See where houses sold for July 6-10 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City State Zip 316745 Nolen Mill 834 Cottage House Ln Nolensville TN 37135 468000 Fieldstone Farms 2004 Harvington Dr Franklin TN 37069 409316 Simmons Ridge 6055 Gracious Dr Franklin TN 37064 1425000 Haslem Kent 2000 Skyview Pvt Ln Thompsons Station TN 37179 256000 Hardison Hills 1101 Downs Blvd #123 Franklin TN 37064 651990 Bridgemore Village 3659 Martins Mill Rd Thompsons Station TN 37179 285000 Shirebrook 110 Chard Pvt Ln Spring Hill TN 37174 605000 Kings Chapel 4108 Banner Square Ln Arrington TN 37014 360000 2930 Old Horton Hwy Nolensville TN 37135 522000 Mckays Mill 1308 Pickwick Park Ct Franklin TN 37067 1025000 Westhaven 995 State Blvd Franklin TN 37064 469727 Wades Grove 2024 Lequire Ln Spring Hill TN 37174 397000 Buckner Crossing 1072 Nealcrest Cir Spring Hill TN 37174 472900 Ralston Glen 1190 Glenbrook Dr Franklin TN 37064 352000 Mooreland 1622 Vineland Dr Brentwood TN 37027 749900 Stephens Valley 85 Glenrock Dr Nashville TN 37221 595000 Riverbluff 473 River Bluff Dr Franklin TN 37064 31000000 Two Rivers 4208 Two Rivers Ln Franklin TN 37069 535000 Temple Hills 156 N Berwick Ln Franklin TN 37069 538500 Winterset Woods 1675 Briarcliff Dr Nolensville TN 37135 300000 Stonebrook 1005 Dortch Ln Nolensville TN 37135 168843 Stream Valley (117J E 17 18 19) Oglethorpe Dr Franklin TN 37064 67000 Copper Ridge 3064 (2021) Boxbury Ln Spring Hill TN 37174 129725 Falls Grove 7035 Sky Meadow Dr College Grove TN 37046 465000 Lockwood Glen 540 Sydenham Dr Franklin TN 37064 275000 Clearview Meadows 7102 Clearview Dr Fairview TN 37062 695000 Indian Point 9209 Apache Trl Brentwood TN 37027 653850 Foxglove Farm 4013 Foxglove Farm Dr Franklin TN 37064 229500 Orleans Est Condos 1002 Granville Rd Franklin TN 37064 260900 Westhaven 843 Cheltenham Ave Franklin TN 37064 580480 Lockwood Glen 231 Moray Ct Franklin TN 37064 599900 Lockwood Glen 237 Moray Ct Franklin TN 37064 522200 Polk Place 140 Sontag Dr Franklin TN 37064 467500 Sullivan Farms 229 Lighthouse Ter Franklin TN 37064 850000 Brenthaven 1424 Brenthaven Dr Brentwood TN 37027 593250 Riverbluff 2007 Cabell Dr Franklin TN 37064 410000 Lampkin Bridge 6345 Lampkins Bridge Rd College Grove TN 37046 659100 Cedarmont Farms 1072 Cedarview Ln Franklin TN 37067 267000 Shirebrook 401 Shirebrook Cir Spring Hill TN 37174 735000 2409 N Berrys Chapel Rd Franklin TN 37069 321000 Chapmans Retreat 1512 Callender Rd Spring Hill TN 37174 570000 Hahn Paul Etux Dede 6730 Comstock Rd College Grove TN 37046 1080000 Cool Springs East 107 Chatfield Way Franklin TN 37067 584900 Fields Of Canterbury 2105 Callaway Park Place Thompsons Station TN 37179 487000 Sullivan Farms 234 Stonehaven Cir Franklin TN 37064 184900 Stockett Creek 5007 Wyatt Park Nashville TN 37221 418000 Forrest Crossing 363 Glendower