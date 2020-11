Williamson County Property Transfers Nov. 2

See where houses sold for November 2-6, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City State Zip 260000 Shannon Glen 1914 O'Leary Ct Spring Hill TN 37174 415000 Forrest Crossing 2107 Roderick Pl W Franklin TN 37064 215000 Hardison Hills 1101 Downs Blvd #I-105 Franklin TN 37064 258020 Swansons Ridge 1800 Gunnerson Ln Franklin TN 37064 494000 Village Of Clovercroft 207 Watson View Dr Franklin TN 37067 547215 Burberry Glen 1705 Kirkpark Ct Nolensville TN 37135 499745 Tollgate Village 3436 Milford Dr Thompsons Station TN 37179 315800 Chapmans Retreat 4016 Gersham Ct Spring Hill TN 37174 825000 Cedarmont Valley 3046 Trotters Ln Franklin TN 37067 2305579 St James 5026 Hilltop Pvt Ln College Grove TN 37046 591542 Bridgemore Village 3225 Pleasantville Brdg Rd Thompsons Station TN 37179 621638 Mcdaniel Estates 7553 Delancey Dr College Grove TN 37046 1105000 Taramore 9506 Nottaway Ln Brentwood TN 37027 698893 Westhaven 3042 Hathaway St Franklin TN 37064 615075 Foxglove Farm 4055 Foxglove Farm Dr Franklin TN 37064 408259 Copper Ridge 3064 Boxbury Ln Spring Hill TN 37174 131875 Falls Grove 7049 Sky Meadow Dr College Grove TN 37046 131875 Falls Grove 7026 Sky Meadow Dr College Grove TN 37046 476000 Concord Green 1213 Lavada Pl Brentwood TN 37027 547940 Westhaven 3075 Hathaway St Franklin TN 37064 1600000 Witherspoon 9225 Lehigh Dr Brentwood TN 37027 1890000 Grove 8583 Heirloom Blvd College Grove TN 37046 260000 Boyd Mill 1700 Twin Oaks Ct Franklin TN 37064 1042615 Water Leaf 5018 Water Leaf Dr Franklin TN 37064 270000 Witt Hill 1721 Witt Way Dr Spring Hill TN 37174 592500 Campbell Station 5028 Paddy Tr Spring Hill TN 37174 413625 Brixworth 1704 Lantana Dr Spring Hill TN 37174 674000 Copperstone 1541 Shining Ore Dr Brentwood TN 37027 448625 Waters Edge 2001 Flowing Creek Dr Franklin TN 37064 4458810 Brixworth 1706 Lantana Dr Spring Hill TN 37174 1400000 Country Club 506 Franklin Rd Brentwood TN 37027 295000 Lexington Farms 1038 Lexington Farms Dr Spring Hill TN 37174 750000 Hurstbourne Park 201 Terri Park Way Franklin TN 37067 435000 Westhaven 106 Front St #31 Franklin TN 37064 509000 Mayberry Station 1400 Mayberry Ln Franklin TN 37064 550000 Founders Pointe 231 Lancelot Ln Franklin TN 37064 220000 7451 Sleepy Hollow Rd Fairview TN 37062 950000 Laurelbrooke 1820 Pace Haven Franklin TN 37069 892500 Kings Chapel 4582 Majestic Meadows Dr Arrington TN 37014 5000000 Resub 1600 Westgate Cir Brentwood TN 37027 610000 S & G Properties Llc Wilson Pk Franklin TN 37067 750000 Westhaven 1826 Championship Blvd Franklin TN 37064 645331 Westhaven 1043 Calico St Franklin TN 37064 585000 Sullivan Farms 319 Applecross Dr Franklin TN 37064 566650 Brixworth 9030 Safe Haven Place Spring Hill TN 37174 275000 Swansons Ridge 1741 Swansons Ridge Dr Franklin TN 37064 680000 Whistle Stop Farms Conductor Ln Thompsons Station TN 37179 650000 Richards Glen 245 Mclean Ct Franklin TN 37067 400000 Rizer Point 3012 Nine Bark Ln Franklin TN 37069 410000 Meadowgreen Acres 235 Derby Ln Franklin TN 37069 337000 Crowne Pointe 2753 New Port Royal Rd Thompsons Station TN 37179 612565 Riverbluff 2019 Cabell Dr Franklin TN 37064 940000 Westhaven 5121 