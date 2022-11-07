Williamson County Property Transfers October 17

See where houses and property sold for October 17-21, 2022, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$410,000.00
|Rebel Meadows Sec 4
|814 Rebel Cir
|Franklin
|37064
|$565,000.00
|Fieldstone Farms Sec M
|224 Cavalcade Cir
|Franklin
|37069
|$970,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec32
|923 Hornsby Dr
|Franklin
|37064
|$1,035,000.00
|Inglehame Farms Sec 5
|1818 Charity Dr
|Brentwood
|37027
|$480,000.00
|2065 Newark Ln
|Thompsons Station
|37179
|$460,750.00
|Grove Sec16
|8083 Mountaintop Dr
|College Grove
|37046
|$432,250.00
|Grove Sec16
|8708 Weller Ln
|College Grove
|37046
|$432,250.00
|Grove Sec16
|8099 Mountaintop Dr
|College Grove
|37046
|$662,000.00
|Spencer Hall Sec 4
|3149 Vera Valley Rd
|Franklin
|37064
|$965,000.00
|Woods @ Burberry Glen Ph2
|1870 Abbey Wood Dr
|Nolensville
|37135
|$900,000.00
|Hillsboro Manor
|1808 Franklin Hills Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$994,131.00
|Annecy Ph2b
|2029 Bocage Cir
|Nolensville
|37135
|$784,595.00
|Waters Edge Sec6
|112 Leatherwood Dr
|Franklin
|37064
|$550,000.00
|Dakota Pointe Ph 1
|3087 Sakari Cir
|Spring Hill
|37174
|$1,380,000.00
|Gardens At Old Natchez The
|107 Gardengate Dr
|Franklin
|37069
|$614,900.00
|Hillsboro Acres
|1125 Howell Dr
|Franklin
|37069
|$410,000.00
|Woodside Ph1b
|2102 Hemlock Dr
|Spring Hill
|37174
|$850,000.00
|Polk Place Sec 6
|172 Sontag Dr
|Franklin
|37064
|$662,500.00
|Heartland Reserve Sec 1
|7114 Triple Crown Ln
|Fairview
|37062
|$979,900.00
|Mckays Mill Sec 18
|3005 Westerly Dr
|Franklin
|37067
|$997,000.00
|Autumn Ridge Ph8 Sec1
|105 Cardigan Ct
|Spring Hill
|37174
|$450,100.00
|2067 Bungalow Dr
|Thompsons Station
|37179
|$678,898.00
|Waters Edge Sec6
|118 Leatherwood Dr
|Franklin
|37064
|$625,000.00
|Morningside Sec 1
|6003 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$918,372.00
|Annecy Ph1
|2219 Broadway St
|Nolensville
|37135
|$513,600.00
|Wyngate Est Ph 11
|2240 Hayward Ln
|Spring Hill
|37174
|$1,808,505.00
|Kings Chapel Sec11
|4736 Woodrow Place
|Arrington
|37014
|$1,100,000.00
|Westhaven Sec 11
|442 Wire Grass Ln
|Franklin
|37064
|$1,400,000.00
|Mckays Mill Sec 31
|1327 Cottingham Dr
|Franklin
|37067
|$2,400,000.00
|Natchez Woodlands
|5160 Rising Sun Ln
|Franklin
|37064
|$395,000.00
|Mooreland Est Sec 1
|507 Sunberry Ct
|Brentwood
|37027
|$677,000.00
|Harpeth Hills Sec 2
|917 Leigh Valley Dr
|Franklin
|37069
|$888,999.00
|Lee Kevin & Janet Lee
|6803 Giles Hill Rd
|College Grove
|37046
|$1,250,000.00
|Ballard Stephen
|5672 Pinewood Rd
|Franklin
|37064
|$1,100,000.00
|Carondelet Sec 4
|720 Shenandoah Dr
|Brentwood
|37027
|$731,900.00
|Bluebird Hollow Ph1
|1716 Sorrell Park Dr
|Spring Hill
|37174
|$799,900.00
