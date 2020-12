Williamson County Property Transfers Nov. 9

See where houses sold for November 9-13, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City State Zip 292500 Grove 9108 Joiner Creek Ct College Grove TN 37046 659900 Cherry Grove 8003 Darwin Ct Thompsons Station TN 37179 635500 Lockwood Glen 636 Lockwood Ln Franklin TN 37064 325500 Cox Run 7316 Cox Run Dr Fairview TN 37062 131875 Falls Grove 7169 Sky Meadow Dr College Grove TN 37046 355640 Stream Valley 1007 Oglethorpe Dr Franklin TN 37064 1125000 Stonecrest 9610 Stonebluff Dr Brentwood TN 37027 485000 Berry Farms Town Center 3067 Rural Plains Cir Franklin TN 37064 469500 Stratford Place 1308 King William Ct Franklin TN 37064 575000 Burberry Glen 406 Adderley Park Cir Nolensville TN 37135 1750000 Heathrow Hills 999 Lookout Ridge Dr Brentwood TN 37027 265000 634 Grant Park Ct Franklin TN 37067 137000 Westhaven 942 Horizon Dr Franklin TN 37064 75000 6214 Ladd Rd Franklin TN 37067 1778253 Witherspoon 9222 Lehigh Dr Franklin TN 37067 366000 Brentwood Pointe 1521 Brentwood Pointe Franklin TN 37067 518000 Winterset Woods 1655 Briarcliff Dr Nolensville TN 37135 345000 Fields Of Canterbury 2591 Wellesley Square Dr Thompsons Station TN 37179 407500 Mckays Mill 1509 Decatur Cir Franklin TN 37067 426185 Sleepy Hollow Pointe 7640 Sleepy Summit Ln Fairview TN 37062 360000 Forrest Crossing 2027 Roderick Cir Franklin TN 37064 325115 Simmons Ridge 530 Black Tea Way Franklin TN 37064 705000 Farms @ Clovercroft 9159 Holstein Dr Nolensville TN 37135 667500 Hurstbourne Park 404 Malcolm Dr Franklin TN 37067 475000 3315 Blazer Hill Ln Franklin TN 37064 260000 Hardison Hills 1101 Downs Blvd #81 Franklin TN 37064 406990 Waters Edge 6061 Starboard Ln Franklin TN 37064 625000 Brown Glenn 3350 Blazer Rd Franklin TN 37064 860000 Westhaven Section 1009 Verona Dr Franklin TN 37064 533000 Redwing Farms 1015 Shannon Ln Franklin TN 37064 375000 Stream Valley 1097 Oglethorpe Dr Franklin TN 37064 500000 Benevento East 1011 Via Francesco Way Spring Hill TN 37174 216500 Fernvale Springs 7106 Fernvale Springs Ct Fairview TN 37062 1275000 Monticello 241 Spencer Creek Rd Franklin TN 37069 540000 Grassland 202 Brittain Ct Brentwood TN 37027 655000 Cottonwood 117 Cottonwood Cir Franklin TN 37069 629900 Autumn Ridge 6021 Trout Ln Spring Hill TN 37174 2080000 Hideaway @ Arrington 7317 Harlow Dr College Grove TN 37046 580000 Grove 8487 Heirloom Blvd College Grove TN 37046 549900 Cherry Grove 1703 Catalpa Ct Thompsons Station TN 37179 617665 Westhaven 1020 Calico St Franklin TN 37064 654703 Westhaven 1038 Calico St Franklin TN 37064 400000 Berry Farms Town Center 1029 Rural Plains Cir Franklin TN 37064 2328000 St James 6473 Peytonsville-Arno Rd College Grove TN 37046 872505 Burning Tree Farms 8000 Burning Tree Farms Rd Arrington TN 37014 305000 West Meade 106 Sherwood Ter Franklin TN 37064 746000 Windsor Park 1211 Lewisburg Pk Franklin TN 37064 320000 River Rest 160 Boxwood Dr Franklin TN 37069 390000 Wades Grove 2007 Keene Cir Spring Hill TN 37174 387000 Firestone @ Cool Springs 1055 Firestone Dr Franklin TN 37067 443990 Ballenger Farms 3121 Ballenger Dr Nolensville TN 37135 757000 Courtside @ Southern Woods 1339 Sweetwater Dr Brentwood TN 37027 458000 Silver Stream Farm 2225 Dominick Dr Nolensville TN 37135 642000 Lockwood Glen 509 Sydenham Dr Franklin TN 37064 730000 Lockwood Glen 2054 Mcavoy Dr Franklin TN 37064 446000 Forrest Crossing 417 Chelsey Cv Franklin TN 37064 1027464 Hardeman Springs 6024 Porters Union Way Arrington TN 37014 380000 Nichols Bend 516 Cobert Ln Franklin TN 37064 838803 Tollgate Village 3100 Natoma Cir Thompsons Station TN 37179 