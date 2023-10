Williamson County Property Transfers Sept. 11

See where houses and property sold for September 11-15, 2023, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Address City Zipcode $1,267,500 203 Carolyn Ave Franklin 37064 $555,000 1414 Bluegrass Rd Nolensville 37135 $954,921 5413 Stanley Ct Franklin 37064 $946,945 5112 Terravista Ln Franklin 37064 $766,000 106 Curry Ct Franklin 37064 $680,000 824 Pintail Ct Franklin 37067 $435,000 2813 Cochran Trace Dr Spring Hill 37174 $715,000 1745 Liberty Pk Franklin 37067 $1,700,000 1507 Eliot Rd Franklin 37064 $1,150,000 635 Band Dr Franklin 37064 $875,000 7517 Delancey Dr College Grove 37046 $700,000 7211 Chester Rd Fairview 37062 $785,000 2215 Castlewood Dr Franklin 37064 $650,000 9011 Tarrington Ln Franklin 37069 $650,000 311 Rosebud Cir Franklin 37064 $735,000 7274 Old Cox Pk Bon Aqua 37025 $1,175,000 2748 Otterham Dr Thompson's Station 37179 $613,000 113 Clapham St Franklin 37064 $715,000 111 Collinwood Pl Franklin 37064 $4,000,000 500 Old Peytonsville Rd Franklin 37064 $1,065,000 5375 Murfreesboro Rd College Grove 37046 $1,350,000 1858 Wilson Pk Franklin 37067 $950,000 9017 Locust Creek Pvt Ln Primm Springs 38476 $989,000 1109 Ascot Ln Franklin 37064 $1,620,000 6452 Tea Rose Ter Brentwood 37027 $291,877 5471 Ayana Pvt Dr Brentwood 37027 $170,900 3007 Cleaver St Nashville 37221 $525,000 1711 Joe Pope Rd Thompson's Station 37179 $1,485,000 2201 Stardust Ct Franklin 37069 $411,000 2835 Sutherland Dr Thompson's Station 37179 $1,104,894 5084 Terravista Ln $777,745 2007 Hollydale Alley $719,990 1113 Crisp Spring Dr $1,262,989 8396 Solstice Dr College Grove 37046 $776,000 3114 Blazer Rd Franklin 37064 $594,000 8088 Canonbury Dr Nolensville 37135 $170,900 3025 Cleaver St $455,000 1816 Portview Dr Spring Hill 37174 $575,000 229 Ward Cir #b-23 Brentwood 37027 $150,900 3019 Cleaver St Franklin 37064 $825,000 205 Big Ben Ct Franklin 37067 $150,900 3013 Cleaver St Franklin 37064 $1,404,162 309 Mosley Dr Brentwood 37027 $211,000 2671 Douglas Ln Thompson 37179 $595,000 113 Walters Ave Franklin 37067 $1 1568 Eden Rose Place Nolensville 37135 $460,000 903 Idlewild Ct Franklin 37069 $325,000 9861 Split Log Rd Brentwood 37027 $2,640,000 1322 Galloping Hill Way Arrington 37014 $880,000 2908 Hadley Close Ln Thompson's Station 37179 $1,142,200 5925 Hunt Valley Dr $1,965,000 2068 Braidwood Ln $400,000 2816 Sutherland Dr Thompson's Station 37179 $610,000 3122 Brimstead Dr Franklin 37064 $2,060,000 1700 Swansons Ridge Dr Franklin 37064 $2,349,000 9416 Thatchbay Ct College Grove 37046 $520,000 2920 Stewart Campbell Pt Spring Hill 37174 $315,000 Dice Lampley Rd $1,500,000 Pewitt Rd Franklin 37064 $375,000 1875 Portview Dr Spring Hill 37174 $360,500 7107 Varden Ct Fairview 37062 $439,900 1631 Vineland Dr Brentwood 37027 $430,000 1722 Shetland Ln Spring Hill 37174 $576,900 4106 Chancellor Dr Spring Hill 37174 $459,069 1510 Eden Rose Place Nolensville 37135 $1,550,000 7136 New Hope Rd Fairview 37062 $465,000 2804 Crystal Ct Thompson's Station 37179 $500,000 1283 Countryside Rd Nolensville 37135 $520,000 1283 Countryside Rd Nolensville 37135 $2,697,213 8602 Heirloom Blvd College Grove 37046 $1,660,262 4797 Woodrow Place Arrington 37014 $550,000 313 James Ave Franklin 37064 $800,000 1528 Holmes Cir Franklin 37064 $1,050,001 6800 Falls Ridge Ln College Grove 37046 $690,000 3002 Davinci Ct Thompson's Station 37179 $475,700 229 Boxwood Dr Franklin 37069 $555,000 708 Sugartree Ln Franklin 37064 $1,312,831 1001 Conar St Franklin 37064 $1,247,208 6150 St Marlo Dr Franklin 37064 $635,000 238 Gateway Ct Franklin 37069 $645,000 900 Lewisburg Ave Franklin 37064 $1,230,000 1925 Burke Hollow Rd Nolensville 37135 $1,270,000 418 Mayfield Pl Brentwood 37027 $324,742 609 Boyd Mill Ave #7 Franklin 37064 $775,000 5005 Rockport Ave Franklin 37064 $980,000 104 Broadwell Cir Franklin 37067 $599,500 1484 Birchwood Cir Franklin 37064 $565,544 1008 Wiseman Farm Rd Fairview 37062 $1,200,228 5815 Branta Dr Franklin 37064 $750,000 4268 Columbia Pk Franklin 37064 $2,187,000 Kinnard Springs Rd Franklin 37064 $445,000 1016 Lexington Farms Dr Spring Hill 37174 $1,625,000 219 Fairground St 101 Franklin 37064 $330,000 5039 Wilson Pk Arrington 37014 $725,000 4874 Bethesda Rd Thompson's Station 37179 $1,100,000 4885 Byrd Ln College Grove 37046 $749,750 127 Gallagher Dr Franklin 37064 $410,000 1619 Bryson Cv Thompson's Station 37179 $1,000,000 5011 Meadow Lake Rd Brentwood 37027 $750,000 4268 Columbia Pk Franklin 37064 $525,000 7512 Aubrey Ridge Pl Fairview 37062 $830,000 1025 Howland St Franklin 37064 $750,000 106 -108 Gist St Franklin 37064 $512,990 1029 Harmony Hills Pvt Dr Franklin 37064 $620,000 3037 Ballenger Dr Nolensville 37135