|Brixworth Ph3 Sec1
|2947 Stewart Campbell Pt
|Spring Hill
|37174
|$833,551.00
|Fields Of Canterbury Sec16
|4085 Lioncrest Ln
|Thompsons Station
|37179
|$1,195,000.00
|Trace End Est Sec 1
|109 Trace End Dr
|Franklin
|37069
|$403,000.00
|132 Good Neighbor Rd
|Franklin
|37064
|$825,000.00
|4401 Long Ln
|Franklin
|37064
|$1,100,000.00
|Courtside @ Southern Woods
|1373 Sweetwater Dr
|Brentwood
|37027
|$1,250,000.00
|3045 Carters Creek Pk
|Franklin
|37064
|$480,000.00
|Boyd Mill Est Sec 1
|1206 Twin Oaks Dr
|Franklin
|37064
|$3,795,000.00
|Troubadour Ph1 Sec3
|7516 Whiskey Rd
|College Grove
|37046
|$1,040,000.00
|Mckays Mill Sec32
|1051 Harwick Dr
|Franklin
|37067
|$750,000.00
|Meadow Lake Sec 6
|5401 Williamsburg Rd
|Brentwood
|37027
|$1,296,819.00
|August Park Ph1a
|305 Sunny Ct
|Spring Hill
|37174
|$725,000.00
|Winterset Woods Sec 5c
|2215 Carouth Ct
|Nolensville
|37135
|$1,700,000.00
|Charlton Green Sec 3
|420 Watercress Dr
|Franklin
|37064
|$590,000.00
|Commons @ Gateway
|278 Gateway Ct
|Franklin
|37069
|$498,750.00
|Grove Sec16
|8514 Blanton Ct
|College Grove
|37046
|$1,225,000.00
|Copperstone Sec 1
|1529 Copperstone Dr
|Brentwood
|37027
|$759,900.00
|Bluebird Hollow Ph2
|1040 Gadwall Ln
|Spring Hill
|37174
|$995,000.00
|Enclave @ Dove Lake Sec2
|835 Novalis St
|Nolensville
|37135
|$460,000.00
|Kingwood Ph 1
|7117 Park Glen Dr
|Fairiview
|37062
|$614,500.00
|Cherry Grove Sec 2 Ph 3
|2758 Trasbin Ct
|Thompsons Station
|37179
|$2,000,000.00
|Montgomery Classic Const Llc
|5612 Leipers Creek Rd
|Franklin
|37064
|$799,900.00
|Brixworth Ph3 Sec1
|713 Rain Meadow Ct
|Spring Hill
|37174
|$1,373,500.00
|Cool Springs East Sec 27
|329 Canton Stone Dr
|Franklin
|37067
|$425,900.00
|Wyngate Est Ph 2
|2028 Prescott Way
|Spring Hill
|37174
|$340,000.00
|1572 Lewisburg Pk
|Franklin
|37064
|$960,000.00
|Gore Don
|2755 Standing Oak Dr
|Thompsons Station
|37179
|$320,000.00
|Brentwood Pointe Sec 2
|1035 Brentwood Pointe
|Brentwood
|37027
|$896,906.00
|Annecy Ph1
|3021 Jada Way
|Nolensville
|37135
|$417,500.00
|Hardison Hills Sec 3
|1101 Downs Blvd #214
|Franklin
|37064
|$829,000.00
|Arrington Retreat Sec 1
|160 Sedona Woods Trl
|Nolensville
|37135
|$730,000.00
|Ewingville Sec 2
|130 Ewingville Dr
|Franklin
|37064
|$514,247.00
|Waters Edge Sec6
|148 Calm Waters St
|Franklin
|37064
|$549,999.00
|Burtonwood Add Ph 3
|6020 Thrush Ct
|Spring Hill
|37174
|$1,266,027.00
|Mcdaniel Estates Sec5
|7652 Delancey Dr
|College Grove
|37046
|$903,226.00
|Mcdaniel Estates Sec5
|7325 Ludlow Dr
|Franklin
|37064
|$743,995.00
|Annecy Ph1
|3017 Jada Way
|Nolensville
|37135
|$837,000.00
|Fields Of Canterbury Sec11
|2600 Bramblewood Ln
|Thompsons Station
|37179
|$532,498.00
|Waters Edge Sec6
|144 Calm Waters St
|Franklin
|37064
|$145,000.00
|Villages @ Southbrooke Sec3
|3072 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$1,010,000.00
