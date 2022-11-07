Williamson County Property Transfers October 17

By
Michael Carpenter
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property transfers real estate

See where houses and property sold for October 17-21, 2022, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$410,000.00Rebel Meadows Sec 4814 Rebel CirFranklin37064
$565,000.00Fieldstone Farms Sec M224 Cavalcade CirFranklin37069
$970,000.00Highlands @ Ladd Park Sec32923 Hornsby DrFranklin37064
$1,035,000.00Inglehame Farms Sec 51818 Charity DrBrentwood37027
$480,000.002065 Newark LnThompsons Station37179
$460,750.00Grove Sec168083 Mountaintop DrCollege Grove37046
$432,250.00Grove Sec168708 Weller LnCollege Grove37046
$432,250.00Grove Sec168099 Mountaintop DrCollege Grove37046
$662,000.00Spencer Hall Sec 43149 Vera Valley RdFranklin37064
$965,000.00Woods @ Burberry Glen Ph21870 Abbey Wood DrNolensville37135
$900,000.00Hillsboro Manor1808 Franklin Hills Pvt LnFranklin37064
$994,131.00Annecy Ph2b2029 Bocage CirNolensville37135
$784,595.00Waters Edge Sec6112 Leatherwood DrFranklin37064
$550,000.00Dakota Pointe Ph 13087 Sakari CirSpring Hill37174
$1,380,000.00Gardens At Old Natchez The107 Gardengate DrFranklin37069
$614,900.00Hillsboro Acres1125 Howell DrFranklin37069
$410,000.00Woodside Ph1b2102 Hemlock DrSpring Hill37174
$850,000.00Polk Place Sec 6172 Sontag DrFranklin37064
$662,500.00Heartland Reserve Sec 17114 Triple Crown LnFairview37062
$979,900.00Mckays Mill Sec 183005 Westerly DrFranklin37067
$997,000.00Autumn Ridge Ph8 Sec1105 Cardigan CtSpring Hill37174
$450,100.002067 Bungalow DrThompsons Station37179
$678,898.00Waters Edge Sec6118 Leatherwood DrFranklin37064
$625,000.00Morningside Sec 16003 Sunrise CirFranklin37067
$918,372.00Annecy Ph12219 Broadway StNolensville37135
$513,600.00Wyngate Est Ph 112240 Hayward LnSpring Hill37174
$1,808,505.00Kings Chapel Sec114736 Woodrow PlaceArrington37014
$1,100,000.00Westhaven Sec 11442 Wire Grass LnFranklin37064
$1,400,000.00Mckays Mill Sec 311327 Cottingham DrFranklin37067
$2,400,000.00Natchez Woodlands5160 Rising Sun LnFranklin37064
$395,000.00Mooreland Est Sec 1507 Sunberry CtBrentwood37027
$677,000.00Harpeth Hills Sec 2917 Leigh Valley DrFranklin37069
$888,999.00Lee Kevin & Janet Lee6803 Giles Hill RdCollege Grove37046
$1,250,000.00Ballard Stephen5672 Pinewood RdFranklin37064
$1,100,000.00Carondelet Sec 4720 Shenandoah DrBrentwood37027
$731,900.00Bluebird Hollow Ph11716 Sorrell Park DrSpring Hill37174
$799,900.00Brixworth Ph3 Sec12947 Stewart Campbell PtSpring Hill37174
$833,551.00Fields Of Canterbury Sec164085 Lioncrest LnThompsons Station37179
$1,195,000.00Trace End Est Sec 1109 Trace End DrFranklin37069
$403,000.00132 Good Neighbor RdFranklin37064
$825,000.004401 Long LnFranklin37064
$1,100,000.00Courtside @ Southern Woods1373 Sweetwater DrBrentwood37027
$1,250,000.003045 Carters Creek PkFranklin37064
$480,000.00Boyd Mill Est Sec 11206 Twin Oaks DrFranklin37064
$3,795,000.00Troubadour Ph1 Sec37516 Whiskey RdCollege Grove37046
$1,040,000.00Mckays Mill Sec321051 Harwick DrFranklin37067
$750,000.00Meadow Lake Sec 65401 Williamsburg RdBrentwood37027
$1,296,819.00August Park Ph1a305 Sunny CtSpring Hill37174
$725,000.00Winterset Woods Sec 5c2215 Carouth CtNolensville37135
$1,700,000.00Charlton Green Sec 3420 Watercress DrFranklin37064
$590,000.00Commons @ Gateway278 Gateway CtFranklin37069
$498,750.00Grove Sec168514 Blanton CtCollege Grove37046
$1,225,000.00Copperstone Sec 11529 Copperstone DrBrentwood37027
$759,900.00Bluebird Hollow Ph21040 Gadwall LnSpring Hill37174
$995,000.00Enclave @ Dove Lake Sec2835 Novalis StNolensville37135
$460,000.00Kingwood Ph 17117 Park Glen DrFairiview37062
