See where houses sold for May 26-29, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers.

Price Subdivision Address City State Zip 509900 Burkitt Village 2267 Kirkwall Dr Nolensville TN 37135 510000 Lakeview Commercial Park 1117 Lakeview Dr Franklin TN 37067 300000 Stonebrook 1209 Creekside Dr Nolensville TN 37135 405000 Lockwood Glen 514 Sydenham Dr Franklin TN 37064 1090000 Grove 8246 Heirloom Blvd College Grove TN 37046 238500 Prescott Place 401 Compton Ln Franklin TN 37069 480000 Copper Ridge 1983 Allerton Way Spring Hill TN 37174 574540 Woods @ Burberry Glen 1031 Wadeslea Ln Nolensville TN 37135 225124 Stream Valley Oglethorpe Dr Franklin TN 37064 296230 Fields Of Canterbury 3081 Sassafras Ln Thompsons Station TN 37179 365000 N Chapel Rd Franklin TN 37067 1689900 Laurelbrooke 1495 Willowbrooke Cir Franklin TN 37069 625000 Toombs 8260 Hawkins Rd College Grove TN 37046 500000 7205 Nolensville Rd Nolensville TN 37135 640000 Brenthaven 8013 Lipscomb Ct Brentwood TN 37027 184900 Stockett Creek 1077 Stockett Dr Nashville TN 37221 700000 Forest Home Farms 758 High Point Ridge Rd Franklin TN 37069 365000 Franklin Green 3224 Dark Woods Dr Franklin TN 37064 605000 Witherspoon 9252 Lehigh Dr Brentwood TN 37027 470310 Fields Of Canterbury 3008 Weeping Willow Ln Thompsons Station TN 37179 475000 Moores Landing 1053 Lewisburg Pk Franklin TN 37064 360000 Burtonwood 6008 Thrush Ct Spring Hill TN 37174 470000 Mckays Mill 1529 Braden Cir Franklin TN 37067 292777 Picketts Ridge 2724 Sutherland Dr Spring Hill TN 37174 669900 Autumn Ridge 2058 Autumn Ridge Way Spring Hill TN 37174 705000 Mclemore Farms 2960 Mclemore Cir Franklin TN 37064 1680000 Ivan Creek 4409 Ivan Creek Dr Franklin TN 37064 132000 Liberty 7477 Liberty Rd Fairview TN 37062 484900 Buckingham Park 1143 Buckingham Cir Franklin TN 37064 570000 Westhaven 434 Wire Grass Ln Franklin TN 37064 377500 Millgate 151 Ormesby Pl Franklin TN 37064 505000 Avalon 114 Delta Blvd Franklin TN 37067 757000 Stonebridge Park 1131 Stonebridge Park Dr Franklin TN 37069 574400 Otter Creek Estates 7333 Taylor Rd Fairview TN 37062 773533 Highlands @ Ladd Park 1007 Blaine Ct Franklin TN 37064 597446 Lockwood Glen 2020 Mcavoy Dr Franklin TN 37064 508100 Avalon 404 Beauchamp Cir Franklin TN 37067 319900 Boyd Mill 1704 Twin Oaks Ct Franklin TN 37064 360000 Hickory Ridge 1005 Hickory Ridge Dr Franklin TN 37064 530000 Miller Frank Pinewood Rd Franklin TN 37064 257875 Petra Commons 268 Mary Ann Cir Spring Hill TN 37174 905000 Mcdaniel Farms 6834 Chatterton Dr College Grove TN 37046 126060 Waddell Hollow Rd Franklin TN 37064 480000 7109 Harrison Dr Fairview TN 37062 689900 Highlands @ Ladd Park 279 Rich Cir Franklin TN 37064 1366864 Traditions 1911 Parade Dr Brentwood TN 37027 450100 Fernvale Community Church 7885 Fernvale Rd Fairview TN 37062 420000 Carriage Park 1134 Carriage Park Dr Franklin TN 37064 270000 Baker Springs 1270 Baker Creek Dr Spring Hill TN 37174 565000 Highlands @ Ladd Park 407 Avon River Rd Franklin TN 37064 1206882 Berry Farms Town Center 321 Hughes Ln Franklin TN 37064 625000 Witherspoon 9254 Lehigh