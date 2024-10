Williamson County Property Transfers Oct. 7, 2024

See where houses and property sold from October 7-11, 2024, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory Realty. View previous property transfers here.

Price Subdivision Address City Zipcode $1,590,840 Littlebury Sec4 Pb 81 Pg 97 3367 Sarah Bee Ln Thompsons Station 37179 $840,000 Brentwood So Ltd Sec 2 Pb 7 Pg 50 1439 Plymouth Dr Brentwood 37027 $1,615,000 Windstone Ph 1 Pb 53 Pg 36 1004 Falling Leaf Cir Brentwood 37027 $309,900 Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C025 405 Granville Rd Franklin 37064 $2,050,000 Rosemont Pb 34 Pg 152 4233 Carrolton Dr Franklin 37064 $880,000 Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 137 9013 Berry Farms Crossing Franklin 37064 $2,200,000 Montpier Farms Sec 4 Pb 4 Pg 60 105 Fox Hill Ct Franklin 37069 $735,000 Waters Edge Sec5 Pb 73 Pg 54 3069 Flowing Creek Dr Franklin 37064 $2,075,000 Poteat A E Heirs Pb 57 Pg 14 4308 Columbia Pk Franklin 37064 $397,911 Rosebrooke Sec3 Pb 83 Pg 53 9817 Easton Dr Brentwood 37027 $700,000 Sullivan Farms Sec A Pb 31 Pg 24 504 Tiger Lily Ct Franklin 37064 $725,000 Mckays Mill Sec 4 Pb 29 Pg 68 1301 Fenner Ct Franklin 37067 $1,800,000 Taramore Ph 1 Pb 46 Pg 84 9501 Wexcroft Dr Brentwood 37027 $2,350,000 Reserve @ Raintree Forest Sec10 Pb 79 Pg 46 9496 Grand Haven Dr Brentwood 37027 $685,000 Andover Sec 1 Pb 24 Pg 109 202 Toliver Ct Franklin 37067 $4,300,000 6507 Eudailey-covington Rd College Grove 37046 $807,457 June Lake Ph1 Pod C Sec1 Pb 82 Pg 113 235 Asterwood Cir Spring Hill 37174 $500,000 Grove Sec 6 Ph 4 Pb 63 Pg 47 8831 Drosera Cir College Grove 37046 $319,000 Hardison Hills Sec 1 Pb 33 Pg 25 1101 Downs Blvd #m-102 Unknown $982,000 1712 Sugar Ridge Rd Spring Hill 37174 $630,000 Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 137 206 Mary Webb St Franklin 37064 $1,250,000 Westhaven Sec 24 Pb 50 Pg 19 118 Fitzgerald St Franklin 37064 $1,107,405 High Park Hill Sec3 Pb 82 Pg 52 5129 High Park Hill Dr Arrington 37014 $927,564 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 4006 Edwin Rd Franklin 37064 $830,000 Tollgate Village Sec15 Pb 66 Pg 75 3359 Vinemont Dr Thompsons Station 37179 $500,000 Fields Of Canterbury Sec 9a Pb 60 Pg 124 1428 Channing Dr Thompsons Station 37179 $435,000 Wyngate Est Ph 3 Pb 24 Pg 80 2216 Hayward Ln Spring Hill 37174 $985,438 Pine Creek Sec2 Pb 81 Pg 48 1080 Pine Creek Dr Arrington 37014 $5,441,000 Laurelbrooke Sec 12-b Pb 51 Pg 4 1636 Whispering Hills Dr Franklin 37069 $679,000 Benevento Ph 1 Pb 42 Pg 105 3109 Appian Way Spring Hill 37174 $810,000 Westhaven Sec 40 Pb 62 Pg 61 5091 Donovan St Franklin 37064 $489,900 Newport Crossing Sec 7 Pb 36 Pg 14 1040 Watauga Ct