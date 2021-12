Williamson County Property Transfers November 22

See where houses sold for November 22-24, 2021, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $420,000.00 Chapmans Crossing Ph 1 1004 Chapmans Crossing Spring Hill 37174 $592,235.00 Brixworth Ph5 4022 Danes Dr Spring Hill 37174 $925,000.00 Autumn Ridge Ph8 Sec1 100 Cardigan Ct Spring Hill 37174 $469,700.00 Lakewood Club 7210 Lakewood Club Dr Fairview 37062 $717,455.00 Brixworth Ph7c 6054 Kidman Ln Spring Hill 37174 $810,000.00 Summerlyn Sec1 2081 Belsford Dr Nolensville 37135 $267,000.00 7302 Henry Rd Fairview 37062 $722,739.00 Brixworth Ph7a 8013 Brightwater Way Spring Hill 37174 $750,000.00 Boxley Springs 3100 Boxley View Ln Franklin 37064 $514,859.00 Mcdaniel Estates Sec3 7444 Flatbush Dr College Grove 37046 $1,279,000.00 Hardeman Springs Sec1 5837 Wagonvale Dr Arrington 37014 $1,500,000.00 Sood Jolly 5751 Pinewood Rd Franklin 37064 $2,000,000.00 1990 Dr Robinson Rd Spring Hill 37174 $235,000.00 Augusta Place Sec 2 2924 Augusta Trace Dr Spring Hill 37174 $1,050,000.00 Pine Creek Sec1 1008 Pine Creek Dr Arrington 37014 $259,900.00 Westhaven Sec 58 5075 Kathryn Ave Franklin 37064 $3,680,000.00 Annecy Ph1 Broadway St Nolensville 37135 $1,014,122.00 Annecy Ph2a 2004 Charvillon St Nolensville 37135 $450,000.00 Fairview Blvd Fairview 37062 $445,000.00 Chapmans Crossing Ph 2 4061 Locerbie Cir Spring Hill 37174 $2,900,000.00 Carters Creek Pk Franklin 37064 $281,621.00 Stephens Valley Sec 7 Pasquo Rd Nashville 37221 $325,340.00 Stephens Valley Sec 7 Pasquo Rd Nashville 37221 $3,400,000.00 Mcgavock Farms Sec 5-a 653 Chiswell Ct Brentwood 37027 $175,000.00 Kings Chapel Sec 2-a 1304 Ashby Valley Ln Arrington 37014 $550,000.00 Mckays Mill Sec 27 1128 Hudson Ln Franklin 37067 $875,000.00 2345 Rocky Fork Rd Nolensville 37135 $1,120,000.00 Westhaven Sec57 3079 Conar St Franklin 37064 $485,000.00 Hillsboro Acres 1141 Howell Dr Franklin 37069 $480,000.00 Buckner Crossing Sec 1 1067 Nealcrest Cir Spring Hill 37174 $385,000.00 7362 Walker Rd Fairview 37062 $857,000.00 Whitney Park Ph2 172 Whitney Park Dr Nolensville 37135 $664,500.00 Redwing Meadows Sec 3 1291 Ascot Ln Franklin 37064 $1,100,000.00 5304 Old Harding Rd Franklin 37064 $675,000.00 Avenue Downs Sec1 Otterham Dr Thompsons Station 37179 $491,441.00 Enclave @ Dove Lake Sec2 809 Edson Ln Nolensville 37135 $688,345.00 Scales Farmstead Ph3a 2036 Autry Dr Nolensville 37135 $2,250,000.00 Princeton Hills Sec 3 5170 Colleton Way Brentwood 37027 $415,000.00 Highlands @ Campbell Sta 1062 Misty Morn Cir Spring Hill 37174 $815,000.00 Ivy Glen Sec 1 220 Chester Stephens Rd Franklin 37067 $394,800.00 Wyngate Est Ph 11 2308 Baldwin Ct Spring Hill 37174 $571,922.00 