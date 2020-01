See where houses sold for January 6-10, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City State Zip 695000 (121-05000-000&001) Leipers Creek Rd Franklin TN 37064 248000 Riverview Park 709 Riverview Dr Franklin TN 37069 328700 Petra Commons 196 Mary Ann Cir Spring Hill TN 37174 1007500 The Bonbrook 1095 Wilmington Way Brentwood TN 37027 235000 Shirebrook 209 Shirebrook Cir Spring Hill TN 37174 528000 Scales Farmstead 2521 Whitlock Trl Nolensville TN 37135 1240000 Dyar 2496 Old Natchez Tr Franklin TN 37069 319500 Boyd Mill Est 1331 Mallard Dr Franklin TN 37064 545000 Westhaven 118 Jasper Ave Franklin TN 37064 340000 Liberty Hills 875 E Benjamin Dr Franklin TN 37067 557965 Highlands@Ladd Park 137 Snowden St Franklin TN 37064 557140 Highlands@Ladd Park 801 Newcomb St Franklin TN 37064 734113 Brooksbank 152 Brooksbank Dr Nolensville TN 37135 455000 Taramore 9534 Faulkner Sq Brentwood TN 37027 300000 Chapmans Retreat 1806 Baileys Trace Dr Spring Hill TN 37174 458900 Wades Grove 6011 Spade Dr Spring Hill TN 37174 200000 Bennington 235 Belgain Rd Nolensville TN 37135 441500 Highlands @ Ladd Park 453 Molly Bright Ln Franklin TN 37064 549900 Westhaven 3049 Cheever St Franklin TN 37064 390000 Founders Pointe 110 Lancelot Ln Franklin TN 37064 389900 Crowne Pointe 2821 Tweed Pl Thompsons Station TN 37179 630000 Temple Hills 187 N Berwick Ln Franklin TN 37069 789900 807 Fair St Franklin TN 37064 860000 Brentmeade 9272 Hunterboro Dr Brentwood TN 37027 542195 Westhaven 2036 Erwin St Franklin TN 37064 404541 Buckingham Park 1221 Buckingham Cir Franklin TN 37064 174000 Meadows At Fairview 7127 Wheat Rd Fairview TN 37062 550480 Summerlyn 2024 Belsford Dr Nolensville TN 37135 347000 Mooreland 1608 Rosewood Ct Brentwood TN 37027 627000 Mcewen John B Addn 1235 Adams St Franklin TN 37064 478000 Southern Woods 1325 Chestnut Dr Brentwood TN 37027 250000 Hardison Hills 1101 #M-101 Downs Blvd Franklin TN 37064 529250 Tracts 4179-4183 Columbia Pk Franklin TN 37064 485000 Fieldstone Farms 2005 Harvington Dr Franklin TN 37069 2079360 8012 Old Smyrna Rd Brentwood TN 37027 182000 Kings Chapel 4645 Majestic Meadows Dr Arrington TN 37014 368500 Franklin Green 3224 Nolen Ln Franklin TN 37064 560000 Whittmore 1114 Crossfield Dr Nolensville TN 37135 560000 Worthington 1901 Lasata Dr Franklin TN 37067 244500 Anderson Acres 1102 Eric Ct Thompsons Station TN 37179 860000 The Gardens At Old Natchez 502 Gardenshire Ct Franklin TN 37069 330000 Garrison Springs 6021 Garrison Springs Rd Franklin TN 37064 525000 Brittain Downs 1589 Eden Rose Pl Nolensville TN 37135 459900 Arbors@Autumn Ridge 1021 Alpaca Dr Spring Hill TN 37174 318100 Burtonwood 2809 Cattletrace Cir Spring Hill TN 37174 810000 The Governors Club 103 Governors Way Brentwood TN 37027 270000 Swansons Ridge 1805 Gunnerson Ln Franklin TN 37064 425000 Andover 307 Fletcher Ct Franklin TN 37067 605000 Brookfield 2187 Ella Ln Brentwood TN 37027 510000 Temple Hills 190 N Berwick Ln Franklin TN 37069 592000 Temple Hills 162 N Berwick Ln Franklin TN 37069 540000 Highlands @Ladd Park 135 Barlow Dr Franklin TN 37064 535209 Mcdaniel 7020 Balcolm Ct College Grove TN 37046 275000 Temple Hills Country Club 6628 Hastings Ln Franklin TN 37069 855000 Farms @Clovercroft 9133 Holstein Dr Nolensville TN 37135 100500 Haynes Crossing 3201 Nicole Dr Spring Hill TN 37174 499000 Redwing Meadows 1333 Ascot Ln Franklin TN 37064 333000 Bent Creek Active Adult 225 Siegert Pl Nolensville TN 37135 485000 Autumn Ridge 2075 