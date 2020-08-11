Williamson County Property Transfers July 20

See where houses sold for July 20-24 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|State
|Zip
|489900
|Arbors @ Autumn Ridge
|1013 Alpaca Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|541900
|Burkitt Village
|2243 Kirkwall Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|281480
|Rocky Fork Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|385000
|4097 New Hwy 96 W
|Franklin
|TN
|37064
|434900
|Dallas Downs
|2613 Link Dr
|Franklin
|TN
|37064
|1199000
|Westhaven
|1316 State Blvd
|Franklin
|TN
|37064
|419900
|Cool Springs East
|229 Bateman Ave
|Franklin
|TN
|37067
|320000
|Fields Of Canterbury
|1036 Danby Trace Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|440000
|Tollgate Village
|2771 Americus Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|609900
|Tollgate Village
|2730 Americus Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|939000
|Laurelbrooke
|301 Silvercreek Ct
|Franklin
|TN
|37069
|305100
|Betty Barnhill
|7569 King Rd
|Fairview
|TN
|37062
|630900
|Highlands @ Ladd Park
|425 Avon River Rd
|Franklin
|TN
|37064
|835000
|Charlton Green
|111 Woodview Ct
|Franklin
|TN
|37064
|550000
|Riverbluff
|425 River Bluff Dr
|Franklin
|TN
|37064
|455000
|Chestnut Springs
|9790 Jupiter Forest Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|289000
|Blakemont
|7135 New Hope Rd
|Fairview
|TN
|37062
|730540
|Cardel Village
|448 Cardel Ln
|Franklin
|TN
|37064
|499000
|Cheswicke Farm
|430 Logans Cir
|Franklin
|TN
|37067
|479447
|Fields Of Canterbury
|2431 Sturry Cove Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|204554
|Stephens Valley
|379 Stephens Valley Blvd
|Nashville
|TN
|37221
|299000
|Cameron Farms
|2695 Douglas Ln
|Thompsons Station
|TN
|37179
|690000
|Hideaway @ Arrington
|7106 Lanceleaf Dr
|College Grove
|TN
|37046
|720000
|River Landing
|1434 Mentelle Dr
|Franklin
|TN
|37069
|619900
|Arrington Retreat
|261 Rock Cress Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|1250000
|Firestone @ Cool Springs
|1007 Firestone Dr
|Franklin
|TN
|37067
|765000
|Cool Springs East
|329 Canton Stone Dr
|Franklin
|TN
|37067
|758498
|Tap Root Hills
|3020 Halenwool Cir
|Franklin
|TN
|37067
|1489000
|7581 (082---022.00, 022.03 None And 082---021.00) Nolensville Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|449900
|Fields Of Canterbury
|2004 Firtree Way
|Thompsons Station
|TN
|37179
|465000
|Dakota Pointe
|3098 Sakari Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|425000
|Buckingham Park
|1232 Buckingham Cir
|Franklin
|TN
|37064
|275900
|Shannon Glen
|1906 Amacher Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|160000
|Ivan Creek
|4439 Ivan Creek Dr
|Franklin
|TN
|37064
|612036
|Mcdaniel Estates
|7404 Flatbush Dr
|College Grove
|TN
|37046
|520000
|Country Club
|512 Mansion Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|455000
|Forrest Crossing
|810 Hartington Ct
|Franklin
|TN
|37064
|386600
|Sullivan Farms Rev5
|200 Camellia Ct
|Franklin
|TN
|37064
|699900
|Lockwood Glen
|320 Liebler Ln
|Franklin
|TN
|37064
|681945
|Westhaven
|3018 Hathaway St
|Franklin
|TN
|37064
|639000
|Brookfield
|2102 Dye Ct
|Brentwood
|TN
|37027
|480000
|Sullivan Farms
|429 William Wallace Dr
|Franklin
|TN
|37064
|400000
|Tracts
|Cox Pk
|Fairview
|TN
|37062
|860000
|Brentwood Glen
|9039 Fallswood Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|410000
|Fields Of Canterbury
|2105 English Garden Way
