See where houses sold for June 1-5, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers.

Price Subdivision Address City State Zip 3024000 Woodlands 780 Oak Meadow Dr Franklin TN 37064 434900 Wades Grove 7017 Minor Hill Dr Spring Hill TN 37174 577112 Bridgemore Village 3185 Pleasantville Brdg Rd Thompsons Station TN 37179 140000 7320 Horn Tavern Rd Fairview TN 37062 526515 Stream Valley 1012 Oglethorpe Dr Franklin TN 37064 476962 Otter Creek Springs 7186 Winfrey Dr Fairview TN 37062 600000 Highlands @ Ladd Park 107 Clyde Cir Franklin TN 37064 815032 Lockwood Glen 141 Halswelle Dr Franklin TN 37064 400000 Brighton Wood 6574 Cloverbrook Dr Brentwood TN 37027 540000 Stonebridge Park 1018 Stonebridge Park Dr Franklin TN 37069 224900 Dogwood Hills 7124 Sutton Pl Fairview TN 37062 345000 1047 Aenon Cir Spring Hill TN 37174 480000 Enclave @ Dove Lake 123, 124, 136 & 137 Thayer Rd Nolensville TN 37135 414900 Tollgate Village 2808 Americus Dr Thompsons Station TN 37179 552500 Jamison Station Condos 324 Liberty Pk #224 Franklin TN 37064 658500 Fieldstone Farms 116 Greystone Dr Franklin TN 37069 450000 Waters Edge 1037 Inland Dr Franklin TN 37064 425000 Arbors @ Autumn Ridge 4170 Miles Johnson Pkwy Spring Hill TN 37174 277500 York Rd Nolensville TN 37135 357000 Rizer Point 3014 Nine Bark Ln Franklin TN 37069 430000 Sullivan Farms 117 Bluebell Way Franklin TN 37064 610000 Willowmet 2004 Willowmet Ln Brentwood TN 37027 895000 Inglehame Farms 9222 Sydney Ln Brentwood TN 37027 264900 Shirebrook 409 Shirebrook Cir Spring Hill TN 37174 375600 Millgate 202 Monks Way Franklin TN 37064 585400 Sullivan Farms 224 Stonehaven Cir Franklin TN 37064 529765 Mcdaniel Estates 7525 Delancey Dr College Grove TN 37046 733554 Cherry Grove 1559 Bunbury Dr Thompsons Station TN 37179 600000 Homestead Valley 3023 Hartland Pvt Ln Franklin TN 37069 345000 Franklin Green 3208 Gardendale Dr Franklin TN 37064 550000 Spring Hill Place 1610 Fair House Rd Spring Hill TN 37174 299900 Witt Hill 1805 Kara Ct Spring Hill TN 37174 384900 Maplewood 726 Shadycrest Ln Franklin TN 37064 529900 Westhaven 420 Wire Grass Ln Franklin TN 37064 499000 Mccanless Rd Arrington TN 37014 390000 Berry Farms Town Center 307 Levisa Ln Franklin TN 37064 254900 Wakefield 2125 Long Meadow Dr Spring Hill TN 37174 464500 Creekstone Commons 712 Wadestone Trl Franklin TN 37064 550900 Cherry Grove Addition 3002 Zeal Ct Spring Hill TN 37174 333000 Simmons Ridge 1053 Honey Bush Cir Franklin TN 37064 463480 Stream Valley 2000 Fernshaw Ln Franklin TN 37064 200000 Mooreland 7008 Tartan Dr Brentwood TN 37027 1119128 Westhaven 512 Rowan St Franklin TN 37064 874850 Berry Farms Town Center 1018 General Martin Ln Franklin TN 37064 789762 Highlands @ Ladd Park 3007 Portland Ct Franklin TN 37064 133250 Falls Grove 7026 Farm Field Dr College Grove TN 37046 665000 Lockwood Glen 2099 Mcavoy Dr Franklin