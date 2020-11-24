Williamson County Property Transfers Nov. 2

By
Michael Carpenter
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property transfers real estate

See where houses sold for November 2-6, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityStateZip
260000Shannon Glen1914 O'Leary CtSpring HillTN37174
415000Forrest Crossing2107 Roderick Pl WFranklinTN37064
215000Hardison Hills1101 Downs Blvd #I-105FranklinTN37064
258020Swansons Ridge1800 Gunnerson LnFranklinTN37064
494000Village Of Clovercroft207 Watson View DrFranklinTN37067
547215Burberry Glen1705 Kirkpark CtNolensvilleTN37135
499745Tollgate Village3436 Milford DrThompsons StationTN37179
315800Chapmans Retreat4016 Gersham CtSpring HillTN37174
825000Cedarmont Valley3046 Trotters LnFranklinTN37067
2305579St James5026 Hilltop Pvt LnCollege GroveTN37046
591542Bridgemore Village3225 Pleasantville Brdg RdThompsons StationTN37179
621638Mcdaniel Estates7553 Delancey DrCollege GroveTN37046
1105000Taramore9506 Nottaway LnBrentwoodTN37027
698893Westhaven3042 Hathaway StFranklinTN37064
615075Foxglove Farm4055 Foxglove Farm DrFranklinTN37064
408259Copper Ridge3064 Boxbury LnSpring HillTN37174
131875Falls Grove7049 Sky Meadow DrCollege GroveTN37046
131875Falls Grove7026 Sky Meadow DrCollege GroveTN37046
476000Concord Green1213 Lavada PlBrentwoodTN37027
547940Westhaven3075 Hathaway StFranklinTN37064
1600000Witherspoon9225 Lehigh DrBrentwoodTN37027
1890000Grove8583 Heirloom BlvdCollege GroveTN37046
260000Boyd Mill1700 Twin Oaks CtFranklinTN37064
1042615Water Leaf5018 Water Leaf DrFranklinTN37064
270000Witt Hill1721 Witt Way DrSpring HillTN37174
592500Campbell Station5028 Paddy TrSpring HillTN37174
413625Brixworth1704 Lantana DrSpring HillTN37174
674000Copperstone1541 Shining Ore DrBrentwoodTN37027
448625Waters Edge2001 Flowing Creek DrFranklinTN37064
4458810Brixworth1706 Lantana DrSpring HillTN37174
1400000Country Club506 Franklin RdBrentwoodTN37027
295000Lexington Farms1038 Lexington Farms DrSpring HillTN37174
750000Hurstbourne Park201 Terri Park WayFranklinTN37067
435000Westhaven106 Front St #31FranklinTN37064
509000Mayberry Station1400 Mayberry LnFranklinTN37064
550000Founders Pointe231 Lancelot LnFranklinTN37064
2200007451 Sleepy Hollow RdFairviewTN37062
950000Laurelbrooke1820 Pace HavenFranklinTN37069
892500Kings Chapel4582 Majestic Meadows DrArringtonTN37014
5000000Resub1600 Westgate CirBrentwoodTN37027
610000S & G Properties LlcWilson PkFranklinTN37067
750000Westhaven1826 Championship BlvdFranklinTN37064
645331Westhaven1043 Calico StFranklinTN37064
585000Sullivan Farms319 Applecross DrFranklinTN37064
566650Brixworth9030 Safe Haven PlaceSpring HillTN37174
275000Swansons Ridge1741 Swansons Ridge DrFranklinTN37064
680000Whistle Stop FarmsConductor LnThompsons StationTN37179
650000Richards Glen245 Mclean CtFranklinTN37067
400000Rizer Point3012 Nine Bark LnFranklinTN37069
410000Meadowgreen Acres235 Derby LnFranklinTN37069
337000Crowne Pointe2753 New Port Royal RdThompsons StationTN37179
