Williamson County Property Transfers July 27

See where houses sold for July 27-31 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City State Zip 760000 River Oaks 6212 River Oaks Ct Brentwood TN 37027 438750 Bent Creek 1421 Jersey Farm Rd Nolensville TN 37135 1650000 7211 Nolensville Rd Nolensville TN 37135 543000 Redwing Meadows 1363 Caroline Cir Franklin TN 37064 1450000 2620 Goose Creek By-Pass Franklin TN 37064 830000 Rev 1431 Primrose Ln Franklin TN 37064 425000 Dakota Pointe 3095 Sakari Cir Spring Hill TN 37174 861555 Kings Chapel 4625 Majestic Meadows Dr Arrington TN 37014 390000 Falcon Creek 2131 Melody Dr Franklin TN 37067 709000 Highlands @ Ladd Park 437 Wise Rd Franklin TN 37064 365000 Idlewood 209 Patrick Ave Franklin TN 37064 175750 Grove 8724 Belladonna Dr College Grove TN 37046 760000 Westhaven 235 Fitzgerald St Franklin TN 37064 470000 Mckays Mill 1205 Deanna Ct Franklin TN 37067 405000 Gardner 1102 Gardner Dr Franklin TN 37064 368915 Stream Valley 1079 Oglethorpe Dr Franklin TN 37064 305000 Hamptons At Campbell 415 Heroit Dr Spring Hill TN 37174 1250000 Westhaven 1722 Championship Blvd Franklin TN 37064 689645 Falls Grove 6685 Edgemore Dr College Grove TN 37046 360000 Grove 8114 Heirloom Blvd College Grove TN 37046 195000 Grove 7205 Wildings Blvd College Grove TN 37046 578531 Mcdaniel Estates 7504 Delancey Dr College Grove TN 37046 979023 Natures Landing 3030 Natures Landing Dr Franklin TN 37064 261200 Petra Commons 124 Mary Ann Cir Spring Hill TN 37174 497184 Mcdaniel Estates 7521 Delancey Dr College Grove TN 37046 445000 Cool Springs East 512 Hodges Ct Franklin TN 37067 315000 Leathers Erica Pinewood Rd Franklin TN 37064 885000 Black Hawk 5501 Hawks Landing Dr Arrington TN 37014 232500 Fields Of Canterbury Durham Trail Dr Thompsons Station TN 37179 320000 Vineyard Valley 202 & 205 Neills Branch Dr College Grove TN 37046 759000 Highlands @ Ladd Park 320 Circuit Rd Franklin TN 37064 522824 Mcdaniel Estates 7508 Delancey Dr College Grove TN 37046 259000 Rucker Park 123 Velena St Franklin TN 37064 2200000 Annandale 9275 Exton Ln Brentwood TN 37027 415000 Cherry Grove 1604 Lantana Dr Thompsons Station TN 37179 764000 Southern Woods West 1108 Lorme Ct Brentwood TN 37027 841235 Kings Chapel 4630 Majestic Meadows Dr Arrington TN 37014 829900 Cardel Village 1042 Carlisle Ln Franklin TN 37064 515000 Westhaven 524 Ardmore Place Franklin TN 37064 642000 Cedarmont Farms 4019 Trail Ridge Dr Franklin TN 37067 348500 Cameron Farms 2825 Iroquois Dr Thompsons Station TN 37179 760000 Keystone 1808 Golden Ct Franklin TN 37064 300000 Walnut Ridge 1300 Chestnut Dr Brentwood TN 37027 785000 Jackson Lake 208 Larkton Pl Franklin TN 37069 725000 Westhaven 119 Addison Ave Franklin TN 37064 485000 Campbell Station 3004 Burnley Ct Spring Hill TN 37174 148500 Mangrum 7570 Crow Cut Rd Fairview TN 37062 401500 Dallas Downs 2212 Winder Cir Franklin TN 37064 832960 Westhaven 3096 Hathaway St Franklin TN 37064 575310 Stream Valley 3018 Fernshaw Ln Franklin TN 37064 460000 Copper Ridge 2075 Morton Dr Spring Hill TN 37174 300000 Fields Of Canterbury Sassafras Ln Thompsons Station TN 37179 810000 Carondelet 606 Shenandoah Dr