Pl Franklin TN 37064 256000 Picketts Ridge 2697 New Port Royal Rd Spring Hill TN 37174 575000 Brittain Downs 1561 Eden Rose Place Nolensville TN 37135 387500 Grove 8804 Saddlebay Dr College Grove TN 37046 609900 Cherry Grove Addition 2974 Stewart Campbell Pt Spring Hill TN 37174 308155 Nolen Mill 836 Cottage House Ln Nolensville TN 37135 1312892 Lookaway Farms 6101 Open Meadow Ln Franklin TN 37067 407500 Simmons Ridge 6061 Gracious Dr Franklin TN 37064 405000 Benevento East 2008 Via Francesco Ct Spring Hill TN 37174 2300000 Hideaway @ Arrington 7321 Harlow Dr College Grove TN 37046 685000 Crockett Cove 1508 Pear Tree Cir Brentwood TN 37027 562000 Fieldstone Farms 256 Stanley Park Ln Franklin TN 37069 480000 Fields Of Canterbury 2200 Chaucer Park Ln Thompsons Station TN 37179 450000 Mckays Mill 1222 Olympia Pl Franklin TN 37067 590000 Moon Tom Prop 6437 Arno Rd College Grove TN 37046 1300000 Swansons Ridge 1708 Swansons Ridge Dr Franklin TN 37064 520000 Brentwood Hills 5102 Beauregard Ln Brentwood TN 37027 500000 Cherry Grove Addition 3005 Zeal Ct Spring Hill TN 37174 600000 The Sec 1534 Richlawn Dr Brentwood TN 37027 820000 Cool Springs East 195 Carronbridge Way Franklin TN 37067 867500 4409 Gosey Hill Rd Franklin TN 37064 10000 8337 Patterson Rd College Grove TN 37046 395000 Willowvale @Harvey Springs 1055 Harvey Springs Dr Spring Hill TN 37174 1005092 Wynfield Village 1048 Wynfield Village Ct Franklin TN 37064 940000 Black Hawk 5524 Hawks Landing Dr Arrington TN 37014 295000 Forrest Crossing 2047 Roderick Cir Franklin TN 37064 319019 Fields Of Canterbury 3073 Sassafras Ln Thompsons Station TN 37179 550000 Brentwood Meadows 1520 Puryear Pl Brentwood TN 37027 615000 Summerlyn 3008 Bradfield Dr Nolensville TN 37135 465900 Mccormick Grove 7105 Pleasant Grove Ct Fairview TN 37062 665466 Bridgemore Village 3181 Pleasantville Brdg Rd Thompsons Station TN 37179 385000 Buckner Place 2862 Windy Way Thompsons Station TN 37179 349700 Sweetbriar Springs 7117 Sweetbriar Cir Fairview TN 37062 549900 Benevento 3196 Appian Way Spring Hill TN 37174 576 Myles Manor Franklin Rd Franklin TN 37064 474900 Forrest Crossing 329 Bridgeway Dr Franklin TN 37064 465000 Forrest Crossing 401 Chelsey Cv Franklin TN 37064 716745 Witherspoon 054D B 15 & 16 Fordham Dr Brentwood TN 37027 600000 Country Club 517 Mansion Dr Brentwood TN 37027 785000 Woodlands @ Copperstone 9728 Amethyst Ln Brentwood TN 37027 274500 Mckays Mill 2042 Turning Wheel Ln Franklin TN 37067 780500 Cool Springs East 346 Canton Stone Dr Franklin TN 37067 357000 Brentwood Pointe 1507 Brentwood Pointe Brentwood TN 37027 512900 Arbors @ Autumn Ridge 3011 Elkhorn Place Spring Hill TN 37174 355900 Cox Run 7310 Cox Run Ct Fairview TN 37062 969000 Rev 1903 Townsend Blvd Franklin TN 37064 307000 Coursey 7508 Chester Rd Fairview TN 37062 400000 Franklin Green 3163 