|Wilkerson Place Ph1b
|Lequire Ln
|Spring Hill
|37174
|$899,320.00
|Villages @ Southbrooke Sec1
|1031 Southbrooke Blvd
|Franklin
|37064
|$1,225,000.00
|Brookfield Sec 7-a
|2017 Valleybrook Dr
|Brentwood
|37027
|$340,000.00
|Baker Springs Sec 1
|119 Baker Springs Ln
|Spring Hill
|37174
|$479,900.00
|Highlands @ Campbell Sta
|2050 Morrison Ave
|Spring Hill
|37174
|$359,000.00
|Woodside Townhomes Ph 1a
|2004 Hemlock Dr
|Spring Hill
|37174
|$1,277,875.00
|Daventry Sec3
|3166 Chase Point Dr
|Franklin
|37067
|$894,572.00
|Brixworth Ph7c
|6074 Kidman Ln
|Spring Hill
|37174
|$930,715.00
|Annecy Ph1
|3032 Jada Way
|Nolensville
|37135
|$1,734,000.00
|Simmons Ridge Sec9
|1044 Sweetleaf Way
|Franklin
|37064
|$643,925.00
|Pepper Tree Cove Ph3
|7118 Pepper Tree Cir
|Fairview
|37062
|$725,000.00
|Summerlyn Sec2
|4611 Robin Ln
|Nolensville
|37135
|$510,000.00
|Stream Valley Sec16
|5024 Birchcroft Ln
|Franklin
|37064
|$890,000.00
|Summerlyn Sec1
|2097 Belsford Dr
|Nolensville
|37135
|$689,900.00
|Bent Creek Ph 1 Sec 2-a
|5024 Burke Trl
|Nolensville
|37135
|$354,900.00
|Shirebrook Ph2
|304 Oldbury Pvt Ln
|Spring Hill
|37174
|$428,687.00
|Grove Sec16
|8087 Mountaintop Dr
|College Grove
|37046
|$442,500.00
|Bent Creek Active Adult
|316 Thesing Ct Pvt
|Nolensville
|37135
|$885,000.00
|Autumn Ridge Ph 4
|4060 Miles Johnson Pkwy
|Spring Hill
|37174
|$605,000.00
|Grove Sec16
|8518 Blanton Ct
|College Grove
|37046
|$475,000.00
|Witt Hill Ph 1
|1700 Witt Way Dr
|Spring Hill
|37174
|$1,073,183.00
|Annecy Ph2b
|2056 Bocage Cir
|Nolensville
|37135
|$1,030,000.00
|Brenthaven Sec 8
|1620 Primm Dr
|Brentwood
|37027
|$1,351,820.00
|Westhaven Sec59
|901 Jasper Ave
|Franklin
|37064
|$575,000.00
|Berry Farms Town Center Sec 1
|1016 Rural Plains Cir
|Franklin
|37064
|$544,000.00
|Otter Creek Springs Ph1
|7415 Swindon Blvd
|Fairview
|37062
|$509,400.00
|Stonebrook Sec 2
|917 Timberside Dr
|Nolensville
|37135
|$570,000.00
|Campbell Station Sec 3
|3016 Harrah Dr
|Spring Hill
|37174
|$1,025,000.00
|Westhaven Sec 22 Rev 1
|1345 Eliot Rd
|Franklin
|37064
|$950,000.00
|Meadow Lake Sec 6
|5401 Williamsburg Rd
|Brentwood
|37027
|$710,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec24
|2036 Ryecroft Ln
|Franklin
|37064
|$637,000.00
|Spencer Hall Sec 6
|3205 Vera Valley Rd
|Franklin
|37064
|$4,387,849.00
|Waters Edge Sec2
|7049 Headwaters Dr
|Franklin
|37067
|$475,000.00
|Ridgemont Place
|128 Ridgemont Pl
|Franklin
|37064
|$812,000.00
|Brenthaven East Sec 2
|8209 Devens Dr
|Brentwood
|37027
|$1,775,924.00
|Annecy Ph1
|1049 Annecy Pkwy
|Nolensville
|37135
|$542,000.00
|Ridgemont Place
|140 Ridgemont Pl
|Franklin
|37064
|$520,000.00
|Fieldstone Farms Sec Y
|9015 Tarrington Ln
|Franklin
|37069
|$940,000.00
|Beechwood Plantation
|3510 Bailey Rd
|Franklin
|37064
|$1,000,000.00
|Ingle William R Prop
|171 Hillhaven Ln
|Franklin
|37064