Williamson County Property Transfers Nov. 2

See where houses sold for November 2-6, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|State
|Zip
|260000
|Shannon Glen
|1914 O'Leary Ct
|Spring Hill
|TN
|37174
|415000
|Forrest Crossing
|2107 Roderick Pl W
|Franklin
|TN
|37064
|215000
|Hardison Hills
|1101 Downs Blvd #I-105
|Franklin
|TN
|37064
|258020
|Swansons Ridge
|1800 Gunnerson Ln
|Franklin
|TN
|37064
|494000
|Village Of Clovercroft
|207 Watson View Dr
|Franklin
|TN
|37067
|547215
|Burberry Glen
|1705 Kirkpark Ct
|Nolensville
|TN
|37135
|499745
|Tollgate Village
|3436 Milford Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|315800
|Chapmans Retreat
|4016 Gersham Ct
|Spring Hill
|TN
|37174
|825000
|Cedarmont Valley
|3046 Trotters Ln
|Franklin
|TN
|37067
|2305579
|St James
|5026 Hilltop Pvt Ln
|College Grove
|TN
|37046
|591542
|Bridgemore Village
|3225 Pleasantville Brdg Rd
|Thompsons Station
|TN
|37179
|621638
|Mcdaniel Estates
|7553 Delancey Dr
|College Grove
|TN
|37046
|1105000
|Taramore
|9506 Nottaway Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|698893
|Westhaven
|3042 Hathaway St
|Franklin
|TN
|37064
|615075
|Foxglove Farm
|4055 Foxglove Farm Dr
|Franklin
|TN
|37064
|408259
|Copper Ridge
|3064 Boxbury Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|131875
|Falls Grove
|7049 Sky Meadow Dr
|College Grove
|TN
|37046
|131875
|Falls Grove
|7026 Sky Meadow Dr
|College Grove
|TN
|37046
|476000
|Concord Green
|1213 Lavada Pl
|Brentwood
|TN
|37027
|547940
|Westhaven
|3075 Hathaway St
|Franklin
|TN
|37064
|1600000
|Witherspoon
|9225 Lehigh Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|1890000
|Grove
|8583 Heirloom Blvd
|College Grove
|TN
|37046
|260000
|Boyd Mill
|1700 Twin Oaks Ct
|Franklin
|TN
|37064
|1042615
|Water Leaf
|5018 Water Leaf Dr
|Franklin
|TN
|37064
|270000
|Witt Hill
|1721 Witt Way Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|592500
|Campbell Station
|5028 Paddy Tr
|Spring Hill
|TN
|37174
|413625
|Brixworth
|1704 Lantana Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|674000
|Copperstone
|1541 Shining Ore Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|448625
|Waters Edge
|2001 Flowing Creek Dr
|Franklin
|TN
|37064
|4458810
|Brixworth
|1706 Lantana Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|1400000
|Country Club
|506 Franklin Rd
|Brentwood
|TN
|37027
|295000
|Lexington Farms
|1038 Lexington Farms Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|750000
|Hurstbourne Park
|201 Terri Park Way
|Franklin
|TN
|37067
|435000
|Westhaven
|106 Front St #31
|Franklin
|TN
|37064
|509000
|Mayberry Station
|1400 Mayberry Ln
|Franklin
|TN
|37064
|550000
|Founders Pointe
|231 Lancelot Ln
|Franklin
|TN
|37064
|220000
|7451 Sleepy Hollow Rd
|Fairview
|TN
|37062
|950000
|Laurelbrooke
|1820 Pace Haven
|Franklin
|TN
|37069
|892500
|Kings Chapel
|4582 Majestic Meadows Dr
|Arrington
|TN
|37014
|5000000
|Resub
|1600 Westgate Cir
|Brentwood
|TN
|37027
|610000
|S & G Properties Llc
|Wilson Pk
|Franklin
|TN
|37067
|750000
|Westhaven
|1826 Championship Blvd
|Franklin
|TN
|37064
|645331
|Westhaven
|1043 Calico St
|Franklin
|TN
|37064
|585000
|Sullivan Farms
|319 Applecross Dr
|Franklin
|TN
