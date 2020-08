Williamson County Property Transfers July 20

See where houses sold for July 20-24 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City State Zip 489900 Arbors @ Autumn Ridge 1013 Alpaca Dr Spring Hill TN 37174 541900 Burkitt Village 2243 Kirkwall Dr Nolensville TN 37135 281480 Rocky Fork Rd Nolensville TN 37135 385000 4097 New Hwy 96 W Franklin TN 37064 434900 Dallas Downs 2613 Link Dr Franklin TN 37064 1199000 Westhaven 1316 State Blvd Franklin TN 37064 419900 Cool Springs East 229 Bateman Ave Franklin TN 37067 320000 Fields Of Canterbury 1036 Danby Trace Dr Thompsons Station TN 37179 440000 Tollgate Village 2771 Americus Dr Thompsons Station TN 37179 609900 Tollgate Village 2730 Americus Dr Thompsons Station TN 37179 939000 Laurelbrooke 301 Silvercreek Ct Franklin TN 37069 305100 Betty Barnhill 7569 King Rd Fairview TN 37062 630900 Highlands @ Ladd Park 425 Avon River Rd Franklin TN 37064 835000 Charlton Green 111 Woodview Ct Franklin TN 37064 550000 Riverbluff 425 River Bluff Dr Franklin TN 37064 455000 Chestnut Springs 9790 Jupiter Forest Dr Brentwood TN 37027 289000 Blakemont 7135 New Hope Rd Fairview TN 37062 730540 Cardel Village 448 Cardel Ln Franklin TN 37064 499000 Cheswicke Farm 430 Logans Cir Franklin TN 37067 479447 Fields Of Canterbury 2431 Sturry Cove Dr Thompsons Station TN 37179 204554 Stephens Valley 379 Stephens Valley Blvd Nashville TN 37221 299000 Cameron Farms 2695 Douglas Ln Thompsons Station TN 37179 690000 Hideaway @ Arrington 7106 Lanceleaf Dr College Grove TN 37046 720000 River Landing 1434 Mentelle Dr Franklin TN 37069 619900 Arrington Retreat 261 Rock Cress Rd Nolensville TN 37135 1250000 Firestone @ Cool Springs 1007 Firestone Dr Franklin TN 37067 765000 Cool Springs East 329 Canton Stone Dr Franklin TN 37067 758498 Tap Root Hills 3020 Halenwool Cir Franklin TN 37067 1489000 7581 (082---022.00, 022.03 None And 082---021.00) Nolensville Rd Nolensville TN 37135 449900 Fields Of Canterbury 2004 Firtree Way Thompsons Station TN 37179 465000 Dakota Pointe 3098 Sakari Cir Spring Hill TN 37174 425000 Buckingham Park 1232 Buckingham Cir Franklin TN 37064 275900 Shannon Glen 1906 Amacher Dr Spring Hill TN 37174 160000 Ivan Creek 4439 Ivan Creek Dr Franklin TN 37064 612036 Mcdaniel Estates 7404 Flatbush Dr College Grove TN 37046 520000 Country Club 512 Mansion Dr Brentwood TN 37027 455000 Forrest Crossing 810 Hartington Ct Franklin TN 37064 386600 Sullivan Farms Rev5 200 Camellia Ct Franklin TN 37064 699900 Lockwood Glen 320 Liebler Ln Franklin TN 37064 681945 Westhaven 3018 Hathaway St Franklin TN 37064 639000 Brookfield 2102 Dye Ct Brentwood TN 37027 480000 Sullivan Farms 429 William Wallace Dr Franklin TN 37064 400000 Tracts Cox Pk Fairview TN 37062 860000 Brentwood Glen 9039 Fallswood Ln Brentwood TN 37027 410000 Fields Of Canterbury 