Williamson County Property Transfers November 8

See where houses sold for November 8-12, 2021, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $385,000.00 POPLAR RIDGE 8016 POPLAR RIDGE PVT LN PRIMM SPRINGS 38476 $450,000.00 CROWNE POINTE SEC 4 2899 STEWART CAMPBELL PT THOMPSONS STATION 37179 $2,400,000.00 ASPEN GROVE SEC S 348 COOL SPRINGS BLVD FRANKLIN 37067 $1,336,000.00 BRIDGEMORE VILLAGE SEC 6-C 3627 RONSTADT RD THOMPSONS STATION 37179 $713,523.00 LOCKWOOD GLEN SEC9 1095 MCAVOY DR FRANKLIN 37064 $809,000.00 FALLS GROVE SEC 1 REV 1 6801 FALLS RIDGE LN COLLEGE GROVE 37046 $426,600.00 MEADOWGREEN ACRES 209 STABLE RD FRANKLIN 37069 $650,000.00 WITHERSPOON SEC7 9314 EDENWILDE DR BRENTWOOD 37027 $200,000.00 7362 WALKER RD FAIRVIEW 37062 $630,000.00 9914 MAUPIN RD BRENTWOOD 37027 $560,000.00 WILLOWVALE @ HARVEY SPRINGS SEC3 PH2 2336 DEWEY DR SPRING HILL 37174 $8,300,000.00 BATTLEWOOD FOREST SEC 3 1235 BRADLEY DR FRANKLIN 37069 $952,206.00 STEPHENS VALLEY SEC6 346 STEPHENS VALLEY BLVD NASHVILLE 37221 $362,900.00 SPRINGWAY 7889 HORN TAVERN RD FAIRVIEW 37062 $2,625,000.00 WILLIAMSON SQUARE MURFREESBORO RD FRANKLIN 37064 $715,000.00 STREAM VALLEY SEC8 2030 CANYON ECHO DR FRANKLIN 37064 $310,000.00 WHISPERING WIND PH2 7613 WHISPERING WIND LN FAIRVIEW 37062 $700,000.00 WESTHAVEN SECTION 15 1015 WESTHAVEN BLVD #210 FRANKLIN 37064 $410,652.00 HORN TAVERN EST 7319 HORN TAVERN CT FAIRVIEW 37062 $358,000.00 SUTHERLAND SEC 1 2813 SUTHERLAND DR SPRING HILL 37174 $680,000.00 MCKAYS MILL SEC 5 1518 TOWNE PARK LN FRANKLIN 37067 $341,000.00 HUTCHERSON 7791 LAMPLEY RD PRIMM SPRINGS 38476 $475,000.00 ASHTON PARK SEC 2 1308 TRENTON LN FRANKLIN 37067 $1,651,000.00 TOLLGATE BLVD THOMPSONS STATION 37179 $2,700,000.00 ELLISTON WAY THOMPSONS STATION 37179 $375,000.00 PRESCOTT PLACE PH 3 208 STANTON HALL LN FRANKLIN 37069 $703,500.00 CHERRY GROVE ADD SEC 1 PH1 3014 STEWART CAMPBELL PT SPRING HILL 37174 $165,000.00 VINEYARD VALLEY SEC3 7108 NEILLS BRANCH DR COLLEGE GROVE 37046 $230,000.00 FIELDS OF CANTERBURY SEC16 4052 LIONCREST LN THOMPSONS STATION 37179 $862,070.00 STEPHENS VALLEY SEC6 640 JACKSON FALLS DR NASHVILLE 37221 $3,300,000.00 GOVERNORS CLUB THE PH 1 245 GOVERNORS WAY BRENTWOOD 37027 $735,520.00 BRIXWORTH PH7B 9046 SAFE HAVEN PLACE SPRING HILL 37174 $1,076,039.00 WESTHAVEN SEC57 3055 CONAR ST FRANKLIN 37064 $982,814.00 WESTHAVEN SEC57 3049 CONAR ST FRANKLIN 37064 $408,000.00 FIELDSTONE FARMS SEC K-1 413 NEWBARY CT FRANKLIN 37069 $3,650,000.00 416 WILSON PIKE CIR BRENTWOOD 37027 $2,000,000.00 LEIPERS CREEK RD FRANKLIN 37064 $420,000.00 PARKSIDE @ ASPEN GROVE 3201 ASPEN GROVE DR #B-8 FRANKLIN 37067 $1,257,054.00 DYLAN WOODS 121 DYLAN WOODS DR NOLENSVILLE 37135 $1,525,000.00 BELLE RIVE PH 2 540 