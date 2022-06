Williamson County Property Transfers May 16

See where houses sold for May 16-20, 2022, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $690,000.00 Wades Grove Sec8 5022 Speight St Spring Hill 37174 $1,650,000.00 Chenoweth Sec 14 808 Vivians Way Brentwood 37027 $400,000.00 Old Nashville Rd Fairview 37062 $1,400,000.00 Fountainbrooke Sec 12 1527 Hillwood Dr Brentwood 37027 $1,480,000.00 Woodlands @ Copperstone 9719 Turquoise Ln Brentwood 37027 $282,500.00 Laurelwood 601 Boyd Mill Ave #m-1 Franklin 37064 $433,000.00 Sutherland Sec 1 2807 Sutherland Dr Thompsons Station 37179 $939,215.00 Falls Grove Sec7 9013 Nestling Ridge Ct College Grove 37046 $146,000.00 Copper Ridge Ph5 Delwood Ct Spring Hill 37174 $660,000.00 Pewitt Annie G 5920 Pinewood Rd Franklin 37064 $705,000.00 Southern Woods Sec 3 7036 N Lake Dr Brentwood 37027 $1,700,000.00 Brentwood Hills Sec 3 1201 Longstreet Cir Brentwood 37027 $726,000.00 Fieldstone Farms Sec G-1 447 Essex Park Cir Franklin 37069 $625,000.00 Grove Sec12 8101 Heirloom Blvd College Grove 37046 $251,000.00 Cadet Homes 104 Reveille Ct Franklin 37064 $851,000.00 Brixworth Ph3 Sec2 1081 Brixworth Dr Spring Hill 37174 $1,275,000.00 Avalon Sec 1 417 Beauchamp Cir Franklin 37067 $925,000.00 Oakwood Est Sec 3 2250 Oakwood Rd Franklin 37064 $975,000.00 Temple Hills Sec 1 109 Oakmont Dr Franklin 37069 $367,000.00 Carriage Park Condos 307 Chase Ct Franklin 37064 $2,650,000.00 Brenthaven Ph 1 8203 Holly Rd Brentwood 37027 $725,000.00 Falls Grove Sec5 7208 Sky Meadow Dr College Grove 37046 $1,000,000.00 Westhaven Sec 12 461 Wire Grass Ln Franklin 37064 $1,000,000.00 Cool Springs East Sec 9 176 Broadwell Cir Franklin 37067 $1,900,000.00 Preserve @ Concord 9486 Highland Bend Ct Brentwood 37027 $1,449,500.00 Peaceful Haven Farms 5810 Peaceful Haven Ln Franklin 37064 $3,850,000.00 Hideaway @ Arrington Ph1 Sec2 7333 Harlow Dr College Grove 37046 $1,575,000.00 Dylan Woods 125 Dylan Woods Dr Nolensville 37135 $657,660.00 Chestnut Springs Sec 1 1540 Indian Hawthorne Ct Brentwood 37027 $2,650,000.00 Owendale 6913 Owendale Ln College Grove 37046 $1,850,000.00 Benington 2 Sec2a 441 Oldenburg Rd Nolensville 37135 $1,495,000.00 Brentmeade Est Sec 6 9187 Fox Run Dr Brentwood 37027 $654,116.00 Benevento East Sec 1 2010 Via Francesco Ct Spring Hill 37174 $2,100,000.00 Jcm Inv Llc 5401 Old Hwy 96 Franklin 37064 $895,000.00 Fieldstone Farms Sec Z 305 Knowle Pl Franklin 37069 $750,000.00 Harpeth School Rd 4514 Harpeth School Rd Franklin 37064 $443,000.00 Highlands @ Campbell Sta 1077 Misty Morn Cir Spring Hill 37174 $995,000.00 Westhaven Sec 15 Rev 2 136 Prospect Ave