590619 Tollgate Village 3441 Milford Dr Thompsons Station TN 37179 305000 Newport Crossing 1104 Newpath Ct Thompsons Station TN 37179 479000 Green Valley 205 Ridgewood Rd Franklin TN 37064 351900 Townhomes Of Bent Creek 6021 Yates Pvt Ct Nolensville TN 37135 323000 Sec 2041 Morrison Ave Spring Hill TN 37174 431000 Sullivan Farms 405 Freesia Ct Franklin TN 37064 250000 Reserve @ Raintree Forest 1599 Eastwood Dr Brentwood TN 37027 523320 Burberry Glen 1220 Craigleigh Dr Nolensville TN 37135 177900 Meadows At Fairview 7402 Rice Ct Fairview TN 37062 208000 Sec 4007 Clinton Ln Spring Hill TN 37174 825000 Crockett Springs 1724 Andrew Crockett Ct Brentwood TN 37027 910000 Watkins Creek 3417 Stagecoach Dr Franklin TN 37067 866000 1741 Warren Hollow Rd Nolensville TN 37135 1000000 River Landing 1205 Kilrush Dr Franklin TN 37069 599000 River Rest 1609 Blue Springs Rd Franklin TN 37069 137000 Westhaven 919 Horizon Dr Franklin TN 37064 533975 Summerlyn 3190 Bradfield Dr Nolensville TN 37135 137000 Westhaven 925 Horizon Dr Franklin TN 37064 137000 Westhaven 924 Horizon Dr Franklin TN 37064 648024 Westhaven 1032 Calico St Franklin TN 37064 489363 Summerlyn 3194 Bradfield Dr Nolensville TN 37135 137000 Westhaven 930 Horizon Dr Franklin TN 37064 150900 Westhaven 913 Horizon Dr Franklin TN 37064 1350000 Green 1010 Fair St Franklin TN 37064 284000 Mckays Mill 2020 Turning Wheel Ln Franklin TN 37067 1785000 Smith William Estate 4114 Trinity Rd Franklin TN 37067 665000 Brookfield 2481 Titans Ln Brentwood TN 37027 1135000 Indian Point 9302 Crockett Rd Brentwood TN 37027 391989 Copper Ridge 3066 Boxbury Ln Spring Hill TN 37174 63000 8400 Horton Hwy College Grove TN 37046 440000 1579 Thompsons Sta Rd W Thompsons Station TN 37179 639900 Cherry Grove 8002 Darwin Ct Thompsons Station TN 37179 597900 Brixworth 9042 Safe Haven Place Spring Hill TN 37174 495900 S & G Properties Llc 2061 Wilson Pk Franklin TN 37067 385000 7149 Bahne Rd Fairview TN 37062 483000 Silver Stream Farm 2414 Orchard St Nolensville TN 37135 520000 Highlands @ Ladd Park 2026 Beamon Dr Franklin TN 37064 1460000 Grove 6009 Native Pony Trl College Grove TN 37046 295000 Wiesner Custom Homes Arno-Allisona Rd College Grove TN 37046 320000 Baker Springs 1029 Lowrey Pl Spring Hill TN 37174 1200000 Belle Rive 508 Martingale Ct Brentwood TN 37027 699900 Watkins Creek 3023 Cecil Lewis Dr Franklin TN 37067 851100 Mcdaniel Farms 6520 (840 R O W) Windmill Dr College Grove TN 37046 400000 Andover 507 Lasalle Ct Franklin TN 37067 900000 Fountainhead 5109 Fountainhead Dr Brentwood TN 37027 570000 Highlands @ Ladd Park 238 Fowler Cir Franklin TN 37064 989900 River Landing 343 Gillette Dr Franklin TN 37069 900000 Earwood Jerry 4271 Old Hillsboro Rd Franklin TN 37064 1200000 At Park Side 1205 Devens Dr Brentwood TN 37027 900000 Arrington Ridge Fiddlers Glen Dr Arrington TN 37014 648035 Westhaven 3030 Hathaway St Franklin TN 37064 534215 Summerlyn 3186 Bradfield Dr Nolensville TN 37135 640000 Concord Crossing 9715 Turnbridge Ct Brentwood TN 37027 950000 Delta Springs 4609 Delta Springs Ln Franklin TN 37064 290000 Chapmans Retreat 1721 Stephenson Ln Spring Hill TN 37174 456055 Stream Valley 3025 Fernshaw Ln Franklin TN 37064 216000 Copper Ridge 3019 Boxbury Ln Spring Hill TN 37174 131875 Falls Grove 7162 Sky Meadow Dr College Grove TN 37046 638000 Cedarmont Farms 121 Cedar Creek Dr Franklin TN 37067 525000 Royal Oaks 112 Cambridge Pl Franklin TN 37067 342118 Fields Of Canterbury 3161 Sassafras Ln Thompsons Station TN 37179 710503 Stephens Valley 934 Dauphine St Nashville TN 37221 585000 Tywater Crossing 337 Passage Ln Franklin TN 37064 439900 Clairmonte 1212 Kelly Ct Franklin TN 37064 415000 Bent Creek 4713 Jobe Trl Nolensville TN 37135