2105 English Garden Way Thompsons Station TN 37179 435000 Ballenger Farms 1844 Looking Glass Ln Nolensville TN 37135 1090407 Taramore 1909 New Bristol Ln Brentwood TN 37027 320000 2711 Hillsboro Rd Brentwood TN 37027 938597 Stephens Valley 821 Carsten St Nashville TN 37221 1100000 4816 Byrd Ln College Grove TN 37046 464400 Fields Of Canterbury 2645 Paddock Park Dr Thompsons Station TN 37179 509900 Founders Pointe 321 Devonshire Dr Franklin TN 37064 681500 Scales Farmstead 204 Broadgreen Ln Nolensville TN 37135 1598999 Sheridan Park 9207 Sheridan Park Ct Brentwood TN 37027 110000 Hill Hughes Rd Fairview TN 37062 643135 Catalina 921 Los Lomas Way Nolensville TN 37135 734900 Telfair 108 Telfair Ln Nolensville TN 37135 677730 Telfair 809 Delamotte Pass Nolensville TN 37135 436500 Mckays Mill 1242 Habersham Way Franklin TN 37067 529308 Tap Root Hills 1007 Dovecrest Way Franklin TN 37067 168000 West Meade 1257 Chickering Dr Franklin TN 37064 355000 Cameron Farms 2509 Douglas Ct Thompsons Station TN 37179 730000 9918 Maupin Rd Brentwood TN 37027 362000 Deervalley Downs 7411 Holly Leaf Way Fairview TN 37062 411900 Stonebrook 603 Limestone Ct Nolensville TN 37135 350000 Cumberland Estates 1042 Brayden Dr Fairview TN 37062 625000 Summerlyn 101 Hankins Ct Nolensville TN 37135 508890 Summerlyn 3178 Bradfield Dr Nolensville TN 37135 595778 Foxglove Farm Moss Prop 4036 Foxglove Farm Dr Franklin TN 37064 920000 Westhaven 1556 Westhaven Blvd Franklin TN 37064 665000 Brookfield 9692 Sapphire Ct Brentwood TN 37027 293700 Fieldstone Farms 607 Spokane Ct Franklin TN 37069 1850000 Kinnard Springs 3309 Running Springs Ct Franklin TN 37064 310000 Green Chapel Rd Franklin TN 37064 754827 Arrington Retreat 247 Rock Cress Rd Nolensville TN 37135 1117643 Foxen Canyon 2463 Santa Barbara Ln Franklin TN 37069 630000 Autumn Ridge 4006 Haversack Dr Spring Hill TN 37174 524900 Polk Place 145 Polk Place Dr Franklin TN 37064 550000 Cottonwood 192 Cottonwood Dr Franklin TN 37069 621500 3726 New Hwy 96 W Franklin TN 37064 328000 Picketts Ridge 1515 Danville Cir Thompsons Station TN 37179 614000 Barrington 309 Toddington Ct Franklin TN 37067 769000 Asher Downs 124 Asher Downs Cir Nolensville TN 37135 470000 The Fields Of Canterbury 2320 Redwood Trl Thompsons Station TN 37179 489900 Burkitt Place 8256 Middlewick Ln Nolensville TN 37135 454000 Liberty Hills 628 Independence Dr E Franklin TN 37067 265000 Rucker Park 155 Velena St Franklin TN 37064 180000 Givins Minnie Jane 7850 W Lick Creek Rd Primm Springs TN 38476 629000 Concord Crossing 9808 Albemarle Ln Brentwood TN 37027 650000 Whitehurst Jimmy Patton Rd Arrington TN 37014 674000 Courtside @ Southern Woods 1491 Red Oak Dr Brentwood TN 37027 548900 Hillview 1021 Manley Ln E Brentwood TN 37027 436575 Wades Grove 2027 Lequire Ln Spring Hill TN 37174 371000 Stream Valley 3059 Oglethorpe Dr Franklin TN 37064 649900 Autumn Ridge 6026 Trout Ln Spring