TN 37064 736284 Rooksbank Estates 309 Redding Ct Nolensville TN 37135 455000 Green Valley 117 Ridgewood Rd Franklin TN 37064 367490 Nolen Mill 817 Cottage House Ln Nolensville TN 37135 507591 Murray 405 Dahlia Dr Brentwood TN 37027 874900 Cedarmont Valley 6050 Saddleview Dr Franklin TN 37067 576000 2461 Rocky Fork Rd Nolensville TN 37135 700000 Farms @ Clovercroft 9126 Holstein Dr Nolensville TN 37135 467500 Dallas Downs 2709 Lindsey Ct Franklin TN 37064 500000 Fields Of Canterbury 3012 Weeping Willow Ln Thompsons Station TN 37179 400000 881 Edmondson Pk Brentwood TN 37027 520000 Rev 1820 Thorn Brook Ln Franklin TN 37064 335900 Chapmans Retreat 1802 Baileys Trace Dr Spring Hill TN 37174 231300 Woodside Townhomes 2025 Hemlock Dr Spring Hill TN 37174 392000 Bent Creek 3371 Redmon Hill Nolensville TN 37135 515000 Davis & Davis 2838 Sanford Rd Nolensville TN 37135 408416 Simmons Ridge 6037 Gracious Dr Franklin TN 37067 855000 Chardonnay 1100 Rombauer Dr Franklin TN 37067 615000 Meadow Lake 5402 Williamsburg Rd Brentwood TN 37027 741000 Woodlands @ Copperstone 1489 Marcasite Dr Brentwood TN 37027 289000 Sharpes Run 7604 English Ivy Pass Fairview TN 37062 253800 Petra Commons 225 Mary Ann Cir Spring Hill TN 37174 436500 Fields Of Canterbury 2188 Chaucer Park Ln Thompsons Station TN 37179 712500 Brentwood Glen 9015 Fallswood Ln Brentwood TN 37027 409185 Wades Grove 2025 Lequire Ln Spring Hill TN 37174 365000 Newport Crossing 1006 Watauga Ct Thompsons Station TN 37179 439612 Wades Grove 7011 Minor Hill Dr Spring Hill TN 37174 1300000 Annandale 9285 Wardley Park Ln Brentwood TN 37027 490000 Glennmont 3001 Mickey Rd Spring Hill TN 37174 462000 Spring Hill Place 1398 Round Hill Ln Spring Hill TN 37174 439990 Tollgate Village 3404 Milford Dr Thompsons Station TN 37179 415000 Berry Farms Town Center 1014 Rural Plains Cir Franklin TN 37064 475889 Mcdaniel Estates 7408 Flatbush Dr College Grove TN 37046 573920 Mcdaniel Estates 7412 Flatbush Dr College Grove TN 37046 698424 Brooksbank Estates 411 Barony Ct Nolensville TN 37135 296500 Bent Creek Active Adult 321 Thesing Court Pvt Nolensville TN 37135 680000 Highland View 708 Highland View Pl Brentwood TN 37027 219900 Shirebrook 103 Padstone Pvt Ln Spring Hill TN 37174 235000 Hardison Hills 1101 Downs Blvd #105 Franklin TN 37064 505000 Caldwell 217 Springhouse Cir Franklin TN 37067 593000 Falls Grove 6820 Falls Ridge Ln College Grove TN 37046 535000 Temple Hills 226 Baltusrol Rd Franklin TN 37069 349000 Newport Crossing 1102 Newpath Ct Thompsons Station TN 37179 950000 Mcgavock Farms 667 Old Orchard Dr Brentwood TN 37027 840046 Brooksbank Estates 131 Brooksbank Dr Nolensville TN 37135 615013 Falls Grove 6727 Edgemore Dr College Grove TN 37046 507269 Westhaven 2048 Erwin St Franklin TN 37064 257500 Grove 8579 Heirloom Blvd College Grove TN 37046 520000 Mooreland 6989 (036N A 30 & 31)Tartan Dr Brentwood TN 37027 687500 Highlands @ Ladd Park 500 Finnhorse Ln Franklin TN 37064 239900 Shirebrook 409 Oldbury Pvt Ln Spring Hill TN 37174 299000 Amber Glen 111 Fielden Ct Brentwood TN 37027 714495 Stephens Valley 131 Glenrock Dr Nashville TN 37221 712120 Telfair 731 Delamotte Pass Nolensville TN 37135 413000 Founders Pointe 110 Founders Pointe Blvd Franklin TN 37064 544900 Kyles Creek 7310 Allans Ridge Ln Fairview TN 37062 455000 Mccormick Grove 7118 Pleasant Grove Ct Fairview TN 37062 495000 Brixworth 6010 Turncreek Rd Thompsons Station TN 37179 810430 Scales Farmstead 249 Broadgreen Ln Nolensville TN 37135 290000 Haynes Crossing 2667 Paradise Dr Spring Hill TN 37174 865000 265 Forest Trl Brentwood TN 37027 386000 Crossing At Wades Grove 4006 Elsie St Spring Hill TN 37174 279900 Shannon Glen 1906 O'Leary Ct Spring Hill TN 37174 615000 Forest Of Brentwood 614 Forest Park Dr Brentwood TN 37027 659900 Scales Farmstead 1813 Apperley Dr Nolensville TN 37135 590500 Raintree Forest 1524 Woodfield Ct Brentwood TN 37027 375000 Reid Hill Commons 244 Wrennewood Ln Franklin TN 37064 216000 Grove 8605 Belladonna Dr College Grove TN 37046 837000 Westhaven Section 449 Wild Elm St Franklin TN 37064 235000 7108 Cobb Cir Fairview TN 37062 479000 Polk Place 153 Polk Place Dr Franklin TN 37064 301250 Petra Commons 193 Mary Ann Cir Spring Hill TN 37174 130000 Liberty 7481 Liberty Rd Fairview TN 37062 126000 Burgess Sam Liberty Liberty Rd Fairview TN 37062 589900 Cherry Grove Add 1558 Bunbury Dr Thompsons Station TN 37179 384840 Nolen Mill 840 Cottage House Ln Nolensville TN 37135 472000 Cottonwood 210 Countryside Dr Franklin TN 37069 715000 Watkins Creek 1107 Watkins Creek Dr Franklin TN 37067 387500 Clairmonte 1304 Clairmonte Ln Franklin TN 37064 401900 Wades Grove 6016 Spade Dr Spring Hill TN 37174 259000 Highlands @ Campbell 1032 Misty Morn Cir Spring Hill TN 37174 684900 Albany Pointe 2211 Albany Ct Franklin TN 37067 539900 Arrington Retreat 148 Sedona Woods Trl Nolensville TN 37135 508900 Tollgate Village 3299 Vinemont Dr Thompsons Station TN 37179 478250 Village Of Clovercroft 5005 Clover Meadows Dr Franklin TN 37067 615000 Cherry Grove Add 3014 Brisbane Ct Spring Hill TN 37174 725990 Catalina 812 Alameda Ave Nolensville TN 37135 500000 Chester Stevens 107 Chester Stephens Ct Franklin TN 37067 289900 6051 Rural Plains Cir 106 Franklin TN 37064 599900 Riverbluff 479 River Bluff Dr Franklin TN 37064 403000 Yorktown 205 Gloucester Ct Franklin TN 37064 699900 Ashton Park 658 Pebble Springs Dr Franklin TN 37067 400000 Harpeth Meadows 110 Lancaster Dr Franklin TN 37064 245000 Candlewood 2811 Candlewicke Dr Spring Hill TN 37174 429900 Harpeth Meadows 110 Lancaster Dr Franklin TN 37064 675000 Sledge Robinette & Ewing 6599 Owen Hill Rd College Grove TN 37046 725000 Troubadour 7513 Whiskey Rd College Grove TN 37046 