Franklin 37064 $650,000.00 Bethany Hills Sec 2 6020 Bethany Blvd Nashville 37221 $700,000.00 Fields Of Canterbury Sec4a 2608 Paddock Park Dr Thompsons Station 37179 $628,850.00 Audubon Cove 7416 Hemen Way Fairview 37062 $975,000.00 Lockwood Glen Sec8 326 Liebler Ln Franklin 37064 $293,082.00 Stephens Valley Sec7 396 Stephens Valley Blvd Nashville 37221 $743,275.00 Brixworth Ph7c 6069 Kidman Ln Spring Hill 37174 $4,200,000.00 232 Public Sq Franklin 37064 $775,000.00 Harpeth School Rd 4514 Harpeth School Rd Franklin 37064 $560,000.00 Picketts Ridge Ph 1 2759 Sutherland Dr Thompsons Station 37179 $445,100.00 Cox Run Sec 2 7316 Shayla Ct Fairview 37062 $1,150,000.00 Westhaven Sec 13 193 Acadia Ave Franklin 37064 $926,669.00 Annecy Ph2a 2068 Bocage Cir Nolensville 37135 $1,710,000.00 Whitehall Farms Sec 3 1074 Whitehall Dr Franklin 37069 $495,000.00 Owen Hill Farm 6904 Farm Path Pvt Ln College Grove 37046 $835,000.00 Mckays Mill Sec 20 1510 Braden Cir Franklin 37067 $450,000.00 Holiday Court Condos 109 Holiday Ct #d-9 Franklin 37067 $760,000.00 Arrington Ridge Sec2 7100 Fiddlers Glen Dr Arrington 37014 $2,896,000.00 Westhaven Sec57 3006 Conar St Franklin 37064 $918,503.00 Arrington Ridge Sec2 7217 Arrington Ridge Ct Arrington 37014 $901,385.00 Annecy Ph1 4077 Addiefrances Dr Nolensville 37135 $1,117,000.00 Smyrna Road Homes 517 Shenandoah Dr Brentwood 37027 $2,009,069.00 Westhaven Sec52 1001 Jasper Ave Franklin 37064 $150,000.00 Old Smyrna Rd Brentwood 37027 $1,926,000.00 Chenoweth Sec 10-b 9480 Ashford Place Brentwood 37027 $2,800,000.00 Hampton Reserve Sec 4 9537 Sanctuary Place Brentwood 37027 $1,635,000.00 Neely A L Jr 2968 Spanntown Rd Arrington 37014 $84,200.00 Wakefield Sec 5 3037 Romain Trl Spring Hill 37174 $782,400.00 Mckays Mill Sec 25 1044 Dunrobin Dr Franklin 37067 $1,725,000.00 Berry Farms Town Center Sec2 4072 Gen Martin Ln Franklin 37064 $360,000.00 Cadet Homes Sec 2 133 Grenadier Dr Franklin 37064 $550,000.00 Simmons Ridge Sec2 3018 Gracious Dr Franklin 37064 $225,000.00 October Park 1008 October Park Way Franklin 37067 $675,000.00 Ballenger Farms Ph 2 748 Cowan Dr Nolensville 37135 $500,000.00 8188 Shoals Branch Rd Primm Springs 38476 $1,600,000.00 Beech Grove Farms 1001 Saxony Ct Brentwood 37027 $549,900.00 106 Buford St Franklin 37064 $975,000.00 Summerlyn Sec3 1132 Eckerton Dr Nolensville 37135 $1,200,000.00 4851 Bethesda-duplex Rd College Grove 37046 $605,845.00 Pasquo Rd Franklin 37067 $560,500.00 Chapmans Retreat Ph 3 5001 Saunders Ter Spring Hill 37174 $842,000.00 Arbors @ Autumn Ridge Ph11 3035 Elkhorn Place Spring Hill 37174 $1,000,000.00 4022 Trinity Rd Franklin 37067 $649,900.00 Ashton Park Sec 2 1422 Burnside Dr Franklin 37067 $1,155,000.00 Berkley