612565Riverbluff2019 Cabell DrFranklinTN37064
940000Westhaven5121 Donovan StFranklinTN37064
363750The Governors Club12 Colonel Winstead DrBrentwoodTN37027
1015000Westhaven113 Front StFranklinTN37064
734307Westhaven1061 Calico StFranklinTN37064
626094Westhaven1025 Calico StFranklinTN37064
591763Foxglove Farm4031 Foxglove Farm DrFranklinTN37064
548604Woods @ Burberry Glen1882 Abbey Wood DrNolensvilleTN37135
791858Westhaven1044 Calico StFranklinTN37064
915000810 W Main StFranklinTN37064
40000Weatherford Estates6013 Blackwell LnFranklinTN37064
725000Troubadour7294 Harlow DrCollege GroveTN37046
894685Burning Tree Farms8109 Schweitzer PlaceArringtonTN37014
436000Mcfarlin Woods501 Mer Rouge CtNolensvilleTN37135
154070Stephens Valley605 Jackson Falls DrNashvilleTN37221
850000Brentmeade9196 Fox Run DrBrentwoodTN37027
372000Rev3125 Langley DrFranklinTN37064
624900Cross Creek1100 Cross Creek DrFranklinTN37067
920000Troubadour7505 Whiskey RdCollege GroveTN37046
880000Troubadour7509 Whiskey RdCollege GroveTN37046
555000Arbors @ Autumn Ridge4177 Miles Johnson PkwySpring HillTN37174
275000Fieldstone Farms106 Meridian CtFranklinTN37069
220500Grove8227 Heirloom BlvdCollege GroveTN37046
461900Tollgate Village3239 Vinemont DrThompsons StationTN37179
32000(871) W Mcewen DrFranklinTN37067
724900Chenoweth925 Ashford CtBrentwoodTN37027
387000Maplewood202 Julia CtFranklinTN37064
385000Mckays Mill1502 Decatur CirBrentwoodTN37027
212000Swansons Ridge1703 Swansons Ridge DrFranklinTN37064
3350000Iroquois Est5109 Cornwall DrBrentwoodTN37027
443000Brixworth3003 Davinci CtThompsons StationTN37179
644900Cherry Grove Add1585 Bunbury DrSpring HillTN37174
625000Chestnut Bend516 Ploughmans Bend DrFranklinTN37064
335000Clairmonte1114 Clairmonte DrFranklinTN37064
265500Augusta Place2980 Augusta Trace DrSpring HillTN37174
423900Franklin Green3165 Winberry DrFranklinTN37064
475000Dallas Downs2400 Adair CtFranklinTN37064
405000Ballenger Farms3105 Ballenger DrNolensvilleTN37135
450000Castleberry Farm7108 Chessington DrFairviewTN37062
331000Wyngate2217 Hayward LnSpring HillTN37174
636500Cross Creek109 Hollow CtFranklinTN37067
532000Cherry Grove Add4033 Fremantle CirSpring HillTN37174
850000Country Club507 Franklin RdBrentwoodTN37027
905000Surratt8960 Horton HwyCollege GroveTN37046
299900Andover679 Huffine Manor CirFranklinTN37067
737000Abington Ridge7158 Tullamore LnFranklinTN37067
575000Cherry Grove Addition2988 Stewart Campbell PtSpring HillTN37174
315000Hidden Lake7226 Hidden Lake DrFairviewTN37062
556047Brixworth1132 Brixworth DrSpring HillTN37174
974900Gilchrist South217 Gilchrist South CirNolensvilleTN37135
530000Raintree Forest1716 Stillwater CirBrentwoodTN37027
429900Dakota Pointe3018 Sakari CirSpring HillTN37174
1950000Grove8536 Heirloom BlvdCollege GroveTN37046
2380000Witherspoon9242 Lehigh DrBrentwoodTN37027
1574900Grove8556 Heirloom BlvdCollege GroveTN37046
600000Cheswicke Farm625 Grange Hill CtFranklinTN37067
2425000Grove5049 Native Pony TrlCollege GroveTN37046
1088460Taramore1906 New Bristol LnBrentwoodTN37027
635000Old Hwy 96FranklinTN37064
