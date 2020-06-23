See where houses sold for June 1-5, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|State
|Zip
|3024000
|Woodlands
|780 Oak Meadow Dr
|Franklin
|TN
|37064
|434900
|Wades Grove
|7017 Minor Hill Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|577112
|Bridgemore Village
|3185 Pleasantville Brdg Rd
|Thompsons Station
|TN
|37179
|140000
|7320 Horn Tavern Rd
|Fairview
|TN
|37062
|526515
|Stream Valley
|1012 Oglethorpe Dr
|Franklin
|TN
|37064
|476962
|Otter Creek Springs
|7186 Winfrey Dr
|Fairview
|TN
|37062
|600000
|Highlands @ Ladd Park
|107 Clyde Cir
|Franklin
|TN
|37064
|815032
|Lockwood Glen
|141 Halswelle Dr
|Franklin
|TN
|37064
|400000
|Brighton Wood
|6574 Cloverbrook Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|540000
|Stonebridge Park
|1018 Stonebridge Park Dr
|Franklin
|TN
|37069
|224900
|Dogwood Hills
|7124 Sutton Pl
|Fairview
|TN
|37062
|345000
|1047 Aenon Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|480000
|Enclave @ Dove Lake
|123, 124, 136 & 137 Thayer Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|414900
|Tollgate Village
|2808 Americus Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|552500
|Jamison Station Condos
|324 Liberty Pk #224
|Franklin
|TN
|37064
|658500
|Fieldstone Farms
|116 Greystone Dr
|Franklin
|TN
|37069
|450000
|Waters Edge
|1037 Inland Dr
|Franklin
|TN
|37064
|425000
|Arbors @ Autumn Ridge
|4170 Miles Johnson Pkwy
|Spring Hill
|TN
|37174
|277500
|York Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|357000
|Rizer Point
|3014 Nine Bark Ln
|Franklin
|TN
|37069
|430000
|Sullivan Farms
|117 Bluebell Way
|Franklin
|TN
|37064
|610000
|Willowmet
|2004 Willowmet Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|895000
|Inglehame Farms
|9222 Sydney Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|264900
|Shirebrook
|409 Shirebrook Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|375600
|Millgate
|202 Monks Way
|Franklin
|TN
|37064
|585400
|Sullivan Farms
|224 Stonehaven Cir
|Franklin
|TN
|37064
|529765
|Mcdaniel Estates
|7525 Delancey Dr
|College Grove
|TN
|37046
|733554
|Cherry Grove
|1559 Bunbury Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|600000
|Homestead Valley
|3023 Hartland Pvt Ln
|Franklin
|TN
|37069
|345000
|Franklin Green
|3208 Gardendale Dr
|Franklin
|TN
|37064
|550000
|Spring Hill Place
|1610 Fair House Rd
|Spring Hill
|TN
|37174
|299900
|Witt Hill
|1805 Kara Ct
|Spring Hill
|TN
|37174
|384900
|Maplewood
|726 Shadycrest Ln
|Franklin
|TN
|37064
|529900
|Westhaven
|420 Wire Grass Ln
|Franklin
|TN
|37064
|499000
|Mccanless Rd
|Arrington
|TN
|37014
|390000
|Berry Farms Town Center
|307 Levisa Ln
|Franklin
|TN
|37064
|254900
|Wakefield
|2125 Long Meadow Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|464500
|Creekstone Commons
|712 Wadestone Trl
|Franklin
|TN
|37064
|550900
|Cherry Grove Addition
|3002 Zeal Ct
|Spring Hill
|TN
|37174
|333000
|Simmons Ridge
|1053 Honey Bush Cir
|Franklin
|TN
|37064
|463480
|Stream Valley
|2000 Fernshaw Ln
|Franklin
|TN
|37064
|200000
|Mooreland
|7008 Tartan Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|1119128
|Westhaven
|512 Rowan St
|Franklin
|TN
|37064
|874850
|Berry Farms Town Center
|1018 General Martin Ln
|Franklin
|TN
|37064
|789762
|Highlands @ Ladd Park
|3007 Portland Ct
|Franklin
|TN
|37064
|133250
|Falls Grove
|7026 Farm Field Dr
|College Grove
|TN
|37046
|665000
|Lockwood Glen
|2099 Mcavoy Dr
|Franklin
|TN
|37064
|736284