Thompsons Station 37179 $656,195 Wilkerson Place Ph2c Pb 82 Pg 47 841 Sugarbush Ln Spring Hill 37174 $635,000 Wilkerson Place Ph2c Pb 82 Pg 47 839 Sugarbush Ln Spring Hill 37174 $714,265 Wilkerson Place Ph2c Pb 82 Pg 47 844 Sugarbush Ln Spring Hill 37174 $720,925 Wilkerson Place Ph2c Pb 82 Pg 47 842 Sugarbush Ln Spring Hill 37174 $685,696 Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143 807 Braidwood Ln Franklin 37064 $705,451 Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143 813 Braidwood Ln Franklin 37064 $630,027 Wilkerson Place Ph2c Pb 82 Pg 47 706 Conifer Dr Spring Hill 37174 $1,249,522 Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16 2062 Braidwood Ln Franklin 37064 $673,919 Wilkerson Place Ph2c Pb 82 Pg 47 838 Sugarbush Ln Spring Hill 37174 $684,142 Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143 819 Braidwood Ln Franklin 37064 $697,333 Wilkerson Place Ph2c Pb 82 Pg 47 714 Conifer Dr Spring Hill 37174 $852,149 Pine Creek Sec2 Pb 81 Pg 48 1088 Pine Creek Dr Arrington 37014 $415,000 Pleasant Hill Est Pb 27 Pg 130 254 Chestnut Ln Franklin 37064 $540,000 Picketts Ridge Ph 2-a Pb 38 Pg 2 5010 Hancock Cir Thompsons Station 37179 $587,500 Waters Edge Sec2 Pb 65 Pg 71 4063 Flatwater St Franklin 37064 $3,600,000 Preserve @ Echo Estates Sec2 Pb 62 Pg 110 1419 Amesbury Ln Franklin 37067 $498,000 Fields Of Canterbury Sec19 Pb 77 Pg 51 3032 Inman Dr Thompsons Station 37179 $315,900 Westhaven Sec64 Pb 82 Pg 129 6007 Congress Dr Franklin 37064 $315,900 Westhaven Sec64 Pb 82 Pg 129 6013 Congress Dr Franklin 37064 $4,750,000 Avalon Sec 3 Pb 40 Pg 98 600 Prince Valiant Ct Franklin 37067 $315,900 Westhaven Sec64 Pb 82 Pg 129 6001 Congress Dr Franklin 37064 $2,550,000 Legends Ridge Sec 1 Pb 27 Pg 43 812 Legends Glen Ct Franklin 37069 $8,250,000 Troubadour Ph1 Sec3 Pb 74 Pg 54 7537 Whiskey Rd College Grove 37046 $548,900 Wades Grove Sec 3-a Pb 45 Pg 18 1009 Belcor Dr Spring Hill 37174 $1,150,000 Mint Springs Farm Llc 7734 Nolensville Rd Nolensville 37135 $2,795,000 Westhaven Sec 1 Pb 35 Pg 6 1301 State Blvd Franklin 37064 $2,300,000 Troubadour Ph1 Sec4 Pb 74 Pg 55 7294 Harlow Dr College Grove 37046 $40,000 7450 Caney Fork Rd Fairview 37062 $4,150,000 Avalon Sec 3 Pb 40 Pg 98 601 Prince Valiant Ct Franklin 37067 $282,000 Moran Robert 6620 New Town Rd College Grove 37046 $860,000 Fieldstone Farms Sec O Pb 21 Pg 113 117 Saddle Bridge Ln Franklin 37069 $350,000 River Rest Sec 1 Pb 5 Pg 37 Block C032 134 Boxwood Dr Franklin 37069 $2,301,600 Benevento East Sec 1 Pb 54 Pg 112 2018 Via Francesco Ct Spring Hill 37174 $690,000 Waters Edge Sec6 Pb 77 Pg 112 159 Calm Waters St Franklin 37064 $698,400 Hughes Harry Rev Tr 3149 Blazer Rd Franklin 37064 $959,900 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 3055 Cleaver St Franklin 37064 $825,000 