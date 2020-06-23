property transfers real estate

See where houses sold for June 1-5, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityStateZip
3024000Woodlands780 Oak Meadow DrFranklinTN37064
434900Wades Grove7017 Minor Hill DrSpring HillTN37174
577112Bridgemore Village3185 Pleasantville Brdg RdThompsons StationTN37179
1400007320 Horn Tavern RdFairviewTN37062
526515Stream Valley1012 Oglethorpe DrFranklinTN37064
476962Otter Creek Springs7186 Winfrey DrFairviewTN37062
600000Highlands @ Ladd Park107 Clyde CirFranklinTN37064
815032Lockwood Glen141 Halswelle DrFranklinTN37064
400000Brighton Wood6574 Cloverbrook DrBrentwoodTN37027
540000Stonebridge Park1018 Stonebridge Park DrFranklinTN37069
224900Dogwood Hills7124 Sutton PlFairviewTN37062
3450001047 Aenon CirSpring HillTN37174
480000Enclave @ Dove Lake123, 124, 136 & 137 Thayer RdNolensvilleTN37135
414900Tollgate Village2808 Americus DrThompsons StationTN37179
552500Jamison Station Condos324 Liberty Pk #224FranklinTN37064
658500Fieldstone Farms116 Greystone DrFranklinTN37069
450000Waters Edge1037 Inland DrFranklinTN37064
425000Arbors @ Autumn Ridge4170 Miles Johnson PkwySpring HillTN37174
277500York RdNolensvilleTN37135
357000Rizer Point3014 Nine Bark LnFranklinTN37069
430000Sullivan Farms117 Bluebell WayFranklinTN37064
610000Willowmet2004 Willowmet LnBrentwoodTN37027
895000Inglehame Farms9222 Sydney LnBrentwoodTN37027
264900Shirebrook409 Shirebrook CirSpring HillTN37174
375600Millgate202 Monks WayFranklinTN37064
585400Sullivan Farms224 Stonehaven CirFranklinTN37064
529765Mcdaniel Estates7525 Delancey DrCollege GroveTN37046
733554Cherry Grove1559 Bunbury DrThompsons StationTN37179
600000Homestead Valley3023 Hartland Pvt LnFranklinTN37069
345000Franklin Green3208 Gardendale DrFranklinTN37064
550000Spring Hill Place1610 Fair House RdSpring HillTN37174
299900Witt Hill1805 Kara CtSpring HillTN37174
384900Maplewood726 Shadycrest LnFranklinTN37064
529900Westhaven420 Wire Grass LnFranklinTN37064
499000Mccanless RdArringtonTN37014
390000Berry Farms Town Center307 Levisa LnFranklinTN37064
254900Wakefield2125 Long Meadow DrSpring HillTN37174
464500Creekstone Commons712 Wadestone TrlFranklinTN37064
550900Cherry Grove Addition3002 Zeal CtSpring HillTN37174
333000Simmons Ridge1053 Honey Bush CirFranklinTN37064
463480Stream Valley2000 Fernshaw LnFranklinTN37064
200000Mooreland7008 Tartan DrBrentwoodTN37027
1119128Westhaven512 Rowan StFranklinTN37064
874850Berry Farms Town Center1018 General Martin LnFranklinTN37064
789762Highlands @ Ladd Park3007 Portland CtFranklinTN37064
133250Falls Grove7026 Farm Field DrCollege GroveTN37046
665000Lockwood Glen2099 Mcavoy DrFranklinTN37064
736284Rooksbank Estates309 Redding CtNolensvilleTN37135
455000Green Valley117 Ridgewood RdFranklinTN37064
367490Nolen Mill817 Cottage House LnNolensvilleTN37135
507591Murray405 Dahlia DrBrentwoodTN37027
874900Cedarmont Valley6050 Saddleview DrFranklinTN37067
5760002461 Rocky Fork RdNolensvilleTN37135
700000Farms @ Clovercroft9126 Holstein DrNolensvilleTN37135
467500Dallas Downs2709 Lindsey CtFranklinTN37064
500000Fields Of Canterbury3012 Weeping Willow LnThompsons StationTN37179
400000881 Edmondson PkBrentwoodTN37027
520000Rev1820 Thorn Brook LnFranklinTN37064
335900Chapmans Retreat1802 Baileys Trace DrSpring HillTN37174
231300Woodside Townhomes2025 Hemlock DrSpring HillTN37174
392000Bent Creek3371 Redmon HillNolensvilleTN37135
515000Davis & Davis2838 Sanford RdNolensvilleTN37135
