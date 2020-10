Williamson County Property Transfers Sept. 21

See where houses sold for September 21-25, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City State Zip 639999 Southern Woods West 1005 Alcove Ct Brentwood TN 37027 590000 Stags Leap 1012 Sattui Ct Franklin TN 37064 810000 Henley 128 Deejay Dr Franklin TN 37064 540000 Fields Of Canterbury 2085 Callaway Park Place Thompsons Station TN 37179 750000 Taramore 9528 Wexcroft Dr Brentwood TN 37027 395000 Morningside 7108 Sunrise Cir Franklin TN 37067 675000 Lockwood Glen 2093 Mcavoy Dr Franklin TN 37064 575000 Mooreland 1007 Mooreland Blvd Brentwood TN 37027 621000 Concord Chase 8205 Alamo Dr Brentwood TN 37027 630000 Lockwood Glen 506 Lockwood Ln Franklin TN 37064 688000 2820 Clark Rd Spring Hill TN 37174 650000 Brentwood Park 9018 Forest Lawn Dr Brentwood TN 37027 298620 Falls Grove 421 & 431 Flower Hill Dr College Grove TN 37046 261271 Witherspoon 9263 Berwyn Ct Brentwood TN 37027 205900 Westhaven 937 Cheltenham Ave Franklin TN 37064 1500000 208 Lewisburg Ave Franklin TN 37064 650000 1439 Columbia Ave Franklin TN 37064 642500 Stags Leap 1011 Sattui Ct Franklin TN 37064 447000 Waters Edge Echelon Townhomes 2093 Moultrie Cir Franklin TN 37064 751000 Bridgemore Village 3525 Union Village Rd Thompsons Station TN 37179 514500 Arbors @ Autumn Ridge 2993 Elkhorn Place Spring Hill TN 37174 296000 Woods @ Burberry Glen 76 & 77 Craigleigh Dr Nolensville TN 37135 137000 Woods @ Burberry Glen 1287 Craigleigh Dr Nolensville TN 37135 139000 Woods @ Burberry Glen 1548 Little Leaf Way Nolensville TN 37135 140000 Woods @ Burberry Glen 1276 Craigleigh Dr Nolensville TN 37135 139000 Woods @ Burberry Glen 1283 Craigleigh Dr Nolensville TN 37135 137000 Woods @ Burberry Glen 1275 Craigleigh Dr Nolensville TN 37135 139000 Woods @ Burberry Glen 1279 Craigleigh Dr Nolensville TN 37135 744400 Stephens Valley 221 Stephens Valley Blvd Nashville TN 37221 414900 Tollgate Village 2791 Americus Dr Thompsons Station TN 37179 545000 Winterset Woods 2345 Carouth Ct Nolensville TN 37135 899500 River Landing 298 Gillette Dr Franklin TN 37069 658000 Brentwood Meadows 1510 Lipscomb Dr Brentwood TN 37027 439692 Waters Edge 941 Scouting Dr Franklin TN 37064 410000 Ph 1111 Culpepper Cir Franklin TN 37064 775000 Horseshoe Bend 2994 Polo Club Rd Nashville TN 37221 249750 Kings Chapel 4553 Majestic Meadows Dr Arrington TN 37014 500000 Troubadour 7559 Whiskey Rd College Grove TN 37046 272733 Wyngate 2108 Kenowick Ct Spring Hill TN 37174 845000 Hirsch Matthew (100-01008 & 01009) Green Chapel Rd Franklin TN 37064 609900 Bobbitt George 2951 Owl Hollow Rd Franklin TN 37064 302000 Boyd Mill 1329 Mallard Dr Franklin TN 37064 687500 Highlands @ Ladd Park 936 Hornsby Dr Franklin TN 37064 705000 The Pines 2740 Tollie Ln Thompsons Station TN 37179 265000 Retreat At Tollgate Village 2000 