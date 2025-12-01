Williamson County Property Transfers Nov. 10, 2025

See where houses and property sold from November 10-14 , 2025, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory Realty. View previous property transfers here.
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$1,442,000
|Westhaven Sec57 Pb 75 Pg 71
|1806 Eliot Rd
|Franklin
|37064
|$900,000
|7621 Fernvale Rd
|Fairview
|37062
|$1,509,536
|Stephens Valley Sec8 Pb 80 Pg 2
|7043 Kinderhook Rd
|Nashville
|37221
|$1,325,000
|Stonebridge Park Sec 1 Pb 21 Pg 27
|216 Bramerton Ct
|Franklin
|37069
|$750,000
|Mccormick Grove Pb 28 Pg 84
|7215 Mccormick Ln
|Fairview
|37062
|$1,325,000
|Indian Point Sec 6 Pb 9 Pg 111
|9307 Navaho Dr
|Brentwood
|37027
|$1,520,000
|Wilson Pk
|Franklin
|37067
|$639,900
|Tollgate Village Ph2a Pb 72 Pg 145
|2083 Tollgate Blvd
|Thompsons Station
|37179
|$820,000
|Sherwood Green Est Ph1 Pb 59 Pg 125
|2105 Sugar Mill Dr
|Nolensville
|37135
|$609,900
|Wyngate Est Ph 7
|1826 Nantes Ct
|Spring Hill
|37174
|$848,000
|Tap Root Hills Sec4
|1006 Dovecrest Way
|Franklin
|37067
|$2,600,000
|Dekemont Downs
|520 Dekemont Ln
|Brentwood
|37027
|$739,000
|Glennmont Sec 1 Pb 46 Pg 105
|1011 Glessner Dr
|Spring Hill
|37174
|$655,000
|Silver Stream Farm Sec 4c Pb 58 Pg 142
|2536 Carmine St
|Nolensville
|37135
|$1,240,000
|Timberline Sec 1 Pb 10 Pg 23
|212 Timberline Ct
|Franklin
|37069
|$868,000
|Fields Of Canterbury Sec14 Pb 73 Pg 128
|4021 Lioncrest Ln
|Thompsons Station
|37179
|$2,490,000
|Legends Ridge Sec 7-b Pb 30 Pg 128
|405 Lake Valley Dr
|Franklin
|37069
|$450,000
|Simmons Ridge Sec11 Pb 75 Pg 114
|7168 Gracious Dr
|Franklin
|37064
|$950,000
|Mckays Mill Sec 36 Pb 46 Pg 143
|1407 Hanson Dr
|Franklin
|37067
|$5,000,000
|Rosebrooke Sec3 Pb 83 Pg 53
|1712 Southwick Dr
|Franklin
|37064
|$2,749,000
|Tuscany Hills Sec 4 Pb 55 Pg 142
|9603 Romano Way
|Brentwood
|37027
|$875,000
|Falls Grove Sec 2 Pb 62 Pg 107
|6736 Pleasant Gate Ln
|College Grove
|37046
|$800,000
|Arbors @ Leipers Fork Ph1 Pb 86 Pg 132
|6112 Laurel Valley Pvt Dr
|Franklin
|37064
|$1,100,000
|Stonehenge Sec 3 Pb 7 Pg 89
|1411 Robert E Lee Ln
|Brentwood
|37027
|$4,067,014
|Cool Springs West Sec 4 Pb 62 Pg 52
|210 Gothic Ct
|Franklin
|37064
|$662,000
|Brixworth Ph4 Sec1 Pb 65 Pg 150
|2935 Stewart Campbell Pt
|Spring Hill
|37174
|$2,100,000
|Covey Rise Properties Llc
|5956 N Lick Creek Rd
|Franklin
|37064
|$2,299,000
|Westhaven Sec50 Pb 68 Pg 138
|1231 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$1,780,000
|Wilson Pk
|Franklin
|37067
|$300,000
|Adams Preserve
|7124 Mapleside Ln
|Fairview
|37062
|$80,525
|1880 Sugar Ridge Rd
|Spring Hill
|37174
|$40,262
|1880 Sugar Ridge Rd
|Spring Hill
|37174
|$80,525
|1880 Sugar Ridge Rd
|Spring Hill
|37174
|$40,262
|1880 Sugar Ridge Rd
|Spring Hill
|37174
|$742,390
|Poplar Farms Sec3
|3090 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$619,900
