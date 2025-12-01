Williamson County Property Transfers Nov. 10, 2025

See where houses and property sold from November 10-14 , 2025, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory Realty. View previous property transfers here.

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$1,442,000Westhaven Sec57 Pb 75 Pg 711806 Eliot RdFranklin37064
$900,0007621 Fernvale RdFairview37062
$1,509,536Stephens Valley Sec8 Pb 80 Pg 27043 Kinderhook RdNashville37221
$1,325,000Stonebridge Park Sec 1 Pb 21 Pg 27216 Bramerton CtFranklin37069
$750,000Mccormick Grove Pb 28 Pg 847215 Mccormick LnFairview37062
$1,325,000Indian Point Sec 6 Pb 9 Pg 1119307 Navaho DrBrentwood37027
$1,520,000Wilson PkFranklin37067
$639,900Tollgate Village Ph2a Pb 72 Pg 1452083 Tollgate BlvdThompsons Station37179
$820,000Sherwood Green Est Ph1 Pb 59 Pg 1252105 Sugar Mill DrNolensville37135
$609,900Wyngate Est Ph 71826 Nantes CtSpring Hill37174
$848,000Tap Root Hills Sec41006 Dovecrest WayFranklin37067
$2,600,000Dekemont Downs520 Dekemont LnBrentwood37027
$739,000Glennmont Sec 1 Pb 46 Pg 1051011 Glessner DrSpring Hill37174
$655,000Silver Stream Farm Sec 4c Pb 58 Pg 1422536 Carmine StNolensville37135
$1,240,000Timberline Sec 1 Pb 10 Pg 23212 Timberline CtFranklin37069
$868,000Fields Of Canterbury Sec14 Pb 73 Pg 1284021 Lioncrest LnThompsons Station37179
$2,490,000Legends Ridge Sec 7-b Pb 30 Pg 128405 Lake Valley DrFranklin37069
$450,000Simmons Ridge Sec11 Pb 75 Pg 1147168 Gracious DrFranklin37064
$950,000Mckays Mill Sec 36 Pb 46 Pg 1431407 Hanson DrFranklin37067
$5,000,000Rosebrooke Sec3 Pb 83 Pg 531712 Southwick DrFranklin37064
$2,749,000Tuscany Hills Sec 4 Pb 55 Pg 1429603 Romano WayBrentwood37027
$875,000Falls Grove Sec 2 Pb 62 Pg 1076736 Pleasant Gate LnCollege Grove37046
$800,000Arbors @ Leipers Fork Ph1 Pb 86 Pg 1326112 Laurel Valley Pvt DrFranklin37064
$1,100,000Stonehenge Sec 3 Pb 7 Pg 891411 Robert E Lee LnBrentwood37027
$4,067,014Cool Springs West Sec 4 Pb 62 Pg 52210 Gothic CtFranklin37064
$662,000Brixworth Ph4 Sec1 Pb 65 Pg 1502935 Stewart Campbell PtSpring Hill37174
$2,100,000Covey Rise Properties Llc5956 N Lick Creek RdFranklin37064
$2,299,000Westhaven Sec50 Pb 68 Pg 1381231 Championship BlvdFranklin37064
$1,780,000Wilson PkFranklin37067
$300,000Adams Preserve7124 Mapleside LnFairview37062
$80,5251880 Sugar Ridge RdSpring Hill37174
$40,2621880 Sugar Ridge RdSpring Hill37174
$80,5251880 Sugar Ridge RdSpring Hill37174
$40,2621880 Sugar Ridge RdSpring Hill37174
$742,390Poplar Farms Sec33090 Poplar Farms DrFranklin37067
$619,900Twin Oaks Pb 11 Pg 7216 Devrow CtFranklin37064
$176,186Brenthaven Sec 61405 Knox Valley DrBrentwood37027
$1,700,0001430 Lewisburg PkFranklin37064
$898,666Marshall Place8903 Palmer Pvt WayBrentwood37027
$4,000,000Dbi Boyd Mill Pike Llc Pb 79 Pg 453208 Boyd Mill PkFranklin37064
$930,000Highlands @ Ladd Park Sec26 Pb 64 Pg 922050 Beamon DrFranklin37064
$781,000750 Vernon RdFranklin37067
$810,000Wilkerson Place Ph3 Pb 84 Pg 143644 Conifer DrSpring Hill37174
$1,425,000Chardonnay Sec 2 Pb 53 Pg 1179065 Chardonnay TrFranklin37067
$775,000Westhaven Sec 3 Pb 35 Pg 6796 Pearl StFranklin37064
$600,0007106 Nolensville RdNolensville37135
$535,900Stream Valley Sec16 Pb 68 Pg 602019 Oglethorpe DrFranklin37064
$680,000Campbell Station Sec 3 Pb 28 Pg 1063024 Harrah DrSpring Hill37174
$299,000Adams Preserve Pb 81 Pg 817110 Mapleside LnFairview37062
$1,060,000Garden Club Sec3 Pb 48 Pg 34123 Snapdragon CtFranklin37067
$788,000Fields Of Canterbury Sec13a Pb 69 Pg 772409 Sturry Cove DrThompsons Station37179
$800,000Arbors @ Leipers Fork Ph1 Pb 86 Pg 1326100 Laurel Valley Pvt DrFranklin37064
$903,900Bent Creek Ph4 Sec1c Pb 59 Pg 215100 Aunt Nannies PlaceNolensville37135