525000Old Hwy 96FranklinTN37064
640000Highlands @ Ladd Park543 Alfred Ladd Rd EFranklinTN37064
675000Mckays Mill3030 Westerly DrFranklinTN37067
938637Bonbrook On Concord9743 Turner LnBrentwoodTN37027
730000Stonebridge Park412 Brickenhall DrFranklinTN37069
409500Tanyard Springs1044 Tanyard Springs DrPrimm SpringsTN38476
334234Simmons Ridge524 Black Tea WayFranklinTN37064
1024900Bishops Gate Wards Mill226 Bishops Gate DrFranklinTN37064
1028335Bishops Gate Wards Mill249 Bishops Gate DrFranklinTN37064
499900Cool Springs East513 Hodges CtFranklinTN37067
545000Nolen Park7146 Nolen Park CirNolensvilleTN37135
813000Glenellen1604 Kendale CtBrentwoodTN37027
5775005915 Milton Fox RdFranklinTN37064
398900Ashton Park1302 Trenton LnFranklinTN37067
619900Cherry Grove8005 Darwin CtThompsons StationTN37179
645000Saratoga Hills9305 Coxboro DrBrentwoodTN37027
479000Tollgate Village3330 Vinemont DrThompsons StationTN37179
327900Simmons Ridge536 Black Tea WayFranklinTN37064
472160Trinity RdFranklinTN37067
225000Brentwood Pointe218 Brentwood PointeBrentwoodTN37027
470986Otter Creek Springs7196 Winfrey DrFairviewTN37062
730448Falls Grove7022 Farm Field DrCollege GroveTN37046
1550000Shelnutt Joy & Tom Eudailey6631 Eudailey-Covington RdCollege GroveTN37046
632299Lockwood Glen326 Liebler LnFranklinTN37064
633610Brooksbank Estates305 Redding CtNolensvilleTN37135
599900Highlands @ Ladd Park79 Molly Bright LnFranklinTN37064
769900Cool Springs East534 Hope AveFranklinTN37067
589000Cherry Grove Add1564 Bunbury DrThompsons StationTN37179
320000Chapmans Retreat1601 Safe Harbor CtSpring HillTN37174
495390Burberry Glen768 Ravensdowne DrNolensvilleTN37135
633000Shadow Creek @ Southern Woods W311 Shadow Creek DrBrentwoodTN37027
659900Cherry Grove1554 Bunbury DrThompsons StationTN37179
1302500Belle Rive6012 Belle Rive DrBrentwoodTN37027
1100000Grove Park Addition3722 Bosk LnCollege GroveTN37046
936606Taramore1922 New Bristol LnBrentwoodTN37027
1200000Traditions9018 Carnival DrBrentwoodTN37027
42500001645 Old Hillsboro RdFranklinTN37069
860000Horseshoe Bend2754 Rock Wall RdNashvilleTN37221
395000Willowvale @ Harvey Springs2060 Morton DrSpring HillTN37174
608639Scales Farmstead684 Vickery Park DrNolensvilleTN37135
134100Hwy 96 NFairviewTN37062
571000Sullivan Farms238 Stonehaven CirFranklinTN37064
408000Villages Of Morningside6023 Sunrise CirFranklinTN37067
599000Cedarmont Farms1129 Cedarview LnFranklinTN37067
529900Sullivan Farms500 Falkirk CtFranklinTN37064
292000Brentwood Pointe832 Brentwood PointeBrentwoodTN37027
693500Willowmet1126 Pin Oak LnBrentwoodTN37027
241000Fieldstone Farms417 Compton LnFranklinTN37069
790000Watkins Creek3486 Stagecoach DrFranklinTN37067
247000Fernvale Springs7101 Fernvale Springs CtFairviewTN37062
2270000Governors Club @ Plesant Hill7 Colonel Winstead DrBrentwoodTN37027
373713Pennock Place7328 Lakelet CvFairviewTN37062
422000Arbors @ Autumn Ridge8043 Fenwick LnSpring HillTN37174
541750Hallbrook8205 Spring Valley DrBrentwoodTN37027
4300001694 Sunset RdBrentwoodTN37027
1000000Brentwood Hills1211 Franklin RdBrentwoodTN37027
