See where houses sold for June 15-19, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City State Zip 548000 Eagles Glen 172 Eagles Glen Dr Franklin TN 37067 469000 Amelia Park 1422 Casner Ln Franklin TN 37067 385000 Crowne Pointe 2760 Durham Ct Thompsons Station TN 37179 291400 Hardison Hills 1101 Downs Blvd #315 Franklin TN 37064 429900 Willowvale 5016 Keeley Dr Spring Hill TN 37174 20000 Trails Of Brownlyn Elrod Rd Fairview TN 37062 20000 Trails Of Brownlyn Elrod Rd Fairview TN 37062 893016 Foxen Canyon 2701 Eglington Ter Franklin TN 37069 325400 Wyngate 1494 Bern Dr Spring Hill TN 37174 745000 Keystone 1515 Keystone Dr Franklin TN 37064 1325000 Belle Rive 545 Turtle Creek Dr Brentwood TN 37027 750000 Ewers 6064 Temple Rd Nashville TN 37221 790000 River Oaks 6305 Milbrook Rd Brentwood TN 37027 495000 Fieldstone Farms 2021 Harvington Dr Franklin TN 37069 607085 Woods @ Burberry Glen 1294 Craigleigh Dr Nolensville TN 37135 652000 Brenthaven East 8225 Wikle Rd E Brentwood TN 37027 800000 Glenellen 9487 Wicklow Rd Brentwood TN 37027 454000 Nolen Park 7000 Nolen Park Cir Nolensville TN 37135 1166400 Fairview Blvd Fairview TN 37062 194000 7785 Lampley Rd Primm Springs TN 38476 1385000 5956 N Lick Creek Rd Franklin TN 37064 240000 Hardison Hills 1101 Downs Blvd #I-103 Franklin TN 37064 549900 Telfair 640 Dunmeyer Ct Nolensville TN 37135 1022185 Telfair 828 Delamotte Pass Nolensville TN 37135 605000 Brenthaven East 8203 Devens Dr Brentwood TN 37027 389900 Campbell Station 2031 N Amber Dr Spring Hill TN 37174 1224900 Battle Ground Park 219 Everbright Ave Franklin TN 37064 434900 4000 Rural Plains Cir 206 Franklin TN 37064 474990 Tollgate Village 3268 Vinemont Dr Thompsons Station TN 37179 493493 Tollgate Village 2142 Maytown Cir Thompsons Station TN 37179 234900 Westhaven 842 Cheltenham Ave Franklin TN 37064 1000000 Oman 7000 Crews Ln Brentwood TN 37027 524900 Moores Landing 412 Meadowcrest Cir Franklin TN 37064 281375 Falls Grove 24 & 45 Flower Hill Dr College Grove TN 37046 255900 Westhaven 4029 Hathaway St Franklin TN 37064 693584 Westhaven 6031 Donovan St Franklin TN 37064 165300 Grove 9213 Joiner Creek Rd College Grove TN 37046 779900 Mckays Mill 1113 Kirkwood Dr Franklin TN 37067 423000 Forrest Crossing 1510 Bedford Common Franklin TN 37064 889069 Highlands @ Ladd Park 1013 Blaine Ct Franklin TN 37064 520000 Rizer Point 1014 Reese Dr Franklin TN 37069 134000 Copper Ridge 13 & 20 Boxbury Ln Spring Hill TN 37174 1070000 River Oaks 311 Appomattox Dr Brentwood TN 37027 1550000 Hampton Reserve 9540 Sunbeam Ct Brentwood TN 37027 375000 Tanyard Springs 1018 Tanyard Springs Dr Spring Hill TN 37174 897500 River Oaks 119 Long Valley Rd Brentwood TN 37027 702062 Natures Landing 1001 Cabell Dr Franklin TN 37064 335000 Rev 537 Sugartree Ln Franklin TN 37064 332250 Fields Of Canterbury 1572 Hampshire Pl Thompsons Station TN 37179 410000 Wades Grove 2064 Lequire Ln Spring Hill TN 37174 700000 Whetstone 9400 Weymouth Rd Brentwood TN 37027 331000 Chapmans Retreat 3006 Carpenter Pass Spring Hill TN 37174 190000 3749 Boston-Theta Rd Columbia TN 38401 593400 Westhaven 9148 Keats St Franklin TN 37064 410000 Cherry Grove 1704 Mildare Ct Thompsons Station TN 37179 620000 Cherry Grove Add 7003 Kidman Ln Spring Hill TN 37174 538300 West Harpeth Two 1555 W Harpeth Rd Franklin TN 37064 135500 Mcdaniel Estates 7553 Delancey Dr College Grove TN 37046 620000 Village Of Clovercroft Section 519 Phillips Dr Franklin TN 37067 199000 Mill @ Bond Springs 5007 Gates Mill Rdg Thompsons