Walk 1010 Berkley Dr Brentwood 37027 $515,000.00 Baronswood Sec 1 316 Baronswood Dr Nolensville 37135 $751,400.00 Sullivan Farms Sec A 206 Wisteria Dr Franklin 37064 $735,000.00 Fieldstone Farms Sec H-2 5008 Penbrook Dr Franklin 37069 $1,300,000.00 Kings Chapel Sec6 4128 Banner Square Ln Arrington 37014 $320,000.00 3925 Mobleys Cut Rd Franklin 37064 $1,590,000.00 Belle Chase Farms Sec 1 2708 Deer Haven Ct Franklin 37067 $820,000.00 Belshire Ph 2 3019 Everleigh Pl Spring Hill 37174 $375,000.00 Boyd Mill Est Sec 1 1703 Twin Oaks Ct Franklin 37064 $589,500.00 Willowvale @harvey Springs 2014 Morton Dr Spring Hill 37174 $959,742.00 Brixworth Ph6a 2903 Hurt Rd Spring Hill 37174 $1,350,000.00 Richards Glen Sec 1 120 Richards Glen Dr Franklin 37067 $699,900.00 Laurelbrooke Sec 8 4020 Flagstone Ct Franklin 37069 $645,000.00 Berry Farms Town Center Sec 1 1022 Rural Plains Cir Franklin 37064 $275,000.00 Village @w Main Condos 1319 W Main St 107 Franklin 37064 $955,000.00 Sturbridge Pointe Sec 2 171 Sturbridge Dr Franklin 37064 $390,000.00 River Rest Sec 1 206 Boxwood Dr Franklin 37069 $805,000.00 Peyton Place 4606 -08 Harpeth-peyt Rd Franklin 37064 $565,000.00 Riverview Park Sec 6 169 Rivergate Dr Franklin 37064 $4,081.00 Carothers Pkwy Franklin 37067 $1,350,000.00 Westhaven Sec 47 4013 Camberley St Franklin 37064 $1,169,271.00 Stephens Valley Sec6 1046 Apple Orchard Cir Nashville 37221 $500,000.00 Ridgeport Sec 5b 1901 Portview Dr Spring Hill 37174 $800,000.00 Brenthaven Sec 2 1318 Haber Dr Brentwood 37027 $606,000.00 Windsor Park Ph 1 @ Ff 126 Alton Park Ln Franklin 37069 $1,299,000.00 Liberty Downs 9407 Green Hill Cir Brentwood 37027 $875,000.00 Westhaven Sec 42 6049 Keats St Franklin 37064 $960,000.00 Mcdaniel Estates Sec3 7052 Balcolm Ct College Grove 37046 $1,710,000.00 Taramore Ph 1 9501 Wexcroft Dr Brentwood 37027 $430,000.00 Braxton Bend Ph 1 7107 Braxton Bend Dr Fairview 37062 $310,000.00 7101 Elrod Rd Fairview 37062 $577,900.00 Simmons Ridge Sec3 4056 Gracious Dr Franklin 37064 $450,000.00 Franklin Green Ph 1 Sec 1 3205 Calvin Ct Franklin 37064 $495,000.00 Owen Hill Farm 6916 Farm Path Pvt Ln College Grove 37046 $290,000.00 Owen Hill Farm 6904 Farm Path Pvt Ln College Grove 37046 $1,155,000.00 Kings Chapel Sec11 4758 Woodrow Place Arrington 37014 $1,850,000.00 Taramore Ph13 9536 Whitby Crest Ct Brentwood 37027 $560,000.00 Charlton Green Sec 1 110 Basil Ct Franklin 37064 $1,600,000.00 Avalon Sec 3 621 Countess Nicole Ct Franklin 37067 $932,321.00 Mcdaniel Estates Sec4 7281 Ludlow Dr College Grove 37046 $1,057,500.00 Sturbridge Pointe Sec 2 171 Sturbridge Dr Franklin 37064 $385,000.00 7202 Jones Ln Fairview 37062 $1,475,000.00 Gilchrist South 201 Gilchrist South Cir