Brentwood TN 37027 560000 Summerlyn 3120 Bradfield Dr Nolensville TN 37135 312050 Petra Commons 116 Mary Ann Cir Spring Hill TN 37174 425900 Reid Hill Commons 300 Connelly Ct Franklin TN 37064 672000 Chenoweth 9420 Coxboro Dr Brentwood TN 37027 385551 Sweetbriar Springs 7118 Sweetbriar Cir Fairview TN 37062 110510 2949 Spanntown Rd Franklin TN 37064 406000 Tressie Est 7407 Old Nashville Rd Fairview TN 37062 395000 Rizer Point 4015 Viola Ln Franklin TN 37069 375000 Franklin Green 3178 Langley Dr Franklin TN 37064 457665 Waters Edge 953 Scouting Dr Franklin TN 37064 337950 Nolen Mill 841 Cottage House Ln Nolensville TN 37135 420350 Meadowgreen Acres 128 Meadowgreen Dr Franklin TN 37069 799900 Wildwood Valley 1909 Harpeth River Dr Brentwood TN 37027 245200 Wyngate 2340 Leighton Way Spring Hill TN 37174 450000 4251 Murfreesboro Rd Franklin TN 37067 520000 Highlands @ Ladd Park 90 Molly Bright Ln Franklin TN 37064 1450000 Laurelbrooke 5504 Iron Gate Dr Franklin TN 37069 665000 4026 Trinity Rd Franklin TN 37067 1395000 1948 Burke Hollow Rd Nolensville TN 37135 415000 Willowvale @ Harvey Springs 2028 Morton Dr Spring Hill TN 37174 439000 Founders Pointe 805 Founders Pointe Blvd Franklin TN 37064 379000 Stream Valley 1067 Oglethorpe Dr Franklin TN 37064 315000 Arbor Lakes 2709 Learcrest Ct Thompsons Station TN 37179 818000 Natures Landing 3024 Natures Landing Dr Franklin TN 37064 440000 Mcfarlin Woods 602 Mer Rouge Dr Nolensville TN 37135 572500 Brittain Downs 1584 Eden Rose Place Nolensville TN 37135 493465 Falls Grove 6710 Edgemore Dr College Grove TN 37046 672000 Highlands @ Ladd Park 327 Wise Rd Franklin TN 37064 3700000 Bedford Creek Rd Franklin TN 37064 175000 Cromwell 1876 Burland Crescent Brentwood TN 37027 717900 Kings Chapel 1232 Old Spring Trl Arrington TN 37014 145000 River Oaks 211 Burnt Leaf Ln Brentwood TN 37027 1050000 Green 221 Everbright Ave Franklin TN 37064 633600 Jackson Lake 211 Larkton Pl Franklin TN 37069 549900 Grove 8443 Heirloom Blvd College Grove TN 37046 3350000 Hideaway @ Arrington 7388 Harlow Dr College Grove TN 37046 2000000 Hideaway @ Arrington 7321 Harlow Dr College Grove TN 37046 250000 Stonebrook 1223 Creekside Dr Nolensville TN 37135 799999 Asher Downs 112 Asher Downs Cir Nolensville TN 37135 471000 Sullivan Farms 280 Wisteria Dr Franklin TN 37064 470333 Tracts Natchez Trace Pkwy Franklin TN 37069 308000 Black Hawk 5525 Hawks Landing Dr Arrington TN 37014 429900 Sullivan Farms 217 Wynbrook Ct Franklin TN 37064 664900 Cherry Grove Add 1563 Bunbury Dr Thompsons Station TN 37179 315000 Avalon 601 Prince Valiant Ct Franklin TN 37067 750000 Inglehame Farms 9049 Lochmere Ct Brentwood TN 37027 499888 Stream Valley 640 Streamside Ln Franklin TN 37064 1200000 River Oaks 208 Milbrook Ct Brentwood TN 37027 11585 Smith Peggy Moran Prop Hyde Rd College Grove TN 37046 410180 Grove Junes Farm New Town Rd College Grove TN 37046 10000 Grove Junes Farm New Town Rd College Grove TN 37046 240000 Hyde Rd College Grove TN 37046 315000 2620 Clayton Arnold Rd Thompsons Station TN 37179 330000 Valley View 514 Doubleday Ln Brentwood TN 37027 536700 Arbors @ Autumn Ridge 4081 Miles Johnson Pkwy Spring Hill TN 