GRAND OAKS DR BRENTWOOD 37027 $409,000.00 WYNGATE EST PH 18 1431 BERN DR SPRING HILL 37174 $881,000.00 BROOKFIELD SEC 7-A 2025 VALLEYBROOK DR BRENTWOOD 37027 $1,300,000.00 7211 CHESTER RD FAIRVIEW 37062 $420,000.00 LEXINGTON FARMS SEC 1 103 CRESTWOOD LN SPRING HILL 37174 $2,250,000.00 STOCKETT CREEK SEC 1 2004 MCPHERSON LN NASHVILLE 37221 $502,153.00 WILKERSON PLACE PH1A SEC2 115 FOXHALL DR SPRING HILL 37174 $2,003,500.00 GROVE SEC13 8812 EDGECOMB DR COLLEGE GROVE 37046 $366,000.00 CHURCHILL FARMS PH 2-A 2825 PREAKNESS CT THOMPSONS STATION 37179 $472,000.00 NEWPORT CROSSING SEC 4 1156 SUMMERVILLE CIR THOMPSONS STATION 37179 $4,006,451.00 2880 HURT RD SPRING HILL 37174 $3,078,000.00 1620 GUY FERRELL RD FRANKLIN 37067 $889,900.00 SCALES FARMSTEAD PH1 1509 UNDERWOOD DR NOLENSVILLE 37135 $675,000.00 5672 CARTERS CREEK PK THOMPSONS STATION 37179 $454,900.00 SIMMONS RIDGE SEC3 4093 GRACIOUS DR FRANKLIN 37064 $1,700,000.00 BELLE RIVE PH 3 553 GRAND OAKS DR BRENTWOOD 37027 $28,136,290.00 3021 DEL RIO PK FRANKLIN 37064 $2,028,690.00 LOOKAWAY FARMS SEC1 6085 LOOKAWAY CIR FRANKLIN 37067 $603,000.00 HEATHERWOOD HILLS SEC 2 102 DOGWOOD LN FRANKLIN 37064 $250,000.00 BRENTWOOD POINTE SEC 2 1117 BRENTWOOD POINTE BRENTWOOD 37027 $625,000.00 BATTLEWOOD EST SEC 1 136 GEN J B HOOD DR FRANKLIN 37069 $435,500.00 WOODSIDE PH3 SEC2 5009 HEMLOCK CT SPRING HILL 37174 $701,900.00 VILLAGE OF CLOVERCROFT SEC1 REV5 214 WATSON VIEW DR FRANKLIN 37067 $243,599.00 STEPHENS VALLEY SEC 7 PASQUO RD NASHVILLE 37221 $183,879.00 STEPHENS VALLEY SEC 7 PASQUO RD NASHVILLE 37221 $345,897.00 STEPHENS VALLEY SEC 7 PASQUO RD NASHVILLE 37221 $259,234.00 STEPHENS VALLEY SEC 7 PASQUO RD NASHVILLE 37221 $325,000.00 7100 SLEEPY HOLLOW RD FAIRVIEW 37062 $1,515,000.00 TEMPLE HILLS COUNTRY CLUB 513 SANDCASTLE RD FRANKLIN 37069 $306,000.00 ARRINGTON RIDGE SEC2 7257 ARRINGTON RIDGE CT ARRINGTON 37014 $550,000.00 TEMPLE HILLS SEC 10 208 AUGUSTA NATIONAL CT FRANKLIN 37069 $727,500.00 GREEN VALLEY SEC 1 204 VALLEY RIDGE RD FRANKLIN 37064 $1,260,000.00 BARRINGTON 605 BURTON DR FRANKLIN 37067 $520,000.00 HUNTERS CHASE SEC 2 1047 HUNTSMAN CIR FRANKLIN 37064 $555,000.00 DALLAS DOWNS SEC 16 158 GENERALS WAY CT FRANKLIN 37064 $136,175.00 FALLS GROVE SEC6 7134 SKY MEADOW DR FRANKLIN 37067 $136,175.00 FALLS GROVE SEC7 5016 GREAT FALLS CT COLLEGE GROVE 37046 $770,000.00 ASH HILL RD SPRING HILL 37174 $572,300.00 GATEWAY VILLAGE SEC 2 REV 1 1301 MOHER BLVD FRANKLIN 37069 $878,000.00 WILLIAMS GROVE SEC 2 9428 CAVE SPRINGS DR BRENTWOOD 37027 $625,000.00 AVALON SEC 4 135 PENNYSTONE CIR FRANKLIN 37064 $260,000.00 BRENTWOOD HILLS SEC 3 5110 W CONCORD RD BRENTWOOD 37027 $2,070,000.00 HEATHROW HILLS 910 CALLOWAY DR BRENTWOOD 37027 $1,135,000.00 WRIGHT 2655 