Hill TN 37174 730000 Farmington 3115 Braintree Rd Franklin TN 37069 561000 Barnes 6404 Trails End Rd College Grove TN 37046 639900 Cherry Grove Add 5011 Wallaby Dr Spring Hill TN 37174 1608089 Hideaway @ Arrington 7376 Harlow Dr College Grove TN 37046 529900 Autumn Ridge 1808 Witt Way Dr Spring Hill TN 37174 1265000 Prsv At Concord 9485 Highland Bend Ct Brentwood TN 37027 419000 Sullivan Rev 133 Bluebell Way Franklin TN 37064 430000 Wades Grove 3008 Helfrich Ct Spring Hill TN 37174 677331 Tap Root Hills 1018 Dovecrest Way Franklin TN 37067 425000 Cedarhill 283 Granger View Cir Franklin TN 37064 257600 Falls Grove ( 0136P A 100 & 66) Sky Meadow Dr College Grove TN 37046 593548 Falls Grove 7237 Sky Meadow Dr College Grove TN 37046 553877 Brixworth 718 Rain Meadow Ct Spring Hill TN 37174 515000 Preserve @ Arden Woods 535 Arden Wood Place Brentwood TN 37027 617000 Oakleaf 2240 Oakleaf Dr Franklin TN 37064 875000 Carondelet 9119 Saddlebow Dr Brentwood TN 37027 585000 Brentwood So Ltd 1413 Plymouth Dr Brentwood TN 37027 320000 4377 Peyt-Trinity Rd Franklin TN 37064 656880 Falls Grove 6681 Edgemore Dr College Grove TN 37046 828000 Meadow Lake 5206 Williamsburg Rd Brentwood TN 37027 1370000 Meadow Lake 5309 Meadow Lake Rd Brentwood TN 37027 506008 Burberry Glen 717 Ravensdowne Dr Nolensville TN 37135 699900 Westhaven 334 Starling Ln Franklin TN 37064 550200 Fieldstone Farms 113 Saddle Bridge Ln Franklin TN 37069 197600 319 N Margin St Franklin TN 37064 679990 Brittain Downs 1644 Eden Rose Place Nolensville TN 37135 130000 804 -A Liberty Pk Franklin TN 37064 1039000 The Laurels 1743 Charity Dr Brentwood TN 37027 529000 Cannonwood 612 Mcgeachy Ln Franklin TN 37067 825000 Fountainhead 5117 Woodland Hills Dr Brentwood TN 37027 329000 Wyngate 1726 Dryden Ct Spring Hill TN 37174 760000 Derrick & Curran 5125 Old Harding Rd Franklin TN 37064 230000 Hill Est 228 Cherry Dr Franklin TN 37064 380000 Firestone @ Cool Springs 1055 Firestone Dr Franklin TN 37067 1113604 Hadley Reserve 113 Hadley Reserve Pvt Ct Nolensville TN 37135 281000 Swansons Ridge 1736 Swansons Ridge Dr Franklin TN 37064 477500 Bridgeton Park 1293 Wheatley Forest Dr Brentwood TN 37027 75000 7909 Crow Cut Rd Fairview TN 37062 380000 Cardel Village (064L H 5&13) Cardel Ln Franklin TN 37064 620000 Courtside @ Southern Woods 1545 Red Oak Ln Brentwood TN 37027 1425000 Belle Rive 528 Turtle Creek Dr Brentwood TN 37027 427500 Morningsid 9011 Sunrise Cir Franklin TN 37067 549900 Stream Valley 648 Streamside Ln Franklin TN 37064 430000 Fieldstone Farms 1011 Glastonbury Dr Franklin TN 37069 674900 Autumn Ridge 6025 Trout Ln Primm Springs TN 38476 935000 Derby Glen Close 108 Derby Glen Ln Brentwood TN 37027 651000 Indian Point 1315 Arrowhead Dr Brentwood TN 37027 205000 King Park 7111 King Rd Fairview TN 37062 307775 Petra Commons 128 Mary Ann Cir Spring Hill TN 37174 1021115 Wynfield Village 1029 Wynfield Village Ct Franklin