37174 401000 Wades Grove 1001 Foust Ct Spring Hill TN 37174 359900 Nolen Mill 843 Cottage House Ln Nolensville TN 37135 540020 Scales Farmstead 225 Broadgreen Ln Nolensville TN 37135 1316700 Traditions 1865 Traditions Cir Brentwood TN 37027 1296000 Rev 152 Governors Way Brentwood TN 37027 1205000 Traditions 1853 Pageantry Cir Brentwood TN 37027 335000 Tollgate Village 1013 Rochelle Ave Thompsons Station TN 37179 262500 Rucker Park 135 Velena St Franklin TN 37064 535651 Lockwood Glen 457 Dewar Dr Franklin TN 37064 775000 Chardonnay 5041 Montelena Dr Franklin TN 37067 455000 4251 Murfreesboro Rd Franklin TN 37067 678000 Lockwood Glen 612 Lockwood Ln Franklin TN 37064 950000 Glenellen 1581 Glenellen Way Brentwood TN 37027 335000 Fieldstone Farms 818 Brandyleigh Ct Franklin TN 37069 454500 Tollgate Village Townhomes 1000 Rochelle Ave Thompsons Station TN 37179 600465 Enclave @ Dove Lake 7739 Thayer Rd Nolensville TN 37135 539900 Spring Hill Place 1504 Charleston Park Dr Spring Hill TN 37174 499000 Burkitt Place 8329 Parkfield Dr Nolensville TN 37135 506500 Whittmore 1089 Crossfield Dr Nolensville TN 37135 479000 Chestnut Springs 9765 Jupiter Forest Dr Brentwood TN 37027 254900 Pipkin Hills 2809 Masons Ct Spring Hill TN 37174 462000 Highlands @ Ladd Park 1000 Ryecroft Ln Franklin TN 37064 475000 Bond Dan 6918 Comstock Rd Spring Hill TN 37174 675000 Highlands @ Ladd Park 102 Princess Cir Franklin TN 37064 292400 Loopers Landing 2129 Loudenslager Dr Thompsons Station TN 37179 321200 Copper Ridge 2010 Allerton Way Spring Hill TN 37174 637100 Carriage Hills 8303 Bridle Pl Brentwood TN 37027 807000 Rev 613 Tonbridge Cir Franklin TN 37069 1700000 Laurelbrooke 1204 Talon Way Franklin TN 37069 277000 Brentwood Pointe 1027 Brentwood Pointe Brentwood TN 37027 299000 Hill 219 Cedar Dr Franklin TN 37064 525000 Nolen Park 7053 Nolen Park Cir Nolensville TN 37135 1025000 Belle Chase Farms 3104 Chase Point Dr Franklin TN 37067 365000 Forrest Crossing 2055 Roderick Cir Franklin TN 37064 479900 Willowvale @Harvey Springs 1058 Harvey Springs Dr Spring Hill TN 37174 375000 Berry Farms Town Center 3007 Rural Plains Cir Franklin TN 37064 507610 Summerlyn 3214 Bradfield Dr Nolensville TN 37135 289800 Westhaven 2128 & 2129 Cheltenham Ave Franklin TN 37064 890000 Taramore 9513 Wexcroft Dr Brentwood TN 37027 886230 Westhaven 4019 Hathaway St Franklin TN 37064 586947 Foxglove Farm 4018 Foxglove Farm Dr Franklin TN 37064 689900 Avalon 317 Pennystone Cir Franklin TN 37067 972500 Brentmeade 9006 Gasserway Cir Brentwood TN 37027 523507 Westhaven 1061 Beckwith St Franklin TN 37064 264000 Wyngate 2503 Euclid Dr Spring Hill TN 37174 489000 Breckenridge 205 Breckenridge Rd Franklin TN 37067 4800000 Maryland Farms 5203 Maryland Way Brentwood TN 37027 689900 Autumn Ridge 2060 Autumn Ridge Way Spring Hill TN 37174 815000 Concord Hunt 1233 Monarch Way Brentwood TN 37027 529379 Fields Of Canterbury 2741 Carena Terrace Ct Thompsons Station TN 37179 534900 Burkitt Village 2271 Kirkwall Dr Nolensville TN 37135 1150000 Westhaven 1312 State Blvd Franklin TN 37064 544900 Sullivan Farms 281 Stonehaven Cir Franklin TN 37064 349979 Copper Ridge 1998 Allerton Way Spring