
(All will reopen for Black Friday shopping — hours below)
Academy Sports + Outdoors – Black Friday: 5 a.m. to 11 p.m.
Apple – Black Friday: Regular hours
Army & Air Force Exchange Service – Black Friday: Varies by location
Ashley HomeStore – Black Friday: Regular hours
At Home – Black Friday: Opens 8 a.m.
Banana Republic – Black Friday: Varies by location/mall
Barnes & Noble – Black Friday: 8 a.m. to 9 p.m.
Bath & Body Works – Black Friday: 6 a.m. to 9 p.m.
Belk – Black Friday: 10 a.m. to 9 p.m.
Best Buy – Black Friday: 6 a.m. to 10 p.m.
BJ’s Wholesale Club – Black Friday: Opens 7 a.m.
Boscov’s – Black Friday: 6 a.m. to 10 p.m.
Costco – Black Friday: 10 a.m. to 8:30 p.m.
Dick’s Sporting Goods – Black Friday: 6 a.m. to 10 p.m.
Dillard’s – Black Friday: 9 a.m. to 8 p.m.
DSW – Black Friday: 10 a.m. to 9 p.m.
Five Below – Black Friday: 8 a.m. to 10 p.m.
Fleet Farm – Black Friday: Opens 5 a.m.
Foot Locker – Black Friday: Regular hours
GameStop – Black Friday: 10 a.m. to 9 p.m.
GAP – Black Friday: 6 a.m. to 9 p.m. (varies by mall)
Guitar Center – Black Friday: 8 a.m. to 9 p.m.
Half Price Books – Black Friday: 10 a.m. to 8 p.m.
Harbor Freight Tools – Black Friday: Opens 8 a.m.
Hobby Lobby – Black Friday: 8 a.m. to 9 p.m.
Home Depot – Black Friday: Opens 6 a.m.
HomeGoods – Black Friday: 7 a.m. to 10 p.m.
IKEA – Black Friday: Regular hours
JCPenney – Black Friday: Opens 5 a.m.
Kohl’s – Black Friday: Opens 5 a.m.
Lowe’s – Black Friday: Opens 6 a.m.
Macy’s – Black Friday: 6 a.m. to 10 p.m.
Marshalls – Black Friday: 7 a.m. to 10 p.m.
Mattress Firm – Black Friday: Opens 8 or 9 a.m. (varies)
Menards – Black Friday: 6 a.m. to 9 p.m.
Michaels – Black Friday: 7 a.m. to 10 p.m.
Navy Exchange – Black Friday: Varies; some open 7 a.m.
Nordstrom – Black Friday: 10 a.m. to 9 p.m.
Nordstrom Rack – Black Friday: 9 a.m. to 10 p.m.
Office Depot & OfficeMax – Black Friday: 8:30 a.m. to 7:30 p.m.
Old Navy – Black Friday: 5 a.m. to 10 p.m. (TBD)
Petco – Black Friday: Opens 8–9 a.m. (varies)
PetSmart – Black Friday: 7 a.m. to 9 p.m.
REI – Closed Thanksgiving and Black Friday (#OptOutside)
Sam’s Club – Black Friday: Regular hours (8 a.m. for Plus members)
Sephora – Black Friday: Regular hours
Sportsman’s Warehouse – Black Friday: Opens 6 a.m.
Staples – Black Friday: 9 a.m. to 8 p.m.
Target – Black Friday: Opens 6 a.m.
T.J.Maxx – Black Friday: 7 a.m. to 10 p.m.
Tractor Supply Co. – Black Friday: Opens 6 a.m.
Trader Joe’s – Black Friday: 8 a.m. to 9 p.m.
Ulta Beauty – Black Friday: 6 a.m. to 10 p.m.
Victoria’s Secret – Black Friday: 8 a.m. to 9 p.m.
Walmart – Black Friday: 6 a.m. to 11 p.m.