|37064
|566650
|Brixworth
|9030 Safe Haven Place
|Spring Hill
|TN
|37174
|275000
|Swansons Ridge
|1741 Swansons Ridge Dr
|Franklin
|TN
|37064
|680000
|Whistle Stop Farms
|Conductor Ln
|Thompsons Station
|TN
|37179
|650000
|Richards Glen
|245 Mclean Ct
|Franklin
|TN
|37067
|400000
|Rizer Point
|3012 Nine Bark Ln
|Franklin
|TN
|37069
|410000
|Meadowgreen Acres
|235 Derby Ln
|Franklin
|TN
|37069
|337000
|Crowne Pointe
|2753 New Port Royal Rd
|Thompsons Station
|TN
|37179
|612565
|Riverbluff
|2019 Cabell Dr
|Franklin
|TN
|37064
|940000
|Westhaven
|5121 Donovan St
|Franklin
|TN
|37064
|363750
|The Governors Club
|12 Colonel Winstead Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|1015000
|Westhaven
|113 Front St
|Franklin
|TN
|37064
|734307
|Westhaven
|1061 Calico St
|Franklin
|TN
|37064
|626094
|Westhaven
|1025 Calico St
|Franklin
|TN
|37064
|591763
|Foxglove Farm
|4031 Foxglove Farm Dr
|Franklin
|TN
|37064
|548604
|Woods @ Burberry Glen
|1882 Abbey Wood Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|791858
|Westhaven
|1044 Calico St
|Franklin
|TN
|37064
|915000
|810 W Main St
|Franklin
|TN
|37064
|40000
|Weatherford Estates
|6013 Blackwell Ln
|Franklin
|TN
|37064
|725000
|Troubadour
|7294 Harlow Dr
|College Grove
|TN
|37046
|894685
|Burning Tree Farms
|8109 Schweitzer Place
|Arrington
|TN
|37014
|436000
|Mcfarlin Woods
|501 Mer Rouge Ct
|Nolensville
|TN
|37135
|154070
|Stephens Valley
|605 Jackson Falls Dr
|Nashville
|TN
|37221
|850000
|Brentmeade
|9196 Fox Run Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|372000
|Rev
|3125 Langley Dr
|Franklin
|TN
|37064
|624900
|Cross Creek
|1100 Cross Creek Dr
|Franklin
|TN
|37067
|920000
|Troubadour
|7505 Whiskey Rd
|College Grove
|TN
|37046
|880000
|Troubadour
|7509 Whiskey Rd
|College Grove
|TN
|37046
|555000
|Arbors @ Autumn Ridge
|4177 Miles Johnson Pkwy
|Spring Hill
|TN
|37174
|275000
|Fieldstone Farms
|106 Meridian Ct
|Franklin
|TN
|37069
|220500
|Grove
|8227 Heirloom Blvd
|College Grove
|TN
|37046
|461900
|Tollgate Village
|3239 Vinemont Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|32000
|(871) W Mcewen Dr
|Franklin
|TN
|37067
|724900
|Chenoweth
|925 Ashford Ct
|Brentwood
|TN
|37027
|387000
|Maplewood
|202 Julia Ct
|Franklin
|TN
|37064
|385000
|Mckays Mill
|1502 Decatur Cir
|Brentwood
|TN
|37027
|212000
|Swansons Ridge
|1703 Swansons Ridge Dr
|Franklin
|TN
|37064
|3350000
|Iroquois Est
|5109 Cornwall Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|443000
|Brixworth
|3003 Davinci Ct
|Thompsons Station
|TN
|37179
|644900
|Cherry Grove Add
|1585 Bunbury Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|625000
|Chestnut Bend
|516 Ploughmans Bend Dr
|Franklin
|TN
|37064
|335000
|Clairmonte
|1114 Clairmonte Dr
|Franklin
|TN
|37064
|265500
|Augusta Place
|2980 Augusta Trace Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|423900
|Franklin Green
|3165 Winberry Dr
|Franklin
|TN
|37064
|475000
|Dallas Downs
|2400 Adair Ct
|Franklin
|TN
|37064
|405000
|Ballenger Farms
|3105 Ballenger Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|450000
|Castleberry Farm
|7108 Chessington Dr
|Fairview
|TN
|37062
|331000
|Wyngate
|2217 Hayward Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|636500