Newark Ln H-301 Thompsons Station TN 37179 1140000 Water Leaf 5000 Water Leaf Dr Franklin TN 37064 549990 Nolen Mill 103 Madison Mill Dr Nolensville TN 37135 1375000 Belle Rive 519 Grand Oaks Dr Brentwood TN 37027 367500 Idlewood 9 Lee Ct Franklin TN 37064 573125 Waters Edge 4006 Flowing Creek Dr Franklin TN 37064 581810 Polk Place 233 Karnes Dr Franklin TN 37064 1074932 Hardeman Springs 6040 Porters Union Way Arrington TN 37014 2300000 Avalon 524 Excalibur Ct Franklin TN 37064 250000 Regency Square Condos 609 Boyd Mill Ave #1 Franklin TN 37064 321000 Kingwood 7212 Glenwood Dr Fairview TN 37062 82850000 Aspen Grove 145 Legends Club Ln Franklin TN 37067 359000 Burtonwood 272 Canvasback Ct Spring Hill TN 37174 675000 Jamison Station Condos 320 Liberty Pk #203 Franklin TN 37064 708460 Scales Farmstead 1536 Underwood Dr Nolensville TN 37135 430000 Premier Bus Park Condos 256 Seaboard Ln #C103 Brentwood TN 37027 715000 7570 Pewitt Rd Franklin TN 37064 949900 Benington 235 Belgian Rd Nolensville TN 37135 603814 Woods @ Burberry Glen 1302 Craigleigh Dr Nolensville TN 37135 901325 Westhaven 1002 Calico St Franklin TN 37064 484900 Campbell Station 1018 St Hubbins Dr Spring Hill TN 37174 310000 Andover Sec One 653 Huffine Manor Cir Franklin TN 37067 784900 Leeland 1131 Warrior Dr Franklin TN 37064 1500000 Reserve @ Raintree Forest 1613 Treehouse Ct Brentwood TN 37027 1325000 Laurelbrooke 4001 Flagstone Ct Franklin TN 37069 1871500 Traditions 9106 Raindrop Cir Brentwood TN 37027 530000 Blair James 4293 Peyt-Trinity Rd Franklin TN 37064 467886 Wades Grove 7004 Minor Hill Dr Spring Hill TN 37174 539000 Westhaven 610 Watermark Way Franklin TN 37064 189000 Meadows At Fairview 7131 Wheat Rd Fairview TN 37062 478250 Burberry Glen 1018 Wadeslea Ln Nolensville TN 37135 695000 Cool Springs East 209 Hatton Pl Franklin TN 37067 2300000 Troubadour 7545 Trident Ridge Pvt Rd College Grove TN 37046 937000 4216 Old Hillsboro Rd Franklin TN 37064 499900 Benevento 3202 Appian Way Spring Hill TN 37174 519900 Enclave @ Dove Lake 7720 Thayer Rd Nolensville TN 37135 321000 Wyngate 1714 Freiburg Dr Spring Hill TN 37174 3500000 Sauter Ella 1888 W Harpeth Rd Franklin TN 37064 268000 Candlewood 4002 Pewter Trl Spring Hill TN 37174 396000 Burtonwood 4003 Lattigo Ct Spring Hill TN 37174 575000 Lockwood Glen 1002 Swanson Ln Franklin TN 37064 609900 Berry Farms Town Center 2037 General Martin Ln Franklin TN 37064 450000 Mingus Donald 7001 Oreo Pvt Ln College Grove TN 37046 249900 7174 Brush Creek Rd S Fairview TN 37062 399900 Whispering Wind 7607 Whispering Wind Ln Fairview TN 37062 815000 Sullivan Fannie 7880 Pinewood Rd Fairview TN 37062 375385 Pepper Tree Cove 7117 Pepper Tree Cir Fairview TN 37062 316450 Petra Commons 248 Mary Ann Cir Spring Hill TN 37174 429925 Waters Edge 5019 Flatwater St Franklin TN 37064 842000 Ivan Creek 5012 Buds Farm Ln E Franklin TN 37064 825000 Yorktown 103 Yorktown Dr Franklin TN 37064 