Fields Of Canterbury Sec16 4052 Lioncrest Ln Thompsons Station 37179 $799,000.00 Rizer Point Sec4 1000 Reese Dr Franklin 37069 $347,060.00 Ashley Bart Deer Meadow Pvt Ln Arrington 37014 $1,050,000.00 Horseshoe Bend Ph 3-a 1143 Osprey Ln Nashville 37221 $695,000.00 Fields Of Canterbury Sec 2 2561 Westerham Way Thompsons Station 37179 $875,000.00 Scales Farmstead Ph1 401 Herring Trl Nolensville 37135 $1,850,000.00 Westhaven Sec 41 5161 Donovan St Franklin 37064 $1,367,480.00 Berry Farms Town Center Sec7 9049 Berry Farms Crossing Franklin 37064 $378,762.00 Cumberland Estates Ph3 2010 Ambie Way Fairview 37062 $2,200,000.00 Reserve At Sonoma 1829 Stryker Place Brentwood 37027 $840,000.00 Polk Place Sec 9 108 Gallagher Dr Franklin 37064 $622,200.00 Ralston Glen Sec 3 213 Scotsman Ln Franklin 37064 $550,000.00 Harpeth Meadows 131 Lancaster Dr Franklin 37064 $785,000.00 Grove Sec9 8720 Belladonna Dr College Grove 37046 $934,111.00 Westhaven Sec57 3061 Conar St Franklin 37064 $995,500.00 Westhaven Sec57 3067 Conar St Franklin 37064 $1,407,000.00 Kings Chapel Sec 3a 4113 Katherines Branch Ln Arrington 37014 $740,555.00 Amelia Park Sec3 1737 Biscayne Dr Franklin 37067 $675,000.00 Tollgate Village Sec 11 3660 Wareham Dr Thompsons Station 37179 $500,000.00 1771 Lewisburg Pk Franklin 37064 $749,900.00 Bluebird Hollow Ph1 1815 Witt Way Dr Spring Hill 37174 $1,250,000.00 5217 Carters Creek Pk Thompsons Station 37179 $775,000.00 Montpier Farms Sec 6 1101 Natchez Rd Franklin 37069 $570,000.00 Andover Sec 3 401 Vienna Ct Franklin 37067 $569,900.00 Fieldstone Farms Sec U 200 Halberton Dr Franklin 37069 $1,750,000.00 Morgan Farms Sec 5 1878 Charity Dr Brentwood 37027 $760,000.00 Fieldstone Farms Sec B 421 Sims Ln Franklin 37069 $920,000.00 Windsor Park Sec 2 1036 St Georges Way Franklin 37064 $421,500.00 Crossing At Wades Grove Sec5a 4002 Elsie St Spring Hill 37174 $330,000.00 Brentwood Pointe 3 1624 Brentwood Pointe Franklin 37064 $740,000.00 Winterset Woods Sec 5c 2204 Carouth Ct Nolensville 37135 $584,000.00 Burtonwood Ph 4 2707 Foxtrot Ln Spring Hill 37174 $685,000.00 Fieldstone Farms Sec N 829 Shadowlawn Ct Franklin 37069 $1,100,000.00 Duvall Glyn D Leipers Creek Rd Franklin 37064 $1,702,299.00 Swansons Ridge 1723 Swansons Ridge Dr Franklin 37064 $925,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec10 431 Avon River Rd Franklin 37064 $925,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec10 431 Avon River Rd Franklin 37064 $661,500.00 Brentwood Meadows Sec 3 1416 Lipscomb Dr Brentwood 37027 $391,100.00 Rolling Meadows 301 Davidson Dr Franklin 37064 $830,000.00 1002 Holly Tree Gap Rd Brentwood 37027 $349,000.00 Residences @ South Wind 2305 Kennedy Ct Franklin 37064 $673,600.00 Silver Stream Farm Sec 1-b 2405 Broadway St Nolensville 37135 $413,000.00 Brentwood Pointe Sec 1 409 Brentwood Pointe Brentwood 37027 $960,000.00 Chestnut Bend Sec 8 904 Joel Cheek Blvd Franklin 37064 $900,000.00 Carlisle Sec 1 1826 Thorn Brook Ln Franklin 37064 $1,761,740.00 Traditions Sec5 1890 Traditions Cir Brentwood 37027 $559,000.00 Ashton Park Sec 2 1505 Marymount Dr Franklin 37067 $330,000.00 Willow Crest Ph2 7824 Willow Crest Dr Fairview 37062 $3,750,000.00 Troubadour Sec7 8020 Backwoods Pvt Dr College Grove 37046 $699,900.00 Sunny Side Est 2068 Sunny Side Dr Brentwood 37027 $1,540,000.00 Redwing Farms Sec 4 Ph 1 1323 Holly Hill Dr Franklin 37064 $912,763.00 Annecy Ph2a 2076 Bocage Cir Nolensville 37135 $565,000.00 Mckays Mill Sec 29 1718 Decatur Cir Franklin 37067 $870,000.00 Cherry Grove Add Ph6 Sec2 6008 Wallaby Ct Spring Hill 37174 $1,082,905.00 Daventry Sec2 3182 Chase Point Dr Franklin 37067 $617,032.00 Scales Farmstead Ph3a 2009 Autry Dr Nolensville 37135 $925,000.00 Chestnut Bend Sec 2 301 Megan Ct Franklin 37064 $861,485.00 Falls Grove Sec7 5008 Great Falls Ct College Grove 37046 $136,175.00 Falls Grove Sec7 5001 Great Falls Ct College Grove 37046 $0.01 Elmer Ladd Subd 6289 Ladd Rd Franklin 37067 $850,000.00 Stream Valley Sec8 5045 Rockport Ave Franklin 37064 $395,000.00 Wakefield Sec 3 3007 Farmville Cir Spring Hill 37174 $907,530.00 Daventry Sec1 3220 Chase Point Dr Franklin 37067 $350,000.00 Valley Road 7304 Valley Rd Fairview 37062 $485,000.00 Cameron Farms Sec 4-a 2915 Caymen Ct Thompsons Station 37179 $749,900.00 Bluebird Hollow Ph1 3029 Turnstone Trace Spring Hill 37174 $899,383.00 Whistle Stop Farms Sec1 2224 Brakeman Ln Thompsons Station 37179 $3,000,000.00 Preserve @ Echo Estates Sec2 1537 Amesbury Ln Franklin 37069 $450,000.00 Crowne Pointe Sec 1 2717 New Port Royal Rd Thompsons Station 37179 $2,550,000.00 Woodway 5098 Heathrow Blvd Brentwood 37027 $495,000.00 Liberty Hills Sec 5 832 W Benjamin Ct Franklin 37067 $647,000.00 Sullivan Farms Sec D 107 Turnberry Dr Franklin 37064 $1,040,000.00 Westhaven Sec 1 105 Pearl St Franklin 37064 $651,000.00 Southern Woods Sec 2 1609 S Timber Dr Brentwood 37027 $554,000.00 Chestnut Springs Sec 1 9747 Northfork Dr Brentwood 37027 $959,000.00 Temple Ridge Est Sec 4 1401 Woodmere Ct Nashville 37221 $1,200,000.00 Westhaven Sec 38 1256 Porter St Franklin 37064 $576,310.00 Enclave @ Dove Lake Sec2 945 Tynan Way Nolensville 37135 $1,000,000.00 Indian Point Sec 6 9307 Navaho Dr Brentwood 37027 $895,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec13 424 Alfred Ladd Rd E Franklin 37064 $1,895,000.00 Grove Sec9 8728 Belladonna Dr College Grove 37046 $2,000,000.00 Laurels The Sec 2 9461 Winston Dr Brentwood 37027 $790,490.00 Falls Grove Sec7 9005 Nestling Ridge Ct College Grove 37046 $2,210,000.00 Lynnwood Downs 2021 Lynnwood Dr Franklin 37069