|Cross Creek
|109 Hollow Ct
|Franklin
|TN
|37067
|532000
|Cherry Grove Add
|4033 Fremantle Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|850000
|Country Club
|507 Franklin Rd
|Brentwood
|TN
|37027
|905000
|Surratt
|8960 Horton Hwy
|College Grove
|TN
|37046
|299900
|Andover
|679 Huffine Manor Cir
|Franklin
|TN
|37067
|737000
|Abington Ridge
|7158 Tullamore Ln
|Franklin
|TN
|37067
|575000
|Cherry Grove Addition
|2988 Stewart Campbell Pt
|Spring Hill
|TN
|37174
|315000
|Hidden Lake
|7226 Hidden Lake Dr
|Fairview
|TN
|37062
|556047
|Brixworth
|1132 Brixworth Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|974900
|Gilchrist South
|217 Gilchrist South Cir
|Nolensville
|TN
|37135
|530000
|Raintree Forest
|1716 Stillwater Cir
|Brentwood
|TN
|37027
|429900
|Dakota Pointe
|3018 Sakari Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|1950000
|Grove
|8536 Heirloom Blvd
|College Grove
|TN
|37046
|2380000
|Witherspoon
|9242 Lehigh Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|1574900
|Grove
|8556 Heirloom Blvd
|College Grove
|TN
|37046
|600000
|Cheswicke Farm
|625 Grange Hill Ct
|Franklin
|TN
|37067
|2425000
|Grove
|5049 Native Pony Trl
|College Grove
|TN
|37046
|1088460
|Taramore
|1906 New Bristol Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|635000
|Old Hwy 96
|Franklin
|TN
|37064
|525000
|Old Hwy 96
|Franklin
|TN
|37064
|640000
|Highlands @ Ladd Park
|543 Alfred Ladd Rd E
|Franklin
|TN
|37064
|675000
|Mckays Mill
|3030 Westerly Dr
|Franklin
|TN
|37067
|938637
|Bonbrook On Concord
|9743 Turner Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|730000
|Stonebridge Park
|412 Brickenhall Dr
|Franklin
|TN
|37069
|409500
|Tanyard Springs
|1044 Tanyard Springs Dr
|Primm Springs
|TN
|38476
|334234
|Simmons Ridge
|524 Black Tea Way
|Franklin
|TN
|37064
|1024900
|Bishops Gate Wards Mill
|226 Bishops Gate Dr
|Franklin
|TN
|37064
|1028335
|Bishops Gate Wards Mill
|249 Bishops Gate Dr
|Franklin
|TN
|37064
|499900
|Cool Springs East
|513 Hodges Ct
|Franklin
|TN
|37067
|545000
|Nolen Park
|7146 Nolen Park Cir
|Nolensville
|TN
|37135
|813000
|Glenellen
|1604 Kendale Ct
|Brentwood
|TN
|37027
|577500
|5915 Milton Fox Rd
|Franklin
|TN
|37064
|398900
|Ashton Park
|1302 Trenton Ln
|Franklin
|TN
|37067
|619900
|Cherry Grove
|8005 Darwin Ct
|Thompsons Station
|TN
|37179
|645000
|Saratoga Hills
|9305 Coxboro Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|479000
|Tollgate Village
|3330 Vinemont Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|327900
|Simmons Ridge
|536 Black Tea Way
|Franklin
|TN
|37064
|472160
|Trinity Rd
|Franklin
|TN
|37067
|225000
|Brentwood Pointe
|218 Brentwood Pointe
|Brentwood
|TN
|37027
|470986
|Otter Creek Springs
|7196 Winfrey Dr
|Fairview
|TN
|37062
|730448
|Falls Grove
|7022 Farm Field Dr
|College Grove
|TN
|37046
|1550000
|Shelnutt Joy & Tom Eudailey
|6631 Eudailey-Covington Rd
|College Grove
|TN
|37046
|632299
|Lockwood Glen
|326 Liebler Ln
|Franklin
|TN
|37064
|633610
|Brooksbank Estates
|305 Redding Ct
|Nolensville
|TN
|37135
|599900
|Highlands @ Ladd Park
|79 Molly Bright Ln
|Franklin
|TN
|37064
|769900
|Cool Springs East
|534 Hope Ave
|Franklin
|TN
|37067
|589000