SANFORD RD NOLENSVILLE 37135 $865,000.00 COTTONWOOD EST 1207 GILLETTE CT FRANKLIN 37069 $380,000.00 PETWAY PLACE 419 ROBERTS ST FRANKLIN 37064 $679,900.00 BLUEBIRD HOLLOW PH1 1824 WITT WAY DR SPRING HILL 37174 $21,500,000.00 LIBERTY PK FRANKLIN 37064 $910,000.00 WESTHAVEN SECTION 21 1167 WESTHAVEN BLVD FRANKLIN 37064 $25,500,000.00 LIBERTY PK FRANKLIN 37064 $2,850,000.00 ASPEN GROVE SEC Q 100 MISSION CT FRANKLIN 37067 $361,180.00 CHAPMANS RETREAT PH 2 SEC2 1257 CHAPMANS RETREAT DR SPRING HILL 37174 $192,000.00 HIDEAWAY @ ARRINGTON PH1 SEC2 7041 LANCELEAF DR COLLEGE GROVE 37046 $1,425,000.00 LITTLEBURY SEC2 3304 SARAH BEE LN THOMPSONS STATION 37179 $975,500.00 WESTHAVEN SEC43 90 ADDISON AVE FRANKLIN 37064 $2,300,000.00 WESTHAVEN SEC48 677 JASPER AVE FRANKLIN 37064 $464,400.00 WYNGATE EST PH 20 1822 BASLIA LN SPRING HILL 37174 $433,595.00 WATERS EDGE SEC5 6007 STARBOARD LN FRANKLIN 37064 $458,500.00 CHERRY GROVE SEC 1 PH 2 2602 UNDERHILL CT THOMPSONS STATION 37179 $800,482.00 TAP ROOT HILLS SEC5 7018 FARMHOUSE DR FRANKLIN 37067 $464,657.00 WATERS EDGE SEC5 6019 STARBOARD LN FRANKLIN 37064 $1,505,550.00 HARDEMAN SPRINGS SEC2 6337 PERCHERON LN ARRINGTON 37014 $847,870.00 STEPHENS VALLEY SEC6 636 JACKSON FALLS DR NASHVILLE 37221 $1,400,000.00 NUNN RICHARD 1020 LEGACY HILLS DR FRANKLIN 37064 $720,000.00 TAP ROOT HILLS SEC1 3007 FARMHOUSE DR FRANKLIN 37067 $849,000.00 MCKAYS MILL SEC 10 1711 PLAYERS MILL RD FRANKLIN 37067 $350,000.00 7542 UNION VALLEY RD FAIRVIEW 37062 $930,000.00 JACKSON CHARLES BAGSBY LN FRANKLIN 37064 $600,000.00 ROYAL OAKS SEC 6 121 SHEFFIELD PL FRANKLIN 37067 $370,000.00 ROLLING MEADOWS 301 DAVIDSON DR FRANKLIN 37064 $550,000.00 FIELDS OF CANTERBURY SEC 4D 2316 STOCKWOOD TRL THOMPSONS STATION 37179 $625,000.00 STREAM VALLEY SEC13 2032 LEDGEBROOK DR FRANKLIN 37064 $3,660,000.00 BELSHIRE VILLAGE PH5 3012 BELSHIRE VILLAGE DR SPRING HILL 37174 $463,413.00 WATERS EDGE SEC5 6013 STARBOARD LN FRANKLIN 37064 $458,939.00 CUMBERLAND ESTATES PH3 5025 BOBO CT FAIRVIEW 37062 $1,200,000.00 FROST ESTATE 6490 PEYTONSVILLE-ARNO RD ARRINGTON 37014 $550,000.00 WEST END CIRCLE 813 WEST END CIR FRANKLIN 37064 $319,000.00 MCDANIEL ESTATES SEC4 LUDLOW DR COLLEGE GROVE 37046 $319,000.00 MCDANIEL ESTATES SEC4 LUDLOW DR COLLEGE GROVE 37046 $159,500.00 MCDANIEL ESTATES SEC4 7269 LUDLOW DR COLLEGE GROVE 37046 $467,000.00 CHAPMANS RETREAT PH 3 3015 CARPENTER PASS SPRING HILL 37174 $899,000.00 7449 LES HUGHES RD FAIRVIEW 37062 $335,000.00 COCHRAN TRACE SEC 2 2849 COCHRAN TRACE DR SPRING HILL 37174 $1,900,000.00 TROUBADOUR PH1 SEC3 7547 WHISKEY RD COLLEGE GROVE 37046 $470,000.00 BRENTWOOD POINTE 3 1838 BRENTWOOD POINTE DR FRANKLIN 37067 $653,303.00 BRIXWORTH PH7A 8043 BRIGHTWATER WAY SPRING HILL 37174