|Thompsons Station
|TN
|37179
|435000
|Ballenger Farms
|1844 Looking Glass Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|1090407
|Taramore
|1909 New Bristol Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|320000
|2711 Hillsboro Rd
|Brentwood
|TN
|37027
|938597
|Stephens Valley
|821 Carsten St
|Nashville
|TN
|37221
|1100000
|4816 Byrd Ln
|College Grove
|TN
|37046
|464400
|Fields Of Canterbury
|2645 Paddock Park Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|509900
|Founders Pointe
|321 Devonshire Dr
|Franklin
|TN
|37064
|681500
|Scales Farmstead
|204 Broadgreen Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|1598999
|Sheridan Park
|9207 Sheridan Park Ct
|Brentwood
|TN
|37027
|110000
|Hill Hughes Rd
|Fairview
|TN
|37062
|643135
|Catalina
|921 Los Lomas Way
|Nolensville
|TN
|37135
|734900
|Telfair
|108 Telfair Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|677730
|Telfair
|809 Delamotte Pass
|Nolensville
|TN
|37135
|436500
|Mckays Mill
|1242 Habersham Way
|Franklin
|TN
|37067
|529308
|Tap Root Hills
|1007 Dovecrest Way
|Franklin
|TN
|37067
|168000
|West Meade
|1257 Chickering Dr
|Franklin
|TN
|37064
|355000
|Cameron Farms
|2509 Douglas Ct
|Thompsons Station
|TN
|37179
|730000
|9918 Maupin Rd
|Brentwood
|TN
|37027
|362000
|Deervalley Downs
|7411 Holly Leaf Way
|Fairview
|TN
|37062
|411900
|Stonebrook
|603 Limestone Ct
|Nolensville
|TN
|37135
|350000
|Cumberland Estates
|1042 Brayden Dr
|Fairview
|TN
|37062
|625000
|Summerlyn
|101 Hankins Ct
|Nolensville
|TN
|37135
|508890
|Summerlyn
|3178 Bradfield Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|595778
|Foxglove Farm Moss Prop
|4036 Foxglove Farm Dr
|Franklin
|TN
|37064
|920000
|Westhaven
|1556 Westhaven Blvd
|Franklin
|TN
|37064
|665000
|Brookfield
|9692 Sapphire Ct
|Brentwood
|TN
|37027
|293700
|Fieldstone Farms
|607 Spokane Ct
|Franklin
|TN
|37069
|1850000
|Kinnard Springs
|3309 Running Springs Ct
|Franklin
|TN
|37064
|310000
|Green Chapel Rd
|Franklin
|TN
|37064
|754827
|Arrington Retreat
|247 Rock Cress Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|1117643
|Foxen Canyon
|2463 Santa Barbara Ln
|Franklin
|TN
|37069
|630000
|Autumn Ridge
|4006 Haversack Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|524900
|Polk Place
|145 Polk Place Dr
|Franklin
|TN
|37064
|550000
|Cottonwood
|192 Cottonwood Dr
|Franklin
|TN
|37069
|621500
|3726 New Hwy 96 W
|Franklin
|TN
|37064
|328000
|Picketts Ridge
|1515 Danville Cir
|Thompsons Station
|TN
|37179
|614000
|Barrington
|309 Toddington Ct
|Franklin
|TN
|37067
|769000
|Asher Downs
|124 Asher Downs Cir
|Nolensville
|TN
|37135
|470000
|The Fields Of Canterbury
|2320 Redwood Trl
|Thompsons Station
|TN
|37179
|489900
|Burkitt Place
|8256 Middlewick Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|454000
|Liberty Hills
|628 Independence Dr E
|Franklin
|TN
|37067
|265000
|Rucker Park
|155 Velena St
|Franklin
|TN
|37064
|180000
|Givins Minnie Jane
|7850 W Lick Creek Rd
|Primm Springs
|TN
|38476
|629000
|Concord Crossing
|9808 Albemarle Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|650000
|Whitehurst Jimmy
|Patton Rd
|Arrington
|TN
|37014
|674000
|Courtside @ Southern Woods
|1491 Red Oak Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|548900
|Hillview
|1021 Manley Ln E
|Brentwood
|TN
|37027
|436575
|Wades Grove
|2027 Lequire Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|371000
|Stream Valley
|3059 Oglethorpe Dr
|Franklin
|TN
|37064
|649900
|Autumn Ridge
|6026 Trout Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|730000
|Farmington