TN 37064 539000 Highlands @ Ladd Park 2044 Beamon Dr Franklin TN 37064 735000 Woodlands @ Copperstone 1404 Cerrisse Ct Brentwood TN 37027 2292500 Two Rivers 2305 Firefly Ct Franklin TN 37069 464000 Bent Creek 4961 Maxwell Landing Dr Nolensville TN 37135 870000 Hardeman Springs 5512 Hardeman Springs Blvd Arrington TN 37014 450000 Brenthaven 8127 Devens Dr Brentwood TN 37027 705000 Abington Ridge 5060 Abington Ridge Ln Franklin TN 37067 322000 Scarborough Village Rosemary Ct Fairview TN 37062 390000 Cannonwood 105 Fulwood Dr Franklin TN 37067 358500 Maplewood 512 Sugartree Ln Franklin TN 37067 231000 Brentwood Pointe 1125 Brentwood Pointe Brentwood TN 37027 226000 Bethany Hills 8012 Bethany Ct Nashville TN 37221 258900 Rosewood 7188 Chester Rd Fairview TN 37062 464000 Harpeth Meadows 110 Lancaster Dr Franklin TN 37064 223000 Chapmans Retreat 4021 Clinton Ln Spring Hill TN 37174 472500 Tollgate Village 3224 Vinemont Dr Thompsons Station TN 37179 537900 Windstead Manor 1017 Cantwell Place Spring Hill TN 37174 435000 Meadowgreen Acres 311 Cotton Ln Franklin TN 37069 745000 Stable Acres Addition 7305 Stirrup Ln Fairview TN 37062 595000 Indian Point 1208 Arrowhead Dr Brentwood TN 37027 622500 Breezeway Section 545 Federal St Franklin TN 37067 622500 Breezeway Section 545 Federal St Franklin TN 37067 649000 Westhaven 2009 Tabitha Dr Franklin TN 37064 1170000 Westhaven 525 Bonaire Ln Franklin TN 37064 395000 Fields Of Canterbury 2140 Ravenscourt Dr Thompsons Station TN 37179 305000 Fields Of Canterbury 1482 Channing Dr Thompsons Station TN 37179 1175000 Traditions 1932 Parade Dr Brentwood TN 37027 952792 Taramore 1908 New Bristol Ln Brentwood TN 37027 250000 7150 Brush Creek Rd Fairview TN 37062 649000 Allenwood 3058 Allenwood Dr Thompsons Station TN 37179 280000 Avalon 116 Earlham Ct Franklin TN 37064 435000 Meadowgreen Acres 311 Cotton Ln Franklin TN 37069 355000 Deervalley Downs 7504 Beechnut Way Fairview TN 37062 905000 Meadow Lake 5217 Meadow Lake Rd Brentwood TN 37027 67000 Copper Ridge 3066 Boxbury Ln Spring Hill TN 37174 365610 Stream Valley 1085 Oglethorpe Dr Franklin TN 37064 550000 Concord Forest 131 Forest Trl Brentwood TN 37027 805000 Monticello 316 Monticello Rd Franklin TN 37064 432900 Bent Creek 4766 Jobe Trl Nolensville TN 37135 420000 Mistye Meadow Farms Ritas Way Franklin TN 37064 427900 Mooreland 1631 Volunteer Ct Brentwood TN 37027 649900 Autumn Ridge 2036 Autumn Ridge Way Spring Hill TN 37174 181000 Gables @ Wakefield 2271 Dewey Dr #K-2 Spring Hill TN 37174 574585 Nolen Mill 104 Madison Mill Dr Nolensville TN 37135 675000 6659 Eudailey-Covington Rd College Grove TN 37046 358120 Nolen Mill 845 Cottage House Ln Nolensville TN 37135 496004 Mcdaniel Estates 7509 Delancey Dr College Grove TN 37046 601000 Ivy Glen 422 Woodcrest Ln Franklin TN 37067 1645000 Borgata 822 Pine Terrace Dr Brentwood TN 37027 954000 Carawood 311 Carawood Ct Franklin TN 37064