400000 Chapmans Retreat 1604 Safe Harbor Ct Spring Hill TN 37174 480000 Mckays Mill 1803 Misty Woods Ct Franklin TN 37067 449900 Westhaven 6000 Keats St 201 Franklin TN 37064 516702 Mcdaniel Estates 7550 Delancey Dr College Grove TN 37046 497950 Cannonwood 236 Dandridge Dr Franklin TN 37067 250000 Reserve @ Raintree Forest 1591 Eastwood Dr Brentwood TN 37027 435000 Traceland Llc Green Chapel Rd Franklin TN 37064 585000 Cheswicke Farm 378 Logans Cir Franklin TN 37067 250000 Reserve @ Raintree Forest 1586 Eastwood Dr Brentwood TN 37027 954000 Foxboro 9248 Brushboro Dr Brentwood TN 37027 230000 Ivery Tom Roy 6614 Second St College Grove TN 37046 130800 Falls Grove 7076 Sky Meadow Dr College Grove TN 37046 136000 Copper Ridge 72 & 99 Boxbury Ln Spring Hill TN 37174 130800 Falls Grove 7045 Sky Meadow Dr College Grove TN 37046 665000 S & G Properties Llc 2077 Wilson Pk Arrington TN 37014 270000 Newport Crossing 1126 Summerville Cir Thompsons Station TN 37179 755000 Stephens Valley 225 Stephens Valley Blvd Nashville TN 37221 1655000 1729 Ravenswood Farm Ln Brentwood TN 37027 699000 Highlands @ Ladd Park 192 Barlow Dr Franklin TN 37064 559000 Spring Valley 2402 N Berrys Chapel Rd Franklin TN 37069 791251 Hardeman Springs 5846 Wagonvale Dr Arrington TN 37014 250000 Tuscany Hills 1757 Umbria Dr Brentwood TN 37027 1575000 Black Hawk 5521 Hawks Landing Dr Arrington TN 37014 1340000 Durham Manor 2224 Grey Cliff Dr Franklin TN 37064 625000 Tap Root Hills 3044 Farmhouse Dr Franklin TN 37067 1400000 Troubadour 8218 Jolene Dr College Grove TN 37046 449900 Vandalia Cottages 106 Cottage Ln Franklin TN 37064 200000 White William H Cross Keys Rd College Grove TN 37046 410000 Tollgate Village 2840 Americus Dr Thompsons Station TN 37179 950000 Waterford 6328 Waterford Dr Brentwood TN 37027 649900 Autumn Ridge 7008 Grackle Ct Spring Hill TN 37174 380000 Copper Ridge 1987 Allerton Way Spring Hill TN 37174 294900 Petra Commons 117 Mary Ann Cir Spring Hill TN 37174 667000 Willowsprings 589 Marigold Dr Franklin TN 37064 515000 Cherry Grove Add 4025 Fremantle Cir Spring Hill TN 37174 318785 Fields Of Canterbury 3133 Sassafras Ln Thompsons Station TN 37179 499000 Bent Creek 4742 Jobe Trl Nolensville TN 37135 450000 Preserve @ Arden Woods 530 Arden Wood Place Brentwood TN 37027 303300 Ridgeport 1721 Portway Ct Spring Hill TN 37174 1225000 4078 Carters Creek Pk Brentwood TN 37027 494525 Otter Creek Springs 7178 Winfrey Dr Fairview TN 37062 479000 Forrest Crossing 545 Ridgestone Dr Franklin TN 37064 475000 Sullivan Farms 613 Wildflower Ct Franklin TN 37064 377000 Tanyard Springs 1018 Williford Ct Spring Hill TN 37174 166250 Grove 8840 Edgecomb Dr College Grove TN 37046 171000 Grove 8836 Edgecomb Dr College Grove TN 37046 1950000 Brownstones 139 2Nd Ave S Franklin TN 37064 258000 Hardison Hills 1101 Downs Blvd #232 Franklin TN 37064 199000 Wakefield 2252 Dewey Dr Spring Hill TN 37174 459365 Tollgate Village 