535000 Troubadour 7576 Whiskey Rd College Grove TN 37046 639900 Keystone 1800 Golden Ct Franklin TN 37064 875000 Smith (096---016.00 & 016.01) Pinewood Rd Primm Springs TN 38476 317000 Falcon Creek 2107 Melody Dr Franklin TN 37067 70000 Bahne Rd Fairview TN 37062 735164 Catalina 2095 Catalina Way Nolensville TN 37135 573000 Tollgate Village 2861 Americus Dr Thompsons Station TN 37179 3050000 2050 Old Hillsboro Rd Franklin TN 37064 900000 2056 Old Hillsboro Rd Franklin TN 37064 283725 Petra Commons 177 Mary Ann Cir Spring Hill TN 37174 247450 Petra Commons 189 Mary Ann Cir Spring Hill TN 37174 519900 Redwing Meadows 1356 Caroline Cir Franklin TN 37064 248700 Petra Commons 185 Mary Ann Cir Spring Hill TN 37174 795000 Foxland Hall 612 Hunters Ln Brentwood TN 37027 359495 Nolen Mill 842 Cottage House Ln Nolensville TN 37135 643000 Highlands @ Ladd Park 527 Finnhorse Ln Franklin TN 37064 325000 Newport Crossing 1804 Tellico Ct Thompsons Station TN 37179 429900 Ballenger Farms 1270 Creekside Dr Nolensville TN 37135 615000 Forest Home Farms 800 High Point Ridge Rd Franklin TN 37069 530000 Village Of Clovercroft 342 Tippecanoe Dr Franklin TN 37067 520000 Burkitt Place 8320 Parkfield Dr Nolensville TN 37135 410000 Castleberry Farm 7502 Knight Ln Fairview TN 37062 609903 Stephens Valley 2008 Garfield St Nashville TN 37221 553900 Bent Creek 5100 Falling Water Rd Nolensville TN 37135 190000 5624 Hargrove Rd Franklin TN 37064 1300000 Tracts Harlestone Dr Fairview TN 37062 984900 Hadley Reserve 104 Hadley Reserve Pvt Ct Nolensville TN 37135 653000 Southern Woods West 1101 Lorme Ct Brentwood TN 37027 569000 Barclay Place 321 Caysens Square Ln Franklin TN 37064 668100 Scales Farmstead 209 Broadgreen Ln Nolensville TN 37135 550000 Brenthaven 8202 Gordon Petty Ct Brentwood TN 37027 1035000 Morgan Farms 1825 Barnstaple Ln Brentwood TN 37027 855462 Foxen Canyon 2475 Santa Barbara Ln Franklin TN 37069 620000 Concord Forest 188 Forest Trl Brentwood TN 37027 260900 Westhaven 825 Cheltenham Ave Franklin TN 37064 315000 7350 Snow Mangrum Rd Fairview TN 37062 380000 Fieldstone Farms 611 Lawrin Park Franklin TN 37069 292000 Witt Hill 1621 Witt Hill Dr Spring Hill TN 37174 690000 Westhaven 414 Wire Grass Ln Franklin TN 37064 250000 7912 Kinzie Mccord Rd Primm Springs TN 38476 650000 Williamsburg 224 Williamsburg Cir Brentwood TN 37027 399800 Wades Grove 2006 Searles Ct Spring Hill TN 37174 464500 Highlands @ Ladd Park 4031 Ryecroft Ln Franklin TN 37064 259900 Cochran Trace 2911 Torrence Trl Spring Hill TN 37174 863725 Taramore 1902 New Bristol Ln Brentwood TN 37027 460000 Chestnut Springs 9738 Jupiter Forest Dr Brentwood TN 37027 1000000 5950 Pinewood Rd Franklin TN 37064 386870 Nolen Mill 844 Cottage House Ln Nolensville TN 37135 549900 Settlers Point 1763 Old Hillsboro Rd Franklin TN 37069 975000 Durham Manor 2304 Corinne Ct Franklin TN 37064