Station TN 37179 533399 Mcdaniel Estates 7425 Flatbush Dr College Grove TN 37046 546964 Mcdaniel Estates 7518 Delancey Dr College Grove TN 37046 680000 Telfair 147 Telfair Ln Nolensville TN 37135 362000 Nolen Mill 814 Cottage House Ln Nolensville TN 37135 310000 Anderson Acres 2106 Geneva Dr Thompsons Station TN 37179 476595 Wades Grove 2029 Lequire Ln Spring Hill TN 37174 216700 Brentwood Pointe 505 Brentwood Pointe Brentwood TN 37027 1050000 Mcgavock Farms 5231 Margarets Pl Brentwood TN 37027 448000 Forrest Crossing 1005 Culpepper Ln Franklin TN 37064 525000 Tywater Crossing 310 Passage Ln Franklin TN 37064 445000 Dallas Downs 115 Cavalry Dr Franklin TN 37064 400000 Owens Anthony 6635 Arno Rd College Grove TN 37046 157900 Laurelwood 601 Boyd Mill Ave #M-1 Franklin TN 37064 354900 Cameron Farms 2597 Douglas Ln Thompsons Station TN 37179 619900 Nolen Park 7049 Nolen Park Cir Nolensville TN 37135 640000 Foxboro Est 1014 Steeplechase Dr Brentwood TN 37027 636000 Highlands @ Ladd Park 301 Finnhorse Ln Franklin TN 37064 404000 Tollgate Village 2989 Americus Dr Thompsons Station TN 37179 367000 Crowne Pointe 3023 Liverpool Dr Thompsons Station TN 37179 420000 201 Swain Cir 304 Franklin TN 37064 150000 Pinewood Estates Pinewood Rd Franklin TN 37064 792500 Watkins Creek 3433 Stagecoach Dr Franklin TN 37067 896105 Taramore 1910 New Bristol Ln Brentwood TN 37027 329900 Fieldstone Farms 501 Kendall Ct Franklin TN 37069 769000 Kings Chapel 4115 Old Light Cir Arrington TN 37014 900000 1475 Sneed Rd W Franklin TN 37069 479565 Stream Valley 2012 Fernshaw Ln Franklin TN 37064 979690 Foxen Canyon 2704 Eglington Ter Franklin TN 37069 799900 Foxboro 9243 Hunterboro Dr Brentwood TN 37027 227800 Hardison Hills 1101 Downs Blvd #G-104 Franklin TN 37064 803000 Horseshoe Bend 2840 Polo Club Rd Nashville TN 37221 325000 Brentwood Pointe 1254 Brentwood Pointe Brentwood TN 37027 772500 Brenthaven 1609 Knox Dr Brentwood TN 37027 1305000 1552 Columbia Ave Franklin TN 37064 900000 Westhaven 1726 Championship Blvd Franklin TN 37064 329490 Nolen Mill 818 Cottage House Ln Nolensville TN 37135 535000 Arbors @ Autumn Ridge 1006 Alpaca Dr Spring Hill TN 37174 507000 Rizer Point 5002 Rizer Point Dr Franklin TN 37069 639900 Summerlyn 117 Hankins Ct Nolensville TN 37135 585000 Rizer Point 5014 Viola Ln Franklin TN 37069 650000 Westhaven 204 Cheltenham Ave Franklin TN 37064 679900 Bridgemore Village 2701 Sporting Hill Brdg Rd Thompsons Station TN 37179 415000 Spencer Hall 3102 Vera Valley Rd Franklin TN 37064 565000 Autumn Ridge 4047 Miles Johnson Pkwy Spring Hill TN 37174 270000 Stonebrook 1222 Creekside Dr Nolensville TN 37135 416000 River Rest 1006 Boxwood Dr Franklin TN 37069 255175 Petra Commons 181 Mary Ann Cir Spring Hill TN 37174 280000 Stonebrook 832 Stonebrook Blvd Nolensville TN 37135 577500 Green 227 Everbright Ave Franklin TN 37064 550000 Village Of Clovercroft 109 Whig Ct Franklin TN 37067 435000 Arbors @ Autumn Ridge 4181 Miles Johnson Pkwy Spring Hill TN 37174 635000 Cross Creek 1002 Vista Cir Franklin TN 37067 450000 Maplewood 401 Sugartree Ln Franklin TN 37064 495000 Cannonwood 304 Dandridge Dr Franklin TN 37067 634990 Catalina 2088 Catalina Way Nolensville TN 37135 671320 Scales Farmstead 1528 Underwood Dr Nolensville TN 37135 1625000 Price Evelyn 1691 Old Hillsboro Rd Franklin TN 37069 350025 Franklin Green 3143 Tristan Dr Franklin TN 37064 342500 Hill Est Block D 205 Oak Dr Franklin TN 37064 485000 Fields Of Canterbury 2620 Paddock Park Dr Thompsons Station TN 37179 593089 