$2,750,000Primm Farm Pb 81 Pg 821556 White Barn WayBrentwood37027
$980,000Founders Pointe Sec 1 Pb 19 Pg 63305 Abram CtFranklin37064
$935,000Lockwood Glen Sec8 Pb 70 Pg 6244 Moray CtFranklin37064
$1,945,000Highlands @ Ladd Park Sec18 Pb 66 Pg 18128 Barlow DrFranklin37064
$1,300,000Worthington Sec 3 Pb 22 Pg 1261929 Springcroft DrFranklin,37067
$1,380,000Keystone Sec 1 Pb 27 Pg 101515 Keystone DrFranklin37064
$687,000Forrest Crossing Sec 5 Pb 12 Pg 108413 Chelsey CvFranklin37064
$4,400,000Windstone Ph 2 Pb 54 Pg 84855 Windstone BlvdBrentwood37027
$898,918June Lake Ph1 Pod B Sec2 Pb 84 Pg 29321 Deep Creek DrThompsons Station37179
$1,677,773Reeds Vale Sec3 Pb 83 Pg 1068069 Atlee CtCollege Grove37046
$270,000Springway Sec 3 Pb 22 Pg 1507108 Gregory CtFairview37062
$312,000Boyd Mill Est Sec 1 Pb 6 Pg 1031330 Mallard DrFranklin37064
$3,390,0003395 Blazer RdFranklin37064
$2,111,491Kings Chapel Sec15 Rev 1 Pb 85 Pg 1505724 Nola Pvt DrArrington37014
$707,000Bouchard Donald Pb 82 Pg 605556 Boy Scout RdFranklin37064
$1,300,000Sunnyside Est Sec 3 Pb 5 Pg 671969 Sunny Side DrBrentwood37027
$1,149,650Fairington Sec1 Pb 84 Pg 1082202 Paden RdNolensville37135
$1,515,000White Tyler Pb 86 Pg 686938 Arno-allisona RdCollege Grove37046
$538,900Cherry Grove Add Sec 1 Ph1 Pb 42 Pg 265005 Fremantle CtSpring Hill37174
$1,185,000Telfair Ph1 Pb 66 Pg 119112 Telfair LnNolensville37135
$930,000Westhaven Sec 26 Rev 1 Pb 53 Pg 531367 Eliot RdFranklin37064
$856,230June Lake Ph1 Pod B Sec2 Pb 84 Pg 29145 Salton LnSpring Hill37174
$175,000June Lake Ph1 Pod B Sec2 Pb 84 Pg 29516 Mare AlleySpring Hill37174
$680,000Camplair Pb 19 Pg 1282804 Puckett LnNolensville37135
$1,400,000Henley Sec 1 Pb 45 Pg 91306 Battery CtFranklin37064
$1,274,584Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 1311019 Championship BlvdFranklin37064
$450,000Aston Woods Sec 2 Pb 31 Pg 672821 Lafayette DrThompsons Station37179
$692,000Monticello Sec 4 Pb 4 Pg 40115 Poteat PlFranklin37064
$4,550,000Medical Campus @ Campbell Sta Pb 64 Pg 314009 O'hallorn DrSpring Hill37174
$450,000Berry Chapel Heights Pb 2 Pg 76517 Meadowgreen DrFranklin37069
$915,000Stonebrook Sec 13-c Pb 28 Pg 712276 Rolling Hills DrNolensville37135
$1,344,880Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 1311007 Championship BlvdFranklin37064
$435,000180 Strahl StFranklin37064
$1,132,520Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 117133 Bolton StFranklin37064
$1,050,000Westhaven Sec 36 Pb 57 Pg 107226 Fitzgerald StFranklin37064
$2,400,000Grove Sec 14 Pb 75 Pg 249013 Passiflora CtCollege Grove37046
$635,000Campbell Station Sec 10 Pb 35 Pg 1152184 Loudenslager DrThompsons Station37179
$1,700,000Between The Harpeths Sec 1 Pb 36 Pg 41124 Steeplechase LnNashville37221
$2,268,536Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 1393006 William StFranklin37064
$1,700,000Meeting Of The Rivers Llc Property Pb 81 Pg 125Trinity RdFranklin37064
$575,000Twin Oaks Pb 11 Pg 71589 Birchwood CirFranklin37064
$2,755,000Tractor Supply Co Pb 47 Pg 402310 Fairview BlvdFairview37062
$5,550,000Deerwood Pb 7 Pg 15313 Deerwood LnBrentwood37027
$302,373Stephens Valley Sec8 Pb 80 Pg 26101 Pasquo RdNashville37221
$792,021Wilkerson Place Ph3 Pb 84 Pg 143677 Conifer DrSpring Hill37174
$869,999Bent Creek Ph 5 Sec 1 Pb 46 Pg 574592 Sawmill PlNolensville37135
$432,2001095 Mountain View Pvt DrThompsons Station37179
$840,000Stream Valley Sec17 Pb 72 Pg 423030 Fernshaw LnFranklin37064
$1,250,000Blossom Park Pb 61 Pg 613042 Blossom Trail LnFranklin37064
$475,000Simmons Ridge Sec9 Pb 75 Pg 1121044 Sweetleaf DrFranklin37064
$850,000Goodwin Farms7508 Atwater CirFairview37062
$600,000701 Murfreesboro RdFranklin37064
$819,900Bluebird Hollow Ph2 Pb 78 Pg 33001 Turnstone TrSpring Hill37174
$825,990Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 1253084 Poplar Farms DrFranklin37067