Donovan St Franklin TN 37064 363750 The Governors Club 12 Colonel Winstead Dr Brentwood TN 37027 1015000 Westhaven 113 Front St Franklin TN 37064 734307 Westhaven 1061 Calico St Franklin TN 37064 626094 Westhaven 1025 Calico St Franklin TN 37064 591763 Foxglove Farm 4031 Foxglove Farm Dr Franklin TN 37064 548604 Woods @ Burberry Glen 1882 Abbey Wood Dr Nolensville TN 37135 791858 Westhaven 1044 Calico St Franklin TN 37064 915000 810 W Main St Franklin TN 37064 40000 Weatherford Estates 6013 Blackwell Ln Franklin TN 37064 725000 Troubadour 7294 Harlow Dr College Grove TN 37046 894685 Burning Tree Farms 8109 Schweitzer Place Arrington TN 37014 436000 Mcfarlin Woods 501 Mer Rouge Ct Nolensville TN 37135 154070 Stephens Valley 605 Jackson Falls Dr Nashville TN 37221 850000 Brentmeade 9196 Fox Run Dr Brentwood TN 37027 372000 Rev 3125 Langley Dr Franklin TN 37064 624900 Cross Creek 1100 Cross Creek Dr Franklin TN 37067 920000 Troubadour 7505 Whiskey Rd College Grove TN 37046 880000 Troubadour 7509 Whiskey Rd College Grove TN 37046 555000 Arbors @ Autumn Ridge 4177 Miles Johnson Pkwy Spring Hill TN 37174 275000 Fieldstone Farms 106 Meridian Ct Franklin TN 37069 220500 Grove 8227 Heirloom Blvd College Grove TN 37046 461900 Tollgate Village 3239 Vinemont Dr Thompsons Station TN 37179 32000 (871) W Mcewen Dr Franklin TN 37067 724900 Chenoweth 925 Ashford Ct Brentwood TN 37027 387000 Maplewood 202 Julia Ct Franklin TN 37064 385000 Mckays Mill 1502 Decatur Cir Brentwood TN 37027 212000 Swansons Ridge 1703 Swansons Ridge Dr Franklin TN 37064 3350000 Iroquois Est 5109 Cornwall Dr Brentwood TN 37027 443000 Brixworth 3003 Davinci Ct Thompsons Station TN 37179 644900 Cherry Grove Add 1585 Bunbury Dr Spring Hill TN 37174 625000 Chestnut Bend 516 Ploughmans Bend Dr Franklin TN 37064 335000 Clairmonte 1114 Clairmonte Dr Franklin TN 37064 265500 Augusta Place 2980 Augusta Trace Dr Spring Hill TN 37174 423900 Franklin Green 3165 Winberry Dr Franklin TN 37064 475000 Dallas Downs 2400 Adair Ct Franklin TN 37064 405000 Ballenger Farms 3105 Ballenger Dr Nolensville TN 37135 450000 Castleberry Farm 7108 Chessington Dr Fairview TN 37062 331000 Wyngate 2217 Hayward Ln Spring Hill TN 37174 636500 Cross Creek 109 Hollow Ct Franklin TN 37067 532000 Cherry Grove Add 4033 Fremantle Cir Spring Hill TN 37174 850000 Country Club 507 Franklin Rd Brentwood TN 37027 905000 Surratt 8960 Horton Hwy College Grove TN 37046 299900 Andover 679 Huffine Manor Cir Franklin TN 37067 737000 Abington Ridge 7158 Tullamore Ln Franklin TN 37067 575000 Cherry Grove Addition 2988 Stewart Campbell Pt Spring Hill TN 37174 315000 Hidden Lake 7226 Hidden Lake Dr Fairview TN 37062 556047 Brixworth 1132 Brixworth Dr Spring Hill TN 37174 974900 Gilchrist South 217 Gilchrist South Cir Nolensville TN 37135 530000 Raintree Forest 1716 Stillwater Cir Brentwood TN 37027 429900 Dakota Pointe 3018 Sakari Cir Spring Hill TN 37174 1950000 Grove 8536 Heirloom Blvd College Grove TN 37046 2380000 Witherspoon 9242 Lehigh Dr Brentwood TN 37027 1574900 Grove 8556 Heirloom Blvd College Grove TN 37046 600000 Cheswicke Farm 625 Grange Hill Ct Franklin TN 37067 2425000 Grove 5049 Native Pony Trl College Grove TN 37046 1088460 Taramore 1906 New Bristol Ln Brentwood TN 37027 635000 Old Hwy 96 Franklin TN 37064 525000 Old Hwy 96 Franklin