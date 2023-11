Williamson County Property Transfers October 30

See where houses and property sold for October 30 through November 3, 2023, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $3,925,000 MOON THOMAS WILLIAM PB 74 PG 125 5101 ABERLEIGH PVT LN FRANKLIN 37064 $3,401,400 BRASS LANTERN FARM PB 45 PG 24 700 BRASS LANTERN PLACE BRENTWOOD 37027 $3,000,000 TROUBADOUR SEC10 9009 HAGGARD PVT LN College Grove 37046 $3,000,000 9557 -59 MULLENS RD ARRINGTON 37014 $2,391,371 GROVE SEC15 PB 77 PG 111 8077 HEIRLOOM BLVD College Grove 37046 $2,300,000 MCADAMS GWENDOLYN 6821 HENDRIX RD College Grove 37046 $2,230,925 WESTHAVEN SEC 58 PB 76 PG 141 5032 KATHRYN AVE FRANKLIN 37064 $2,205,000 HYDE RD College Grove 37046 $2,150,000 WESTHAVEN SEC54 PB 73 PG 71 1091 CALICO ST FRANKLIN 37064 $2,131,000 ROSEMONT PB 34 PG 152 4209 CARROLTON DR FRANKLIN 37064 $2,100,000 GARDENS AT OLD NATCHEZ THE PB 33 PG 31 246 GARDENRIDGE DR FRANKLIN 37069 $2,042,860 RESERVE @ RAINTREE FOREST SEC4 PB 71 PG 49 1599 EASTWOOD DR BRENTWOOD 37027 $2,015,000 FSSD PB 67 PG 58 221 FAIRGROUND ST FRANKLIN 37064 $1,860,000 RESERVE @RAINTREE FOREST SEC 5 & SEC 6 GERALDS DR BRENTWOOD 37027 $1,838,000 GOVERNORS CLUB PH 12 PB 41 PG 104 18 IRONWOOD LN BRENTWOOD 37027 $1,750,000 BRENTWOOD EST UNIT 1 PB 2 PG 25 215 SKYLINE DR BRENTWOOD 37027 $1,699,900 BLACKBERRY RIDGE PB 60 PG 14 5024 COBBLER RIDGE RD FRANKLIN 37064 $1,692,450 KINGS CHAPEL SEC 12 PB 79 PG 12 4781 WOODROW PLACE ARRINGTON 37014 $1,685,000 HYDE RD College Grove 37046 $1,579,260 CREWS CHARLES E JR PB 77 PG 82 5916 PINEWOOD RD FRANKLIN 37064 $1,429,333 SINATRA PB 80 PG 12 1039 SINATRA DR NOLENSVILLE 37135 $1,412,920 KINGS CHAPEL SEC 12 PB 79 PG 12 4789 WOODROW PLACE ARRINGTON 37014 $1,355,000 JUBILEE RIDGE PB 30 PG 27 3045 JUBILEE RIDGE RD FRANKLIN 37069 $1,317,500 BONBROOK THE EST OF PH 3 PB 27 PG 64 9628 BRUNSWICK DR BRENTWOOD 37027 $1,315,200 ST MARLO SEC3 PB 80 PG 21 6301 AVONLEA DR FRANKLIN 37064 $1,314,497 ST MARLO SEC3 PB 80 PG 21 6325 AVONLEA DR FRANKLIN 37064 $1,300,000 CROSS CREEK SEC 5 PB 9 PG 49 1178 CROSS CREEK DR FRANKLIN 37067 $1,300,000 BERRY FARMS TOWN CENTER SEC2 PB 60 PG 53 341 HENRY RUSSELL ST FRANKLIN 37064 $1,290,760 STEPHENS VALLEY SEC7 PB 77 PG 35 6077 PASQUO RD NASHVILLE 37221 $1,269,900 WHISTLE STOP FARMS SEC5 PB 76 PG 72 2212 BRAKEMAN LN Thompson's Station 37179 $1,251,403 WESTHAVEN SEC60 PB 77 PG 145 1038 CONAR ST FRANKLIN 37064 $1,235,000 RIVERBLUFF SEC3 PB 72 PG 54 1021 WETZEL DR FRANKLIN 37064 $1,225,000 CROSS CREEK SEC 5 PB 9 PG 132 504 BILTMORE CT FRANKLIN 37067 $1,177,211 WESTHAVEN SEC60 PB 77 PG 145 1032 CONAR ST FRANKLIN 37064 $1,175,000 KINGS CHAPEL SEC 2-B PB 48 PG 40 1190 MEADOW BRIDGE LN ARRINGTON 37014 $1,139,385 VILLAGES @ SOUTHBROOKE SEC3 PB 79 PG 27 3066 LONG BRANCH CIR FRANKLIN 