Aumtumn Ridge Way Spring Hill TN 37174 832860 Bridgemore Village 3820 Everyman Way Thompsons Station TN 37179 266483 Stephens Valley 101 & 408 Stephens Valley Blvd Nashville TN 37221 1769900 Valley View 509 Doubleday Ln Brentwood TN 37027 1025000 Wilhoite 4630 Wilhoite Rd Franklin TN 37064 219000 Hill Est Block A 225 Hickory Dr Franklin TN 37064 350000 Mooreland 7034 Tartan Crest Ct Brentwood TN 37027-7921 488000 Highlands @Ladd Park 862 Fontwell Ln Franklin TN 37064 590655 Westhaven 1019 Beckwith St Franklin TN 37064 440000 School Manor 1502 Figuers Dr Franklin TN 37064 300000 Winstead Court #B-3 Winstead Pl Franklin TN 37064 207500 Coursey 7508 Chester Rd Fairview TN 37062 623975 Summerlyn 3255 Bradfield Dr Nolensville TN 37135 387500 Magnolia Place 616 Alexander Dr Franklin TN 37064 1400000 Governors Club @ Pleasant 35 Missionary Dr Brentwood TN 37027 440000 Bent Creek 8041 Warren Dr Nolensville TN 37135 417000 Cherry Grove 1704 Mildare Ct Thompsons Station TN 37179 270000 Aston Woods 2768 Aston Woods Ln Thompsons Station TN 37179 105000 7903 Daugherty Capley Rd Primm Springs TN 38476 444300 Nolen Park 7000 Nolen Park Cir Nolensville TN 37135 1975000 Avery 6456 Penrose Dr Brentwood TN 37027 402711 Wades Grove 6041 Spade Dr Spring Hill TN 37174 567195 Waters Edge Flowing Creek Dr Franklin TN 37064 385000 Heritage Chase Condos 228 #7 4Th Ave N Franklin TN 37064 505990 Summerlyn 3218 Bradfield Dr Nolensville TN 37135 6950000 Autumn Spring Exec Office 100, 101, 102, 103 & 104 Autumn Springs Ct Franklin TN 37067 994000 Parker Sam R Farm 2055 Parker Hollow Ln Nolensville TN 37135 385000 Green Acres Block C 1413 W Main St Franklin TN 37064 625000 Pickens 2795 Buckner Ln Spring Hill TN 37174 350000 Haley Industrial Park 7408 Tenn Excavating Dr Nolensville TN 37135 456500 Gene Sacks 1588 Ragsdale Rd Brentwood TN 37027 553000 Polk Place 104 Jill Ct Franklin TN 37064 500000 Mckays Mill 1311 Citadel Ct Franklin TN 37067 8500000 Harpeth Ind Park (063L-D 004.00, 015.00 & 063L-D01600) Harpeth Ind Ct Franklin TN 37064 6025714 Quail Hollow Bus Pk 1509 Murfreesboro Rd Franklin TN 37064 2065000 Windstone 835 Windstone Blvd Brentwood TN 37027 457000 Creekstone Commons 721 Wadestone Trl Franklin TN 37064 150000 Poplar Ridge 8004 Poplar Ridge Dr Primm Springs TN 38476 247000 Grove 9116 Joiner Creek Ct College Grove TN 37046 101449 Stream Valley 1040 Oglethorpe Dr Franklin TN 37064 451500 Eagles Glen 115 Eagles Glen Dr Franklin TN 37067 307781 Cumberland 1047 Brayden Dr Fairview TN 37062 218900 Hardison Hills #182 1101 Downs Blvd Franklin TN 37064 280000 2601 Baugh Rd Thompsons Station TN 37179 570000 Autumn Ridge 4061 Miles Johnson Pkwy Spring Hill TN 37174 437820 Falls Grove 418, 420 & 434 Edgemore Dr College Grove TN 37046 799900 Watkins Creek 3452 Stagecoach Dr Franklin TN 37067 381000 Ballenger Farms 911 Inglenook Cir Nolensville TN 37135 2725000 Tracts 3100 Del Rio Pk Franklin TN 37069 770000 Westhaven 4025 Camberley St Franklin TN 37064 270000 Locust Creek Hollow Fisher Rd Primm Springs TN 38476 305900 Picketts Ridge 2749 Sutherland Dr Thompsons Station TN 37179 984000 Belle Rive 6010 Moss Rose Ct Brentwood TN 37027 320000 Twin Oaks 1543 Birchwood Cir Franklin TN 37064 647000 Scales Farmstead 808 Walridge Ct Nolensville TN 37135 710000 Timberline 324 Sandcastle Rd Franklin TN 37069 560000 Highlands@Ladd Park 1014 Memorial Dr Franklin TN 37064 467917 Fields Ofcanterbury 2757 Cloister Ln Thompsons Station TN 37179 200000 Reed William 4688 Reed Rd Thompsons Station TN 37179 320000 Ridolphi Adrienne A 106 Buford St Franklin TN 37064