|Cherry Grove Add
|1564 Bunbury Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|320000
|Chapmans Retreat
|1601 Safe Harbor Ct
|Spring Hill
|TN
|37174
|495390
|Burberry Glen
|768 Ravensdowne Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|633000
|Shadow Creek @ Southern Woods W
|311 Shadow Creek Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|659900
|Cherry Grove
|1554 Bunbury Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|1302500
|Belle Rive
|6012 Belle Rive Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|1100000
|Grove Park Addition
|3722 Bosk Ln
|College Grove
|TN
|37046
|936606
|Taramore
|1922 New Bristol Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|1200000
|Traditions
|9018 Carnival Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|4250000
|1645 Old Hillsboro Rd
|Franklin
|TN
|37069
|860000
|Horseshoe Bend
|2754 Rock Wall Rd
|Nashville
|TN
|37221
|395000
|Willowvale @ Harvey Springs
|2060 Morton Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|608639
|Scales Farmstead
|684 Vickery Park Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|134100
|Hwy 96 N
|Fairview
|TN
|37062
|571000
|Sullivan Farms
|238 Stonehaven Cir
|Franklin
|TN
|37064
|408000
|Villages Of Morningside
|6023 Sunrise Cir
|Franklin
|TN
|37067
|599000
|Cedarmont Farms
|1129 Cedarview Ln
|Franklin
|TN
|37067
|529900
|Sullivan Farms
|500 Falkirk Ct
|Franklin
|TN
|37064
|292000
|Brentwood Pointe
|832 Brentwood Pointe
|Brentwood
|TN
|37027
|693500
|Willowmet
|1126 Pin Oak Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|241000
|Fieldstone Farms
|417 Compton Ln
|Franklin
|TN
|37069
|790000
|Watkins Creek
|3486 Stagecoach Dr
|Franklin
|TN
|37067
|247000
|Fernvale Springs
|7101 Fernvale Springs Ct
|Fairview
|TN
|37062
|2270000
|Governors Club @ Plesant Hill
|7 Colonel Winstead Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|373713
|Pennock Place
|7328 Lakelet Cv
|Fairview
|TN
|37062
|422000
|Arbors @ Autumn Ridge
|8043 Fenwick Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|541750
|Hallbrook
|8205 Spring Valley Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|430000
|1694 Sunset Rd
|Brentwood
|TN
|37027
|1000000
|Brentwood Hills
|1211 Franklin Rd
|Brentwood
|TN
|37027
|700000
|Totty Conrad
|2014 Fairview Blvd
|Fairview
|TN
|37062
|460000
|Silver Stream Farm
|2524 Carmine St
|Nolensville
|TN
|37135
|227000
|Woodside
|6013 Dupont Cv
|Spring Hill
|TN
|37174
|363000
|Stonebrook
|858 Stonebrook Blvd
|Nolensville
|TN
|37135
|416000
|Gateway Village
|1315 Moher Blvd
|Franklin
|TN
|37069
|205000
|Chapmans Retreat
|4006 Clinton Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|539000
|Spring Hill Place
|1387 Round Hill Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|655000
|Highlands @ Ladd Park
|449 Alfred Ladd Rd E
|Franklin
|TN
|37064
|673000
|Tolliver
|6967 Flat Creek Rd
|College Grove
|TN
|37046
|2814644
|Witherspoon
|9287 Fordham Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|1712500
|Annandale
|9292 Wardley Park Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|50000
|7106 Cobb Cir
|Fairview
|TN
|37062
|374320
|Stream Valley
|1013 Oglethorpe Dr
|Franklin
|TN
|37064
|68000
|Copper Ridge