700000Totty Conrad2014 Fairview BlvdFairviewTN37062
460000Silver Stream Farm2524 Carmine StNolensvilleTN37135
227000Woodside6013 Dupont CvSpring HillTN37174
363000Stonebrook858 Stonebrook BlvdNolensvilleTN37135
416000Gateway Village1315 Moher BlvdFranklinTN37069
205000Chapmans Retreat4006 Clinton LnSpring HillTN37174
539000Spring Hill Place1387 Round Hill LnSpring HillTN37174
655000Highlands @ Ladd Park449 Alfred Ladd Rd EFranklinTN37064
673000Tolliver6967 Flat Creek RdCollege GroveTN37046
2814644Witherspoon9287 Fordham DrBrentwoodTN37027
1712500Annandale9292 Wardley Park LnBrentwoodTN37027
500007106 Cobb CirFairviewTN37062
374320Stream Valley1013 Oglethorpe DrFranklinTN37064
68000Copper Ridge3023 Boxbury LnSpring HillTN37174
467500Whitehurst Jimmy6227 Patton RdArringtonTN37014
882500Beech Grove Farms9546 Thoroughbred WayBrentwoodTN37027
589117Westhaven3081 Hathaway StFranklinTN37064
519000Witherspoon9293 Fordham DrBrentwoodTN37027
1008500WesthavenJasper AveFranklinTN37064
645000Burkitt Village2221 Kirkwall DrNolensvilleTN37135
799900Mayfield442 Mayfield PlBrentwoodTN37027
470000Buckingham Park415 Sir John CtFranklinTN37064
619900Cherry Grove Add5013 Wallaby DrSpring HillTN37174
480000Dakota Pointe3110 Sakari CirSpring HillTN37174
790000Fieldstone Farms227 Halberton DrFranklinTN37069
435000Dallas Downs2609 Link DrFranklinTN37064
767500Liberty Downs9320 Lake Shore DrBrentwoodTN37027
865000Chardonnay1105 Rombauer DrFranklinTN37067
539941Tollgate Village3449 Milford DrThompsons StationTN37179
475000Fields Of Canterbury2649 Paddock Park DrThompsons StationTN37179
7117505106 Old Harding RdFranklinTN37064
425000Sherrod Haywood JrArno RdFranklinTN37064
390990Nolen Mill832 Cottage House LnNolensvilleTN37135
810000Legends Ridge409 Lake Valley DrFranklinTN37069
730000Spring Hill Place1308 Round Hill LnSpring HillTN37174
881350Concord Hunt1138 Haverhill DrBrentwoodTN37027
195000Ivan Creek4452 Ivan Creek DrFranklinTN37064
408000Sherrod Haywood JrArno RdFranklinTN37064
501970Falls Grove7173 Sky Meadow DrCollege GroveTN37046
475125Falls Grove7170 Sky Meadow DrCollege GroveTN37046
636000Westhaven219 Prospect AveFranklinTN37064
628000Westhaven3080 Cheever StFranklinTN37064
239900Westhaven700 Jasper AveFranklinTN37064
586415Summerlyn700 Eldon LnNolensvilleTN37135
487995Mcdaniel Estates7513 Delancey DrCollege GroveTN37046
3500004705 Peytonsville RdFranklinTN37064
820000Mult3309 Boyd Mill PkFranklinTN37064
775000Cool Springs East329 Sliders Knob AveFranklinTN37067
325000Wakefield3068 Romain TrlSpring HillTN37174
810000Temple Hills The Links461 Sandcastle RdFranklinTN37069
595000Inns Of The Cove6779 Falls Ridge LnCollege GroveTN37046
834075Chenoweth9374 Smithson LnBrentwoodTN37027
330000Mooreland1612 Rosewood DrBrentwoodTN37027
690000Echelon123 Obree CtFranklinTN37064
509900Arbors @ Autumn Ridge4179 Miles Johnson PkwySpring HillTN37174
269900Shirebrook103 Dursley Pvt LnSpring HillTN37174
722565Scales Farmstead1248 Spruell DrNolensvilleTN37135
11000005543 Parker Branch RdFranklinTN37064

 

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