Hill TN 37174 322000 Boyd Mill 1214 Mallard Dr Franklin TN 37064 530000 Cool Springs East 604 Amberleigh Ct Franklin TN 37067 337000 Grove 8159 Heirloom Blvd College Grove TN 37046 655000 Summerlyn 708 Eldon Ln Nolensville TN 37135 532237 Woods @ Burberry Glen 1854 Abbey Wood Dr Nolensville TN 37135 150000 Lockwood Glen 1097 Mcavoy Dr Franklin TN 37064 559900 Burkitt Village 2251 Kirkwall Dr Nolensville TN 37135 319900 Cumberland Estates 1028 Brayden Dr Fairview TN 37062 625000 Brookfield 2012 Valleybrook Dr Brentwood TN 37027 829406 Stephens Valley 924 Dauphine St Nashville TN 37221 420000 Dakota Pointe 3075 Sakari Cir Spring Hill TN 37174 650000 Catalina 732 Alameda Ave Nolensville TN 37135 500000 Westhaven 619 Cheltenham Ave Franklin TN 37064 911100 Brentwood Hills 1307 (028N-D 012.00 &013.00) Ewell Ln Brentwood TN 37027 457500 Cherry Grove 1524 Bunbury Dr Thompsons Station TN 37179 464900 Arbors @ Autumn Ridge 4075 Miles Johnson Pkwy Spring Hill TN 37174 676000 Benington 2205 Steel Ct Nolensville TN 37135 472000 Arbors @ Autumn Ridge 7020 Brindle Ridge Way Spring Hill TN 37174 669900 Scales Farmstead 676 Vickery Park Dr Nolensville TN 37135 885000 Kings Chapel 4649 Majestic Meadows Dr Arrington TN 37014 534900 Tywater Crossing 602 Tywater Crossing Blvd Franklin TN 37064 453127 Tollgate Village 3472 Milford Dr Thompsons Station TN 37179 892000 Westhaven 1438 Championship Blvd Franklin TN 37064 425000 Patton Station Comm Center 1894 Gen Geo Patton Dr Franklin TN 37067 485000 Mckays Mill 3030 Oxford Glen Dr Franklin TN 37067 635692 Stephens Valley 724 Webster St Nashville TN 37221 791000 Westhaven 1142 Jewell Ave Franklin TN 37064 274728 Stephens Valley 375 Stephens Valley Blvd Nashville TN 37221 525205 Stream Valley 3031 Fernshaw Ln Franklin TN 37064 499990 Tollgate Village 2008 Rockhurst Dr Thompsons Station TN 37179 901934 Foxen Canyon 2495 Santa Barbara Ln Franklin TN 37069 240000 Laurelwood 601 Boyd Mill Ave #G-4 Franklin TN 37064 572500 Stream Valley 2032 Canyon Echo Dr Franklin TN 37064 650000 Kings Chapel 4017 Old Light Cir Arrington TN 37014 575000 Westhaven 1116 Westhaven Blvd Franklin TN 37064 916509 Bridgemore Village 3631 Ronstadt Rd Thompsons Station TN 37179 658854 Stephens Valley 269 Stephens Valley Blvd Nashville TN 37221 1175000 Resub Woodway 5109 Heathrow Blvd Brentwood TN 37027 263000 Hardison Hills 1101 Downs Blvd #270 Franklin TN 37064 525000 Cheswicke Farm 784 Glen Oaks Dr Franklin TN 37067 782900 Highlands @ Ladd Park 181 Circuit Rd Franklin TN 37064 322500 Pinecrest 7197 Dice Lampley Rd Fairview TN 37062 345000 Maplelawn 2712 Cash Ct Thompsons Station TN 37179 487525 Fields Of Canterbury 2324 Durham Trail Dr Thompsons Station TN 37179 480000 Hillview 889 Holly Tree Gap Rd Brentwood TN 37027 635000 Concord Green 8101 Warner Rd Brentwood TN 37027 537900 [email protected] Ridge 2979 Elkhorn Place Spring Hill TN 37174 440000 Stonebrook 400 Ramblewood Ln Nolensville TN 37135 487000 Brixworth 2806 Kaye Dr Thompsons Station TN 37179 542602 Brixworth 1131 Brixworth Dr Spring Hill TN 37174 750000 Cool Springs East 515 Brennan Ln Franklin TN 37067 450000 8333 Patterson Rd College Grove TN 37046