TN 37064 640000 Highlands @ Ladd Park 543 Alfred Ladd Rd E Franklin TN 37064 675000 Mckays Mill 3030 Westerly Dr Franklin TN 37067 938637 Bonbrook On Concord 9743 Turner Ln Brentwood TN 37027 730000 Stonebridge Park 412 Brickenhall Dr Franklin TN 37069 409500 Tanyard Springs 1044 Tanyard Springs Dr Primm Springs TN 38476 334234 Simmons Ridge 524 Black Tea Way Franklin TN 37064 1024900 Bishops Gate Wards Mill 226 Bishops Gate Dr Franklin TN 37064 1028335 Bishops Gate Wards Mill 249 Bishops Gate Dr Franklin TN 37064 499900 Cool Springs East 513 Hodges Ct Franklin TN 37067 545000 Nolen Park 7146 Nolen Park Cir Nolensville TN 37135 813000 Glenellen 1604 Kendale Ct Brentwood TN 37027 577500 5915 Milton Fox Rd Franklin TN 37064 398900 Ashton Park 1302 Trenton Ln Franklin TN 37067 619900 Cherry Grove 8005 Darwin Ct Thompsons Station TN 37179 645000 Saratoga Hills 9305 Coxboro Dr Brentwood TN 37027 479000 Tollgate Village 3330 Vinemont Dr Thompsons Station TN 37179 327900 Simmons Ridge 536 Black Tea Way Franklin TN 37064 472160 Trinity Rd Franklin TN 37067 225000 Brentwood Pointe 218 Brentwood Pointe Brentwood TN 37027 470986 Otter Creek Springs 7196 Winfrey Dr Fairview TN 37062 730448 Falls Grove 7022 Farm Field Dr College Grove TN 37046 1550000 Shelnutt Joy & Tom Eudailey 6631 Eudailey-Covington Rd College Grove TN 37046 632299 Lockwood Glen 326 Liebler Ln Franklin TN 37064 633610 Brooksbank Estates 305 Redding Ct Nolensville TN 37135 599900 Highlands @ Ladd Park 79 Molly Bright Ln Franklin TN 37064 769900 Cool Springs East 534 Hope Ave Franklin TN 37067 589000 Cherry Grove Add 1564 Bunbury Dr Thompsons Station TN 37179 320000 Chapmans Retreat 1601 Safe Harbor Ct Spring Hill TN 37174 495390 Burberry Glen 768 Ravensdowne Dr Nolensville TN 37135 633000 Shadow Creek @ Southern Woods W 311 Shadow Creek Dr Brentwood TN 37027 659900 Cherry Grove 1554 Bunbury Dr Thompsons Station TN 37179 1302500 Belle Rive 6012 Belle Rive Dr Brentwood TN 37027 1100000 Grove Park Addition 3722 Bosk Ln College Grove TN 37046 936606 Taramore 1922 New Bristol Ln Brentwood TN 37027 1200000 Traditions 9018 Carnival Dr Brentwood TN 37027 4250000 1645 Old Hillsboro Rd Franklin TN 37069 860000 Horseshoe Bend 2754 Rock Wall Rd Nashville TN 37221 395000 Willowvale @ Harvey Springs 2060 Morton Dr Spring Hill TN 37174 608639 Scales Farmstead 684 Vickery Park Dr Nolensville TN 37135 134100 Hwy 96 N Fairview TN 37062 571000 Sullivan Farms 238 Stonehaven Cir Franklin TN 37064 408000 Villages Of Morningside 6023 Sunrise Cir Franklin TN 37067 599000 Cedarmont Farms 1129 Cedarview Ln Franklin TN 37067 529900 Sullivan Farms 500 Falkirk Ct Franklin TN 37064 292000 Brentwood Pointe 832 Brentwood Pointe Brentwood TN 37027 693500 Willowmet 1126 Pin Oak Ln Brentwood TN 37027 241000 Fieldstone Farms 417 Compton Ln Franklin TN 37069 790000 Watkins Creek 3486 Stagecoach Dr Franklin TN 37067 247000 Fernvale Springs 7101 Fernvale Springs Ct Fairview TN 37062 2270000 Governors Club @ Plesant Hill 7 Colonel Winstead Dr Brentwood TN 37027 373713 Pennock Place 7328 Lakelet Cv Fairview TN 37062 422000 Arbors @ Autumn Ridge 8043 Fenwick Ln Spring Hill TN 37174 541750 Hallbrook 8205 Spring Valley Dr Brentwood TN 37027 430000 1694 Sunset Rd Brentwood TN 37027 1000000 Brentwood Hills 1211 Franklin Rd Brentwood TN 