Dr Brentwood TN 37027 836462 Westhaven 412 Fitzgerald St Franklin TN 37064 633233 Falls Grove 6691 Edgemore Dr College Grove TN 37046 329900 River Rest 176 Boxwood Dr Franklin TN 37069 690995 Westhaven 3000 Hathaway St Franklin TN 37064 578000 Courtside @ Southern Woods 1459 Crimson Clover Ct Brentwood TN 37027 555000 Fieldstone Farms 1032 Wyndham Hill Ln Franklin TN 37069 599900 Cherry Grove Add 6002 Canberra Ct Spring Hill TN 37174 540000 Brixworth 1650 Lantana Dr Thompsons Station TN 37179 1322563 Traditions 1919 Parade Dr Brentwood TN 37027 737105 Telfair 715 Delamotte Pass Nolensville TN 37135 459900 Arbors @ Autumn Ridge 1023 Alpaca Dr Spring Hill TN 37174 1019253 Stephens Valley 201 Meriwether Blvd Nashville TN 37221 401900 Wades Grove 7015 Minor Hill Dr Spring Hill TN 37174 395000 Peyt-Trinity Rd Franklin TN 37067 700000 Stags Leap 6022 Stags Leap Way Franklin TN 37064 987000 Benington 217 Belgian Rd Nolensville TN 37135 306720 Witherspoon 9267 Fordham Dr Brentwood TN 37027 941806 Burning Tree Farms 8008 Burning Tree Farms Rd Arrington TN 37014 788330 Westhaven 5191 Donovan St Franklin TN 37064 41000 Sugar Ridge Rd Spring Hill TN 37174 415000 4244 N Chapel Rd Franklin TN 37067 392900 Rogersshire 704 Amhearst Ct Franklin TN 37064 562930 Telfair 588 Dunmeyer Ct Nolensville TN 37135 1307500 Princeton Hills 5181 Remington Dr Brentwood TN 37027 380700 Temple Hills 165 St Andrews Dr Franklin TN 37069 555500 3903 Perkins Rd Thompsons Station TN 37179 227500 Jackson Place 200 N Royal Oaks Blvd #J-2 Franklin TN 37067 416818 Simmons Ridge 6031 Gracious Dr Franklin TN 37064 586868 Otter Creek Springs 7204 Ragland Place Fairview TN 37062 1000000 Harpeth School Harpeth School Rd Thompsons Station TN 37179 245000 Willow Crest 7817 Willow Crest Dr Fairview TN 37062 1000000 911 Downs Blvd Franklin TN 37064 280000 1904 Evergreen Rd Thompsons Station TN 37179 230000 Idlewood 109 Patrick Ave Franklin TN 37064 755000 Hillview 1108 Chelsey Ct Brentwood TN 37027 490000 Arbors @ Autumn Ridge 4052 Haversack Dr Spring Hill TN 37174 810000 7909 Daugherty-Capley Rd Primm Springs TN 38476 585000 Fieldstone Farms 201 Warwick Park Ln Franklin TN 37069 481000 Meadows Teresa Kathryn 3078 Wilson Pk Franklin TN 37067 515478 Mcdaniel Estates 7549 Delancey Dr College Grove TN 37046 623138 Foxglove Farm 4007 Foxglove Farm Dr Franklin TN 37064 299520 4251 Murfreesboro Rd Franklin TN 37067 849844 Westhaven 4013 Hathaway St Franklin TN 37064 658758 Westhaven 3006 Hathaway St Franklin TN 37064 349750 Cameron Farms 2500 Douglas Ct Thompsons Station TN 37179 444990 Tollgate Village 3412 Milford Dr Thompsons Station TN 37179 470606 Fields Of Canterbury 2615 Bramblewood Ln Thompsons Station TN 37179 330000 Newport Crossing 1711 Tellico Dr Thompsons Station TN 37179 390000 Sweetbriar Springs 7110 Sweetbriar Cir Fairview TN 37062 535500 Whitney Park 100 Whitney Park Dr Nolensville TN 37135 275000 Highland Gardens 315 Mercury Dr Franklin TN 37064 595000 Highlands At Ladd Park Section 177 Harold Ct Franklin TN 37064 276100 Newport Crossing 1236 Annapolis Cir Thompsons Station TN 37179