|3115 Braintree Rd
|Franklin
|TN
|37069
|561000
|Barnes
|6404 Trails End Rd
|College Grove
|TN
|37046
|639900
|Cherry Grove Add
|5011 Wallaby Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|1608089
|Hideaway @ Arrington
|7376 Harlow Dr
|College Grove
|TN
|37046
|529900
|Autumn Ridge
|1808 Witt Way Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|1265000
|Prsv At Concord
|9485 Highland Bend Ct
|Brentwood
|TN
|37027
|419000
|Sullivan Rev
|133 Bluebell Way
|Franklin
|TN
|37064
|430000
|Wades Grove
|3008 Helfrich Ct
|Spring Hill
|TN
|37174
|677331
|Tap Root Hills
|1018 Dovecrest Way
|Franklin
|TN
|37067
|425000
|Cedarhill
|283 Granger View Cir
|Franklin
|TN
|37064
|257600
|Falls Grove
|( 0136P A 100 & 66) Sky Meadow Dr
|College Grove
|TN
|37046
|593548
|Falls Grove
|7237 Sky Meadow Dr
|College Grove
|TN
|37046
|553877
|Brixworth
|718 Rain Meadow Ct
|Spring Hill
|TN
|37174
|515000
|Preserve @ Arden Woods
|535 Arden Wood Place
|Brentwood
|TN
|37027
|617000
|Oakleaf
|2240 Oakleaf Dr
|Franklin
|TN
|37064
|875000
|Carondelet
|9119 Saddlebow Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|585000
|Brentwood So Ltd
|1413 Plymouth Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|320000
|4377 Peyt-Trinity Rd
|Franklin
|TN
|37064
|656880
|Falls Grove
|6681 Edgemore Dr
|College Grove
|TN
|37046
|828000
|Meadow Lake
|5206 Williamsburg Rd
|Brentwood
|TN
|37027
|1370000
|Meadow Lake
|5309 Meadow Lake Rd
|Brentwood
|TN
|37027
|506008
|Burberry Glen
|717 Ravensdowne Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|699900
|Westhaven
|334 Starling Ln
|Franklin
|TN
|37064
|550200
|Fieldstone Farms
|113 Saddle Bridge Ln
|Franklin
|TN
|37069
|197600
|319 N Margin St
|Franklin
|TN
|37064
|679990
|Brittain Downs
|1644 Eden Rose Place
|Nolensville
|TN
|37135
|130000
|804 -A Liberty Pk
|Franklin
|TN
|37064
|1039000
|The Laurels
|1743 Charity Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|529000
|Cannonwood
|612 Mcgeachy Ln
|Franklin
|TN
|37067
|825000
|Fountainhead
|5117 Woodland Hills Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|329000
|Wyngate
|1726 Dryden Ct
|Spring Hill
|TN
|37174
|760000
|Derrick & Curran
|5125 Old Harding Rd
|Franklin
|TN
|37064
|230000
|Hill Est
|228 Cherry Dr
|Franklin
|TN
|37064
|380000
|Firestone @ Cool Springs
|1055 Firestone Dr
|Franklin
|TN
|37067
|1113604
|Hadley Reserve
|113 Hadley Reserve Pvt Ct
|Nolensville
|TN
|37135
|281000
|Swansons Ridge
|1736 Swansons Ridge Dr
|Franklin
|TN
|37064
|477500
|Bridgeton Park
|1293 Wheatley Forest Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|75000
|7909 Crow Cut Rd
|Fairview
|TN
|37062
|380000
|Cardel Village
|(064L H 5&13) Cardel Ln
|Franklin
|TN
|37064
|620000
|Courtside @ Southern Woods
|1545 Red Oak Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|1425000
|Belle Rive
|528 Turtle Creek Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|427500
|Morningsid
|9011 Sunrise Cir
|Franklin
|TN
|37067
|549900
|Stream Valley
|648 Streamside Ln
|Franklin
|TN
|37064
|430000
|Fieldstone Farms
|1011 Glastonbury Dr
|Franklin
|TN
|37069
|674900
|Autumn Ridge
|6025 Trout Ln
|Primm Springs
|TN
|38476
|935000
|Derby Glen Close
|108 Derby Glen Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|651000
|Indian Point
|1315 Arrowhead Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|205000
|King Park
|7111 King Rd
|Fairview
|TN
|37062
|307775
|Petra Commons
|128 Mary Ann Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|1021115
|Wynfield Village
|1029 Wynfield Village Ct
|Franklin
|TN
|37064