Nolensville 37135 $389,900.00 Brentwood Pointe Sec 2 927 Brentwood Pointe Brentwood 37027 $1,101,750.00 October Park 1044 October Park Way Franklin 37067 $1,150,000.00 Courtside @ Southern Woods 1553 Red Oak Ln Brentwood 37027 $1,165,000.00 Garden Club Sec 1 2005 Daylily Dr Franklin 37067 $350,000.00 Mckays Mill Sec 34 1257 Park Run Dr Franklin 37067 $479,900.00 2056 Bungalow Dr Thompsons Station 37179 $471,000.00 Boyd Mill Est Sec 1 2101 Quail Ct Franklin 37064 $608,000.00 9318 Old Smyrna Rd Brentwood 37027 $2,392,000.00 9318 Old Smyrna Rd Brentwood 37027 $715,000.00 Wades Grove Sec16 9046 Wheeler Dr Spring Hill 37174 $1,350,000.00 Goose Creek Est Sec 1 308 Eiderdown Ct Franklin 37064 $421,000.00 Eastview 510 Eastview Dr Franklin 37064 $2,100,000.00 Laurelbrooke Sec 1 1436 Willowbrooke Cir Franklin 37069 $1,110,000.00 Eulas Glen Ph1 1997 Eulas Way Nolensville 37135 $2,349,900.00 Montclair Sec 4 1716 Richbourg Park Dr Brentwood 37027 $1,455,853.00 Mill @ Bond Springs Sec1 5008 Gates Mill Rdg Thompsons Station 37179 $634,900.00 Waters Edge Sec3 4048 Portage St Franklin 37064 $559,855.00 Wilkerson Place Ph1a Sec2 393 Hammock Pvt Ln Spring Hill 37174 $510,000.00 Fields Of Canterbury Sec12a 2608 Wellesley Square Dr Thompsons Station 37179 $1,300,000.00 Westhaven Sec52 919 Horizon Dr Franklin 37064 $2,000,000.00 Country Club Est 7013 Country Club Dr Brentwood 37027 $1,810,000.00 Lansdowne Sec 2 9208 Prestmoor Pl Brentwood 37027 $455,000.00 Shannon Glen Sec 3 1760 Shane Dr Spring Hill 37174 $750,000.00 Dallas Downs Sec 4 114 Rigby Dr Franklin 37064 $1,450,000.00 Blue Grass Heights 120 Bluegrass Dr Franklin 37064 $1,050,000.00 Mckays Mill Sec 26 1719 Players Mill Rd Franklin 37067 $176,000.00 Mcdaniel Estates Sec5 7612 Delancey Dr College Grove 37046 $875,985.00 Scales Farmstead Ph3b 3037 Palladian Ln Nolensville 37135 $2,650,000.00 Hampton Reserve Sec 1 9553 Hampton Reserve Dr Brentwood 37027 $534,000.00 Waters Edge Sec3 5024 Portage St Franklin 37064 $749,900.00 Owl Creek Ph1 1202 Cressy Ln Brentwood 37027 $2,459,000.00 Ivan Creek 4909 Buds Farm Ln W Franklin 37064 $754,500.00 Fields Of Canterbury Sec4a 2617 Paddock Park Dr Thompsons Station 37179 $5,235,000.00 Hideaway @ Arrington Ph1 Sec2 7097 Lanceleaf Dr College Grove 37046 $995,000.00 Grassland Est Sec 2 500 Bobby Dr Franklin 37069 $699,000.00 Battlewood Est Sec 1 128 Featherstone Dr Franklin 37069 $941,545.00 Pratt Rd Spring Hill 37174 $373,500.00 Pratt Rd Spring Hill 37174 $725,000.00 Franklin Green Sec 6 3226 Dark Woods Dr Franklin 37064 $925,000.00 2611 Thompsons Sta Rd E Thompsons Station 37179 $950,000.00 Fieldstone Farms Sec T 200 Heathstone Cir Franklin 37069 $323,750.00 4932 Bethesda-duplex Rd College Grove 37046