Westhaven 6025 Donovan St Franklin TN 37064 4650000 Cartwright Close 1207 Round Grove Ct Brentwood TN 37027 570000 Hillview Est 1000 Highland Rd Brentwood TN 37027 749900 Highlands @ Ladd Park 151 Bertrand Dr Franklin TN 37064 529710 Nolen Mill 107 Madison Mill Dr Nolensville TN 37135 239000 Mill @ Bond Springs 5012 Gates Mill Rdg Thompsons Station TN 37179 315000 Wakefield 3053 Romain Trl Spring Hill TN 37174 1450000 Mcgavock Farms 5239 Lysander Ln Brentwood TN 37027 930000 Crockett Cove 8321 Alamo Rd Brentwood TN 37027 424150 Avalon 119 Pennystone Cir Franklin TN 37067 360000 Franklin Green 3119 Langley Dr Franklin TN 37064 526000 Polk Place 409 Caldwell Ct Franklin TN 37064 376400 Andover 509 Lasalle Ct Franklin TN 37067 165000 Turner Group 2909 A Spanntown Rd Arrington TN 37014 258000 Prescott Place 305 Hanley Ln Franklin TN 37069 570000 Sullivan Farms 301 Glenbeag Ct Franklin TN 37064 789900 Garden Club 2020 Daylily Dr Franklin TN 37067 532000 Tap Root Hills 1056 Nolencrest Way Franklin TN 37067 465000 Heath Place @ Franklin 1116 Brandon Dr Franklin TN 37064 1226325 Traditions 1922 Parade Dr Brentwood TN 37027 310000 Churchill Farms 403 Preakness Dr Thompsons Station TN 37179 864000 Benington 417 Oldenburg Rd Nolensville TN 37135 657000 Hurstbourne Park 310 Terri Park Way Franklin TN 37067 680000 Avalon 319 Pennystone Cir Franklin TN 37067 1500000 Annandale 9286 Wardley Park Ln Brentwood TN 37027 435000 Westhaven 341 Byron Way Franklin TN 37064 304485 Fields Of Canterbury 3109 Sassafras Ln Thompsons Station TN 37179 450000 Traditions 1895 Traditions Cir Brentwood TN 37027 425000 Traditions 1900 Traditions Cir Brentwood TN 37027 1339900 Tuscany Hills 1753 Umbria Dr Brentwood TN 37027 250000 Reserve @ Raintree Forest 1585 Eastwood Dr Brentwood TN 37027 685900 Chenoweth 9433 Chesapeake Dr Brentwood TN 37027 200000 Newport Cove Condos 203 Newport Cove Ct Thompsons Station TN 37179 738483 Natures Landing 4024 Natures Landing Dr Franklin TN 37064 275000 Sec 2009 Morrison Ave Spring Hill TN 37174 275000 Bear Creek Irrev Tr 3551 Bailey Road Franklin TN 37064 482000 3384 Sweeney Hollow Rd Franklin TN 37064 446000 Bent Creek 3224 Locust Hollow Nolensville TN 37135 435000 Temple Hills 103 Deer Park Close Franklin TN 37069 960000 Cambridge Hills 716 Splitrail Dr Brentwood TN 37027 275000 Trace View 4014 Old Hillsboro Rd Franklin TN 37064 855000 Quest Ridge 5710 Quest Ridge Rd Franklin TN 37064 557500 Highlands @ Ladd Park 301 Rich Cir Franklin TN 37064 442500 Gateway Village 2212 Clare Park Dr Franklin TN 37069 605000 Sec 1520 Kinnard Dr Franklin TN 37064 380929 Sweetbriar Springs 7115 Sweetbriar Cir Fairview TN 37062 958451 Berry Farms Town Center 9084 Berry Farms Crossing Franklin TN 37064 1750000 Mcgavock Farms 5261 Mcgavock Rd Brentwood TN 37027 535000 Temple Hills 116 Troon Ct Franklin TN 37069 250000 4092 Trinity Rd Franklin TN 37067 284900 Chapmans Retreat 1413 Carmack Ln Spring Hill TN 37174 340000 Avalon 205 Yorkshire Garden Ct Franklin TN 37067 387000 Franklin Green 3206 Gardendale Dr Franklin TN 37064 1715000 Edenbrook Estates 9500 Edenbrook Ct Brentwood TN 37027 590000 (070---010.03 & 016.00) Spencer Mill Rd Fairview TN 37062 326354 Sweetbriar Springs 7135 Sweetbriar Cir Fairview TN 37062 514000 Summerlyn 1525 Halsey Dr Nolensville TN 37135 265000 Maplelawn 2710 Buckner Rd Thompsons Station TN 37179 306507 Fields Of Canterbury 3105 Sassafras Ln Thompsons Station TN 37179 485500 The Fields Of Canterbury 2405 Tapestry Ct Thompsons Station TN 37179