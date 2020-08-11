Williamson County Property Transfers July 20

By
Michael Carpenter
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property transfers real estate

See where houses sold for July 20-24 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityStateZip
489900Arbors @ Autumn Ridge1013 Alpaca DrSpring HillTN37174
541900Burkitt Village2243 Kirkwall DrNolensvilleTN37135
281480Rocky Fork RdNolensvilleTN37135
3850004097 New Hwy 96 WFranklinTN37064
434900Dallas Downs2613 Link DrFranklinTN37064
1199000Westhaven1316 State BlvdFranklinTN37064
419900Cool Springs East229 Bateman AveFranklinTN37067
320000Fields Of Canterbury1036 Danby Trace DrThompsons StationTN37179
440000Tollgate Village2771 Americus DrThompsons StationTN37179
609900Tollgate Village2730 Americus DrThompsons StationTN37179
939000Laurelbrooke301 Silvercreek CtFranklinTN37069
305100Betty Barnhill7569 King RdFairviewTN37062
630900Highlands @ Ladd Park425 Avon River RdFranklinTN37064
835000Charlton Green111 Woodview CtFranklinTN37064
550000Riverbluff425 River Bluff DrFranklinTN37064
455000Chestnut Springs9790 Jupiter Forest DrBrentwoodTN37027
289000Blakemont7135 New Hope RdFairviewTN37062
730540Cardel Village448 Cardel LnFranklinTN37064
499000Cheswicke Farm430 Logans CirFranklinTN37067
479447Fields Of Canterbury2431 Sturry Cove DrThompsons StationTN37179
204554Stephens Valley379 Stephens Valley BlvdNashvilleTN37221
299000Cameron Farms2695 Douglas LnThompsons StationTN37179
690000Hideaway @ Arrington7106 Lanceleaf DrCollege GroveTN37046
720000River Landing1434 Mentelle DrFranklinTN37069
619900Arrington Retreat261 Rock Cress RdNolensvilleTN37135
1250000Firestone @ Cool Springs1007 Firestone DrFranklinTN37067
765000Cool Springs East329 Canton Stone DrFranklinTN37067
758498Tap Root Hills3020 Halenwool CirFranklinTN37067
14890007581 (082---022.00, 022.03 None And 082---021.00) Nolensville RdNolensvilleTN37135
449900Fields Of Canterbury2004 Firtree WayThompsons StationTN37179
465000Dakota Pointe3098 Sakari CirSpring HillTN37174
425000Buckingham Park1232 Buckingham CirFranklinTN37064
275900Shannon Glen1906 Amacher DrSpring HillTN37174
160000Ivan Creek4439 Ivan Creek DrFranklinTN37064
612036Mcdaniel Estates7404 Flatbush DrCollege GroveTN37046
520000Country Club512 Mansion DrBrentwoodTN37027
455000Forrest Crossing810 Hartington CtFranklinTN37064
386600Sullivan Farms Rev5200 Camellia CtFranklinTN37064
699900Lockwood Glen320 Liebler LnFranklinTN37064
681945Westhaven3018 Hathaway StFranklinTN37064
639000Brookfield2102 Dye CtBrentwoodTN37027
480000Sullivan Farms429 William Wallace DrFranklinTN37064
400000TractsCox PkFairviewTN37062
860000Brentwood Glen9039 Fallswood LnBrentwoodTN37027
410000Fields Of Canterbury2105 English Garden WayThompsons StationTN37179
435000Ballenger Farms1844 Looking Glass LnNolensvilleTN37135
1090407Taramore1909 New Bristol LnBrentwoodTN37027
3200002711 Hillsboro RdBrentwoodTN37027
938597Stephens Valley821 Carsten StNashvilleTN37221
11000004816 Byrd LnCollege GroveTN37046
464400Fields Of Canterbury2645 Paddock Park DrThompsons StationTN37179
509900Founders Pointe321 Devonshire DrFranklinTN37064
681500Scales Farmstead204 Broadgreen LnNolensvilleTN37135
1598999Sheridan Park9207 Sheridan Park CtBrentwoodTN37027
110000Hill Hughes RdFairviewTN37062
643135Catalina921 Los Lomas WayNolensvilleTN37135
734900Telfair108 Telfair LnNolensvilleTN37135
677730Telfair809 Delamotte PassNolensvilleTN37135
436500Mckays Mill1242 Habersham WayFranklinTN37067
529308Tap Root Hills1007 Dovecrest WayFranklinTN37067