|539000
|Highlands @ Ladd Park
|2044 Beamon Dr
|Franklin
|TN
|37064
|735000
|Woodlands @ Copperstone
|1404 Cerrisse Ct
|Brentwood
|TN
|37027
|2292500
|Two Rivers
|2305 Firefly Ct
|Franklin
|TN
|37069
|464000
|Bent Creek
|4961 Maxwell Landing Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|870000
|Hardeman Springs
|5512 Hardeman Springs Blvd
|Arrington
|TN
|37014
|450000
|Brenthaven
|8127 Devens Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|705000
|Abington Ridge
|5060 Abington Ridge Ln
|Franklin
|TN
|37067
|322000
|Scarborough Village
|Rosemary Ct
|Fairview
|TN
|37062
|390000
|Cannonwood
|105 Fulwood Dr
|Franklin
|TN
|37067
|358500
|Maplewood
|512 Sugartree Ln
|Franklin
|TN
|37067
|231000
|Brentwood Pointe
|1125 Brentwood Pointe
|Brentwood
|TN
|37027
|226000
|Bethany Hills
|8012 Bethany Ct
|Nashville
|TN
|37221
|258900
|Rosewood
|7188 Chester Rd
|Fairview
|TN
|37062
|464000
|Harpeth Meadows
|110 Lancaster Dr
|Franklin
|TN
|37064
|223000
|Chapmans Retreat
|4021 Clinton Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|472500
|Tollgate Village
|3224 Vinemont Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|537900
|Windstead Manor
|1017 Cantwell Place
|Spring Hill
|TN
|37174
|435000
|Meadowgreen Acres
|311 Cotton Ln
|Franklin
|TN
|37069
|745000
|Stable Acres Addition
|7305 Stirrup Ln
|Fairview
|TN
|37062
|595000
|Indian Point
|1208 Arrowhead Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|622500
|Breezeway Section
|545 Federal St
|Franklin
|TN
|37067
|622500
|Breezeway Section
|545 Federal St
|Franklin
|TN
|37067
|649000
|Westhaven
|2009 Tabitha Dr
|Franklin
|TN
|37064
|1170000
|Westhaven
|525 Bonaire Ln
|Franklin
|TN
|37064
|395000
|Fields Of Canterbury
|2140 Ravenscourt Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|305000
|Fields Of Canterbury
|1482 Channing Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|1175000
|Traditions
|1932 Parade Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|952792
|Taramore
|1908 New Bristol Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|250000
|7150 Brush Creek Rd
|Fairview
|TN
|37062
|649000
|Allenwood
|3058 Allenwood Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|280000
|Avalon
|116 Earlham Ct
|Franklin
|TN
|37064
|435000
|Meadowgreen Acres
|311 Cotton Ln
|Franklin
|TN
|37069
|355000
|Deervalley Downs
|7504 Beechnut Way
|Fairview
|TN
|37062
|905000
|Meadow Lake
|5217 Meadow Lake Rd
|Brentwood
|TN
|37027
|67000
|Copper Ridge
|3066 Boxbury Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|365610
|Stream Valley
|1085 Oglethorpe Dr
|Franklin
|TN
|37064
|550000
|Concord Forest
|131 Forest Trl
|Brentwood
|TN
|37027
|805000
|Monticello
|316 Monticello Rd
|Franklin
|TN
|37064
|432900
|Bent Creek
|4766 Jobe Trl
|Nolensville
|TN
|37135
|420000
|Mistye Meadow Farms
|Ritas Way
|Franklin
|TN
|37064
|427900
|Mooreland
|1631 Volunteer Ct
|Brentwood
|TN
|37027
|649900
|Autumn Ridge
|2036 Autumn Ridge Way
|Spring Hill
|TN
|37174
|181000
|Gables @ Wakefield
|2271 Dewey Dr #K-2
|Spring Hill
|TN
|37174
|574585
|Nolen Mill
|104 Madison Mill Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|675000
|6659 Eudailey-Covington Rd
|College Grove
|TN
|37046
|358120
|Nolen Mill
|845 Cottage House Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|496004
|Mcdaniel Estates
|7509 Delancey Dr
|College Grove
|TN
|37046
|601000
|Ivy Glen
|422 Woodcrest Ln
|Franklin
|TN
|37067
|1645000
|Borgata
|822 Pine Terrace Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|954000
|Carawood
|311 Carawood Ct
|Franklin
|TN
|37064