Winberry Dr Franklin TN 37064 218249 Brentwood Pointe 723 Brentwood Pointe Brentwood TN 37027 569900 Mckays Mill 1708 Players Mill Rd Franklin TN 37067 278000 Anderson Acres 1105 Eric Ct Thompsons Station TN 37179 2100000 Annandale 395 Jones Pkwy Brentwood TN 37027 826500 Burning Tree Farms 8120 Schweitzer Place Arrington TN 37014 689230 Ralston Row 402 Dragonfly Ct Franklin TN 37064 320000 2065 Fairview Blvd Fairview TN 37062 470000 Taramore 9539 Dresden Sq Brentwood TN 37027 400000 5118 Old Harding Rd Franklin TN 37064 275000 Baker Springs 1025 Lowrey Pl Spring Hill TN 37174 652500 Cool Springs East 125 Broadwell Cir Franklin TN 37067 329000 Keegans Glen 319 Cherry Dr Franklin TN 37064 646500 Highlands @ Ladd Park 157 Bertrand Dr Franklin TN 37064 449580 Brixworth 2955 Stewart Campbell Pt Spring Hill TN 37174 423500 Cameron Farms 2908 Iroquois Dr Thompsons Station TN 37179 245000 Willow Crest 7805 Willow Crest Dr Fairview TN 37062 428000 Morningside 6035 Sunrise Cir Franklin TN 37067 746647 Windstead Manor 1020 Cantwell Place Spring Hill TN 37174 469796 Burberry Glen 705 Ravensdowne Dr Nolensville TN 37135 162500 Laurelwood 601 Boyd Mill Ave #G-2 Franklin TN 37064 509010 Fields Of Canterbury 2328 Durham Trail Dr Thompsons Station TN 37179 464000 Bent Creek 6122 Christmas Dr Nolensville TN 37135 579000 Echelon 3003 Ardrossan Dr Franklin TN 37064 319900 Chapmans Retreat 4004 Gersham Ct Spring Hill TN 37174 1600000 Traditions 49, 54, 55, & 56 Traditions Cir Brentwood TN 37027 539900 Spring Hill Place 1385 Round Hill Ln Spring Hill TN 37174 218000 Shirebrook 207 Oldbury Pvt Ln Spring Hill TN 37174 434000 Brixworth 1029 Brixworth Dr Thompsons Station TN 37179 605000 Somerset 9121 Demery Ct Brentwood TN 37027 450000 Winterset Woods 2112 Sister Ct Nolensville TN 37135 970000 Re-Sub 9729 Turner Ln Brentwood TN 37027 800000 Hamidi Prop 2427 Douglass Glen Ln Franklin TN 37064 449000 Barnhill Ridge 7711 Barnhill Rd Primm Springs TN 38476 630000 2611 Tom Anderson Rd Franklin TN 37064 1130000 Livers 9704 Clovercroft Rd Nolensville TN 37135 705000 Montpier Farms 1112 Dickinson Ln Franklin TN 37069 445000 Sullivan Farms 229 Wisteria Dr Franklin TN 37064 620000 Clovercroft Preserve 9127 Barred Owl Dr Franklin TN 37067 397500 Skelton Joyce 5367 Old Harding Rd Franklin TN 37064 541931 Bushnell Farm 2083 Bushnell Farm Dr Franklin TN 37064 739900 Kings Chapel 4079 Old Light Cir Arrington TN 37014 300000 5827 Natchez Trace Rd Franklin TN 37064 440000 Fieldstone Farms 622 Black Horse Pkwy Franklin TN 37069 555000 Concord Country 1323 Gen Macarthur Dr Brentwood TN 37027 418500 Fields Of Canterbury 2108 English Garden Way Thompsons Station TN 37179 447500 Green Valley 200 Valley Ridge Rd Franklin TN 37064 769000 Cedarmont Farms 1109 Cedarview Ln Franklin TN 37067 804170 Berry Farms Town Center 1017 General Martin Ln