3425 Milford Dr Thompsons Station TN 37179 419900 Rogersshire Eastover Ct 408 Franklin TN 37064 525000 Caldwell 402 Springhouse Ct Franklin TN 37067 359000 Forrest Crossing 1412 Southampton Ct Franklin TN 37064 283000 Fieldstone Farms 148 Stanton Hall Ln Franklin TN 37069 775000 Whitley Joseph 7954 Nolensville Rd Nolensville TN 37135 455000 Fieldstone Farms 3011 Burlington Pass Franklin TN 37069 540000 Fieldstone Farms 2340 Wimbledon Cir Franklin TN 37069 382190 Sweetbriar Springs 7131 Sweetbriar Cir Fairview TN 37062 250000 Reserve @ Raintree Forest 1598 Eastwood Dr Brentwood TN 37027 285000 Pipkin Hills 2907 Sams Ct Spring Hill TN 37174 345000 Cameron Farms 2596 Douglas Ln Thompsons Station TN 37179 575640 Summerlyn 3198 Bradfield Dr Nolensville TN 37135 567300 Westhaven 1026 State Blvd Franklin TN 37064 1272871 Westhaven 812 Cheltenham Ave Franklin TN 37064 1679843 Grove 8147 Heirloom Blvd College Grove TN 37046 420000 Rolling Meadows 2834 Rachel Ln Thompsons Station TN 37179 762160 Echelon 6074 Maysbrook Ln Franklin TN 37064 450000 Mckays Mill 1326 Tilton Dr Franklin TN 37067 320802 Fields Of Canterbury 3129 Sassafras Ln Thompsons Station TN 37179 1225000 Westhaven Section 1400 Westhaven Blvd Franklin TN 37064 750000 Westhaven 118 Fitzgerald St Franklin TN 37064 734000 Westhaven 607 Pearre Springs Way Franklin TN 37064 490000 6222 Meeks Rd Franklin TN 37064 346000 Picketts Ridge 2641 Sutherland Dr Thompsons Station TN 37179 265000 Evergreen Acres 7104 Totty Rd Fairview TN 37062 551530 Otter Creek Springs 7183 Winfrey Dr Fairview TN 37062 719000 Westhaven 308 White Moss Pl Arrington TN 37014 715000 Hurstbourne Park 300 Terri Park Way Franklin TN 37067 225000 Baker Springs 1018 Lowrey Pl Spring Hill TN 37174 424225 Waters Edge 5025 Flatwater St Franklin TN 37064 639000 Willowsprings 116 Falls Church Ct Franklin TN 37064 1232500 Temple Hills Country Club 6553 Stableford Ln Franklin TN 37069 677000 Mcdaniel Estates 7471 Flatbush Dr College Grove TN 37046 311000 Villages Of Morningside 8081 Sunrise Cir Franklin TN 37067 524000 Mckays Mill 1311 Pemberton Heights Dr Franklin TN 37067 659900 Westhaven 1208 Jewell Ave Franklin TN 37064 432600 7150 Old Cox Pk Fairview TN 37062 262500 Woodside 2089 Hemlock Dr Spring Hill TN 37174 1750000 Cayce Springs 1821 Cayce Springs Rd Thompsons Station TN 37179 749900 Chenoweth 9433 Chenoweth Pl Brentwood TN 37027 685500 Brenthaven East 1300 Knox Valley Dr Brentwood TN 37027 282500 Churchill Farms 614 Winners Circle Place Thompsons Station TN 37179 564990 Amelia Park 1362 Fairbanks St Franklin TN 37067 349700 Hamptons At Campbell 419 Heroit Dr Spring Hill TN 37174 468500 Cherry Grove 4011 Fremantle Cir Spring Hill TN 37174 460322 Brixworth 1123 Brixworth Dr Spring Hill TN 37174 492000 Cannonwood 288 Dandridge Dr Franklin TN 37067 281000 Swansons Ridge 1740 Swansons Ridge Dr Franklin TN 37064 224000 Hard Bargain 607 Johnson Alley Franklin TN 37064