$614,500.00Cherry Grove Sec 2 Ph 32758 Trasbin CtThompsons Station37179
$2,000,000.00Montgomery Classic Const Llc5612 Leipers Creek RdFranklin37064
$799,900.00Brixworth Ph3 Sec1713 Rain Meadow CtSpring Hill37174
$1,373,500.00Cool Springs East Sec 27329 Canton Stone DrFranklin37067
$425,900.00Wyngate Est Ph 22028 Prescott WaySpring Hill37174
$340,000.001572 Lewisburg PkFranklin37064
$960,000.00Gore Don2755 Standing Oak DrThompsons Station37179
$320,000.00Brentwood Pointe Sec 21035 Brentwood PointeBrentwood37027
$896,906.00Annecy Ph13021 Jada WayNolensville37135
$417,500.00Hardison Hills Sec 31101 Downs Blvd #214Franklin37064
$829,000.00Arrington Retreat Sec 1160 Sedona Woods TrlNolensville37135
$730,000.00Ewingville Sec 2130 Ewingville DrFranklin37064
$514,247.00Waters Edge Sec6148 Calm Waters StFranklin37064
$549,999.00Burtonwood Add Ph 36020 Thrush CtSpring Hill37174
$1,266,027.00Mcdaniel Estates Sec57652 Delancey DrCollege Grove37046
$903,226.00Mcdaniel Estates Sec57325 Ludlow DrFranklin37064
$743,995.00Annecy Ph13017 Jada WayNolensville37135
$837,000.00Fields Of Canterbury Sec112600 Bramblewood LnThompsons Station37179
$532,498.00Waters Edge Sec6144 Calm Waters StFranklin37064
$145,000.00Villages @ Southbrooke Sec33072 Long Branch CirFranklin37064
$1,010,000.00Wilkerson Place Ph1bLequire LnSpring Hill37174
$899,320.00Villages @ Southbrooke Sec11031 Southbrooke BlvdFranklin37064
$1,225,000.00Brookfield Sec 7-a2017 Valleybrook DrBrentwood37027
$340,000.00Baker Springs Sec 1119 Baker Springs LnSpring Hill37174
$479,900.00Highlands @ Campbell Sta2050 Morrison AveSpring Hill37174
$359,000.00Woodside Townhomes Ph 1a2004 Hemlock DrSpring Hill37174
$1,277,875.00Daventry Sec33166 Chase Point DrFranklin37067
$894,572.00Brixworth Ph7c6074 Kidman LnSpring Hill37174
$930,715.00Annecy Ph13032 Jada WayNolensville37135
$1,734,000.00Simmons Ridge Sec91044 Sweetleaf WayFranklin37064
$643,925.00Pepper Tree Cove Ph37118 Pepper Tree CirFairview37062
$725,000.00Summerlyn Sec24611 Robin LnNolensville37135
$510,000.00Stream Valley Sec165024 Birchcroft LnFranklin37064
$890,000.00Summerlyn Sec12097 Belsford DrNolensville37135
$689,900.00Bent Creek Ph 1 Sec 2-a5024 Burke TrlNolensville37135
$354,900.00Shirebrook Ph2304 Oldbury Pvt LnSpring Hill37174
$428,687.00Grove Sec168087 Mountaintop DrCollege Grove37046
$442,500.00Bent Creek Active Adult316 Thesing Ct PvtNolensville37135
$885,000.00Autumn Ridge Ph 44060 Miles Johnson PkwySpring Hill37174
$605,000.00Grove Sec168518 Blanton CtCollege Grove37046
$475,000.00Witt Hill Ph 11700 Witt Way DrSpring Hill37174
$1,073,183.00Annecy Ph2b2056 Bocage CirNolensville37135
$1,030,000.00Brenthaven Sec 81620 Primm DrBrentwood37027
$1,351,820.00Westhaven Sec59901 Jasper AveFranklin37064
$575,000.00Berry Farms Town Center Sec 11016 Rural Plains CirFranklin37064
$544,000.00Otter Creek Springs Ph17415 Swindon BlvdFairview37062
$509,400.00Stonebrook Sec 2917 Timberside DrNolensville37135
$570,000.00Campbell Station Sec 33016 Harrah DrSpring Hill37174
$1,025,000.00Westhaven Sec 22 Rev 11345 Eliot RdFranklin37064
$950,000.00Meadow Lake Sec 65401 Williamsburg RdBrentwood37027
$710,000.00Highlands @ Ladd Park Sec242036 Ryecroft LnFranklin37064
$637,000.00Spencer Hall Sec 63205 Vera Valley RdFranklin37064
$4,387,849.00Waters Edge Sec27049 Headwaters DrFranklin37067
$475,000.00Ridgemont Place128 Ridgemont PlFranklin37064
$812,000.00Brenthaven East Sec 28209 Devens DrBrentwood 37027
$1,775,924.00Annecy Ph11049 Annecy PkwyNolensville37135
$542,000.00Ridgemont Place140 Ridgemont PlFranklin37064
$520,000.00Fieldstone Farms Sec Y9015 Tarrington LnFranklin37069
$940,000.00Beechwood Plantation3510 Bailey RdFranklin 37064
$1,000,000.00Ingle William R Prop171 Hillhaven LnFranklin37064

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