37064 $1,100,000 MCLEMORE FARMS ADD SEC 2 PB 40 PG 26 1112 PIGSKIN CT FRANKLIN 37064 $1,024,337 GROVE SEC17 PB 81 PG 52 8336 SOLSTICE DR College Grove 37046 $1,020,767 ST MARLO SEC4 PB 80 PG 88 6525 KELLEYS PLACE FRANKLIN 37064 $1,000,000 COVINGTON COVE PB 60 PG 28 8205 ATWOOD PVT LN College Grove 37046 $949,900 CARDEL VILLAGE PB 68 PG 144 448 CARDEL LN FRANKLIN 37064 $946,807 TERRAVISTA SEC2 PB 79 PG 74 5509 DANA LN FRANKLIN 37064 $897,886 WATERS EDGE SEC7 PB 80 PG 7 4036 SINGING CREEK DR FRANKLIN 37064 $879,938 HIGH PARK HILL SEC1 PB 78 PG 114 5031 HIGH PARK HILL PVT DR ARRINGTON 37014 $878,430 WATERS EDGE SEC7 PB 80 PG 7 4012 SINGING CREEK DR FRANKLIN 37064 $872,853 WATERS EDGE SEC7 PB 80 PG 7 4006 SINGING CREEK DR $863,000 RAINTREE FOREST SEC 4-A PB 13 PG 50 9413 DEERVALE CT BRENTWOOD 37027 $859,014 LOCHRIDGE SEC1 PB 75 PG 21 1006 KIRKPARK CT NOLENSVILLE 37135 $850,000 SUMMERLYN SEC4 PB 67 PG 25 1924 VINE ST NOLENSVILLE 37135 $845,124 FIELDS OF CANTERBURY SEC18 PB 77 PG 50 3295 SASSAFRAS LN Thompson's Station 37179 $817,000 ECHELON SEC3 PB 67 PG 54 3003 DEVINNEY DR FRANKLIN 37064 $817,000 BRIXWORTH PH3 SEC2 PB 65 PG 4 7019 WHISPERWOOD AVE Spring Hill 37174 $815,000 WESTHAVEN SEC 40 PB 61 PG 38 5078 DONOVAN ST FRANKLIN 37064 $800,000 MCDANIEL ESTATES SEC3 PB 75 PG 36 7440 FLATBUSH DR College Grove 37046 $799,000 VILLAGES @ SOUTHBROOKE SEC3 PB 79 PG 27 3012 LONG BRANCH CIR FRANKLIN 37064 $796,000 MCKAYS MILL SEC 18 PB 36 PG 23 1001 HARWICK DR FRANKLIN 37067 $775,472 FIELDS OF CANTERBURY SEC18 PB 77 PG 50 3283 SASSAFRAS LN FRANKLIN 37069 $760,000 HEATH PL @ FRANKLIN PB 9 PG 112 1521 KINNARD DR FRANKLIN 37064 $748,100 7305 LAKE RD FAIRVIEW 37062 $745,000 FIELDSTONE FARMS SEC A PB 24 PG 8 2052 BAXTER LN FRANKLIN 37069 $720,000 PRESERVE @ PB 33 PG 28 627 BALLINGTON DR FRANKLIN 37064 $715,000 FIELDSTONE FARMS SEC L PB 16 PG 77 372 CANNONADE CIR FRANKLIN 37069 $710,000 SILVER STREAM FARM SEC 6B PB 56 PG 67 2357 ORCHARD ST NOLENSVILLE 37135 $708,434 WILKERSON PLACE PH2A PB 80 PG 84 508 WILKERSON PLACE Spring Hill 37174 $700,000 WATERS EDGE SEC5 PB 70 PG 66 3098 FLOWING CREEK DR FRANKLIN 37064 $700,000 BRENTWOOD MEADOWS SEC 4 PB 3 PG 21 1501 LIPSCOMB DR BRENTWOOD 37027 $699,900 LAKE ROAD PB 76 PG 92 7203 LAKE RD FAIRVIEW 37062 $674,990 WATERS EDGE SEC7 PB 80 PG 7 9031 HEADWATERS DR FRANKLIN 37064 $660,000 1699 1701 FAIRVIEW BLVD FAIRVIEW, 37062 $650,000 CARTERS 4268 COLUMBIA PK FRANKLIN 37064 $649,900 STONEBROOK SEC 13-C PB 28 PG 71 2288 ROLLING HILLS DR NOLENSVILLE 37135 $636,240 WILKERSON PLACE PH2A PB 80 PG 84 615 CONIFER DR Spring Hill 37174 $625,000 STONEBROOK SEC 7 PB 10 PG 128 1111 OAK CREEK DR NOLENSVILLE 37135 $586,800 PEPPER TREE COVE PH3 PB 77 PG 100 7153 PEPPER TREE CIR FAIRVIEW 37062 $585,000 MORNINGSIDE SEC 4 PB 29 PG 30 8087 SUNRISE CIR FRANKLIN 37067 $550,000 NOLEN MILL PH2 PB 70 PG 86 804 COTTAGE HOUSE LN