Franklin TN 37064 775376 Highlands @ Ladd Park 654 Central Dr Franklin TN 37064 2420000 Split Log Rd Brentwood TN 37027 920000 Cool Springs East 300 Haddon Ct Franklin TN 37067 691000 Grove 8316 Shoreline Ct College Grove TN 37046 1100000 Chapel Hill 482 Grand Oaks Dr Brentwood TN 37027 269000 Hardison Hills 1101 Downs Blvd #243 Franklin TN 37064 309250 Station South 2820 Station South Dr Thompsons Station TN 37179 1250000 Nestledown Farms 4007 Laurawood Ln Franklin TN 37067 680000 Westhaven 1305 Eliot Rd Franklin TN 37064 564000 Willowsprings 851 Willowsprings Blvd Franklin TN 37064 689900 Stephens Valley 81 Glenrock Dr Nashville TN 37221 325750 Fieldstone Farms 220 Ben Brush Cir Franklin TN 37069 499900 Arbors @ Autumn Ridge 7018 Salmon Run Spring Hill TN 37174 510000 Westhaven 1033 Westhaven Blvd Franklin TN 37064 340000 Haynes Crossing 3317 Monoco Dr Spring Hill TN 37174 5409548 Multi Flowing Creek Dr Franklin TN 37064 448500 Brentwood Park 9014 Forest Lawn Dr Brentwood TN 37027 2077095 Witherspoon 9236 Lehigh Dr Brentwood TN 37027 1650000 Ivan Creek 4916 Buds Farm Ln W Franklin TN 37064 199000 Brienz Valley 2220 Brienz Valley Dr Franklin TN 37064 658500 1999 Evergreen Rd Thompsons Station TN 37179 668905 Catalina 797 Alameda Ave Nolensville TN 37135 675000 Catalina 2075 Catalina Way Nolensville TN 37135 165000 Laurelwood 601 Boyd Mill Ave #Q-6 Franklin TN 37064 940000 Westhaven 1533 Championship Blvd Franklin TN 37064 367500 Cox Run 7321 Cox Run Ct Fairview TN 37062 340000 Fieldstone Farms 9027 Tarrington Ln Franklin TN 37069 405000 Wades Grove 6027 Sanmar Dr Spring Hill TN 37174 430000 Fieldstone Farms 2024 Harvington Dr Franklin TN 37069 350000 Irwin Calvin 7133 Bahne Rd Fairview TN 37062 940000 Westhaven 507 Cheltenham Ave Franklin TN 37064 695278 Falls Grove 6917 Fence Post Ln College Grove TN 37046 784210 Westhaven 531 Rowan St Franklin TN 37064 330000 Brentwood Pointe 1828 Brentwood Pointe Dr Franklin TN 37067 590000 Avalon 380 Pennystone Cir Franklin TN 37067 255000 Shirebrook 403 Shirebrook Cir Spring Hill TN 37174 755000 Brittain Downs Add 1043 Brittain Ln Nolensville TN 37135 1060000 Tuscany Hills 9609 Romano Way Brentwood TN 37027 289900 Berry Farms Town Center 4000 Rural Plains Cir 102 Franklin TN 37064 754900 Mclemore Farms Add 2918 Mclemore Cir Franklin TN 37064 695000 Westhaven 9032 Keats St Franklin TN 37064 1125000 Estates Of Bonbrook 1088 Hamer Ct Brentwood TN 37027 370000 Meadowgreen Acres 122 Meadowgreen Dr Franklin TN 37069 514750 Cherry Grove Add 4002 Canberra Dr Spring Hill TN 37174 430000 Avalon 228 King Davids Ct Franklin TN 37067 67000 Copper Ridge 3058 Boxbury Ln Spring Hill TN 37174 2195000 Avalon Section 310 Lionheart Way Franklin TN 37067 402500 Buckner Crossing 1086 Nealcrest Cir Spring Hill TN 37174 300000 Cameron Farms 2712 Washington Ln Thompsons Station TN 37179 