408416Simmons Ridge6037 Gracious DrFranklinTN37067
855000Chardonnay1100 Rombauer DrFranklinTN37067
615000Meadow Lake5402 Williamsburg RdBrentwoodTN37027
741000Woodlands @ Copperstone1489 Marcasite DrBrentwoodTN37027
289000Sharpes Run7604 English Ivy PassFairviewTN37062
253800Petra Commons225 Mary Ann CirSpring HillTN37174
436500Fields Of Canterbury2188 Chaucer Park LnThompsons StationTN37179
712500Brentwood Glen9015 Fallswood LnBrentwoodTN37027
409185Wades Grove2025 Lequire LnSpring HillTN37174
365000Newport Crossing1006 Watauga CtThompsons StationTN37179
439612Wades Grove7011 Minor Hill DrSpring HillTN37174
1300000Annandale9285 Wardley Park LnBrentwoodTN37027
490000Glennmont3001 Mickey RdSpring HillTN37174
462000Spring Hill Place1398 Round Hill LnSpring HillTN37174
439990Tollgate Village3404 Milford DrThompsons StationTN37179
415000Berry Farms Town Center1014 Rural Plains CirFranklinTN37064
475889Mcdaniel Estates7408 Flatbush DrCollege GroveTN37046
573920Mcdaniel Estates7412 Flatbush DrCollege GroveTN37046
698424Brooksbank Estates411 Barony CtNolensvilleTN37135
296500Bent Creek Active Adult321 Thesing Court PvtNolensvilleTN37135
680000Highland View708 Highland View PlBrentwoodTN37027
219900Shirebrook103 Padstone Pvt LnSpring HillTN37174
235000Hardison Hills1101 Downs Blvd #105FranklinTN37064
505000Caldwell217 Springhouse CirFranklinTN37067
593000Falls Grove6820 Falls Ridge LnCollege GroveTN37046
535000Temple Hills226 Baltusrol RdFranklinTN37069
349000Newport Crossing1102 Newpath CtThompsons StationTN37179
950000Mcgavock Farms667 Old Orchard DrBrentwoodTN37027
840046Brooksbank Estates131 Brooksbank DrNolensvilleTN37135
615013Falls Grove6727 Edgemore DrCollege GroveTN37046
507269Westhaven2048 Erwin StFranklinTN37064
257500Grove8579 Heirloom BlvdCollege GroveTN37046
520000Mooreland6989 (036N A 30 & 31)Tartan DrBrentwoodTN37027
687500Highlands @ Ladd Park500 Finnhorse LnFranklinTN37064
239900Shirebrook409 Oldbury Pvt LnSpring HillTN37174
299000Amber Glen111 Fielden CtBrentwoodTN37027
714495Stephens Valley131 Glenrock DrNashvilleTN37221
712120Telfair731 Delamotte PassNolensvilleTN37135
413000Founders Pointe110 Founders Pointe BlvdFranklinTN37064
544900Kyles Creek7310 Allans Ridge LnFairviewTN37062
455000Mccormick Grove7118 Pleasant Grove CtFairviewTN37062
495000Brixworth6010 Turncreek RdThompsons StationTN37179
810430Scales Farmstead249 Broadgreen LnNolensvilleTN37135
290000Haynes Crossing2667 Paradise DrSpring HillTN37174
865000265 Forest TrlBrentwoodTN37027
386000Crossing At Wades Grove4006 Elsie StSpring HillTN37174
279900Shannon Glen1906 O'Leary CtSpring HillTN37174
615000Forest Of Brentwood614 Forest Park DrBrentwoodTN37027
659900Scales Farmstead1813 Apperley DrNolensvilleTN37135
590500Raintree Forest1524 Woodfield CtBrentwoodTN37027
375000Reid Hill Commons244 Wrennewood LnFranklinTN37064
216000Grove8605 Belladonna DrCollege GroveTN37046
837000Westhaven Section449 Wild Elm StFranklinTN37064
2350007108 Cobb CirFairviewTN37062
479000Polk Place153 Polk Place DrFranklinTN37064
301250Petra Commons193 Mary Ann CirSpring HillTN37174
130000Liberty7481 Liberty RdFairviewTN37062
126000Burgess Sam LibertyLiberty RdFairviewTN37062
589900Cherry Grove Add1558 Bunbury DrThompsons StationTN37179
384840Nolen Mill840 Cottage House LnNolensvilleTN37135
472000Cottonwood210 Countryside DrFranklinTN37069
715000Watkins Creek1107 Watkins Creek DrFranklinTN37067
387500Clairmonte1304 Clairmonte LnFranklinTN37064
401900Wades Grove6016 Spade DrSpring HillTN37174
259000Highlands @ Campbell1032 Misty Morn CirSpring HillTN37174