Mint Springs Farm Llc 7734 Nolensville Rd Nolensville 37135 $739,900 Fieldstone Farms Sec L Pb 18 Pg 11 217 Hideaway Trl Franklin 37069 $1,925,000 Brentmeade Est Sec 7 Pb 13 Pg 71 9106 Heritage Dr Brentwood 37027 $965,000 Eulas Glen Ph2 Pb 64 Pg 82 153 Newnham Bridge Dr Nolensville 37135 $410,000 Reserve @ Raintree Forest Sec4 Pb 71 Pg 49 1582 Eastwood Dr Brentwood 37027 $908,010 Fiddlers Glen Sec2 Pb 80 Pg 121 7768 Second Fiddle Way Arrington 37014 $1,215,000 4844 Byrd Ln College Grove 37046 $747,094 June Lake Ph1 Pod C Sec1 Pb 82 Pg 113 2646 Buckner Ln Spring Hill 37174 $1,695,000 Chenoweth Sec 2 Pb 11 Pg 145 9467 Chesapeake Dr Brentwood 37027 $216,000 Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147 8018 Southvale Blvd Franklin 37064 $496,000 Cameron Farms Sec 1 Pb 14 Pg 93 2805 Washington Ct Spring Hill 37174 $896,255 Fiddlers Glen Sec1 Pb 80 Pg 82 7294 Fiddlers Glen Dr Arrington 37014 $915,900 Woods @ Burberry Glen Ph4b Pb 74 Pg 25 1283 Craigleigh Dr Nolensville 37135 $785,000 Fieldstone Farms Sec B Pb 18 Pg 62 1031 Wyndham Hill Ln Franklin 37069 $495,000 Petra Commons Pb 67 Pg 67 196 Mary Ann Cir Spring Hill 37174 $647,500 Cherry Grove Add Sec 1 Ph1 Pb 42 Pg 26 4022 Fremantle Cir Spring Hill 37174 $2,950,000 9796 Split Log Rd Brentwood 37027 $70,000 Murfreesboro Rd Arrington 37014 $1,200,000 Ivan Creek Pb 50 Pg 89 4416 Ivan Creek Dr Franklin 37064 $560,000 Ewingville Pb 2 Pg 78 108 Ewingville Dr Franklin 37064 $545,000 Ashton Park Sec 2 Pb 37 Pg 13 1209 Stoney Point Ln Franklin 37067 $349,900 Landings @ Preston Park Pb 77 Pg 85 405 Drakes Pvt Way Spring Hill 37174 $1,232,500 Hurstbourne Park Sec3 Pb 60 Pg 46 419 Mealer St Franklin 37067 $394,000 Fernvale Springs 7520 Fernvale Springs Pvt Way Fairview 37062 $1,539,000 Westhaven Sec51 Pb 69 Pg 120 1096 Beckwith St Franklin 37064 $575,000 8417 Pettus Rd Eagleville 37060 $965,000 Highlands At Ladd Park Section 04 Pb 48 Pg 71 369 Alfred Ladd Rd E Franklin 37064 $544,300 Morningside Sec 8 Pb 40 Pg 104 7119 Sunrise Cir Franklin 37067 $1,163,900 Cardel Village Pb 68 Pg 144 1042 Carlisle Ln Franklin 37064 $160,000 Murfreesboro Rd Arrington 37014 $710,000 Bent Creek Ph11 Sec1 Pb 61 Pg 3 8030 Warren Dr Nolensville 37135 $956,005 High Park Hill Sec3 Pb 82 Pg 52 5497 Ayana Pvt Dr Arrington 37014 $1,470,000 Willowsprings Sec 1 Pb 31 Pg 76 908 Sunwater Cv Franklin 37064 $441,640 Mountain View Ph1 Pb 80 Pg 55 904 Mountain View Pvt Ct Spring Hill 37174 $800,000 Sullivan Farms Sec D Pb 24 Pg 147 221 Lighthouse Ter Franklin 37064 $1,262,000 Breckston Park Sec 1 Pb 39 Pg 130 808 Breckston Ln Nashville 37221 $1,700,000 Harts Landmark Pb 60 Pg 10 2156 Hartland Rd Franklin 37069 $1,175,000 Beech Tree Pb 25 Pg 39 1202 Beech Hill Brentwood 37027 $3,300,000 Fitzmaurice Julie Trustee 5477 Leipers Creek Rd Franklin 37067