1200000 Oman 7000 Crews Ln Brentwood TN 37027 410736 Scales Farmstead 1212 (49, 51 & 90) Spruell Dr Nolensville TN 37135 519900 Burkitt Village 2275 Kirkwall Dr Nolensville TN 37135 165000 Richland Close 1050 Carlisle Ln Franklin TN 37064 428000 Tollgate 3113 Hazelton Dr Thompsons Station TN 37179 434900 Buckingham Park 1370 Buckingham Cir Franklin TN 37064 348000 Falcon Creek 2205 Falcon Creek Dr Franklin TN 37067 305500 Ridgepor 1904 Thesa Ct Spring Hill TN 37174 1690000 Troubadour 7542 Whiskey Rd College Grove TN 37046 1520000 Traditions 1939 Parade Dr Brentwood TN 37027 522500 Courtside @ Southern Woods 1216 Buckhead Dr Brentwood TN 37027 425000 Traditions 1894 Traditions Cir Brentwood TN 37027 500000 Tollgate Village 3112 Millerton Way Thompsons Station TN 37179 365000 Cameron Farms 2843 Iroquois Dr Thompsons Station TN 37179 800000 Kings Chapel 4059 Old Light Cir Arrington TN 37014 259900 Kingwood 7128 Park Glen Dr Fairview TN 37062 222900 Westview 228 Helping Hands Dr Franklin TN 37064 535470 Falls Grove 7245 Sky Meadow Dr College Grove TN 37046 659900 Stags Leap 6122 Stags Leap Way Franklin TN 37064 747505 Echelon 6068 Maysbrook Ln Franklin TN 37064 523430 Westhaven 1060 Beckwith St Franklin TN 37064 480000 Berry Farms Town Center 3073 Rural Plains Cir Franklin TN 37064 9084600 Ovation Ovation Pkwy Pvt Franklin TN 37067 429000 Fields Of Canterbury 2508 Tapestry St Thompsons Station TN 37179 396500 404 Boyd Mill Ave Franklin TN 37064 695000 Catalina 761 Alameda Ave Nolensville TN 37135 625000 Willowsprings 151 Gardenia Way Franklin TN 37064 455000 Golden Meadows 306 Jasmine Ct Franklin TN 37067 485000 Brandon Park Downs 6545 Brandon Park Way Franklin TN 37064 519900 Arbors @ Autumn Ridge 1008 Alpaca Dr Spring Hill TN 37174 329700 Simmons Ridge 518 Black Tea Way Franklin TN 37064 720000 Hideaway @ Arrington 7369 Harlow Dr College Grove TN 37046 579900 Highlands @ Ladd Park 465 Finnhorse Ln Franklin TN 37067 375000 Franklin Green 3261 Nolen Ln Franklin TN 37064 363000 Crowne Pointe 4103 Chancellor Dr Thompsons Station TN 37179 284900 Loopers Landing 2152 Loudenslager Dr Thompsons Station TN 37179 291000 Spring Hill 4010 Arnst Way Spring Hill TN 37174 270000 Retreat @ Tollgate Village 2000 Newark Ln F-302 Thompsons Station TN 37179 437000 Fieldstone Farms 469 Essex Park Cir Franklin TN 37069 1500000 Belle Rive 561 Grand Oaks Dr Brentwood TN 37027 1600000 Dekemont Downs 510 Dekemont Ln Brentwood TN 37027 580000 Amelia Park 1080 Amelia Park Dr Franklin TN 37067 779800 Timberline 408 Winchester Dr Franklin TN 37069 450000 Walnut Ridge 6837 Walnut Hills Dr Brentwood TN 37027 821000 Natures Landing 3018 Natures Landing Dr Franklin TN 37064 230000 6709 -B Flat Creek Rd College Grove TN 37046 629000 Westhaven 9136 Keats St Franklin TN 37064 460000 Forrest Crossing 366 Glendower Pl Franklin TN 37064