684900Albany Pointe2211 Albany CtFranklinTN37067
539900Arrington Retreat148 Sedona Woods TrlNolensvilleTN37135
508900Tollgate Village3299 Vinemont DrThompsons StationTN37179
478250Village Of Clovercroft5005 Clover Meadows DrFranklinTN37067
615000Cherry Grove Add3014 Brisbane CtSpring HillTN37174
725990Catalina812 Alameda AveNolensvilleTN37135
500000Chester Stevens107 Chester Stephens CtFranklinTN37067
2899006051 Rural Plains Cir 106FranklinTN37064
599900Riverbluff479 River Bluff DrFranklinTN37064
403000Yorktown205 Gloucester CtFranklinTN37064
699900Ashton Park658 Pebble Springs DrFranklinTN37067
400000Harpeth Meadows110 Lancaster DrFranklinTN37064
245000Candlewood2811 Candlewicke DrSpring HillTN37174
429900Harpeth Meadows110 Lancaster DrFranklinTN37064
675000Sledge Robinette & Ewing6599 Owen Hill RdCollege GroveTN37046
725000Troubadour7513 Whiskey RdCollege GroveTN37046
535000Troubadour7576 Whiskey RdCollege GroveTN37046
639900Keystone1800 Golden CtFranklinTN37064
875000Smith(096---016.00 & 016.01) Pinewood RdPrimm SpringsTN38476
317000Falcon Creek2107 Melody DrFranklinTN37067
70000Bahne RdFairviewTN37062
735164Catalina2095 Catalina WayNolensvilleTN37135
573000Tollgate Village2861 Americus DrThompsons StationTN37179
30500002050 Old Hillsboro RdFranklinTN37064
9000002056 Old Hillsboro RdFranklinTN37064
283725Petra Commons177 Mary Ann CirSpring HillTN37174
247450Petra Commons189 Mary Ann CirSpring HillTN37174
519900Redwing Meadows1356 Caroline CirFranklinTN37064
248700Petra Commons185 Mary Ann CirSpring HillTN37174
795000Foxland Hall612 Hunters LnBrentwoodTN37027
359495Nolen Mill842 Cottage House LnNolensvilleTN37135
643000Highlands @ Ladd Park527 Finnhorse LnFranklinTN37064
325000Newport Crossing1804 Tellico CtThompsons StationTN37179
429900Ballenger Farms1270 Creekside DrNolensvilleTN37135
615000Forest Home Farms800 High Point Ridge RdFranklinTN37069
530000Village Of Clovercroft342 Tippecanoe DrFranklinTN37067
520000Burkitt Place8320 Parkfield DrNolensvilleTN37135
410000Castleberry Farm7502 Knight LnFairviewTN37062
609903Stephens Valley2008 Garfield StNashvilleTN37221
553900Bent Creek5100 Falling Water RdNolensvilleTN37135
1900005624 Hargrove RdFranklinTN37064
1300000TractsHarlestone DrFairviewTN37062
984900Hadley Reserve104 Hadley Reserve Pvt CtNolensvilleTN37135
653000Southern Woods West1101 Lorme CtBrentwoodTN37027
569000Barclay Place321 Caysens Square LnFranklinTN37064
668100Scales Farmstead209 Broadgreen LnNolensvilleTN37135
550000Brenthaven8202 Gordon Petty CtBrentwoodTN37027
1035000Morgan Farms1825 Barnstaple LnBrentwoodTN37027
855462Foxen Canyon2475 Santa Barbara LnFranklinTN37069
620000Concord Forest188 Forest TrlBrentwoodTN37027
260900Westhaven825 Cheltenham AveFranklinTN37064
3150007350 Snow Mangrum RdFairviewTN37062
380000Fieldstone Farms611 Lawrin ParkFranklinTN37069
292000Witt Hill1621 Witt Hill DrSpring HillTN37174
690000Westhaven414 Wire Grass LnFranklinTN37064
2500007912 Kinzie Mccord RdPrimm SpringsTN38476
650000Williamsburg224 Williamsburg CirBrentwoodTN37027
399800Wades Grove2006 Searles CtSpring HillTN37174
464500Highlands @ Ladd Park4031 Ryecroft LnFranklinTN37064
259900Cochran Trace2911 Torrence TrlSpring HillTN37174
863725Taramore1902 New Bristol LnBrentwoodTN37027
460000Chestnut Springs9738 Jupiter Forest DrBrentwoodTN37027
10000005950 Pinewood RdFranklinTN37064
386870Nolen Mill844 Cottage House LnNolensvilleTN37135
549900Settlers Point1763 Old Hillsboro RdFranklinTN37069
975000Durham Manor2304 Corinne CtFranklinTN37064


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