|Rooksbank Estates
|309 Redding Ct
|Nolensville
|TN
|37135
|455000
|Green Valley
|117 Ridgewood Rd
|Franklin
|TN
|37064
|367490
|Nolen Mill
|817 Cottage House Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|507591
|Murray
|405 Dahlia Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|874900
|Cedarmont Valley
|6050 Saddleview Dr
|Franklin
|TN
|37067
|576000
|2461 Rocky Fork Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|700000
|Farms @ Clovercroft
|9126 Holstein Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|467500
|Dallas Downs
|2709 Lindsey Ct
|Franklin
|TN
|37064
|500000
|Fields Of Canterbury
|3012 Weeping Willow Ln
|Thompsons Station
|TN
|37179
|400000
|881 Edmondson Pk
|Brentwood
|TN
|37027
|520000
|Rev
|1820 Thorn Brook Ln
|Franklin
|TN
|37064
|335900
|Chapmans Retreat
|1802 Baileys Trace Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|231300
|Woodside Townhomes
|2025 Hemlock Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|392000
|Bent Creek
|3371 Redmon Hill
|Nolensville
|TN
|37135
|515000
|Davis & Davis
|2838 Sanford Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|408416
|Simmons Ridge
|6037 Gracious Dr
|Franklin
|TN
|37067
|855000
|Chardonnay
|1100 Rombauer Dr
|Franklin
|TN
|37067
|615000
|Meadow Lake
|5402 Williamsburg Rd
|Brentwood
|TN
|37027
|741000
|Woodlands @ Copperstone
|1489 Marcasite Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|289000
|Sharpes Run
|7604 English Ivy Pass
|Fairview
|TN
|37062
|253800
|Petra Commons
|225 Mary Ann Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|436500
|Fields Of Canterbury
|2188 Chaucer Park Ln
|Thompsons Station
|TN
|37179
|712500
|Brentwood Glen
|9015 Fallswood Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|409185
|Wades Grove
|2025 Lequire Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|365000
|Newport Crossing
|1006 Watauga Ct
|Thompsons Station
|TN
|37179
|439612
|Wades Grove
|7011 Minor Hill Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|1300000
|Annandale
|9285 Wardley Park Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|490000
|Glennmont
|3001 Mickey Rd
|Spring Hill
|TN
|37174
|462000
|Spring Hill Place
|1398 Round Hill Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|439990
|Tollgate Village
|3404 Milford Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|415000
|Berry Farms Town Center
|1014 Rural Plains Cir
|Franklin
|TN
|37064
|475889
|Mcdaniel Estates
|7408 Flatbush Dr
|College Grove
|TN
|37046
|573920
|Mcdaniel Estates
|7412 Flatbush Dr
|College Grove
|TN
|37046
|698424
|Brooksbank Estates
|411 Barony Ct
|Nolensville
|TN
|37135
|296500
|Bent Creek Active Adult
|321 Thesing Court Pvt
|Nolensville
|TN
|37135
|680000
|Highland View
|708 Highland View Pl
|Brentwood
|TN
|37027
|219900
|Shirebrook
|103 Padstone Pvt Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|235000
|Hardison Hills
|1101 Downs Blvd #105
|Franklin
|TN
|37064
|505000
|Caldwell
|217 Springhouse Cir
|Franklin
|TN
|37067
|593000
|Falls Grove
|6820 Falls Ridge Ln
|College Grove
|TN
|37046
|535000
|Temple Hills
|226 Baltusrol Rd
|Franklin
|TN
|37069
|349000
|Newport Crossing
|1102 Newpath Ct
|Thompsons Station
|TN
|37179
|950000
|Mcgavock Farms
|667 Old Orchard Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|840046
|Brooksbank Estates
|131 Brooksbank Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|615013
|Falls Grove
|6727 Edgemore Dr
|College Grove
|TN
|37046
|507269
|Westhaven
|2048 Erwin St
|Franklin
|TN
|37064
|257500
|Grove
|8579 Heirloom Blvd
|College Grove