|Twin Oaks Pb 11 Pg 7
|216 Devrow Ct
|Franklin
|37064
|$176,186
|Brenthaven Sec 6
|1405 Knox Valley Dr
|Brentwood
|37027
|$1,700,000
|1430 Lewisburg Pk
|Franklin
|37064
|$898,666
|Marshall Place
|8903 Palmer Pvt Way
|Brentwood
|37027
|$4,000,000
|Dbi Boyd Mill Pike Llc Pb 79 Pg 45
|3208 Boyd Mill Pk
|Franklin
|37064
|$924,900
|2711 Hillsboro Rd
|Brentwood
|37027
|$930,000
|Highlands @ Ladd Park Sec26 Pb 64 Pg 92
|2050 Beamon Dr
|Franklin
|37064
|$781,000
|750 Vernon Rd
|Franklin
|37067
|$810,000
|Wilkerson Place Ph3 Pb 84 Pg 143
|644 Conifer Dr
|Spring Hill
|37174
|$1,425,000
|Chardonnay Sec 2 Pb 53 Pg 117
|9065 Chardonnay Tr
|Franklin
|37067
|$775,000
|Westhaven Sec 3 Pb 35 Pg 67
|96 Pearl St
|Franklin
|37064
|$600,000
|7106 Nolensville Rd
|Nolensville
|37135
|$535,900
|Stream Valley Sec16 Pb 68 Pg 60
|2019 Oglethorpe Dr
|Franklin
|37064
|$680,000
|Campbell Station Sec 3 Pb 28 Pg 106
|3024 Harrah Dr
|Spring Hill
|37174
|$299,000
|Adams Preserve Pb 81 Pg 81
|7110 Mapleside Ln
|Fairview
|37062
|$1,060,000
|Garden Club Sec3 Pb 48 Pg 34
|123 Snapdragon Ct
|Franklin
|37067
|$788,000
|Fields Of Canterbury Sec13a Pb 69 Pg 77
|2409 Sturry Cove Dr
|Thompsons Station
|37179
|$800,000
|Arbors @ Leipers Fork Ph1 Pb 86 Pg 132
|6100 Laurel Valley Pvt Dr
|Franklin
|37064
|$903,900
|Bent Creek Ph4 Sec1c Pb 59 Pg 21
|5100 Aunt Nannies Place
|Nolensville
|37135
|$2,750,000
|Primm Farm Pb 81 Pg 82
|1556 White Barn Way
|Brentwood
|37027
|$980,000
|Founders Pointe Sec 1 Pb 19 Pg 63
|305 Abram Ct
|Franklin
|37064
|$935,000
|Lockwood Glen Sec8 Pb 70 Pg 6
|244 Moray Ct
|Franklin
|37064
|$1,945,000
|Highlands @ Ladd Park Sec18 Pb 66 Pg 18
|128 Barlow Dr
|Franklin
|37064
|$1,300,000
|Worthington Sec 3 Pb 22 Pg 126
|1929 Springcroft Dr
|Franklin,
|37067
|$1,380,000
|Keystone Sec 1 Pb 27 Pg 10
|1515 Keystone Dr
|Franklin
|37064
|$687,000
|Forrest Crossing Sec 5 Pb 12 Pg 108
|413 Chelsey Cv
|Franklin
|37064
|$4,400,000
|Windstone Ph 2 Pb 54 Pg 84
|855 Windstone Blvd
|Brentwood
|37027
|$898,918
|June Lake Ph1 Pod B Sec2 Pb 84 Pg 29
|321 Deep Creek Dr
|Thompsons Station
|37179
|$1,677,773
|Reeds Vale Sec3 Pb 83 Pg 106
|8069 Atlee Ct
|College Grove
|37046
|$270,000
|Springway Sec 3 Pb 22 Pg 150
|7108 Gregory Ct
|Fairview
|37062
|$312,000
|Boyd Mill Est Sec 1 Pb 6 Pg 103
|1330 Mallard Dr
|Franklin
|37064
|$3,390,000
|3395 Blazer Rd
|Franklin
|37064
|$2,111,491
|Kings Chapel Sec15 Rev 1 Pb 85 Pg 150
|5724 Nola Pvt Dr
|Arrington
|37014
|$707,000
|Bouchard Donald Pb 82 Pg 60
|5556 Boy Scout Rd
|Franklin
|37064
|$924,900
|2711 Hillsboro Rd
|Brentwood
|37027
|$1,300,000
|Sunnyside Est Sec 3 Pb 5 Pg 67
|1969 Sunny Side Dr
|Brentwood
|37027
|$1,149,650
|Fairington Sec1 Pb 84 Pg 108
|2202 Paden Rd
|Nolensville
|37135
|$1,515,000
|White Tyler Pb 86 Pg 68
|6938 Arno-allisona Rd
|College Grove
|37046
|$538,900
|Cherry Grove Add Sec 1 Ph1 Pb 42 Pg 26
|5005 Fremantle Ct
|Spring Hill
|37174
|$1,185,000