168000West Meade1257 Chickering DrFranklinTN37064
355000Cameron Farms2509 Douglas CtThompsons StationTN37179
7300009918 Maupin RdBrentwoodTN37027
362000Deervalley Downs7411 Holly Leaf WayFairviewTN37062
411900Stonebrook603 Limestone CtNolensvilleTN37135
350000Cumberland Estates1042 Brayden DrFairviewTN37062
625000Summerlyn101 Hankins CtNolensvilleTN37135
508890Summerlyn3178 Bradfield DrNolensvilleTN37135
595778Foxglove Farm Moss Prop4036 Foxglove Farm DrFranklinTN37064
920000Westhaven1556 Westhaven BlvdFranklinTN37064
665000Brookfield9692 Sapphire CtBrentwoodTN37027
293700Fieldstone Farms607 Spokane CtFranklinTN37069
1850000Kinnard Springs3309 Running Springs CtFranklinTN37064
310000Green Chapel RdFranklinTN37064
754827Arrington Retreat247 Rock Cress RdNolensvilleTN37135
1117643Foxen Canyon2463 Santa Barbara LnFranklinTN37069
630000Autumn Ridge4006 Haversack DrSpring HillTN37174
524900Polk Place145 Polk Place DrFranklinTN37064
550000Cottonwood192 Cottonwood DrFranklinTN37069
6215003726 New Hwy 96 WFranklinTN37064
328000Picketts Ridge1515 Danville CirThompsons StationTN37179
614000Barrington309 Toddington CtFranklinTN37067
769000Asher Downs124 Asher Downs CirNolensvilleTN37135
470000The Fields Of Canterbury2320 Redwood TrlThompsons StationTN37179
489900Burkitt Place8256 Middlewick LnNolensvilleTN37135
454000Liberty Hills628 Independence Dr EFranklinTN37067
265000Rucker Park155 Velena StFranklinTN37064
180000Givins Minnie Jane7850 W Lick Creek RdPrimm SpringsTN38476
629000Concord Crossing9808 Albemarle LnBrentwoodTN37027
650000Whitehurst JimmyPatton RdArringtonTN37014
674000Courtside @ Southern Woods1491 Red Oak DrBrentwoodTN37027
548900Hillview1021 Manley Ln EBrentwoodTN37027
436575Wades Grove2027 Lequire LnSpring HillTN37174
371000Stream Valley3059 Oglethorpe DrFranklinTN37064
649900Autumn Ridge6026 Trout LnSpring HillTN37174
730000Farmington3115 Braintree RdFranklinTN37069
561000Barnes6404 Trails End RdCollege GroveTN37046
639900Cherry Grove Add5011 Wallaby DrSpring HillTN37174
1608089Hideaway @ Arrington7376 Harlow DrCollege GroveTN37046
529900Autumn Ridge1808 Witt Way DrSpring HillTN37174
1265000Prsv At Concord9485 Highland Bend CtBrentwoodTN37027
419000Sullivan Rev133 Bluebell WayFranklinTN37064
430000Wades Grove3008 Helfrich CtSpring HillTN37174
677331Tap Root Hills1018 Dovecrest WayFranklinTN37067
425000Cedarhill283 Granger View CirFranklinTN37064
257600Falls Grove( 0136P A 100 & 66) Sky Meadow DrCollege GroveTN37046
593548Falls Grove7237 Sky Meadow DrCollege GroveTN37046
553877Brixworth718 Rain Meadow CtSpring HillTN37174
515000Preserve @ Arden Woods535 Arden Wood PlaceBrentwoodTN37027
617000Oakleaf2240 Oakleaf DrFranklinTN37064
875000Carondelet9119 Saddlebow DrBrentwoodTN37027
585000Brentwood So Ltd1413 Plymouth DrBrentwoodTN37027
3200004377 Peyt-Trinity RdFranklinTN37064
656880Falls Grove6681 Edgemore DrCollege GroveTN37046
828000Meadow Lake5206 Williamsburg RdBrentwoodTN37027
1370000Meadow Lake5309 Meadow Lake RdBrentwoodTN37027
506008Burberry Glen717 Ravensdowne DrNolensvilleTN37135
699900Westhaven334 Starling LnFranklinTN37064
550200Fieldstone Farms113 Saddle Bridge LnFranklinTN37069
197600319 N Margin StFranklinTN37064
679990Brittain Downs1644 Eden Rose PlaceNolensvilleTN37135
130000804 -A Liberty PkFranklinTN37064
1039000 The Laurels1743 Charity DrBrentwoodTN37027
529000Cannonwood612 Mcgeachy LnFranklinTN37067
825000Fountainhead5117 Woodland Hills DrBrentwoodTN37027
329000Wyngate1726 Dryden CtSpring HillTN37174
760000Derrick & Curran5125 Old Harding RdFranklinTN37064
230000Hill Est228 Cherry DrFranklinTN37064