|TN
|37046
|520000
|Mooreland
|6989 (036N A 30 & 31)Tartan Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|687500
|Highlands @ Ladd Park
|500 Finnhorse Ln
|Franklin
|TN
|37064
|239900
|Shirebrook
|409 Oldbury Pvt Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|299000
|Amber Glen
|111 Fielden Ct
|Brentwood
|TN
|37027
|714495
|Stephens Valley
|131 Glenrock Dr
|Nashville
|TN
|37221
|712120
|Telfair
|731 Delamotte Pass
|Nolensville
|TN
|37135
|413000
|Founders Pointe
|110 Founders Pointe Blvd
|Franklin
|TN
|37064
|544900
|Kyles Creek
|7310 Allans Ridge Ln
|Fairview
|TN
|37062
|455000
|Mccormick Grove
|7118 Pleasant Grove Ct
|Fairview
|TN
|37062
|495000
|Brixworth
|6010 Turncreek Rd
|Thompsons Station
|TN
|37179
|810430
|Scales Farmstead
|249 Broadgreen Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|290000
|Haynes Crossing
|2667 Paradise Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|865000
|265 Forest Trl
|Brentwood
|TN
|37027
|386000
|Crossing At Wades Grove
|4006 Elsie St
|Spring Hill
|TN
|37174
|279900
|Shannon Glen
|1906 O'Leary Ct
|Spring Hill
|TN
|37174
|615000
|Forest Of Brentwood
|614 Forest Park Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|659900
|Scales Farmstead
|1813 Apperley Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|590500
|Raintree Forest
|1524 Woodfield Ct
|Brentwood
|TN
|37027
|375000
|Reid Hill Commons
|244 Wrennewood Ln
|Franklin
|TN
|37064
|216000
|Grove
|8605 Belladonna Dr
|College Grove
|TN
|37046
|837000
|Westhaven Section
|449 Wild Elm St
|Franklin
|TN
|37064
|235000
|7108 Cobb Cir
|Fairview
|TN
|37062
|479000
|Polk Place
|153 Polk Place Dr
|Franklin
|TN
|37064
|301250
|Petra Commons
|193 Mary Ann Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|130000
|Liberty
|7481 Liberty Rd
|Fairview
|TN
|37062
|126000
|Burgess Sam Liberty
|Liberty Rd
|Fairview
|TN
|37062
|589900
|Cherry Grove Add
|1558 Bunbury Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|384840
|Nolen Mill
|840 Cottage House Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|472000
|Cottonwood
|210 Countryside Dr
|Franklin
|TN
|37069
|715000
|Watkins Creek
|1107 Watkins Creek Dr
|Franklin
|TN
|37067
|387500
|Clairmonte
|1304 Clairmonte Ln
|Franklin
|TN
|37064
|401900
|Wades Grove
|6016 Spade Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|259000
|Highlands @ Campbell
|1032 Misty Morn Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|684900
|Albany Pointe
|2211 Albany Ct
|Franklin
|TN
|37067
|539900
|Arrington Retreat
|148 Sedona Woods Trl
|Nolensville
|TN
|37135
|508900
|Tollgate Village
|3299 Vinemont Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|478250
|Village Of Clovercroft
|5005 Clover Meadows Dr
|Franklin
|TN
|37067
|615000
|Cherry Grove Add
|3014 Brisbane Ct
|Spring Hill
|TN
|37174
|725990
|Catalina
|812 Alameda Ave
|Nolensville
|TN
|37135
|500000
|Chester Stevens
|107 Chester Stephens Ct
|Franklin
|TN
|37067
|289900
|6051 Rural Plains Cir 106
|Franklin
|TN
|37064
|599900
|Riverbluff
|479 River Bluff Dr
|Franklin
|TN
|37064
|403000
|Yorktown
|205 Gloucester Ct
|Franklin
|TN
|37064
|699900
|Ashton Park
|658 Pebble Springs Dr
|Franklin
|TN
|37067
|400000
|Harpeth Meadows
|110 Lancaster Dr
|Franklin
|TN
|37064
|245000
|Candlewood
|2811 Candlewicke Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|429900
|Harpeth Meadows
|110 Lancaster Dr
|Franklin
|TN
|37064
|675000
|Sledge Robinette & Ewing
|6599 Owen Hill Rd
|College Grove
|TN
|37046
|725000
|Troubadour
|7513 Whiskey Rd
|College Grove
|TN
|37046
|535000