|3023 Boxbury Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|467500
|Whitehurst Jimmy
|6227 Patton Rd
|Arrington
|TN
|37014
|882500
|Beech Grove Farms
|9546 Thoroughbred Way
|Brentwood
|TN
|37027
|589117
|Westhaven
|3081 Hathaway St
|Franklin
|TN
|37064
|519000
|Witherspoon
|9293 Fordham Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|1008500
|Westhaven
|Jasper Ave
|Franklin
|TN
|37064
|645000
|Burkitt Village
|2221 Kirkwall Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|799900
|Mayfield
|442 Mayfield Pl
|Brentwood
|TN
|37027
|470000
|Buckingham Park
|415 Sir John Ct
|Franklin
|TN
|37064
|619900
|Cherry Grove Add
|5013 Wallaby Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|480000
|Dakota Pointe
|3110 Sakari Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|790000
|Fieldstone Farms
|227 Halberton Dr
|Franklin
|TN
|37069
|435000
|Dallas Downs
|2609 Link Dr
|Franklin
|TN
|37064
|767500
|Liberty Downs
|9320 Lake Shore Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|865000
|Chardonnay
|1105 Rombauer Dr
|Franklin
|TN
|37067
|539941
|Tollgate Village
|3449 Milford Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|475000
|Fields Of Canterbury
|2649 Paddock Park Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|711750
|5106 Old Harding Rd
|Franklin
|TN
|37064
|425000
|Sherrod Haywood Jr
|Arno Rd
|Franklin
|TN
|37064
|390990
|Nolen Mill
|832 Cottage House Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|810000
|Legends Ridge
|409 Lake Valley Dr
|Franklin
|TN
|37069
|730000
|Spring Hill Place
|1308 Round Hill Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|881350
|Concord Hunt
|1138 Haverhill Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|195000
|Ivan Creek
|4452 Ivan Creek Dr
|Franklin
|TN
|37064
|408000
|Sherrod Haywood Jr
|Arno Rd
|Franklin
|TN
|37064
|501970
|Falls Grove
|7173 Sky Meadow Dr
|College Grove
|TN
|37046
|475125
|Falls Grove
|7170 Sky Meadow Dr
|College Grove
|TN
|37046
|636000
|Westhaven
|219 Prospect Ave
|Franklin
|TN
|37064
|628000
|Westhaven
|3080 Cheever St
|Franklin
|TN
|37064
|239900
|Westhaven
|700 Jasper Ave
|Franklin
|TN
|37064
|586415
|Summerlyn
|700 Eldon Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|487995
|Mcdaniel Estates
|7513 Delancey Dr
|College Grove
|TN
|37046
|350000
|4705 Peytonsville Rd
|Franklin
|TN
|37064
|820000
|Mult
|3309 Boyd Mill Pk
|Franklin
|TN
|37064
|775000
|Cool Springs East
|329 Sliders Knob Ave
|Franklin
|TN
|37067
|325000
|Wakefield
|3068 Romain Trl
|Spring Hill
|TN
|37174
|810000
|Temple Hills The Links
|461 Sandcastle Rd
|Franklin
|TN
|37069
|595000
|Inns Of The Cove
|6779 Falls Ridge Ln
|College Grove
|TN
|37046
|834075
|Chenoweth
|9374 Smithson Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|330000
|Mooreland
|1612 Rosewood Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|690000
|Echelon
|123 Obree Ct
|Franklin
|TN
|37064
|509900
|Arbors @ Autumn Ridge
|4179 Miles Johnson Pkwy
|Spring Hill
|TN
|37174
|269900
|Shirebrook
|103 Dursley Pvt Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|722565
|Scales Farmstead
|1248 Spruell Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|1100000
|5543 Parker Branch Rd
|Franklin
|TN
|37064