Williamson County Property Transfers October 17

See where houses and property sold for October 17-21, 2022, and for how much in the most recent Williamson County property transfers.

Price Subdivision Address City Zipcode $410,000.00 Rebel Meadows Sec 4 814 Rebel Cir Franklin 37064 $565,000.00 Fieldstone Farms Sec M 224 Cavalcade Cir Franklin 37069 $970,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec32 923 Hornsby Dr Franklin 37064 $1,035,000.00 Inglehame Farms Sec 5 1818 Charity Dr Brentwood 37027 $480,000.00 2065 Newark Ln Thompsons Station 37179 $460,750.00 Grove Sec16 8083 Mountaintop Dr College Grove 37046 $432,250.00 Grove Sec16 8708 Weller Ln College Grove 37046 $432,250.00 Grove Sec16 8099 Mountaintop Dr College Grove 37046 $662,000.00 Spencer Hall Sec 4 3149 Vera Valley Rd Franklin 37064 $965,000.00 Woods @ Burberry Glen Ph2 1870 Abbey Wood Dr Nolensville 37135 $900,000.00 Hillsboro Manor 1808 Franklin Hills Pvt Ln Franklin 37064 $994,131.00 Annecy Ph2b 2029 Bocage Cir Nolensville 37135 $784,595.00 Waters Edge Sec6 112 Leatherwood Dr Franklin 37064 $550,000.00 Dakota Pointe Ph 1 3087 Sakari Cir Spring Hill 37174 $1,380,000.00 Gardens At Old Natchez The 107 Gardengate Dr Franklin 37069 $614,900.00 Hillsboro Acres 1125 Howell Dr Franklin 37069 $410,000.00 Woodside Ph1b 2102 Hemlock Dr Spring Hill 37174 $850,000.00 Polk Place Sec 6 172 Sontag Dr Franklin 37064 $662,500.00 Heartland Reserve Sec 1 7114 Triple Crown Ln Fairview 37062 $979,900.00 Mckays Mill Sec 18 3005 Westerly Dr Franklin 37067 $997,000.00 Autumn Ridge Ph8 Sec1 105 Cardigan Ct Spring Hill 37174 $450,100.00 2067 Bungalow Dr Thompsons Station 37179 $678,898.00 Waters Edge Sec6 118 Leatherwood Dr Franklin 37064 $625,000.00 Morningside Sec 1 6003 Sunrise Cir Franklin 37067 $918,372.00 Annecy Ph1 2219 Broadway St Nolensville 37135 $513,600.00 Wyngate Est Ph 11 2240 Hayward Ln Spring Hill 37174 $1,808,505.00 Kings Chapel Sec11 4736 Woodrow Place Arrington 37014 $1,100,000.00 Westhaven Sec 11 442 Wire Grass Ln Franklin 37064 $1,400,000.00 Mckays Mill Sec 31 1327 Cottingham Dr Franklin 37067 $2,400,000.00 Natchez Woodlands 5160 Rising Sun Ln Franklin 37064 $395,000.00 Mooreland Est Sec 1 507 Sunberry Ct Brentwood 37027 $677,000.00 Harpeth Hills Sec 2 917 Leigh Valley Dr Franklin 37069 $888,999.00 Lee Kevin & Janet Lee 6803 Giles Hill Rd College Grove 37046 $1,250,000.00 Ballard Stephen 5672 Pinewood Rd Franklin 37064 $1,100,000.00 Carondelet Sec 4 720 Shenandoah Dr Brentwood 37027 $731,900.00 Bluebird Hollow Ph1 1716 Sorrell Park Dr Spring Hill 37174 $799,900.00 Brixworth Ph3 Sec1 2947 Stewart Campbell Pt Spring Hill 37174 $833,551.00 Fields Of Canterbury Sec16 4085 Lioncrest Ln Thompsons Station 37179 $1,195,000.00 Trace End Est Sec 1 109 Trace End Dr Franklin 37069 $403,000.00 132 Good Neighbor Rd Franklin 37064 $825,000.00 4401 Long Ln Franklin 37064 $1,100,000.00 Courtside @ Southern Woods 1373 Sweetwater Dr Brentwood 37027 $1,250,000.00 3045 Carters Creek Pk Franklin 37064 $480,000.00 Boyd Mill Est Sec 1 1206 Twin Oaks Dr Franklin 37064 $3,795,000.00 Troubadour Ph1 Sec3 7516 Whiskey Rd College Grove 37046 $1,040,000.00 Mckays Mill Sec32 1051 Harwick Dr Franklin 37067 $750,000.00 Meadow Lake Sec 6 5401 Williamsburg Rd Brentwood 37027 $1,296,819.00 August Park Ph1a 305 Sunny Ct Spring Hill 37174 $725,000.00 Winterset Woods Sec 5c 2215 Carouth Ct Nolensville 37135 $1,700,000.00 Charlton Green Sec 3 420 Watercress Dr Franklin 37064 $590,000.00 Commons @ Gateway 278 Gateway Ct Franklin 37069 $498,750.00 Grove Sec16 8514 Blanton Ct College Grove 37046 $1,225,000.00 Copperstone Sec 1 1529 Copperstone Dr Brentwood 37027 $759,900.00 Bluebird Hollow Ph2 1040 Gadwall Ln Spring Hill 37174 $995,000.00 Enclave @ Dove Lake Sec2 835 Novalis St Nolensville 37135 $460,000.00 Kingwood Ph 1 7117 Park Glen Dr Fairiview 37062 $614,500.00 Cherry Grove Sec 2 Ph 3 2758 Trasbin Ct Thompsons Station 37179 $2,000,000.00 Montgomery Classic Const Llc 5612 Leipers Creek Rd Franklin 37064 $799,900.00 Brixworth Ph3 Sec1 713 Rain Meadow Ct Spring Hill 37174 $1,373,500.00 Cool Springs East Sec 27 329 Canton Stone Dr Franklin 37067 $425,900.00 Wyngate Est Ph 2 2028 Prescott Way Spring Hill 37174 $340,000.00 1572 Lewisburg Pk Franklin 37064 $960,000.00 Gore Don 2755 Standing Oak Dr Thompsons Station 37179 $320,000.00 Brentwood Pointe Sec 2 1035 Brentwood Pointe Brentwood 37027 $896,906.00 Annecy Ph1 3021 Jada Way Nolensville 37135 $417,500.00 Hardison Hills Sec 3 1101 Downs Blvd #214 Franklin 37064 $829,000.00 Arrington Retreat Sec 1 160 Sedona Woods Trl Nolensville 37135 $730,000.00 Ewingville Sec 2 130 Ewingville Dr Franklin 37064 $514,247.00 Waters Edge Sec6 148 Calm Waters St Franklin 37064 $549,999.00 Burtonwood Add Ph 3 6020 Thrush Ct Spring Hill 37174 $1,266,027.00 Mcdaniel Estates Sec5 7652 Delancey Dr College Grove 37046 $903,226.00 Mcdaniel Estates Sec5 7325 Ludlow Dr Franklin 37064 $743,995.00 Annecy Ph1 3017 Jada Way Nolensville 37135 $837,000.00 Fields Of Canterbury Sec11 2600 Bramblewood Ln Thompsons Station 37179 $532,498.00 Waters Edge Sec6 144 Calm Waters St Franklin 37064 $145,000.00 Villages @ Southbrooke Sec3 3072 Long Branch Cir Franklin 37064 $1,010,000.00 Wilkerson Place Ph1b Lequire Ln Spring Hill 37174 $899,320.00 Villages @ Southbrooke Sec1 1031 Southbrooke Blvd Franklin 37064 $1,225,000.00 Brookfield Sec 7-a 2017 Valleybrook Dr Brentwood 37027 $340,000.00 Baker Springs Sec 1 119 Baker Springs Ln Spring Hill 37174 $479,900.00 Highlands @ Campbell Sta 2050 Morrison Ave Spring Hill 37174 $359,000.00 Woodside Townhomes Ph 1a 2004 Hemlock Dr Spring Hill 37174 $1,277,875.00 Daventry Sec3 3166 Chase Point Dr Franklin 37067 $894,572.00 Brixworth Ph7c 6074 Kidman Ln Spring Hill 37174 $930,715.00 Annecy Ph1 3032 Jada Way Nolensville 37135 $1,734,000.00 Simmons Ridge Sec9 1044 Sweetleaf Way Franklin 37064 $643,925.00 Pepper Tree Cove Ph3 7118 Pepper Tree Cir Fairview 37062 $725,000.00 Summerlyn Sec2 4611 Robin Ln Nolensville 37135 $510,000.00 Stream Valley Sec16 5024 Birchcroft Ln Franklin 37064 $890,000.00 Summerlyn Sec1 2097 Belsford Dr Nolensville 37135 $689,900.00 Bent Creek Ph 1 Sec 2-a 5024 Burke Trl Nolensville 37135 $354,900.00 Shirebrook Ph2 304 Oldbury Pvt Ln Spring Hill 37174 $428,687.00 Grove Sec16 8087 Mountaintop Dr College Grove 37046 $442,500.00 Bent Creek Active Adult 316 Thesing Ct Pvt Nolensville 37135 $885,000.00 Autumn Ridge Ph 4 4060 Miles Johnson Pkwy Spring Hill 37174 $605,000.00 Grove Sec16 8518 Blanton Ct College Grove 37046 $475,000.00 Witt Hill Ph 1 1700 Witt Way Dr Spring Hill 37174 $1,073,183.00 Annecy Ph2b 2056 Bocage Cir Nolensville 37135 $1,030,000.00 Brenthaven Sec 8 1620 Primm Dr Brentwood 37027 $1,351,820.00 Westhaven Sec59 901 Jasper Ave Franklin 37064 $575,000.00 Berry Farms Town Center Sec 1 1016 Rural Plains Cir Franklin 37064 $544,000.00 Otter Creek Springs Ph1 7415 Swindon Blvd Fairview 37062 $509,400.00 Stonebrook Sec 2 917 Timberside Dr Nolensville 37135 $570,000.00 Campbell Station Sec 3 3016 Harrah Dr Spring Hill 37174 $1,025,000.00 Westhaven Sec 22 Rev 1 1345 Eliot Rd Franklin 37064 $950,000.00 Meadow Lake Sec 6 5401 Williamsburg Rd Brentwood 37027 $710,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec24 2036 Ryecroft Ln Franklin 37064 $637,000.00 Spencer Hall Sec 6 3205 Vera Valley Rd Franklin 37064 $4,387,849.00 Waters Edge Sec2 7049 Headwaters Dr Franklin 37067 $475,000.00 Ridgemont Place 128 Ridgemont Pl Franklin 37064 $812,000.00 Brenthaven East Sec 2 8209 Devens Dr Brentwood 37027 $1,775,924.00 Annecy Ph1 1049 Annecy Pkwy Nolensville 37135 $542,000.00 Ridgemont Place 140 Ridgemont Pl Franklin 37064 $520,000.00 Fieldstone Farms Sec Y 9015 Tarrington Ln Franklin 37069 $940,000.00 Beechwood Plantation 3510 Bailey Rd Franklin 37064 $1,000,000.00 Ingle William R Prop 171 Hillhaven Ln Franklin 37064