|Troubadour
|7576 Whiskey Rd
|College Grove
|TN
|37046
|639900
|Keystone
|1800 Golden Ct
|Franklin
|TN
|37064
|875000
|Smith
|(096---016.00 & 016.01) Pinewood Rd
|Primm Springs
|TN
|38476
|317000
|Falcon Creek
|2107 Melody Dr
|Franklin
|TN
|37067
|70000
|Bahne Rd
|Fairview
|TN
|37062
|735164
|Catalina
|2095 Catalina Way
|Nolensville
|TN
|37135
|573000
|Tollgate Village
|2861 Americus Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|3050000
|2050 Old Hillsboro Rd
|Franklin
|TN
|37064
|900000
|2056 Old Hillsboro Rd
|Franklin
|TN
|37064
|283725
|Petra Commons
|177 Mary Ann Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|247450
|Petra Commons
|189 Mary Ann Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|519900
|Redwing Meadows
|1356 Caroline Cir
|Franklin
|TN
|37064
|248700
|Petra Commons
|185 Mary Ann Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|795000
|Foxland Hall
|612 Hunters Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|359495
|Nolen Mill
|842 Cottage House Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|643000
|Highlands @ Ladd Park
|527 Finnhorse Ln
|Franklin
|TN
|37064
|325000
|Newport Crossing
|1804 Tellico Ct
|Thompsons Station
|TN
|37179
|429900
|Ballenger Farms
|1270 Creekside Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|615000
|Forest Home Farms
|800 High Point Ridge Rd
|Franklin
|TN
|37069
|530000
|Village Of Clovercroft
|342 Tippecanoe Dr
|Franklin
|TN
|37067
|520000
|Burkitt Place
|8320 Parkfield Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|410000
|Castleberry Farm
|7502 Knight Ln
|Fairview
|TN
|37062
|609903
|Stephens Valley
|2008 Garfield St
|Nashville
|TN
|37221
|553900
|Bent Creek
|5100 Falling Water Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|190000
|5624 Hargrove Rd
|Franklin
|TN
|37064
|1300000
|Tracts
|Harlestone Dr
|Fairview
|TN
|37062
|984900
|Hadley Reserve
|104 Hadley Reserve Pvt Ct
|Nolensville
|TN
|37135
|653000
|Southern Woods West
|1101 Lorme Ct
|Brentwood
|TN
|37027
|569000
|Barclay Place
|321 Caysens Square Ln
|Franklin
|TN
|37064
|668100
|Scales Farmstead
|209 Broadgreen Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|550000
|Brenthaven
|8202 Gordon Petty Ct
|Brentwood
|TN
|37027
|1035000
|Morgan Farms
|1825 Barnstaple Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|855462
|Foxen Canyon
|2475 Santa Barbara Ln
|Franklin
|TN
|37069
|620000
|Concord Forest
|188 Forest Trl
|Brentwood
|TN
|37027
|260900
|Westhaven
|825 Cheltenham Ave
|Franklin
|TN
|37064
|315000
|7350 Snow Mangrum Rd
|Fairview
|TN
|37062
|380000
|Fieldstone Farms
|611 Lawrin Park
|Franklin
|TN
|37069
|292000
|Witt Hill
|1621 Witt Hill Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|690000
|Westhaven
|414 Wire Grass Ln
|Franklin
|TN
|37064
|250000
|7912 Kinzie Mccord Rd
|Primm Springs
|TN
|38476
|650000
|Williamsburg
|224 Williamsburg Cir
|Brentwood
|TN
|37027
|399800
|Wades Grove
|2006 Searles Ct
|Spring Hill
|TN
|37174
|464500
|Highlands @ Ladd Park
|4031 Ryecroft Ln
|Franklin
|TN
|37064
|259900
|Cochran Trace
|2911 Torrence Trl
|Spring Hill
|TN
|37174
|863725
|Taramore
|1902 New Bristol Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|460000
|Chestnut Springs
|9738 Jupiter Forest Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|1000000
|5950 Pinewood Rd
|Franklin
|TN
|37064
|386870
|Nolen Mill
|844 Cottage House Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|549900
|Settlers Point
|1763 Old Hillsboro Rd
|Franklin
|TN
|37069
|975000
|Durham Manor
|2304 Corinne Ct
|Franklin
|TN
|37064