37027 700000 Totty Conrad 2014 Fairview Blvd Fairview TN 37062 460000 Silver Stream Farm 2524 Carmine St Nolensville TN 37135 227000 Woodside 6013 Dupont Cv Spring Hill TN 37174 363000 Stonebrook 858 Stonebrook Blvd Nolensville TN 37135 416000 Gateway Village 1315 Moher Blvd Franklin TN 37069 205000 Chapmans Retreat 4006 Clinton Ln Spring Hill TN 37174 539000 Spring Hill Place 1387 Round Hill Ln Spring Hill TN 37174 655000 Highlands @ Ladd Park 449 Alfred Ladd Rd E Franklin TN 37064 673000 Tolliver 6967 Flat Creek Rd College Grove TN 37046 2814644 Witherspoon 9287 Fordham Dr Brentwood TN 37027 1712500 Annandale 9292 Wardley Park Ln Brentwood TN 37027 50000 7106 Cobb Cir Fairview TN 37062 374320 Stream Valley 1013 Oglethorpe Dr Franklin TN 37064 68000 Copper Ridge 3023 Boxbury Ln Spring Hill TN 37174 467500 Whitehurst Jimmy 6227 Patton Rd Arrington TN 37014 882500 Beech Grove Farms 9546 Thoroughbred Way Brentwood TN 37027 589117 Westhaven 3081 Hathaway St Franklin TN 37064 519000 Witherspoon 9293 Fordham Dr Brentwood TN 37027 1008500 Westhaven Jasper Ave Franklin TN 37064 645000 Burkitt Village 2221 Kirkwall Dr Nolensville TN 37135 799900 Mayfield 442 Mayfield Pl Brentwood TN 37027 470000 Buckingham Park 415 Sir John Ct Franklin TN 37064 619900 Cherry Grove Add 5013 Wallaby Dr Spring Hill TN 37174 480000 Dakota Pointe 3110 Sakari Cir Spring Hill TN 37174 790000 Fieldstone Farms 227 Halberton Dr Franklin TN 37069 435000 Dallas Downs 2609 Link Dr Franklin TN 37064 767500 Liberty Downs 9320 Lake Shore Dr Brentwood TN 37027 865000 Chardonnay 1105 Rombauer Dr Franklin TN 37067 539941 Tollgate Village 3449 Milford Dr Thompsons Station TN 37179 475000 Fields Of Canterbury 2649 Paddock Park Dr Thompsons Station TN 37179 711750 5106 Old Harding Rd Franklin TN 37064 425000 Sherrod Haywood Jr Arno Rd Franklin TN 37064 390990 Nolen Mill 832 Cottage House Ln Nolensville TN 37135 810000 Legends Ridge 409 Lake Valley Dr Franklin TN 37069 730000 Spring Hill Place 1308 Round Hill Ln Spring Hill TN 37174 881350 Concord Hunt 1138 Haverhill Dr Brentwood TN 37027 195000 Ivan Creek 4452 Ivan Creek Dr Franklin TN 37064 408000 Sherrod Haywood Jr Arno Rd Franklin TN 37064 501970 Falls Grove 7173 Sky Meadow Dr College Grove TN 37046 475125 Falls Grove 7170 Sky Meadow Dr College Grove TN 37046 636000 Westhaven 219 Prospect Ave Franklin TN 37064 628000 Westhaven 3080 Cheever St Franklin TN 37064 239900 Westhaven 700 Jasper Ave Franklin TN 37064 586415 Summerlyn 700 Eldon Ln Nolensville TN 37135 487995 Mcdaniel Estates 7513 Delancey Dr College Grove TN 37046 350000 4705 Peytonsville Rd Franklin TN 37064 820000 Mult 3309 Boyd Mill Pk Franklin TN 37064 775000 Cool Springs East 329 Sliders Knob Ave Franklin TN 37067 325000 Wakefield 3068 Romain Trl Spring Hill TN 37174 810000 Temple Hills The Links 461 Sandcastle Rd Franklin TN 37069 595000 Inns Of The Cove 6779 Falls Ridge Ln College Grove TN 37046 834075 Chenoweth 9374 Smithson Ln Brentwood TN 37027 330000 Mooreland 1612 Rosewood Dr Brentwood TN 37027 690000 Echelon 123 Obree Ct Franklin TN 37064 509900 Arbors @ Autumn Ridge 4179 Miles Johnson Pkwy Spring Hill TN 37174 269900 Shirebrook 103 Dursley Pvt Ln Spring Hill TN 37174 722565 Scales Farmstead 1248 Spruell Dr Nolensville TN 37135 1100000 5543 Parker Branch Rd Franklin TN 37064