|Telfair Ph1 Pb 66 Pg 119
|112 Telfair Ln
|Nolensville
|37135
|$930,000
|Westhaven Sec 26 Rev 1 Pb 53 Pg 53
|1367 Eliot Rd
|Franklin
|37064
|$856,230
|June Lake Ph1 Pod B Sec2 Pb 84 Pg 29
|145 Salton Ln
|Spring Hill
|37174
|$175,000
|June Lake Ph1 Pod B Sec2 Pb 84 Pg 29
|516 Mare Alley
|Spring Hill
|37174
|$680,000
|Camplair Pb 19 Pg 128
|2804 Puckett Ln
|Nolensville
|37135
|$1,400,000
|Henley Sec 1 Pb 45 Pg 91
|306 Battery Ct
|Franklin
|37064
|$1,274,584
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|1019 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$450,000
|Aston Woods Sec 2 Pb 31 Pg 67
|2821 Lafayette Dr
|Thompsons Station
|37179
|$692,000
|Monticello Sec 4 Pb 4 Pg 40
|115 Poteat Pl
|Franklin
|37064
|$687,000
|Forrest Crossing Sec 5 Pb 12 Pg 108
|413 Chelsey Cv
|Franklin
|37064
|$4,550,000
|Medical Campus @ Campbell Sta Pb 64 Pg 31
|4009 O'hallorn Dr
|Spring Hill
|37174
|$450,000
|Berry Chapel Heights Pb 2 Pg 76
|517 Meadowgreen Dr
|Franklin
|37069
|$915,000
|Stonebrook Sec 13-c Pb 28 Pg 71
|2276 Rolling Hills Dr
|Nolensville
|37135
|$1,344,880
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|1007 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$435,000
|180 Strahl St
|Franklin
|37064
|$1,132,520
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11
|7133 Bolton St
|Franklin
|37064
|$1,050,000
|Westhaven Sec 36 Pb 57 Pg 107
|226 Fitzgerald St
|Franklin
|37064
|$2,400,000
|Grove Sec 14 Pb 75 Pg 24
|9013 Passiflora Ct
|College Grove
|37046
|$635,000
|Campbell Station Sec 10 Pb 35 Pg 115
|2184 Loudenslager Dr
|Thompsons Station
|37179
|$1,700,000
|Between The Harpeths Sec 1 Pb 36 Pg 41
|124 Steeplechase Ln
|Nashville
|37221
|$2,268,536
|Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139
|3006 William St
|Franklin
|37064
|$1,700,000
|Meeting Of The Rivers Llc Property Pb 81 Pg 125
|Trinity Rd
|Franklin
|37064
|$575,000
|Twin Oaks Pb 11 Pg 7
|1589 Birchwood Cir
|Franklin
|37064
|$2,755,000
|Tractor Supply Co Pb 47 Pg 40
|2310 Fairview Blvd
|Fairview
|37062
|$5,550,000
|Deerwood Pb 7 Pg 15
|313 Deerwood Ln
|Brentwood
|37027
|$302,373
|Stephens Valley Sec8 Pb 80 Pg 2
|6101 Pasquo Rd
|Nashville
|37221
|$792,021
|Wilkerson Place Ph3 Pb 84 Pg 143
|677 Conifer Dr
|Spring Hill
|37174
|$869,999
|Bent Creek Ph 5 Sec 1 Pb 46 Pg 57
|4592 Sawmill Pl
|Nolensville
|37135
|$432,200
|1095 Mountain View Pvt Dr
|Thompsons Station
|37179
|$840,000
|Stream Valley Sec17 Pb 72 Pg 42
|3030 Fernshaw Ln
|Franklin
|37064
|$1,250,000
|Blossom Park Pb 61 Pg 61
|3042 Blossom Trail Ln
|Franklin
|37064
|$475,000
|Simmons Ridge Sec9 Pb 75 Pg 112
|1044 Sweetleaf Dr
|Franklin
|37064
|$850,000
|Goodwin Farms
|7508 Atwater Cir
|Fairview
|37062
|$600,000
|701 Murfreesboro Rd
|Franklin
|37064
|$819,900
|Bluebird Hollow Ph2 Pb 78 Pg 3
|3001 Turnstone Tr
|Spring Hill
|37174
|$825,990
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|3084 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