NOLENSVILLE 37135 $550,000 CLAIRMONTE SEC 2 PB 21 PG 141 1412 CLAIRMONTE CIR FRANKLIN 37064 $545,000 BENT CREEK PH5 SEC2 PB 48 PG 70 6040 CHRISTMAS DR NOLENSVILLE 37135 $529,990 WILLIAMSON SQUARE PB 81 PG 58 1021 HARMONY HILLS PVT DR FRANKLIN 37064 $521,500 THROUGH THE GREEN SEC3 PB 62 PG 126 525 VINTAGE GREEN LN FRANKLIN 37064 $510,000 COPPER RIDGE PH2 PB 60 PG 117 2012 ALLERTON WAY Spring Hill 37174 $509,970 STREAM VALLEY SEC 18 PB 79 PG 88 3077 OGLETHORPE DR FRANKLIN 37064 $488,443 CUMBERLAND ESTATES PH4 PB 78 PG 68 1030 WISEMAN FARM RD FAIRVIEW 37062 $470,000 HAYNES CROSSING SEC 3-C PB 42 PG 3 3005 PING CT Spring Hill 37174 $466,500 MOORELAND EST SEC 1 PB 10 PG 34 BLOCK C051 1625 VINELAND DR BRENTWOOD 37027 $465,000 COPPER RIDGE PH4 PB 69 PG 37 2096 MORTON DR Spring Hill 37174 $430,000 COLLEGE GROVE SEC 1 PB DB37 PG 345 6625 NEW TOWN RD COLUMBIA 38401 $425,000 PRESCOTT PLACE PH 1 PB 1485 PG 992 102 STANTON HALL LN FRANKLIN 37069 $423,000 WYNGATE EST PH 1 PB 18 PG 131 1808 DEVON DR Spring Hill 37174 $421,900 BAKER SPRINGS SEC 2 PB 36 PG 108 1027 LOWREY PL Spring Hill 37174 $420,000 ROLLING MEADOWS PB 2 PG 29 BLOCK A 105 COTHRAN DR FRANKLIN 37064 $420,000 BAKER SPRINGS SEC 1 PB 33 PG 115 300 CHEAIRS CT Spring Hill 37174 $400,248 LANDINGS @ PRESTON PARK PB 77 PG 85 1940 AMACHER DR Spring Hill 37174 $399,900 FERNVALE SPRINGS TOWNHOMES 7525 FERNVALE SPRINGS PVT WAY FAIRVIEW 37062 $390,000 WOODSIDE PH3 SEC2 PB 59 PG 36 1018 HEMLOCK DR Spring Hill 37174 $389,000 WOODSIDE PH 1-B 2103 HEMLOCK DR Spring Hill 37174 $385,000 HIDDEN LAKE PB 27 PG 126 7328 HIDDEN LAKE CIR FAIRVIEW 37062 $372,500 PICKETTS RIDGE PH 1 PB 34 PG 85 2786 SUTHERLAND DR Thompson's Station 37179 $360,000 RESIDENCES @ SOUTH WIND PB 3117 PG 264 2301 KENNEDY CT FRANKLIN 37064 $330,900 WESTHAVEN SEC61 PB 79 PG 92 1000 WILLIAM ST FRANKLIN 37064 $329,500 RESIDENCES @ SOUTH WIND PB 3117 PG 264 2705 KENNEDY CT FRANKLIN 37064 $325,900 COLONY HOUSE CONDO PB 8 PG 30 BLOCK C034 1100 W MAIN ST #D-10 FRANKLIN 37064 $325,000 LANDINGS @ PRESTON PARK PB 77 PG 85 1938 AMACHER DR Spring Hill 37174 $315,230 LANDINGS @ PRESTON PARK PB 77 PG 85 1934 AMACHER DR Spring Hill 37174 $300,000 COLDWATER RD FAIRVIEW 37062 $279,400 ORLEANS EST CONDOS PB 9 PG 55 BLOCK C042 708 GRANVILLE RD FRANKLIN 37064 $269,900 ORLEANS EST CONDOS PB 9 PG 55 BLOCK C078 1202 GRANVILLE RD FRANKLIN 37064 $235,000 REEDS VALE SEC1 PB 80 PG 136 7113 NEWFIELDS CT College Grove 37046 $183,000 VILLAGES @ SOUTHBROOKE SEC2 PB 80 PG 105 1174 SOUTHBROOKE BLVD FRANKLIN 37064 $140,000 FIELDS OF CANTERBURY SEC20 PB 77 PG 122 3472 BURGATE TRL Thompson's Station 37179 $140,000 FIELDS OF CANTERBURY SEC20 PB 77 PG 122 3476 BURGATE TRL Thompson's Station 37179 $111,538 MURFREESBORO RD AHL 4627 MURFREESBORO RD FRANKLIN 37067 $80,000 KING RD FAIRVIEW 37062 $50,000 LANCASTER DR FRANKLIN 37064 $22,000 FAIRVIEW BLVD FAIRVIEW 37062