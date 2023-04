Williamson County Property Transfers March 13

See where houses and property sold for March 13-17, 2023, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $333,000.00 Hardison Hills Sec 2 Rev 1 1101 Downs Blvd #93 Franklin 37064 $1,650,000.00 Dame Thomas & Melton James 6881 Giles Hill Rd College Grove 37046 $1,200,000.00 Dame Thomas & Melton James 6895 Giles Hill Rd College Grove 37046 $2,500,000.00 1576 Old Hillsboro Rd Franklin 37069 $893,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec 12 158 Hobbs Dr Franklin 37064 $745,000.00 Brixworth Ph7b 9025 Safe Haven Place Spring Hill 37174 $1,078,000.00 Forrest Crossing Bus Ctr 101 Forrest Crossing Blvd 107 Franklin 37064 $722,000.00 Sullivan Farms Sec A 282 Wisteria Dr Franklin 37064 $1,577,350.00 Annecy Ph1 1125 Angela Ann Ct Nolensville 37135 $1,875,950.00 Lookaway Farms Sec2 6101 Lookaway Cir Franklin 37067 $950,000.00 Richard Prop 4478 Gosey Hill Rd Franklin 37064 $275,000.00 Villages @ Southbrooke Sec3 3091 Long Branch Cir Franklin 37064 $1,666,255.00 Kings Chapel Sec11 4747 Woodrow Place Arrington 37014 $765,000.00 7700 Nolensville Rd Nolensville 37135 $834,990.00 Annecy Ph1 2223 Broadway St Nolensville 37135 $678,000.00 Stream Valley Sec14 3005 Ledgebrook Dr Franklin 37064 $659,000.00 Fieldstone Farms Sec G-2 469 Essex Park Cir Franklin 37069 $1,000,000.00 Bridgemore Village Sec2b 3116 Pleasantville Brdg Rd Thompsons Station 37179 $727,415.00 Fields Of Canterbury Sec 2 2565 Westerham Way Thompsons Station 37179 $840,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec21 521 Finnhorse Ln Franklin 37064 $1,450,000.00 4404 Peytonsville Rd 4208 Long Ln Franklin 37064 $1,878,000.00 Chapmans Retreat Ph 1 Chapmans Retreat Dr Spring Hill 37174 $960,000.00 Westhaven Sec 9 310 White Moss Pl Franklin 37064 $367,000.00 Cochran Trace Sec 1 2816 Scoville Ln Spring Hill 37174 $3,900,000.00 Dodson Harlan Iii Tr 3713 Panorama Valley Pvt Ln Franklin 37064 $1,677,500.00 Tuscany Hills Sec7 1751 Umbria Dr Brentwood 37027 $747,000.00 Bridgemore Village Sec2c 3208 Weavers Mill Brdg Rd Thompsons Station 37179 $750,000.00 Tollgate Village Sec 14a 2820 Americus Dr Thompsons Station 37179 $565,000.00 Wades Grove Sec13 8007 Ragusa Cir Spring Hill 37174 $310,000.00 Orleans Est Condos 902 Granville Rd Franklin 37064 $1,120,000.00 4321 Long Ln Franklin 37067 $3,500,000.00 Carters Creek Pk Franklin 37064 $1,355,000.00 Westhaven Sec50 1238 Championship Blvd Franklin 37064 $865,000.00 Falls Grove Sec5 7204 Sky Meadow Dr College Grove 37046 $730,000.00 Fields Of Canterbury Sec7a 2159 Ravenscourt Dr Thompsons Station 37179 $1,330,000.00 Avenue Downs Sec1 2737 Otterham Dr Thompsons Station 37179 $305,000.00 Orleans Est Condos 1303 Granville Rd Franklin 37064 $720,000.00 Creekstone Commons Sec 1 Rev 2 415 Valley View Dr Franklin 37064 $537,000.00 Burtonwood Add Ph 1 2930 Buckner Ln Spring Hill 37174 $600,000.00 Mcdaniel Rd College Grove 37046 $775,000.00 Merrick Farms 7880 Horn Tavern Rd Fairview 37062 $330,000.00 1710 Old Thompsons Sta Rd Thompsons Station 37179 $687,102.00 Waters Edge Sec6 100 Calm Waters St Franklin 37064 $685,000.00 Ficarazzi Llc 5662 Pinewood Rd Franklin 37064 $620,000.00 Mcdaniel Rd College Grove 37046 $1,035,000.00 Telfair Ph2 648 Dunmeyer Ct Nolensville 37135 $845,000.00 Fieldstone Farms Sec Q-7 551 Brixham Park Dr Franklin 37069 $475,000.00 Brentwood Pointe Sec 3 1204 Brentwood Pointe Brentwood 37027 $665,000.00 Royal Oaks Sec 9 125 Tudor Ct Franklin 37067 $1,251,009.00 Garden Club Sec 1 1009 Candytuft Ct Franklin 37067 $639,000.00 Grove Sec7 8500 Heirloom Blvd College Grove 37046 $522,800.00 Pepper Tree Cove Ph3 7120 Pepper Tree Cir Fairview 37062 $499,900.00 Tollgate Village Ph2a 2095 Branford Place 102 Thompsons Station 37179 $941,921.00 Waters Edge Sec6 Calm Waters St Franklin 37064 $400,000.00 Anderson Acres Sec 1 2102 Geneva Dr Thompsons Station 37179 $835,000.00 4268 Columbia Pk Franklin 37064 $2,090,000.00 Westhaven Sec 16 1568 Championship Blvd Franklin 37064 $1,940,490.00 Westhaven Sec 58 5063 Kathryn Ave Franklin 37064 $976,655.00 Terravista Sec1 5059 Terravista Ln Franklin 37064 $955,000.00 Vineyard Valley Sec2 7209 Neills Branch Dr College Grove 37046 $705,977.00 Fields Of Canterbury Sec18 3262 Sassafras Ln Thompsons Station 37179 $1,680,000.00 Westhaven Sec33 812 Stonewater Blvd Franklin 37064 $1,491,805.00 Annecy Ph1 1108 Angela Ann Ct Nolensville 37135 $386,780.00 Hardison Hills Sec 2 1101 Downs Blvd #84 Franklin 37064 $366,000.00 Totty Highway 96 Hwy 96 N Fairview 37062 $489,000.00 Stonebrook Sec 8 1306 Countryside Rd Nolensville 37135 $265,000.00 Newport Meadows 101 Newport Meadows Cir Thompsons Station 37179 $342,916.00 Cherry Glen Condo Sec 2 412 Cashmere Dr Thompsons Station 37179 $1,450,000.00 Inglehame Farms Sec 8 1855 Trebor Ct Brentwood 37027 $270,000.00 Evergreen Acres 7107 Totty Rd Fairivew 37062 $5,319,196.00 Mucerino 1425 Hwy 96 N Fairview 37062 $675,000.00 Morton 207 Fairground St 102 Franklin 37064 $679,000.00 Franklin Green Sec 8 3144 Brimstead Dr Franklin 37064 $785,000.00 Lockwood Glen Sec 1 515 Cobert Ln Franklin 37064 $499,900.00 Prince Pointe 7113 Rusty Dr Fairview 37062 $522,250.00 Tollgate Village Ph2a 2095 Branford Place 100 Thompsons Station 37179 $750,000.00 Witherspoon Sec8 9324 Joslin Ct Brentwood 37027 $1,974,373.00 Fair Park Cottages 320 Fair Park Ct Franklin 37064 $1,150,000.00 Cliffs @ Garrison Creek Garrison Rd Franklin 37064 $2,300,000.00 Water Leaf Sec1 5042 Water Leaf Dr Franklin 37064 $1,327,500.00 Oscar Green Rd Primm Springs 38476 $661,000.00 Brentwood Meadows Sec 1 1216 Lipscomb Dr Brentwood 37027 $752,000.00 Petway Place 407 Roberts St Franklin 37064 $470,000.00 Reserve @ Raintree Forest Sec10 9496 Grand Haven Dr Brentwood 37027 $1,100,000.00 Enclave @ Dove Lake Sec2 827 Novalis St Nolensville 37135 $1,622,974.00 Whistle Stop Farms Sec5 2504 Pullman Ct Thompsons Station 37179 $630,000.00 Sweetbriar Springs Ph2 7114 Sweetbriar Cir Fairview 37062 $975,000.00 Stonebridge Park Sec 1 219 Bramerton Ct Franklin 37069 $775,000.00 Concord Green Sec 1 1307 Parker Pl Brentwood 37027 $475,000.00 Green Valley Sec 4 303 Ridgewood Rd Franklin 37064 $750,000.00 Fields Of Canterbury Sec 4d 3034 Callaway Park Place Thompsons Station 37179 $345,000.00 Hidden Lake 7205 Hidden Lake Dr Fairview 37062 $400,000.00 Woodridge 7510 Aubrey Ridge Dr Fairview 37062 $3,000,000.00 Grove Sec11 8126 Heirloom Blvd College Grove 37046 $1,245,000.00 Avenue Downs Sec1 2717 Otterham Dr Thompsons Station 37179 $1,900,000.00 Troubadour Ph1 Sec4 7109 Lanceleaf Dr College Grove 37046 $3,900,000.00 Troubadour Ph1 Sec3 7525 Whiskey Rd College Grove 37046 $6,830,368.00 Hideaway @ Arrington Ph1 Sec2 7354 Harlow Dr College Grove 37046 $1,329,256.00 Avenue Downs Sec1 2733 Otterham Dr Thompsons Station 37179 $760,000.00 Mckays Mill Sec 20 1509 Braden Cir Franklin 37067 $469,000.00 Stonebrook Sec 6 1415 Bluegrass Rd Nolensville 37135 $530,000.00 Falcon Creek Sec 2 2033 Upland Dr Franklin 37067 $1,100,000.00 Stephens Valley Sec1 Ph1a 131 Glenrock Dr Nashville 37221