380000Firestone @ Cool Springs1055 Firestone DrFranklinTN37067
1113604Hadley Reserve113 Hadley Reserve Pvt CtNolensvilleTN37135
281000Swansons Ridge1736 Swansons Ridge DrFranklinTN37064
477500Bridgeton Park1293 Wheatley Forest DrBrentwoodTN37027
750007909 Crow Cut RdFairviewTN37062
380000Cardel Village(064L H 5&13) Cardel LnFranklinTN37064
620000Courtside @ Southern Woods1545 Red Oak LnBrentwoodTN37027
1425000Belle Rive528 Turtle Creek DrBrentwoodTN37027
427500Morningsid9011 Sunrise CirFranklinTN37067
549900Stream Valley648 Streamside LnFranklinTN37064
430000Fieldstone Farms1011 Glastonbury DrFranklinTN37069
674900Autumn Ridge6025 Trout LnPrimm SpringsTN38476
935000Derby Glen Close108 Derby Glen LnBrentwoodTN37027
651000Indian Point1315 Arrowhead DrBrentwoodTN37027
205000King Park7111 King RdFairviewTN37062
307775Petra Commons128 Mary Ann CirSpring HillTN37174
1021115Wynfield Village1029 Wynfield Village CtFranklinTN37064
539000Highlands @ Ladd Park2044 Beamon DrFranklinTN37064
735000Woodlands @ Copperstone1404 Cerrisse CtBrentwoodTN37027
2292500Two Rivers2305 Firefly CtFranklinTN37069
464000Bent Creek4961 Maxwell Landing DrNolensvilleTN37135
870000Hardeman Springs5512 Hardeman Springs BlvdArringtonTN37014
450000Brenthaven8127 Devens DrBrentwoodTN37027
705000Abington Ridge5060 Abington Ridge LnFranklinTN37067
322000Scarborough VillageRosemary CtFairviewTN37062
390000Cannonwood105 Fulwood DrFranklinTN37067
358500Maplewood512 Sugartree LnFranklinTN37067
231000Brentwood Pointe1125 Brentwood PointeBrentwoodTN37027
226000Bethany Hills8012 Bethany CtNashvilleTN37221
258900Rosewood7188 Chester RdFairviewTN37062
464000Harpeth Meadows110 Lancaster DrFranklinTN37064
223000Chapmans Retreat4021 Clinton LnSpring HillTN37174
472500Tollgate Village3224 Vinemont DrThompsons StationTN37179
537900Windstead Manor1017 Cantwell PlaceSpring HillTN37174
435000Meadowgreen Acres311 Cotton LnFranklinTN37069
745000Stable Acres Addition7305 Stirrup LnFairviewTN37062
595000Indian Point1208 Arrowhead DrBrentwoodTN37027
622500Breezeway Section545 Federal StFranklinTN37067
622500Breezeway Section545 Federal StFranklinTN37067
649000Westhaven2009 Tabitha DrFranklinTN37064
1170000Westhaven525 Bonaire LnFranklinTN37064
395000Fields Of Canterbury2140 Ravenscourt DrThompsons StationTN37179
305000Fields Of Canterbury1482 Channing DrThompsons StationTN37179
1175000Traditions1932 Parade DrBrentwoodTN37027
952792Taramore1908 New Bristol LnBrentwoodTN37027
2500007150 Brush Creek RdFairviewTN37062
649000Allenwood3058 Allenwood DrThompsons StationTN37179
280000Avalon116 Earlham CtFranklinTN37064
435000Meadowgreen Acres311 Cotton LnFranklinTN37069
355000Deervalley Downs7504 Beechnut WayFairviewTN37062
905000Meadow Lake5217 Meadow Lake RdBrentwoodTN37027
67000Copper Ridge3066 Boxbury LnSpring HillTN37174
365610Stream Valley1085 Oglethorpe DrFranklinTN37064
550000Concord Forest131 Forest TrlBrentwoodTN37027
805000Monticello316 Monticello RdFranklinTN37064
432900Bent Creek4766 Jobe TrlNolensvilleTN37135
420000Mistye Meadow FarmsRitas WayFranklinTN37064
427900Mooreland1631 Volunteer CtBrentwoodTN37027
649900Autumn Ridge2036 Autumn Ridge WaySpring HillTN37174
181000Gables @ Wakefield2271 Dewey Dr #K-2Spring HillTN37174
574585Nolen Mill104 Madison Mill DrNolensvilleTN37135
6750006659 Eudailey-Covington RdCollege GroveTN37046
358120Nolen Mill845 Cottage House LnNolensvilleTN37135
496004Mcdaniel Estates7509 Delancey DrCollege GroveTN37046
601000Ivy Glen422 Woodcrest LnFranklinTN37067
1645000Borgata822 Pine Terrace DrBrentwoodTN37027
954000Carawood311 Carawood CtFranklinTN37064

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